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البث الحي
من بودكاست: أثر الفراشة
إعلام وتلفزيون|شخصيات|جزائر

خديجة بن قنة.. كيف يكون الإعلامي مؤثرًا؟

عرفناها ببصمة صوتها الفريدة وحضورها الآسر على الشاشة، بجرأتها في الحوار وأسلوبها المميز ولغتها العالية، مما ربطها بأهم الأحداث في المنطقة

31/10/2021

عرفناها ببصمة صوتها الفريدة وحضورها الآسر على الشاشة، بجرأتها في الحوار وأسلوبها المميز ولغتها العالية، مما ربطها بأهم الأحداث في المنطقة، وقربها من هموم الناس، وجعلها من أبرز وجوه شبكة الجزيرة الإعلامية. إنها الإعلامية خديجة بن قنة، ضيفتنا بمناسبة العيد الخامس والعشرين للجزيرة، يحاورها خالد مجذوب عن مسيرتها وحياتها وحضورها في شبكة الجزيرة، في هذه الحلقة الاستثنائية من "أثر الفراشة". استمعوا إلى الحكاية كاملة، ولا تنسوا مشاركتها مع من تحبون، وشاركونا آراءكم على منصاتنا المختلفة ولا تنسوا الاشتراك مع "الجزيرة بودكاست".

المصدر : الجزيرة

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