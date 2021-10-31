سلام قطناني.. الثائرة على التعليم؟

حوار لا يقاوم في أولى حلقات أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست

طفولة قاسية غير مستقرة، عاشت فيها بين ثلاثة بلدان، لم تكمل تعليمها بسبب ظرفها المادي، وظلت دائمة الترحال حتى في شبابها، إذ عملت مضيفة للطيران.

قررت أخيرًا أن تفعل ما تحب، وتتجه لصناعة المحتوى، فأصبحت من أبرز صانعي المحتوى العربي في تبسيط العلوم.

حكاية سلام قطناني، ترويها بلسانها، يحاورها خالد مجذوب، ويسألها عن إثارتها للجدل، ونظرتها للموروث الثقافي للمنطقة، وتطرقها للتابوهات الأكثر حساسية في مجتمعنا.

حوار لا يقاوم في أولى حلقات أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.