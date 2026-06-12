بعد 300 عام.. "مبدأ بيرقدار" يفجّر عقدة التفوق الغربي

مع بدء تصدع الركائز الأساسية للأمن الأوروبي، وإعادة الولايات المتحدة تقييم وجودها العسكري العالمي، تتجه دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل متزايد نحو بديل إستراتيجي غير متوقع: تكنولوجيا الدفاع التركية. نشهد اليوم إعادة تنظيم عميقة في توزيع القوة على مستوى العالم. فبفضل عقدين من التطور الصناعي المكثف والانتصارات التجارية الباهرة في الأسواق الدولية، يسطر قطاع الدفاع التركي حاليا فصلا جديدا من التحول سيحجز بلا شك مكانة بارزة في سجلات التاريخ العسكري الحديث.

وتظهر البيانات التجريبية التي توضح هذا الصعود مدى ضخامة الأرقام: ففي عام 2000، بلغ إجمالي إيرادات صادرات القطاع السنوية 250 مليون دولار أمريكي فقط. وبحلول عام 2025، قفز هذا الرقم إلى مستوى غير مسبوق بلغ 10 مليارات دولار أمريكي، مسجلا نموا مذهلا بلغ أربعين ضعفا. يمثل هذا التطور السريع قفزة تكنولوجية غير مسبوقة في العالم الإسلامي.

اليوم، تطورت المعدات العسكرية التركية بشكل كبير، متجاوزة المركبات التكتيكية الأساسية المنتشرة في مناطق جغرافية واسعة. إذ تمتد هذه الأنظمة على مساحة شاسعة من دول حلف الناتو والقارة الأفريقية، مرورا بآسيا الوسطى، وصولا إلى الشرق الأقصى، وتعتبر هذه الأنظمة اليوم "شركاء أمنيين" حيويين للدول ذات السيادة التي تراهن بمستقبلها الوطني على الهندسة التركية.

وقد تجلى حجم هذا الصعود التكنولوجي بوضوح في معرض "ساها -SAHA" للدفاع في إسطنبول. استقطب المعرض التجاري نحو 150 ألف زائر، وبلغت قيمة العقود فيه رقما قياسيا تاريخيا، حيث وصلت إلى 26.5 مليار دولار أمريكي. ومن الجدير بالذكر أن 8 مليارات دولار من هذا المبلغ الإجمالي كانت عبارة عن صادرات خارجية مباشرة. يؤكد هذا التوزيع الدقيق أن تركيا قد تجاوزت مرحلة بيع المعدات فحسب، وتحولت إلى مصدر رئيسي لأنظمة دفاعية متكاملة.

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لم تعد تركيا تقتصر على تصنيع مكونات منفصلة. بدلا من ذلك، تقوم تركيا بتصميم منصات متكاملة، وهندسة برمجياتها الخاصة، وتسليم هياكل دفاعية جاهزة للتشغيل بالكامل لشركائها الدوليين.

تفكيك النماذج الراسخة على خطوط المواجهة

لفهم أهمية صعود صناعة الدفاع التركية، لا بد من تجاوز المؤشرات الاقتصادية ودراسة التحولات الهيكلية الجارية في ساحة المعركة. وقد مثلت عملية درع الربيع في إدلب عام 2020 نقطة تحول حاسمة في الإستراتيجية العسكرية المعاصرة.

قدمت النتائج التكتيكية التي تحققت في سماء إدلب برهانا قاطعا للمراقبين العالميين: حتى أكثر التشكيلات المدرعة تحصينا وشبكات الدفاع الجوي تطورا، يمكن تحييدها بشكل منهجي بواسطة الطائرات المسيرة في غضون دقائق. وقد حطم هذا النجاح العملياتي فعليا الاعتقاد العسكري السائد منذ زمن طويل بأن الطائرات المسيرة لا تجدي نفعا إلا في المواجهات غير المتكافئة أو حملات مكافحة التمرد منخفضة الحدة.

وفي أعقاب هذا النجاح، أدرج محللو الدفاع الغربيون رسميا نموذجا تكتيكيا جديدا في الأدبيات الإستراتيجية الدولية، وأطلقوا عليه اسم "مبدأ بيرقدار".

وقد تجلى الدليل القاطع على فاعلية هذا المبدأ في منطقة ناغورني قره باغ، حيث تم تفكيك احتلال إقليمي دام ثلاثة عقود بالكامل في غضون 44 يوما فقط. ومنذ ذلك الحين، تتزايد الأدلة التجريبية التي تدعم فاعلية هذا المبدأ على مستوى العالم.

ما بدأ في أوكرانيا بإسقاط طائرة "بيرقدار تي بي2" بنجاح مروحية معادية، تطور مؤخرا إلى إنجاز تاريخي في سماء السودان. شكل النشر العملياتي لطائرة "آقنجي-تيها" لإسقاط طائرة معادية مسيرة باستخدام صاروخ جو-جو سابقة حقيقية في التاريخ العسكري العالمي. ويعد هذا الاشتباك التاريخي بمثابة إعلان عن دخول تركيا فعليا عصر "الطائرات الاعتراضية المسيرة"، مغيرا بذلك جذريا كيفية تحقيق القوات الحديثة للتفوق الجوي والحفاظ عليه.

وتجبر هذه الثقة الدولية المتنامية في الهندسة التركية على إعادة تشكيل جذرية لخريطة تجارة الدفاع العالمية. ويؤكد استيراد إسبانيا- وهي دولة بارزة في حلف الناتو- طائرة التدريب النفاثة التركية المتقدمة "حرجيت"، بالتزامن مع استكشافها للمشاركة المشتركة في تطوير مقاتلة الجيل الخامس "كآن-KAAN"، على مكانة تركيا الجديدة كمركز مرجعي تكنولوجي.

ومن الأهمية بمكان أن هذا الإنجاز التكنولوجي يؤثر الآن بشكل مباشر على بنية الأمن الأوروبي الأوسع. وبعد تعليق واشنطن المبدئي نشر صواريخ توماهوك كروز داخل ألمانيا، تشير التقارير إلى أن السلطات في برلين وحلفاءها الإقليميين في الناتو يقيمون خيارات بديلة، بما في ذلك احتمال اقتناء أنظمة صواريخ بعيدة المدى وفوق صوتية من تصميم تركيا.

إن مجرد قيام العواصم الأوروبية بتقييم الأنظمة التركية بجدية باعتبارها أصولا إستراتيجية قيمة، يظهر التحول الجذري الذي طرأ على موازين القوى الدفاعية العالمية.

في الوقت نفسه، يثبت اقتناء إندونيسيا- وهي مركز قوة محوري في جنوب شرق آسيا- طائرة "قزل إلما" المقاتلة الأسرع من الصوت بدون طيار، أن دور تركيا قد تحول من مورد تقليدي للمعدات إلى شريك تكنولوجي أساسي يعيد تشكيل البنية الجيوسياسية الدولية بفاعلية.

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أفق واسع.. السعي نحو الاستقلال الإستراتيجي

لا تقتصر إنجازات تركيا على مجال الطيران بدون طيار فحسب، بل تتجاوزه بكثير. فقد شهد قطاع الدفاع المحلي نموا سريعا في جميع مجالات التكنولوجيا العسكرية تقريبا، ملتزما التزاما تاما بفلسفة "الاستقلالية الشاملة":

منصات الطيران: وتتميز بمقاتلة الشبح "كآن" من الجيل الخامس، وطائرة التدريب الأسرع من الصوت "حرجيت"، ومروحية "غوك باي" متعددة المهام، بالإضافة إلى مجموعة متنامية من الطائرات القتالية بدون طيار المتطورة، بما في ذلك "تي بي 3″ و"آقنجي" و"أنكا 3″ ذات القدرة على التخفي.

وتتميز بمقاتلة الشبح "كآن" من الجيل الخامس، وطائرة التدريب الأسرع من الصوت "حرجيت"، ومروحية "غوك باي" متعددة المهام، بالإضافة إلى مجموعة متنامية من الطائرات القتالية بدون طيار المتطورة، بما في ذلك "تي بي 3″ و"آقنجي" و"أنكا 3″ ذات القدرة على التخفي. الأنظمة البحرية والبرية: وترتكز على فرقاطات القتال "ميلغم" المتطورة، و"تي سي جي أنادولو"- التي تعتبر أول سفينة حاملة طائرات بدون طيار مخصصة في العالم- إلى جانب دبابة القتال الرئيسية "ألتاي" الثقيلة، ومجموعة متنوعة من المنصات المدرعة المصممة خصوصا لبيئات تكتيكية مختلفة.

وترتكز على فرقاطات القتال "ميلغم" المتطورة، و"تي سي جي أنادولو"- التي تعتبر أول سفينة حاملة طائرات بدون طيار مخصصة في العالم- إلى جانب دبابة القتال الرئيسية "ألتاي" الثقيلة، ومجموعة متنوعة من المنصات المدرعة المصممة خصوصا لبيئات تكتيكية مختلفة. الضربات الدقيقة والحرب الإلكترونية: تشمل شبكات الدفاع الجوي متعددة الطبقات "سيبار" و"حصار" محلية الصنع، وأنظمة صواريخ جو-جو عالية الأداء "غوك دوغان" و"بوز دوغان"، ومجموعات صواريخ كروز متطورة، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة من تصميم شركة "أسيلسان".

تشمل شبكات الدفاع الجوي متعددة الطبقات "سيبار" و"حصار" محلية الصنع، وأنظمة صواريخ جو-جو عالية الأداء "غوك دوغان" و"بوز دوغان"، ومجموعات صواريخ كروز متطورة، وأنظمة حرب إلكترونية متطورة من تصميم شركة "أسيلسان". المكونات السيادية: مدعومة ببرامج تطوير محركات محلية تشكل القلب المادي لهذه المبادرات الدفاعية، إلى جانب حلول برمجية أصلية مملوكة للشركة تعمل كـ"عقول" رقمية تنظم عمل الأجهزة.

تجاوز القيود التاريخية والثورة النفسية

يمثل الإنجاز الذي تحقق في العصر الحالي خاتمة حاسمة لدورة تاريخية استمرت قرابة ثلاثة قرون. فقد تراجع الجهاز العسكري الديناميكي للإمبراطورية العثمانية، الذي حافظ على مكانته بين القوى العسكرية الرائدة في العالم حتى أواخر القرن السابع عشر، مع انطلاق الثورة الصناعية وهيمنة أوروبا الغربية التكنولوجية والمالية.

بعد 300 عام اتسمت بالإعجاب السلبي والاستيراد المنهجي للابتكارات الغربية، تتحول تركيا إلى قوة فاعلة قادرة على منافسة الدول الغربية مباشرة، بل وتزويدها بالتوجيه التكنولوجي في مجالات رائدة.

ولعل أبرز نتائج هذه النهضة الدفاعية هو ثورة مجتمعية عميقة في الثقة بالنفس. فعلى مدى أجيال، عانت البلاد من شكوك متأصلة بشأن قدرتها على تصنيع سلع متطورة عالية التقنية. واليوم، حلت محل هذه العقلية جيل جديد من المواطنين يجمعهم إيمان راسخ: "بإمكاننا فعلها".

يتجلى هذا التحول الثقافي في مهرجان "تكنوفيست"، وهو تجمع سنوي ضخم يجذب ملايين الشباب إلى ثقافة نابضة بالحياة من الإنتاج التعاوني. هنا، تتنافس فرق الشباب بنشاط على الجوائز في مجالات تتراوح من هندسة الصواريخ الفضائية المتقدمة إلى هندسة الذكاء الاصطناعي المعقدة. يمثل هذا المهرجان أكثر بكثير من مجرد حدث ترويجي عادي؛ إنه استثمار مباشر طويل الأجل في السيادة التكنولوجية لتركيا واكتفائها الذاتي.

هذه المسيرة، التي بدأت رسميا في عام 2004 بموجب توجيه سياسي إستراتيجي صادر عن الرئيس أردوغان، أعادت تشكيل الدولة بشكل جذري، مدفوعة برؤية رواد الصناعة مثل سلجوق بيرقدار، ومدعومة بإرادة سياسية راسخة، ومعززة بإبداع المهندسين الأتراك، نجحت البلاد في ترسيخ مكانتها كقوة مؤثرة على الصعيد الدولي.

في قرن يتسم بتزايد التقلبات الجيوسياسية وتصاعد الصراعات الدولية، يقدم قطاع الصناعات الدفاعية المحلي أكثر بكثير من مجرد عائدات اقتصادية. يمنح هذا تركيا نفوذا دبلوماسيا هائلا على الساحة الدولية، ويوفر لها في الوقت نفسه درعا تكنولوجيا حيويا يحمي حلفاءها العالميين.

ونتيجة لذلك، لا تكتفي تركيا باستعادة إرثها التاريخي، بل تساهم بفاعلية في صياغة مستقبل بنية الأمن العالمي ببصمتها السيادية المميزة. وكما يشير المشهد العالمي لعام 2026 بوضوح، لم تعد تركيا تقتصر على حماية حدودها فحسب، بل تشارك بفاعلية في بناء مستقبل العالم.

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