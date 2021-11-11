تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست: لحظة
ألعاب أولمبية|رياضة|يونان

حكاية الأولمبياد.. سياسة في مضمار الرياضة

بعد غياب لأكثر من 1500 عام، تقام أول ألعاب أولمبية حديثة في العاصمة اليونانية أثينا

11/11/2021


عام 1892، يقدم الفرنسي بيير دو كوبيرتان، في جامعة السوربون، فكرة ستغير مستقبل الرياضة.. إعادة إحياء الألعاب الأولمبية.

بعد غياب لأكثر من 1500 عام، تقام أول ألعاب أولمبية حديثة في العاصمة اليونانية أثينا.

في بودكاست "لحظة" نروي لكم حكاية  الأولمبياد منذ انطلاقتها القديمة قبل الميلاد وحتى أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت وسط إجراءات صحية مشددة.

استمعوا إلى الحكاية بتفاصيلها وشاركوها مع الأصدقاء.. ولا تنسوا الاشتراك.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الثورة الجزائرية.. الطريق إلى الحرية

يستعمر الفرنسيون الجزائر عام 1830، يحاولون محو الذاكرة والتاريخ واللغة، يغيرون أسماء العائلات، يهدمون المساجد. يواجه الجزائريون محاولات طمس هويتهم، ويطلقون ثورة لتحرير الأرض والإنسان

Published On 28/10/2021

فقاعة الـ "دوت كوم"

في بودكاست “لحظة” بموسمه الخامس، نغوص في تفاصيل الحكاية أكثر، نبحث عن المسؤول عما حدث، نقف على اللحظة ونروي حكايتها على لسان من شهدوها

Published On 28/10/2021

حجر رشيد وفك شيفرة الفراعنة

حجر رشيد، تراثٌ مصري، اكتشفه الفرنسيون وسلبه منهم البريطانيون كـ”غنيمة حرب”. حجرٌ يخبّئ بداخله رموزٌ وشفراتٌ أدّت تفكيك أسراره إلى اكتشاف تاريخ مصر القديمة بأكملها

Published On 2/9/2021
المزيد من ألعاب أولمبية
الأكثر قراءة