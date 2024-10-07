أخبار فلسطين اليوم

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من برنامج: برامج متفرقة

"‏يلا غزة".. فيلم يروي صمود وأحلام الفلسطينيين رغم الحصار والحروب

يسلط فيلم “‏يلا غزة” الضوء على حياة سكان قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي مستمر منذ 17 عاما، وتعرض خلالها إلى حروب مدمرة فتكت بالأخضر واليابس.

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أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة

رصد مراسل الجزيرة أنس الشريف أوضاعا مأساوية للنازحين الفلسطينيين بعد بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في مخيم جباليا ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة.

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قادة دول يدعون لإنهاء الحرب على غزة ولبنان

دعا قادة عدد من دول العالم، اليوم الأحد، إلى تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وحماية المدنيين، وذلك عشية إحياء الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر.

Published On 6/10/2024
Smoke and flames rise over Beirut's southern suburbs after a strike, amid ongoing hostilities between Hezbollah and Israeli forces, as seen from Sin El Fil, Lebanon, October 5, 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

طوفان الأقصى.. هل كان إنجازا أم نكبة؟

بعد مرور عام على “طوفان الأقصى”، ما زال كثير من الفلسطينيين والعرب يشيدون به باعتباره نقطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وخطوة نحو التحرير.

Published On 6/10/2024
السنوار ونتنياهو
تغطية خاصة

إسناد حزب الله والحوثي لغزة أربك إسرائيل وأنهك اقتصادها

في إسناده مقاومة غزة ركز حزب الله هجماته على معسكرات الجيش الإسرائيلي وأجهزة المراقبة والتجسس في المستوطنات المحاذية لحدود لبنان، في حين أحدثت هجمات الحوثيين جنوبا خواء غير مسبوق في موانئ إسرائيل.

Published On 6/10/2024
مراسلو الجزيرة نت

منتدى كوالالمبور: طوفان الأقصى شرارة نهضة للأمة الإسلامية

انطلقت فعاليات مؤتمر منتدى كوالالمبور بنسخته السابعة في إسطنبول، معلنا تغيير اسمه إلى “منتدى العالم الإسلامي للفكر والحضارة” وجاعلا من مناسبة “طوفان الأقصى” دعوة للتركيز على محورية القضية الفلسطينية.

Published On 6/10/2024
الشيخ محمد الحسن ولد الددو "إنطلاق المؤتمر السابع لمنتدى كوالالمبور في إسطنبول"
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