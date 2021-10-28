الثورة الجزائرية.. الطريق إلى الحرية

يقف بودكاست "لحظة" على التجربة التحررية الجزائرية، يحاكي لحظاتها المفصلية، ويستعرض ثورتها

يستعمر الفرنسيون الجزائر عام 1830، يحاولون محو الذاكرة والتاريخ واللغة، يغيرون أسماء العائلات، يهدمون المساجد. يواجه الجزائريون محاولات طمس هويتهم، ويطلقون ثورة لتحرير الأرض والإنسان.

يرد الاستعمار الفرنسي بمزيد من القمع والتعذيب والقتل، ويبني المحتشدات ويحول الجزائر إلى معتقل كبير.

خاض الجزائريون حربًا على امتداد عقود، تكللت بثورة منظمة بهدف واضح، فكان الاجتماع في منزل مراد بو قشورة في خريف عام 1954 بمثابة ساعة الصفر لانطلاق ثورة أجبرت العالم أن يلتفت لها، ويعترف بحقوقها.

من الصفعة التي تعرض لها القنصل الفرنسي في قصر الداي حسين إلى إعلان الاستقلال عام 1962، يقف بودكاست "لحظة" على التجربة التحررية الجزائرية، يحاكي لحظاتها المفصلية، ويستعرض ثورتها.

الحكاية الكاملة لاستقلال الجزائر، في سردية صوتية شيقة، استمعوا لها وشاركونا رأيكم عبر منصات الجزيرة بودكاست.