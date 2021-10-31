خديجة بن قنة.. كيف يكون الإعلامي مؤثرًا؟

عرفناها ببصمة صوتها الفريدة وحضورها الآسر على الشاشة، بجرأتها في الحوار وأسلوبها المميز ولغتها العالية، مما ربطها بأهم الأحداث في المنطقة، وقربها من هموم الناس، وجعلها من أبرز وجوه شبكة الجزيرة الإعلامية. إنها الإعلامية خديجة بن قنة، ضيفتنا بمناسبة العيد الخامس والعشرين للجزيرة، يحاورها خالد مجذوب عن مسيرتها وحياتها وحضورها في شبكة الجزيرة، في هذه الحلقة الاستثنائية من "أثر الفراشة". استمعوا إلى الحكاية كاملة، ولا تنسوا مشاركتها مع من تحبون، وشاركونا آراءكم على منصاتنا المختلفة ولا تنسوا الاشتراك مع "الجزيرة بودكاست".