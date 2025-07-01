تقارير خاصة

من أبرز أسباب ترك الحركات للعمل المسلح، اعتقادُها أنّ المسار العسكري قد استنفد جميع آفاقه، وأنها حقّقت كل الممكن من حمل السلاح، وقد آن الأوان لتجربة طرقٍ أخرى. وينطوي ذلك على مفارقة لافتة.