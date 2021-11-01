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من بودكاست: بعد أمس
تكنولوجيا المعلومات|تكنولوجيا|العالم

عطل فيسبوك.. انعطافة في عالم الإنترنت؟

هل ستُسرّع هذه الأزمة وشبيهاتها الانتقال للجيل الثالث من الإنترنت (Web 3.0)؟

1/11/2021

في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تعطّلت منصة "فيسبوك" لست ساعات، وتوقّف معها نشاط ثلاث مليارات من مستخدمي منتجات الشركة حول العالم، ولوهلة، تخيّل الكثيرون عالمًا بلا "فيسبوك" أو "واتساب” و”انستغرام”.

هذا الاعتماد الكبير على شركة واحدة ومنتجاتها، كشفَ إلى أي حد أصبح الإنترنت مركزيًا، فهل ستُسرّع هذه الأزمة وشبيهاتها الانتقال للجيل الثالث من الإنترنت (Web 3.0)؟ وهل سيصبح الإنترنت "لامركزيًا" مع الجيل الثالث؟ بلا وسطاء وبلا رقابة حكومية، وكيف ستؤثّر التسريبات الأخيرة على مستقبل الشركة؟ وهل ستفتح الأزمة الباب أمام الحكومة الأمريكية لتنظيم قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تناقش آمال العريسي هذه الأسئلة وتطبيقاتها المستقبلية مع نبيل عودة، الباحث في الشؤون الدولية وسياسات الإنترنت

المصدر : الجزيرة

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