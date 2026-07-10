بونو وحده لا يكفي.. كيف خسر المغرب معركة ربع النهائي؟

توقفت مسيرة النخبة المغربية في نهائيات مونديال 2026 عند حاجز ربع النهائي، ضمن نادي الثمانية الكبار، عقب سقوطها أمام نظيرتها الفرنسية بثنائية نظيفة.

وقد برهن هذا اللقاء على الجاهزية الكبيرة للفرنسيين بصفتهم أبرز المنافسين على معانقة الكأس، في حين تكبد الجانب المغربي مرارة الإقصاء نتيجة جزئيات خططية دقيقة رجحت كفة الخصم.

شهدت المباراة تفوقا فرنسيا جليا منذ صافرة البداية، حيث تمكن الفرنسيون من ترجمة هذا التفوق إلى هدفين استغلالا لخطأين في التموضع الدفاعي للاعبي المنتخب المغربي.

رغم المد الهجومي الفرنسي الكثيف عبر الأروقة وتحركات الخط الأمامي التي هددت المرمى في مناسبات عدة، إلا أن التألق اللافت للحارس ياسين بونو -الذي تصدى ببراعة فائقة لنحو 22 فرصة خطيرة- كان له الفضل الأكبر في إنقاذ شباكه من غلة تهديفية أثقل

تألق بونو لكن..

ورغم المد الهجومي الفرنسي الكثيف عبر الأروقة وتحركات الخط الأمامي التي هددت المرمى في مناسبات عدة، إلا أن التألق اللافت للحارس ياسين بونو -الذي تصدى ببراعة فائقة لنحو 22 فرصة خطيرة- كان له الفضل الأكبر في إنقاذ شباكه من غلة تهديفية أثقل، لينصب نفسه النجم الأول للمباراة دون منازع.

على الصعيد التكتيكي، استهل المنتخب المغربي اللقاء بتحفظ كبير، معتمدا على كتلة دفاعية متراجعة لحماية مرماه.

ورغم ظهور تنظيم جيد وروح قتالية وانضباط تكتيكي في التحولات الدفاعية خلال فترات اللعب بالكتلتين المتوسطة والمنخفضة، إلا أن إقحام متوسطي دفاع يلعبان جنبا إلى جنب لأول مرة، وهما نصير مزراوي وعيسى ديوب، ألقى بظلاله على استقرار الخط الخلفي.

وتزامن ذلك مع ارتباك واضح في خط الوسط وغياب للتناغم بين اللاعبين، مما منح المنتخب الفرنسي السيطرة المطلقة على أغلب فترات اللقاء، لا سيما في كسب الالتحامات والظفر بالكرات الثانية، فضلا عن ارتكاب العناصر المغربية أخطاء فردية في التموضع التكتيكي كلفتهم استقبال الهدفين.

إعلان

هجوميا، عانى "أسود الأطلس" من عقم حاد، إذ لم ينجحوا في تهديد المرمى الفرنسي طيلة أطوار اللقاء باستثناء تسديدة يتيمة من أقدام عز الدين أوناحي.

برغم ظهور تنظيم جيد وروح قتالية وانضباط تكتيكي في التحولات الدفاعية خلال فترات اللعب بالكتلتين المتوسطة والمنخفضة، إلا أن إقحام متوسطي دفاع يلعبان جنبا إلى جنب لأول مرة، وهما نصير مزراوي وعيسى ديوب، ألقى بظلاله على استقرار الخط الخلفي

أبرز نقاط الضعف

وتجلت أبرز نقاط ضعف النخبة الوطنية في العجز عن الاستحواذ تحت وطأة الضغط العالي، وغياب السلاسة في تمرير الكرات وبناء الهجمات من الخلف عبر خط الوسط وصولا إلى الثلث الأخير من الملعب.

كما ظهر الثلاثي الهجومي، المشكل من إبراهيم دياز (بصفته مهاجما وهميا) وبلال الخنوس ومنتصر الطالبي، بمستوى باهت وحضور غير فعال، متأثرين بغياب الحلول الهجومية وعدم استغلال الفرص النادرة.

ومما زاد الأمر تعقيدا، التراجع البدني الملحوظ في الدقائق الأخيرة، والذي أسفر عن اتساع المساحات بين الخطوط.

في المقابل، استمد المنتخب الفرنسي قوته من الجودة الفنية العالية للاعبيه ومهاراتهم الفردية، خاصة في الثلث الهجومي.

وقد مكنهم الضغط العالي والمنظم من استرجاع الكرات بسرعة فائقة، ليشنوا تحولات هجومية سريعة تسيدوا بها مجريات اللعب. وتفنن الفرنسيون في تنويع صناعة اللعب من العمق والأطراف بفضل حركية اللاعبين، وتمركزهم السليم، وسلاسة التمرير، مع استغلال ممتاز للأخطاء الدفاعية المغربية.

وفي وقت كان يتوجب على المنتخب المغربي استغلال المساحات التي خلفها تقدم أظهرة فرنسا، أو الاستفادة من فترات انخفاض إيقاع اللعب التي استحوذ فيها على الكرة، ظلت تلك السيطرة سلبية ومفتقدة لأي خطورة تُذكر.

أما على مستوى الإدارة الفنية، فقد حاول المدرب المغربي محمد وهبي الحد من خطورة الخصم عبر تضييق المساحات واللعب بكتلة متقاربة الخطوط للحفاظ على التوازن وإغلاق العمق، مجبرا فرنسا على اللعب عبر الأطراف.

في وقت كان يتوجب على المنتخب المغربي استغلال المساحات التي خلفها تقدم أظهرة فرنسا، أو الاستفادة من فترات انخفاض إيقاع اللعب التي استحوذ فيها على الكرة، ظلت تلك السيطرة سلبية ومفتقدة لأي خطورة تُذكر

أخطاء المدرب وهبي

غير أن التغييرات التي أحدثها على التشكيلة الأساسية أضعفت من مردود الفريق الذي تاه وسط الضغط الرهيب منذ البداية.

كما عيب على المدرب تأخره في إجراء التبديلات، والتي جاءت غير فعالة لا دفاعيا ولا هجوميا، فضلا عن غياب الجرأة وردة الفعل القوية بعد التخلف في النتيجة.

وقد تجلى ذلك في افتقاد الحلول الهجومية، وغياب استغلال الكرات الثابتة التي كانت مصدر قوة للمنتخب سابقا، والضياع المتكرر للتمريرات، وانعدام التناغم في الثنائيات والمثلثات.

في الجهة المقابلة، قدم المدرب ديدييه ديشان قراءة تكتيكية ممتازة عبر فرض ضغط منظم بالكتلة، وأدار إيقاع اللعب بذكاء بعد التقدم في النتيجة، كما أجرى تغييرات حافظت على توازن الفريق وأغلقت المباراة عمليا، مستغلا ببراعة نقاط ضعف المنافس في التحولات.

أفرزت هذه المواجهة استنتاجات واضحة، أولها الاستحقاق الكامل للمنتخب الفرنسي لهذا الفوز والتأهل بفضل حضوره الهجومي القوي وجودة إدارته للمباراة.

إعلان

وثانيها، تأكيد معاناة المنتخب المغربي في التواجد بالشكل المطلوب أمام المنتخبات الكبرى ذات "شخصية البطل"، حيث برز فارق حقيقي في نوعية اللاعبين، وملكاتهم الفنية الفردية، وبنياتهم البدنية التي صنعت الفارق، إلى جانب غياب التنويع في أساليب اللعب.

قدم المدرب ديدييه ديشان قراءة تكتيكية ممتازة عبر فرض ضغط منظم بالكتلة، وأدار إيقاع اللعب بذكاء بعد التقدم في النتيجة، كما أجرى تغييرات حافظت على توازن الفريق وأغلقت المباراة عمليا، مستغلا ببراعة نقاط ضعف المنافس في التحولات

مرارة الإقصاء وسقف الطموحات

ورغم مرارة الإقصاء ووقعه القاسي على الجماهير، إلا أن هذه المشاركة المغربية تكتسي أهمية بالغة وأبعادا إستراتيجية عميقة؛ إذ تمثل حلقة أساسية في مسار التراكمات الإيجابية واكتساب الخبرات الميدانية التي يحتاجها أي منتخب طامح للمضي قدما في الساحة الدولية.

فهذا المسار التصاعدي، والاحتكاك المستمر بمدارس كروية عريقة ذات باع طويل في حصد الألقاب، هو السبيل الأوحد لبناء شخصية تنافسية قوية تعرف كيف تدير المواعيد الكبرى.

إن خوض مثل هذه النزالات المعقدة، حتى مع التعثر فيها، يصقل مهارات اللاعبين، ويرفع من منسوب النضج التكتيكي والذهني لديهم، وهو ما يمنح المغاربة الحق الكامل في الحلم المشروع بمعانقة كأس العالم يوما ما، ليس بوصفها مجرد أمنية عابرة، بل بوصفه هدفا قابلا للتحقيق على أرض الواقع.

ومما يعزز من سقف هذه الطموحات ويجعلها مبنية على أسس متينة، امتلاك المغرب لجيل شاب وواعد من اللاعبين الذين ينشطون في أعتى الدوريات، والذي من المنتظر أن يُعزز مستقبلا بكوكبة إضافية من النجوم الصاعدين بقوة من أكاديميات التكوين المحلية ومن مواهب المهجر.

هذا التزاوج بين الفتوة والموهبة يضمن استمرارية العطاء لسنوات طوال، ويوفر للإدارة الفنية خيارات بشرية هائلة قادرة على تعويض أي نقص أو اعتزال، مما يجعل الخزان الكروي المغربي متجددا لا ينضب، ومستعدا لتحمل ضغوطات المنافسات عالية المستوى بمنتهى الثقة والاقتدار.

كل هذه المؤشرات الإيجابية، سواء على مستوى الأداء الفني أو التخطيط المسبق، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قاطرة التنمية الكروية الوطنية تسير بثبات كبير في السكة المطلوبة.

هذا العمل الدؤوب يبني قاعدة صلبة، ويهيئ أرضية خصبة ليكون "أسود الأطلس" في أتم الجاهزية للمحفل العالمي الأكبر، ألا وهو كأس العالم الذي سينظمه المغرب على أرضه وبين جماهيره بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

تلك النسخة المنتظرة ستكون بلا شك فرصة تاريخية ومحطة فاصلة لجني ثمار هذا البناء المستمر، حيث تتضافر عوامل الأرض ودعم الجمهور مع النضج الكروي المكتسب، لتقديم ملحمة استثنائية تتوج مسارا طويلا من الكفاح والتطور في سماء الكرة العالمية.