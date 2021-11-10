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من بودكاست: بعد أمس
اتفاقات ومعاهدات|دولي|الولايات المتحدة الأميركية

هل تنهي "صفقة الغواصات" عصر الناتو؟

ما أهمية تحالف "أوكوس" الأمني بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا؟

10/11/2021

بينما كانت السفارة الفرنسية في واشنطن منشغلة باستعدادات إحياء ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب استقلال أمريكا انتصرت فيها فرنسا على بريطانيا عام 1781 لصالح الولايات المتحدة، اتجهت الأنظار إلى قمة افتراضية في البيت الأبيض، جمعت عبر الشاشات الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأسترالي سكوت موريسون في 15 سبتمبر الجاري.

قمة انتهت بإعلان تحالف أمني استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، باسم "أوكوس".

ثمرة هذا التحالف الأولى، حصول أستراليا على غواصات أمريكية تعمل بالدفع النووي، ما حتم عليها إلغاء صفقة لشراء غواصات تقليدية فرنسية، كانت تعتبرها باريس "صفقة القرن" للصناعات الدفاعية الفرنسية.

بادرت باريس بإلغاء حفل لتمجيد الصداقة الفرنسية الأمريكية، واستدعت سفيريها في كانبيرا وواشنطن  لتدخل العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة.

فما أهمية تحالف "أوكوس" الأمني بين أمريكا وأستراليا وبريطانيا؟ وما تداعياته على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟ وهل تتجه أمريكا إلى احتواء النفوذ الصيني على حساب حلفائها الأوروبيين؟

آمال العريسي وضيفها الدكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

المصدر : الجزيرة

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