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من بودكاست: بعد أمس
مؤسسات ومنظمات|تقارير وحوارات|فلسطين

كيف يستدرج الموساد عملاءه؟

يتّبع الموساد الإسرائيلي وسائل جديدة لملاحقة الفلسطينيين والمؤسسات الفاعلة الداعمة لهم

midan - الموساد
11/11/2021

يتّبع الموساد الإسرائيلي وسائل جديدة لملاحقة الفلسطينيين والمؤسسات الفاعلة الداعمة لهم، سواء أكانت فلسطينية أو عربية أو أجنبية، ويحاول بطرق ناعمة جديدة تجنيد أشخاص يعملون على جمع المعلومات لحسابه حول أنشطة المؤسسات الفلسطينية والأشخاص العاملين فيها، ثم يقوم بتوريط هؤلاء المتعاونين بطرق مختلفة بعد ابتزازهم بالمال أو بتهديدهم بفضح أمرهم.

آمال العريسي تقدم لكم هذه الحلقة المعرفية حول أساليب الموساد الإسرائيلي الجديدة مع ضيفها الباحث والكاتب الفلسطيني سعد الوحيدي.

المصدر : الجزيرة

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