أخبار فلسطين اليوم

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن الفصائل الفلسطينية لديها ما يكفي من الأسرى الإسرائيليين للقيام بعملية تبادل تضمن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مدينة طولكرم وعدة بلدات فلسطينية بالضفة الغربية وقرر إغلاقا شاملا للضفة في ذكرى طوفان الأقصى، كما تم تعليق الدراسة بعدة مدارس خشية اعتداءات المستوطنين.
قال مراسل الجزيرة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت -فجر اليوم الاثنين- خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن قصف حزب الله مدينة حيفا شمالي إسرائيل “نقطة تحول وقرار إستراتيجي، وليس تكتيكيا”، وذلك ردا على استهداف إسرائيل المدنيين في لبنان.