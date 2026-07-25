مع مرور ذكرى قرنين ونصفٍ خلال هذا الشهر على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها، تبدو اليوم وكأنها تمر بمرحلة حساسة من تاريخها، بسبب ما تعيشه من تغيرات داخلية وضغوط سياسية واقتصادية، إلى جانب تغير تدريجي في موقعها داخل النظام العالمي.

وفي الوقت نفسه، يتزايد الاهتمام العالمي بالجنوب، وبشكل خاص بالقارة الأفريقية التي وصفت -لقرون طويلة بشكل خاطئ- بأنها " مظلمة"، لكنها تظهر اليوم بصورة مختلفة عن الصورة التقليدية التي ارتبطت بها لفترة طويلة.

ومن أديس أبابا، حيث تتقاطع أسئلة الحاضر مع ثقل التاريخ الأفريقي، تبدو هذه اللحظة مناسبة للتفكير في التحولات التي يشهدها العالم. فالتاريخ لا يتحرك في اتجاه خطي ثابت، بل يعيد توزيع مراكز الثقل بين القارات وفقا لتغيرات اقتصادية وديمغرافية.

قبل قرنين ونصفٍ، وتحديدا في عام 1776، كانت الولايات المتحدة مجرد ثلاث عشرة مستعمرة ممزقة، تعاني من التبعية وتكافح ضد إمبراطورية عظمى مهيمنة. وبعد 250 عاما، أصبحت هذه الولايات المتحدة واحدة من أكبر القوى في العالم، واليوم تعيش أفريقيا لحظة شبيهة بتلك، لكنها تحمل في داخلها إمكانات كبيرة، سواء من ناحية السكان، أو الموارد، أو التحولات الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي.

تمر أفريقيا اليوم بمرحلة صعود تدريجي، لكنه غير مكتمل بعد، يعتمد على قدرة الدول الأفريقية على تحويل مواردها وإمكاناتها الديمغرافية إلى قيمة إنتاجية مستدامة داخل الاقتصاد العالمي

أولا: من الضعف إلى السيادة.. الدروس الأمريكية في مرآة أفريقية

لقد تحولت الولايات المتحدة من دولة زراعية ناشئة إلى قوة صناعية ومالية وعسكرية هيمنت على القرن العشرين بلا منازع. وقد تحقق ذلك عبر مجموعة من العوامل، أهمها التوسع الجغرافي، وتطوير المؤسسات، وتراكم رأس المال، والاستفادة من الهجرة والقوة الديمغرافية الفتية.

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غير أن قراءة الواقع الأمريكي الراهن تشير إلى تحولات بنيوية جديدة، من أبرزها الاستقطاب السياسي الداخلي، وتصاعد الدين العام، فضلا عن تغير طبيعة القيادة الاقتصادية عالميا مع صعود قوى عالمية أخرى. هذه التحولات لا تعني تراجعا حتميا، بقدر ما تعكس انتقالا من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى نظام دولي أكثر تعددية.

وفي المقابل، تمر أفريقيا اليوم بمرحلة صعود تدريجي، لكنه غير مكتمل بعد، يعتمد على قدرة الدول الأفريقية على تحويل مواردها وإمكاناتها الديمغرافية إلى قيمة إنتاجية مستدامة داخل الاقتصاد العالمي.

ثانيا: الديمغرافيا والتحضر

تمثل أفريقيا اليوم القارة الأكثر شبابا من حيث التركيبة السكانية، وهو عامل يمكن أن يشكل رافعة اقتصادية مهمة إذا ما اقترن بالاستثمار في التعليم، والصحة، والبنية التحتية الإنتاجية.

غير أن التجارب الدولية تشير إلى أن "العائد الديمغرافي" لا يتحقق تلقائيا، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية طويلة الأمد قادرة على استيعاب القوى العاملة المتزايدة.

فالنمو السكاني الكبير بين الشباب يمثل قوة مهمة للقارة؛ لأنه يعني توفر طاقة بشرية كبيرة وقدرة استهلاكية وإنتاجية يمكن أن تدفع التنمية.

وبالتوازي مع هذا التحول السكاني، تشهد أفريقيا توسعا حضريا سريعا في السنوات الأخيرة، وهو من بين الأسرع في العالم.

المدن لم تعد مجرد أماكن للسكن فقط، بل أصبحت مراكز للنشاط الاقتصادي والتجارة والخدمات والتواصل، رغم أنها ما زالت تواجه تحديات مثل ضعف البنية التحتية والضغط على الخدمات الأساسية.

تشهد أفريقيا اليوم توسعا في خياراتها الدبلوماسية والاقتصادية، في ظل عالم يتجه نحو التعددية القطبية. وتتيح هذه البيئة الدولية للدول الأفريقية مساحة أوسع للمناورة وبناء شراكات متنوعة مع قوى دولية متعددة

ثالثا: أوراق القوة الجديدة

تمتلك أفريقيا حصة كبيرة من الموارد الإستراتيجية المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مثل الكوبالت والليثيوم واليورانيوم والمعادن النادرة.

لكن القيمة الجيو-اقتصادية لهذه الموارد لا تتحدد بوجودها الخام فقط، بل بمدى القدرة على تطوير صناعات تحويلية محلية.

تشير التجارب المقارنة إلى أن الدول التي نجحت في تحويل مواردها إلى قوة اقتصادية عالمية هي تلك التي طورت بنية صناعية متكاملة، واستثمرت في التكنولوجيا، وحوكمة الموارد، وليس مجرد الاكتفاء بدور التصدير الأولي.

وفي هذا السياق، تسعى بعض الدول الأفريقية إلى إعادة صياغة موقعها داخل سلاسل القيمة العالمية، لكن هذا المسار لا يزال في بداياته، ويواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية، والتمويل، والاستقرار المؤسسي.

رابعا: التعددية الجيوسياسية

تشهد أفريقيا اليوم توسعا في خياراتها الدبلوماسية والاقتصادية، في ظل عالم يتجه نحو التعددية القطبية. وتتيح هذه البيئة الدولية للدول الأفريقية مساحة أوسع للمناورة وبناء شراكات متنوعة مع قوى دولية متعددة.

لكن هذا التعدد في الشراكات لا يعني بالضرورة استقلالية كاملة في القرار الاقتصادي ما لم يقترن بسياسات داخلية متماسكة تعزز القدرة التفاوضية للدول الأفريقية وتقلل من التبعية الهيكلية.

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أما اندماج الاتحاد الأفريقي بشكل أعمق في المؤسسات الاقتصادية العالمية، فهو يعكس تحولا تدريجيا في مكانة القارة، لكنه يظل عملية تراكمية طويلة الأمد أكثر من كونه تحولا فوريا.

خامسا: من مفارقة التأسيس إلى مسار الاندماج السياسي.. الذاكرة الأفريقية داخل التجربة الأمريكية

تقوم التجربة الأمريكية في أساسها على خطاب تأسيسي يقوم على الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، غير أن هذا الخطاب رافقه في مراحل تاريخية طويلة واقع مختلف، تمثل في نظام العبودية الذي جرى من خلاله نقل ملايين البشر من القارة الأفريقية قسرا إلى الولايات المتحدة، للعمل في الزراعة وتأسيس القاعدة الاقتصادية الأولى للدولة الناشئة.

وخلال تلك المرحلة، اتسمت الحياة الاجتماعية والسياسية بأنماط واسعة من الإقصاء والتمييز، حيث حُرم هؤلاء من المشاركة في الحياة العامة، وامتدت أشكال الفصل إلى التعليم والعمل والمرافق العامة، بما جعل هذه المرحلة من أكثر الفترات تعقيدا في التاريخ الاجتماعي الأمريكي.

ومع ذلك، لم يكن هذا المسار ثابتا. فقد شهدت الولايات المتحدة تحولات تدريجية بدأت بإلغاء العبودية، ثم تعززت عبر حركات الحقوق المدنية التي أعادت صياغة موقع الأمريكيين من أصول أفريقية داخل الدولة.

ومع الوقت، انتقل هذا المكون من الهامش إلى المشاركة السياسية والاجتماعية، وصولا إلى وصول شخصيات من أصول أفريقية إلى أعلى مواقع الحكم، من أبرزها انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، في لحظة عكست تحولا رمزيا مهما في بنية المجتمع الأمريكي.

وفي سياق تاريخي أوسع للعلاقة بين القارة الأفريقية والعالم الجديد، تبرز أيضا روايات تاريخية متداولة حول عبور الأطلسي قبل الحقبة الكولومبية، ومن بينها ما ينسب إلى الملك أبو بكر الثاني، أحد ملوك إمبراطورية مالي، الذي تشير بعض الروايات إلى أنه قاد رحلات باتجاه الغرب قبل وصول كريستوفر كولومبوس.

ورغم أن هذه الروايات لا تزال محل نقاش أكاديمي، فإنها تعكس عمق الحضور الأفريقي في المخيال التاريخي المرتبط بالعالم الجديد، وتضيف بعدا تفسيريا للعلاقة التاريخية بين الضفتين.

كما أن هذا الامتداد لم يتوقف عند ذلك، بل تجسد لاحقا في عودة بعض أحفاد الأفارقة المحررين أو المهاجرين إلى القارة الأفريقية، حيث أسهموا في تأسيس كيانات سياسية جديدة، من أبرزها دولة ليبيريا في غرب أفريقيا، إلى جانب تجارب مماثلة في سيراليون. وهو ما يعكس أن العلاقة بين أفريقيا والولايات المتحدة ليست علاقة طارئة، بل علاقة تاريخية ممتدة تشكلت عبر قرون من التداخل الإنساني.

في الختام، بينما احتفلت الولايات المتحدة بمرور 250 عاما على تأسيسها، فإن هذا الحدث يعيد طرح أسئلة أوسع حول طبيعة التحولات في النظام الدولي، وكيف تتغير موازين القوة عبر الزمن.

فالتجربة الأمريكية، بما فيها من صعود تاريخي كبير وما رافقه من تناقضات داخلية، خصوصا ما يتعلق بالإرث الأفريقي داخل المجتمع الأمريكي، تظل مثالا مهما لفهم مسار بناء الدول وتطورها عبر مراحل طويلة.

وفي المقابل، تبدو أفريقيا اليوم في مرحلة انتقالية، تحمل فرصا كبيرة مرتبطة بالسكان والموارد والتحولات الاقتصادية، لكنها ما زالت في حاجة إلى استكمال شروط هذا الصعود بشكل تدريجي.

وبين التجربتين، يظل التاريخ المشترك بين أفريقيا والولايات المتحدة حاضرا، ليس فقط كذاكرة، بل كعامل يساعد على فهم طبيعة العلاقة بين الطرفين ومسارها الطويل.