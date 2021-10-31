Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
من بودكاست: أثر الفراشة
اجتماعي|شخصيات|أردن

سلام قطناني.. الثائرة على التعليم؟

حوار لا يقاوم في أولى حلقات أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست

31/10/2021

طفولة قاسية غير مستقرة، عاشت فيها بين ثلاثة بلدان، لم تكمل تعليمها بسبب ظرفها المادي، وظلت دائمة الترحال حتى في شبابها، إذ عملت مضيفة للطيران.

قررت أخيرًا أن تفعل ما تحب، وتتجه لصناعة المحتوى، فأصبحت من أبرز صانعي المحتوى العربي في تبسيط العلوم.

حكاية سلام قطناني، ترويها بلسانها، يحاورها خالد مجذوب، ويسألها عن إثارتها للجدل، ونظرتها للموروث الثقافي للمنطقة، وتطرقها للتابوهات الأكثر حساسية في مجتمعنا.

حوار لا يقاوم في أولى حلقات أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

عبد الرحمن منيف.. الثائر بالرواية

عبد الرحمن منيف، كاتب وروائي، ومناضل سياسي، حاول تحطيم الأعراف في رواياته، وطُرد من بغداد عام 1955 بسبب نشاطه السياسي، عاش معظم حياته متنقلا بين المنافي، وكان من مؤسسي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

Published On 27/10/2021

الثورة الجزائرية.. الطريق إلى الحرية

يستعمر الفرنسيون الجزائر عام 1830، يحاولون محو الذاكرة والتاريخ واللغة، يغيرون أسماء العائلات، يهدمون المساجد. يواجه الجزائريون محاولات طمس هويتهم، ويطلقون ثورة لتحرير الأرض والإنسان

Published On 28/10/2021

هل تتجه تونس إلى الإفلاس؟

الوقت ينفذ أمام الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن، فيما تحتاج تونس إلى ما لا يقل عن 3 مليار دولار قبل نهاية العام وسط أزمة مالية خانقة، وفق مراقبين

Published On 31/10/2021
المزيد من اجتماعي

يفضل الأكثرية الوحدة ويعزفون عن الارتباط.. المتزوجون أقلية في أميركا

لماذا يعزف الشباب العراقي عن الزواج؟

في عالم مليء بالتنافس.. كيف تساعدين طفلك إذا فقد شغفه بالدراسة؟

7 أخطاء شائعة في تربية الأطفال.. تعرفي عليها وتجنبيها

هل تقبل تركيا استضافة الأفغان مقابل المال؟ جاويش أوغلو يوجه كلمة صريحة للأوروبيين

Turkish foreign minister visits Albania- - TIRANA, ALBANIA - FEBRUARY 12: Minister of Foreign Affairs of Turkey, Mevlut Cavusoglu and Deputy Minister of Foreign Affairs of Albania, Gent Cakaj (not seen) hold a joint press conference after their meeting in Tirana, Albania on February 12, 2020.
الأكثر قراءة

لن تعود للوزارة وطلبت الخروج بشكل لائق.. الإعلام المصري يكشف تفاصيل ما حدث لوزيرة الصحة

كومبو يجمع بين عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الصحة هالة زايد

كاتب بريطاني يتساءل: أين حميدتي؟

غضب من تصريحات حميدتي

قرداحي "يتشاور" لاتخاذ قراره.. عون يؤكد حرصه على علاقات أفضل مع السعودية وواشنطن تجري اتصالات مع الرياض

دعوات لتصعيد الاحتجاج في السودان.. المبعوث الأممي يزور حمدوك في مقر إقامته الجبرية ووفد من جوبا يسعى للوساطة