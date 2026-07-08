في الساعات نفسها التي كانت فيها حناجر مئات الآلاف تهتف باسم علي خامنئي في شوارع طهران، كان دونالد ترمب يعتلي منصة مضاءة بالأزرق والأحمر بين نصب واشنطن التذكاري، ونصب لينكولن، ليعلن أمام حشده أن الولايات المتحدة "هزمت إيران بالكامل".

مشهدان متقابلان على طرفي الكوكب في عطلة نهاية الأسبوع ذاتها: أمة تحتفل بمرور 250 عاما على استقلالها، وأمة تودع مرشدها الذي قتلته الضربات الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير/شباط الماضي، منهية 36 عاما من حكمه.

وبين العاصمتين، على طاولة تفاوض هشة لم يجف حبر مذكرة التفاهم الموقعة عليها بعد، تتقرر خلال أسابيع مصائر وقف إطلاق النار ومضيق هرمز والملف النووي.

الاستقلال (الأمريكي) هنا لم يكن مناسبة تأمل في معنى الجمهورية، بل منصة شحن داخلي: النصر على إيران قُدم دليلا على أن أمريكا "أمة رابحين"، وورقة انتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي

عيد نصر لا عيد استقلال

كان يفترض أن يكون الرابع من يوليو/تموز هذا العام لحظة أمريكية جامعة، فالذكرى 250 للاستقلال لا تتكرر.

غير أن ترمب حول تحية لأمريكا في "ناشونال مول" إلى مهرجان نصر شخصي.

فبعد تأخير أربع ساعات فرضته عاصفة رعدية أخلت الحشود، صعد الرئيس قرابة الـ11 ليلا ليقفز من ذكرى إغراق البحرية الأمريكية للأسطول الإسباني في خليج مانيلا، إلى ما وصفه بأنه "انتصارنا الأخير بإغراق البحرية الإيرانية بأكملها: 159 سفينة إلى قاع البحر، أُنجز ذلك كله في لحظة".

صحيفة غارديان البريطانية وصفت الأمسية بأنها "أغرب عرض على وجه الأرض: هزيمة ملك يحتفل بها من يتوق لأن يكون ملكا"، مشيرة إلى أن الخطاب تحول من تكريم الآباء المؤسسين إلى جولة في مظالم الرئيس الشخصية، ومشروع قانون انتخابي، وتحذيرات من "الشيوعية"، قبل أن تختتم الليلة من خلال 850 ألف لعبة نارية وأغنية "واي إم سي إيه".

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الاستقلال هنا لم يكن مناسبة تأمل في معنى الجمهورية، بل منصة شحن داخلي: النصر على إيران قُدم دليلا على أن أمريكا "أمة رابحين"، وورقة انتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي.

الحشود المليونية (في إيران) أريد لها أن تقول إن النظام الذي فقد مرشده وقادته وأسطوله ما زال قادرا على ملء الشوارع، وإن "محور المقاومة" الذي حضر ممثلوه من حزب الله وحماس إلى جانب قادة الحرس الثوري ما زال متماسكا

جنازة تُدار كاستفتاء

على الضفة الأخرى، لم يكن التأبين الإيراني أقل توظيفا.

فطهران أخرجت جنازة تمتد أسبوعا كاملا وتعبر خمس مدن في بلدين، من طهران وقم إلى النجف وكربلاء، قبل الدفن في مشهد، ودعت وفودا من عدة دول.

الحشود المليونية أريد لها أن تقول إن النظام الذي فقد مرشده وقادته وأسطوله ما زال قادرا على ملء الشوارع، وإن "محور المقاومة" الذي حضر ممثلوه من حزب الله وحماس إلى جانب قادة الحرس الثوري ما زال متماسكا.

غير أن قائمة الحضور نفسها كشفت حدود هذا الاستعراض. فمعظم الوفود جاءت على مستوى الوزراء والنواب لا الرؤساء: موسكو أوفدت ديمتري ميدفيديف مبعوثا عن بوتين، وبكين اكتفت بنائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلسها التشريعي، فيما اقتصر حضور القمة على جوار إيران المباشر، من رئيس طاجيكستان إلى الرئيس العراقي ووزير خارجية طالبان.

حضور يليق بدولة من الجنوب العالمي متعدد الأقطاب، لا بقوة إقليمية كانت حتى الأمس تفاوض الكبار ندا لند.

ثم إن خلف مسرح الحداد ثغرة أعمق تشير إلى مفارقة: المرشد الجديد مجتبى خامنئي لم يظهر حتى في جنازة أبيه، وفضل أن يكون متواريا.

جنازة أريد لها أن تكون استعراض قوة بدت، كما لاحظت مجلة تايم، مشروعا لإسقاط الهيبة على فراغ في القمة، ومحاولة لطي صفحة احتجاجات الشتاء الدامية بحشد بديل من الولاء.

ترمب يحتاج إلى سردية النصر الساحق ليغطي على كلفة حرب أغلقت مضيق هرمز وهزت أسواق الطاقة، وعلى أرقام يشكك المدققون فيها؛ إذ لا يدعم أي إحصاء رسمي رواية 159 سفينة

مرآتان لعجز واحد

المفارقة أن الاحتفالين، على تناقض مناسبتيهما، يؤديان الوظيفة ذاتها.

كلاهما طقس شحن جماعي يستخدم الرموز الكبرى، العلم والشهيد، لتثبيت شرعية مأزومة.

ترمب يحتاج إلى سردية النصر الساحق ليغطي على كلفة حرب أغلقت مضيق هرمز وهزت أسواق الطاقة، وعلى أرقام يشكك المدققون فيها؛ إذ لا يدعم أي إحصاء رسمي رواية 159 سفينة.

والنظام الإيراني يحتاج إلى سردية الشهادة والصمود ليغطي على هزيمته العسكرية، كلاهما يخاطب الداخل بلغة الملحمة، وكلاهما يدرك في قرارة نفسه أن الملحمة تنتهي عند باب غرفة التفاوض، حيث لا تنفع الألعاب النارية ولا مواكب النعوش، بل موازين القوة والحاجة.

ماذا يعني هذا للمفاوضات؟

هنا تكمن خطورة اللحظة. فمذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، التي وقعها الرئيسان في 17 يونيو/حزيران الماضي، ليست اتفاق سلام، بل هي إطار أولي يمدد وقف إطلاق النار 60 يوما، وينص على إنهاء دائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما فيها جبهة إسرائيل وحزب الله في لبنان، وعلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.

أما أعقد الملفات، مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وحق التخصيب ذاته، ومقابلهما من رفع للعقوبات وإفراج عن مليارات الأصول المجمدة، فقد أحيلت إلى مفاوضات فنية تجري الآن تحت ضغط الساعة، وفي ظل ألغام لم تنزع بعد، من مستقبل سلاح حزب الله إلى ترتيبات الرقابة الدولية.

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والشحن الرمزي في العاصمتين يضيق هامش هذه المفاوضات من الجهتين.

فترمب الذي أعلن أمام الملايين أنه "هزم إيران بالكامل" لا يستطيع أن يعود إليهم بتسوية تتضمن تنازلات ملموسة، من رفع عقوبات وأصول مفرج عنها وقبول ضمني ببقاء النظام، دون أن يبدو النصر الكامل ناقصا.

هنا التساؤل عما إذا كانت طهران ستستمد من الحشود جرأة على المماطلة، مراهنة على انشغال إدارة ترمب باحتفالات الذكرى الـ 250 وبانتخابات التجديد النصفي، وعلى رغبة الرئيس الأمريكي في تثبيت صورة صانع السلام مهما كان الثمن

والقيادة الإيرانية التي أقسمت فوق نعش المرشد على أن دمه لن يذهب هدرا، وتلوح برفع دعاوى قضائية بشأن اغتياله، لا تستطيع أن تجلس بعد أيام لتفاوض قاتليه على تفكيك برنامجها النووي دون أن تبدو الجنازة الكبرى مجرد جسر نحو الاستسلام.

بل إن التأبين نفسه قد يصبح عاملا مباشرا في الحسابات. وهنا التساؤل عما إذا كانت طهران ستستمد من الحشود جرأة على المماطلة، مراهنة على انشغال إدارة ترمب باحتفالات الذكرى الـ 250 وبانتخابات التجديد النصفي، وعلى رغبة الرئيس الأمريكي في تثبيت صورة صانع السلام مهما كان الثمن.

وفي المقابل، قد يغري خطاب النصر ترمب بالتشدد في الملف النووي، ظنا أن الخصم فقد أسطوله ومرشده ولن يجرؤ على النهوض مجددا.

ومع ذلك، فالحاجة متبادلة. إيران المخنوقة اقتصاديا تحتاج إلى مليارات الأصول المجمدة وإلى شريان هرمز المفتوح، وواشنطن تحتاج إلى استقرار أسواق النفط وإلى إنجاز دبلوماسي يكمل سردية النصر بدل أن يقوضها استئناف الحرب.

المعادلة إذن دقيقة: شحن يبلغ مداه في الخطاب، وبراغماتية تفرض نفسها في الغرف المغلقة.

أخيرا، في 4 يوليو/تموز 1776 وُلدت جمهورية من فكرة أن الشرعية تأتي من الشعب لا من التاج.

وفي يوليو/تموز 2026 يقف رئيسها فوق منصة إمبراطورية يحتفل بإغراق أسطول، فيما يدفن خصومه مرشدا حكم لمدة 36 عاما بينما يتوارى وريثه عن الأنظار.

المشهدان يقولان الشيء نفسه: حين تتحول الدولة إلى مسرح، يصبح الجمهور رهينة النص. والأسابيع المتبقية من هدنة الستين يوما ستكشف أي النصين أقوى: نص الملحمة الذي أُلقي على المنصات، أم نص التسوية الذي يُكتب بعيدا عن الأضواء.