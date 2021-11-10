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من بودكاست: بعد أمس
شركات|اقتصاد|العالم

الملاذات الضريبية.. أسرار وأرقام

ما قصة الملاذات أو الجنات الضريبية؟

التضخم الاقتصادي العالمي
10/11/2021

لم تخفض المصارف الأوروبية وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة رغم الفضائح التي كشفت الممارسات المريبة لشركات متعددة الجنسيات بهدف التهرب من الضرائب، وفق دراسة لمرصد الضرائب الأوروبي.

وتحدد الدراسة 17 دولة ومنطقة كوجهات مفضلة من بينها جزر الباهاماس والجزر العذراء وجزر كايمان وجبل طارق وهونغ كونغ وماكاو وبنما، ومالطا ولوكسمبورغ.

وتأتي الدراسة في وقت تجري مفاوضات لوضع إطار عمل دولي مرتقب في أكتوبر القادم بشأن الضرائب على أرباح  الشركات متعددة الجنسيات، تدعمها دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

فما قصة الملاذات أو الجنات الضريبية؟ وما تداعياتها على الاقتصاد العالمي؟ ولماذا تواجه الدول والهيئات المالية صعوبات في القضاء على الملاذات الضريبية؟

آمال العريسي وضيفها المحلل الاقتصادي بالجزيرة نت الأستاذ محمد أفزاز يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.

المصدر : الجزيرة

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