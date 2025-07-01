تقارير خاصة

أي دور لأوروبا في الملف النووي الإيراني؟
اختتمت طهران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا جولة من المحادثات، ليطرح التساؤل: أي أهمية لمحادثات إسطنبول؟ وهل تستعيد أوروبا زمام المبادرة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
اختتمت طهران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا جولة من المحادثات، ليطرح التساؤل: أي أهمية لمحادثات إسطنبول؟ وهل تستعيد أوروبا زمام المبادرة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني؟
يشكل التجويع كأسلوب حرب الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام كل من محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع.
نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع دول ثالثة، أبرزها التفاهم الثلاثي على ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا، وتتطلع للتوسع في أفريقيا.
الحرب الشرسة التي قادها النظام السوري السابق ضد شعبه دفعت بفئة جديدة للبروز على رأسها آل البلعوس ابتداء من وحيد وصولا إلى أبنائه ويتقدمهم ليث، حيث تصدروا مشهد مناهضة نظام الأسد، ثم التعاون مع الشرع.
خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار بشكل كبير في مجال الطاقة ظل أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية.
يربط مراقبون بين عطلة الكنيست ونية نتنياهو استغلال الفراغ البرلماني لإدارة ملفات شديدة السخونة، أبرزها إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس بشأن الأسرى في غزة، وأزمة قانون التجنيد والانتخابات المبكرة.
وسط ضغوط دولية متزايدة بشأن الحصار الخانق، جاء قرار إسرائيل السماح بإدخال المساعدات إلى غزة، وتصاعدت الشكوك حول الدوافع الحقيقية.
تعمل إسرائيل على إنتاج جيل جديد من المتحدثين بالعربية بلهجاتها المختلفة بهدف كسر الحواجز النفسية مع الشعوب، وتهيئة الأرضية لاختراقات ثقافية وأمنية أشد خطورة من الحرب التقليدية.
من أبرز أسباب ترك الحركات للعمل المسلح، اعتقادُها أنّ المسار العسكري قد استنفد جميع آفاقه، وأنها حقّقت كل الممكن من حمل السلاح، وقد آن الأوان لتجربة طرقٍ أخرى. وينطوي ذلك على مفارقة لافتة.
يسلط اعتقال 82 مشتبها بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية في إثيوبيا الضوء على تصاعد خطر التنظيم في شرق أفريقيا وتحوله إلى بؤرة توتر إقليمي.
في قلب صراعات البعث وانقلابات الجيش بسوريا، برز اللواء محمد عمران بوصفه لاعبا محوريا في مواجهة تغول الجناح العسكري، قبل أن يُغتال عام 1972، في خاتمة دموية لصراع خفي داخل دهاليز الحكم السوري.