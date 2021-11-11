يستعمر الفرنسيون الجزائر عام 1830، يحاولون محو الذاكرة والتاريخ واللغة، يغيرون أسماء العائلات، يهدمون المساجد. يواجه الجزائريون محاولات طمس هويتهم، ويطلقون ثورة لتحرير الأرض والإنسان
من بودكاست: لحظة
حكاية الأولمبياد.. سياسة في مضمار الرياضة
بعد غياب لأكثر من 1500 عام، تقام أول ألعاب أولمبية حديثة في العاصمة اليونانية أثينا
11/11/2021
عام 1892، يقدم الفرنسي بيير دو كوبيرتان، في جامعة السوربون، فكرة ستغير مستقبل الرياضة.. إعادة إحياء الألعاب الأولمبية.
بعد غياب لأكثر من 1500 عام، تقام أول ألعاب أولمبية حديثة في العاصمة اليونانية أثينا.
في بودكاست "لحظة" نروي لكم حكاية الأولمبياد منذ انطلاقتها القديمة قبل الميلاد وحتى أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت وسط إجراءات صحية مشددة.
استمعوا إلى الحكاية بتفاصيلها وشاركوها مع الأصدقاء.. ولا تنسوا الاشتراك.
المصدر : الجزيرة