رجال الظل.. هكذا أخرجت قطر المفاوضات من لحظتها الحرجة

ثمة مفارقة في علم العلاقات الدولية، مفادها أن الحروب ترى بالعين المجردة، أما السلام فيبنى غالبا في الخفاء، وبين منطق القوة ومنطق التسوية، تنشأ مساحة رمادية تتحرك فيها الدبلوماسية بصمت، محاولة تحويل التنافس إلى تفاهم، والأزمة إلى فرصة. وفي هذا السياق، تبدو مذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية أكثر من مجرد اتفاق لوقف مواجهة عسكرية، فهي تعكس انتصار المسار الدبلوماسي على منطق التصعيد، في لحظة كانت المنطقة تقترب فيها من حافة حرب أوسع.

وضمن هذا المشهد، برز الدور القطري بوصفه جزءا من عملية أكثر عمقا، من مجرد وساطة عملية هدفت إلى بناء الثقة، حيث ساد الشك، وفتح قنوات التواصل حيث تعثرت السياسة، وخلق مساحة تسمح للأطراف بالانتقال من إدارة الصراع إلى البحث عن التسوية. ومن هنا، يصبح الحديث عن هندسة السلام وصفا دقيقا لجهد دبلوماسي لم يكتفِ بإيقاف الحرب، بل عمل على إعادة تشكيل الظروف التي جعلت السلام ممكنا.

قطر كوسيط الظل وبناء قنوات التواصل في بيئة انعدام الثقة

لم يكن الدور القطري في الأزمة الأمريكية-الإيرانية نتاج تطورات ظرفية أو تحرك دبلوماسي عابر، بل هو امتداد لنهج طويل رسخ مكانة الدوحة كفاعل قادر على التواصل مع أطراف متعارضة، والحفاظ على قنوات الحوار في أكثر البيئات السياسية تعقيدا.

فقد مكنها رصيدها المتراكم من العلاقات السياسية وشراكاتها المتنوعة، من التحرك بمرونة ومصداقية بين الخصوم، الأمر الذي عزز حضورها كشريك موثوق في جهود الوساطة الإقليمية والدولية. كما أتاح لها هذا النهج بناء مستوى من الثقة السياسية جعلها قادرة على أداء أدوار تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، خاصة في الأزمات التي تتسم بارتفاع مستويات التوتر وانعدام الثقة بين أطرافها.

وفي هذا السياق، برزت قطر بوصفها نموذجا لوسيط الظل، القادر على العمل في المساحات التي تعجز فيها القنوات الرسمية عن تحقيق اختراقات حقيقية، فلم يقم دورها على الظهور الإعلامي، أو السعي إلى تبني مخرجات التفاوض، بل على المحافظة على الحد الأدنى من التفاهم بين أطراف متخاصمة، وتقريب وجهات النظر، وتخفيف حدة الالتباس في قراءة المواقف المتبادلة.

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وفي ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، حين تصاعدت احتمالات المواجهة، وتراجعت فرص التواصل المباشر، اكتسب هذا الدور أهمية استثنائية، فمن خلال توفير قنوات آمنة للتواصل غير المباشر، ساعدت الدوحة على تبادل الرسائل، واختبار الأفكار وتوضيح النوايا، بما حد من مخاطر سوء التقدير، وفتح المجال أمام البحث عن مخارج سياسية للأزمة.

وبهذا المعنى، تجاوزت مساهمة قطر مجرد تسهيل الاتصال بين الطرفين، لتشمل تهيئة البيئة الدبلوماسية التي جعلت الانتقال، من منطق المواجهة إلى منطق التفاوض ممكنا، وأسهمت في بناء الأرضية السياسية التي مهدت في نهاية المطاف للتوصل إلى الاتفاق.

تكامل الأدوار الدبلوماسية في مواجهة الأزمة

الدور القطري لم يكن بديلا عن الوساطة الباكستانية أو منافسا لها، بل جاء في إطار جهد دبلوماسي تكاملي عزز فرص نجاح المسار التفاوضي. فالأزمات المعقدة بحجم المواجهة الأمريكية-الإيرانية لا تحسم عبر وسيط واحد أو قناة منفردة، وإنما من خلال شبكة مترابطة من المبادرات السياسية والدبلوماسية، التي تتوزع فيها الأدوار وفقا لقدرة كل طرف على التأثير وتقريب وجهات النظر.

وفي هذا الإطار، اضطلعت باكستان بدور محوري في دفع المفاوضات نحو التفاهم، ومنحها بعدا سياسيا وإقليميا، بينما أسهمت قطر في الحفاظ على الزخم الدبلوماسي، وتوفير البيئة الملائمة لاستمرار الحوار، رغم تعقيدات الأزمة وتشابك ملفاتها.

وقد مكنت العلاقات المتوازنة التي نسجتها قطر مع مختلف الأطراف من أداء هذا الدور بفاعلية، فلم يقتصر إسهامها على دعم العملية التفاوضية، بل امتد إلى توفير مساحة سياسية أكثر مرونة سمحت لواشنطن وطهران بإدارة خلافاتهما ضمن إطار واقعي، يراعي مصالحهما الأساسية، ويحد من مخاطر التصعيد.

ومن خلال هذا الدور، ساعدت الدوحة على تهيئة الظروف التي جعلت التسوية خيارا مقبولا للطرفين، ومهدت الطريق أمام التوصل إلى مذكرة التفاهم بوصفها خطوة أولى نحو خفض التوتر، وفتح المجال أمام ترتيبات أكثر استقرارا في المرحلة المقبلة.

من إنهاء الحرب إلى بناء السلام.. الدور القطري في المرحلة المقبلة

مذكرة التفاهم التي حكمت جهود الوساطة لا تمثل تسوية شاملة، بقدر ما تشكل إطارا سياسيا يهدف إلى احتواء التصعيد، وفتح المجال أمام معالجة الملفات الخلافية عبر التفاوض. فقد نجحت في إبعاد خطر المواجهة العسكرية المباشرة، وتهيئة الظروف اللازمة للحوار، إلا أنها لم تعالج بعد القضايا الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية الإقليمية.

ومن ثم، يمكن النظر إلى هذه المذكرة بوصفها محطة انتقالية تنقل العلاقة بين الطرفين من منطق المواجهة، إلى منطق إدارة الخلافات ضمن مسار سياسي أكثر قابلية للاستقرار.

ومن هنا تتضح أهمية التمييز بين إنهاء الحرب وبناء السلام، فالأول يتحقق بوقف القتال، أما الثاني فيتطلب معالجة جذور التوتر، وإرساء آليات قادرة على إدارة الخلافات بصورة مستدامة. فالدور القطري أصبح عاملا مساعدا في ضمان استمرارية المسار التفاوضي، ويستند إلى نهج دبلوماسي يقوم على المرونة السياسية، وهو ما مكن الدوحة من ترسيخ مكانتها كفاعل قادر على التواصل مع أطراف متعارضة.

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ومع ذلك، فإن نجاح أي تسوية يظل مرهونا بإرادة الأطراف نفسها، وقدرتها على تحويل التفاهمات السياسية، إلى التزامات عملية تضمن الاستقرار وتمنع العودة إلى دوامة التصعيد.

ولهذا، فإن توصيف ما جرى بأنه هندسة السلام لا تعد مجرد وصف بلاغي، بل تعبر بدقة عن طبيعة الجهد الدبلوماسي الذي أسهم في احتواء الأزمة، مع الحفاظ على مسار سياسي يتيح معالجة الخلافات. وقد برهنت الدبلوماسية القطرية أن الدول الصغيرة تستطيع أن تؤدي أدوارا إستراتيجية مؤثرة، عندما تجمع بين المصداقية والمرونة وحسن إدارة العلاقات مع مختلف الأطراف.

وبينما سيظل مستقبل الاتفاق مرهونا بمدى التزام أطرافه بتنفيذ ما تم التوصل إليه، فإن ما تحقق يؤكد أن الدبلوماسية تظل الأداة الأقدر على تحويل الأزمات من بؤر للتوتر والصراع إلى فرص للتسوية والاستقرار، وهو ما يمنح الدور القطري أهمية خاصة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة.