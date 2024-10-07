أخبار فلسطين اليوم

في اليوم الـ367 من العدوان على غزة أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل عام.