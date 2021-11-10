هل تسقط إثيوبيا في الحرب الأهلية؟

ماذا يجري في إقليم تيجراي الإثيوبي؟

بعد أمس

من بودكاست: بعد أمس

في بضعة أسابيع انقلبت المعادلة العسكرية رأسا على عقب في إثيوبيا، وتراجع الاهتمام الدولي بأزمة سد النهضة مع جيران أديس أبابا لصالح الاهتمام بالزحف المتسارع لجبهة تحرير تيغراي باتجاه العاصمة لإسقاط حكومة أبي أحمد.

وزاد الاهتمام أكثر بعد إعلان تأسيس تحالف معارض يضم تسع حركات مسلحة.

اشتداد الصراع المسلح وارتفاع منسوبه، دفع جهات إقليمية ودولية للتدخل لإيجاد حل وفرض وقف إطلاق النار، بينما يتهم أبي أحمد جهات خارجية بالسعي إلى تحويل بلاده إلى سوريا وليبيا جديدة في المنطقة.

فماذا يجري في إقليم تيجراي الإثيوبي؟ وما أسباب تفجر الصراع المسلح مجددا؟ وكيف تمكنت جبهة تحرير تيغراي من قلب المعادلة العسكرية؟ وما السيناريوهات المحتملة للمشهد في إثيوبيا؟

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس، تبحث آمال العريسي وضيفها الأستاذ محمد طه توكل مدير مكتب الجزيرة بأديس أبابا في آخر التطورات وأبعادها الميدانية والسياسية ويحاولان رسم ملامح السيناريوهات المحتملة لمآلات هذه الجولة الجديدة من الصراع المسلح بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي وحلفائها.