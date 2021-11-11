حكاية الأولمبياد.. سياسة في مضمار الرياضة

بعد غياب لأكثر من 1500 عام، تقام أول ألعاب أولمبية حديثة في العاصمة اليونانية أثينا



عام 1892، يقدم الفرنسي بيير دو كوبيرتان، في جامعة السوربون، فكرة ستغير مستقبل الرياضة.. إعادة إحياء الألعاب الأولمبية.

بعد غياب لأكثر من 1500 عام، تقام أول ألعاب أولمبية حديثة في العاصمة اليونانية أثينا.

في بودكاست "لحظة" نروي لكم حكاية الأولمبياد منذ انطلاقتها القديمة قبل الميلاد وحتى أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت وسط إجراءات صحية مشددة.

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