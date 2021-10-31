عبد الرحمن منيف، كاتب وروائي، ومناضل سياسي، حاول تحطيم الأعراف في رواياته، وطُرد من بغداد عام 1955 بسبب نشاطه السياسي، عاش معظم حياته متنقلا بين المنافي، وكان من مؤسسي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
من بودكاست: أثر الفراشة
سلام قطناني.. الثائرة على التعليم؟
حوار لا يقاوم في أولى حلقات أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست
31/10/2021
طفولة قاسية غير مستقرة، عاشت فيها بين ثلاثة بلدان، لم تكمل تعليمها بسبب ظرفها المادي، وظلت دائمة الترحال حتى في شبابها، إذ عملت مضيفة للطيران.
قررت أخيرًا أن تفعل ما تحب، وتتجه لصناعة المحتوى، فأصبحت من أبرز صانعي المحتوى العربي في تبسيط العلوم.
حكاية سلام قطناني، ترويها بلسانها، يحاورها خالد مجذوب، ويسألها عن إثارتها للجدل، ونظرتها للموروث الثقافي للمنطقة، وتطرقها للتابوهات الأكثر حساسية في مجتمعنا.
حوار لا يقاوم في أولى حلقات أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.
المصدر : الجزيرة