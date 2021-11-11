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من بودكاست: بعد أمس
أعمال مقاومة|شخصيات|فلسطين

الاحتلال وسجونه.. بعيون خالدة جرار

من هي خالدة جرار؟ ولماذا يلاحقها الاحتلال الإسرائيلي؟

خالدة جرار.. تاريخ طويل من النضال ضد الاحتلال
11/11/2021

بالرغم من فقدانها لوالدها وابنتها خلال فترات اعتقالها ورفض الاحتلال الإسرائيلي لها بالخروج لإلقاء نظرة الوداع عليهم، إلا أن المناضلة الفلسطينية والنائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار لم تفقد عزيمتها النضالية، فقد كرست حياتها للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، وسعت لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة الجنايات الدولية عبر عملها كعضو اللجنة الوطنية العليا لانضمام فلسطين إلى المحكمة.

فمن هي خالدة جرار؟ ولماذا يلاحقها الاحتلال الإسرائيلي؟ وما هي رؤيتها للصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي؟

تستضيف أمل العريسي في برنامج بعد أمس المناضلة الفلسطينية خالدة جرار في حديث خاص وحكايا مختلفة.

المصدر : الجزيرة

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