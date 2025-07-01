تقارير خاصة

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إبادة غزة بالتجويع بين العجز الأممي والغطاء الأميركي

يشكل التجويع كأسلوب حرب الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام كل من محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع.

Published On 29/7/2025
GAZA CITY, GAZA - JULY 21: Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq, a 1.5-year-old child in Gaza City, Gaza, faces life-threatening malnutrition as the humanitarian situation worsens due to ongoing Israeli attacks and blockade, on July 21, 2025. Having dropped from 9 to 6 kilograms, he struggles to survive in a tent in Gaza City, where milk, food, and other basic necessities are lacking. ( Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini - Anadolu Agency )

خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى

نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع دول ثالثة، أبرزها التفاهم الثلاثي على ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا، وتتطلع للتوسع في أفريقيا.

Published On 29/7/2025
Venezuelan detainees are shown being sent home in a prison exchange for Americans held in Venezuela, according to El Salvador President Nayib Bukele, at El Salvador International Airport, in San Luis Talpa, El Salvador, in this handout picture obtained by Reuters on July 18, 2025. El Salvador Government/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

عائلة البلعوس وقصة الوقوف في وجه الأسد وإسرائيل

الحرب الشرسة التي قادها النظام السوري السابق ضد شعبه دفعت بفئة جديدة للبروز على رأسها آل البلعوس ابتداء من وحيد وصولا إلى أبنائه ويتقدمهم ليث، حيث تصدروا مشهد مناهضة نظام الأسد، ثم التعاون مع الشرع.

Published On 28/7/2025
camera iconليث البلعوس مع رجال حركته في السويداء 2022 (بلدي)

ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟

خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار بشكل كبير في مجال الطاقة ظل أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية.

Published On 28/7/2025
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نتنياهو وعطلة الكنيست.. ماذا في جعبة الحاوي؟

يربط مراقبون بين عطلة الكنيست ونية نتنياهو استغلال الفراغ البرلماني لإدارة ملفات شديدة السخونة، أبرزها إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس بشأن الأسرى في غزة، وأزمة قانون التجنيد والانتخابات المبكرة.

Published On 27/7/2025
Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu speaks at the Capitol in Washington, Wednesday, July 9, 2025. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

لماذا تختار الحركات المسلحة أن تلقي سلاحها؟

من أبرز أسباب ترك الحركات للعمل المسلح، اعتقادُها أنّ المسار العسكري قد استنفد جميع آفاقه، وأنها حقّقت كل الممكن من حمل السلاح، وقد آن الأوان لتجربة طرقٍ أخرى. وينطوي ذلك على مفارقة لافتة.

Published On 26/7/2025
عمليات حرق أسلحة حزب العمال الكردستاني

حافظ الأسد وأسرار اغتيال اللواء محمد عمران

في قلب صراعات البعث وانقلابات الجيش بسوريا، برز اللواء محمد عمران بوصفه لاعبا محوريا في مواجهة تغول الجناح العسكري، قبل أن يُغتال عام 1972، في خاتمة دموية لصراع خفي داخل دهاليز الحكم السوري.

Published On 24/7/2025
حافظ الأسد وأسرار اغتيال اللواء محمد عمران
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