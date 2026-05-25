أيام القهر العلماني كان الحج هو ذاكرتنا الصامتة في تركيا

الإحرام، والطواف، والسعي، ومنى، وعرفات، ومزدلفة، ورمي الجمرات، والأضحية، قد تبدو كل واحدة من هذه، لمن ينظر من الخارج، مجرد طقوس دينية لا أكثر. غير أن الحج ليس مجرد عبادة فحسب؛ بل هو أيضا واحد من أعظم المؤسسات السوسيولوجية التي منعت العالم الإسلامي، عبر قرون طويلة، من التفكك والانهيار.

حين ننظر اليوم إلى العالم الإسلامي، فإن أكثر ما يلفت النظر هو مشهد التمزق: حروب، واحتلالات، وفقر، وأنظمة استبدادية، وصراعات مذهبية، وتدخلات خارجية، وتبعيات اقتصادية.. في كثير من أنحاء العالم يبدو المسلمون وكأنهم فقدوا إرادتهم التاريخية وقدرتهم على الفعل الجماعي.

لكن الناس أنفسهم الذين يعيشون داخل هذا العالم الممزق، يتحولون مع موسم الحج إلى نموذج مذهل من الانضباط والصبر والوعي الجماعي. ففي كل عام يستجيب ملايين البشر للنداء نفسه؛ يرتدون اللباس نفسه، ويرددون الكلمات نفسها، ويتحركون نحو الجهة نفسها.

والحقيقة أنه لا توجد في العالم الحديث حركة بشرية أخرى بهذا الحجم، وبهذا التنوع القومي، وبهذا العمق الرمزي والمعنوي.

وهنا يجد الإنسان نفسه مضطرا لطرح سؤال بالغ الأهمية:

كيف يمكن لأمة تبدو شديدة التمزق في حياتها اليومية أن تنتج أثناء الحج هذا الإحساس القوي بالوحدة؟

وربما كان الأمر على العكس تماما:

فلعل الحج نفسه هو أحد الروابط الخفية التي منعت هذه الأمة من الانهيار الكامل.

والحق أنه لا يوجد أدنى شك في أن الحج واحد من أهم المؤسسات التي تحفظ المقاومة الروحية والاجتماعية للعالم الإسلامي؛ لأن الحج ليس مجرد عبادة فردية، بل هو أيضا آلية عالمية ضخمة لإنتاج الوعي الجماعي الإسلامي، والتنشئة الاجتماعية، والشعور بالأمة.

فعندما يخرج المسلم من حيه الصغير أو من بلده، ويصل إلى مكة، يواجه لأول مرة الحجم الحقيقي للعالم الإسلامي. النيجيري يقف بجانب الإندونيسي، والتركي بجانب الماليزي، والعربي بجانب الأفريقي، والجميع يطوفون حول الكعبة نفسها، ويقفون في الصف نفسه، ويؤمّنون على الدعاء نفسه.

الإحرام هنا لا يغير لباس الإنسان فقط، بل يعلق مؤقتا كل الفوارق الدنيوية. الغني والفقير، الأسود والأبيض، الحاكم والمحكوم.. كلها فروق تتلاشى، ولو لأيام قليلة.

وهنا يتحقق ما سماه عالم الاجتماع فيكتور ترنر بـ"الكوميونيتاس" (communitas): أي تجربة المساواة والأخوة العميقة التي يعيشها الناس حين يتحررون مؤقتا من مواقعهم الاجتماعية المعتادة.

ولعل أعظم درس يتعلمه الإنسان في الحج يبدأ من هنا: أن الإنسان ليس مركز الكون.

فالحياة الحديثة تضع الإنسان باستمرار في مركز ذاته، وتغذي فردانيته ونرجسيته. أما الحج، فإنه يخرج الإنسان من مركزه الضيق، ويضعه داخل حقيقة أكبر منه بكثير. والفرد الذي يذوب وسط ملايين الطائفين حول الكعبة، يجد نفسه لأول مرة.

وفوق ذلك، فالحج لا ينتج آثارا روحية فقط، بل ينتج أيضا آثارا اجتماعية هائلة.

فطرق الحج عبر التاريخ لم تكن طرق عبادة فحسب، بل كانت أيضا طرق تجارة، وشبكات لتداول الأفكار والعلوم والثقافات وذاكرات المقاومة. وكثير من العلاقات العلمية والتجارية والتفاعلات الثقافية في العالم الإسلامي نشأت أصلا بفضل الحج.

واليوم، تقوم تقنيات الاتصال الحديثة بتوسيع هذا التأثير أكثر فأكثر. في الماضي كان الحاج العائد يحمل القصص إلى بلدته الصغيرة. أما اليوم فإن ملايين البشر يشاهدون ذلك اللقاء العظيم مباشرة عبر الشاشات. ولم تعد الكعبة مجرد مكان يُرى في مكة، بل أصبحت مركز الذاكرة العاطفية المشتركة للعالم الإسلامي كله.

وما قاله غودفري هـ. يانسن قبل نحو نصف قرن لا يزال صحيحا إلى اليوم: فالحج ليس مجرد علامة على حيوية الإسلام، بل هو أيضا أحد أهم أسباب هذه الحيوية نفسها؛ لأن الحج مؤسسة فريدة تجمع المسلمين من أنحاء العالم كافة في الزمان نفسه، والطقوس نفسها، وعالم المعاني نفسه.

وفي هذا السياق، تبدو التجربة التركية ذات دلالة خاصة.

فخلال مسار التحديث في تركيا، جرى لفترة طويلة إخضاع الحياة الدينية للرقابة والضبط. ورغم أنه لم يكن هناك "حظر" مباشر على الحج في العقود الأولى للجمهورية، فإن نظام الجوازات، وقيود العملة، وصعوبات السفر، والعراقيل الإدارية، جعلت الحج شديد الصعوبة عمليا. وفي ظل السياسات العلمانية الصارمة في عهد الحزب الواحد، تحول الحج، بصورة ما، إلى مساحة صامتة لحفظ الذاكرة الدينية للمجتمع.

ومع ذلك، لم يختف الحج أبدا من حياة الناس.

بل على العكس، ظل لقب "الحاج" في تركيا يحمل، لسنوات طويلة، ليس فقط معنى دينيا، بل أيضا رمزا أخلاقيا واجتماعيا للثقة والاحترام. وكان استقبال الحجاج وتوديعهم، والهدايا التي يجلبونها، والحكايات التي يروونها بعد عودتهم، تعكس كلها مدى الحضور الثقافي العميق للحج داخل المجتمع التركي.

ومن هنا تكتسب الدراسات المبكرة لعالم اجتماع الدين محمد باييغيت أهمية كبيرة؛ إذ تناول الحج في تركيا ليس بوصفه عبادة فحسب، بل بوصفه مؤسسة اجتماعية كبرى تؤثر في العائلة، والحي، والمكانة الاجتماعية، والذاكرة الثقافية، والعلاقات المجتمعية. والحقيقة أن الحج كان، لفترة طويلة، أحد أهم المجالات التي أعادت إنتاج الذاكرة الدينية التي حاول مشروع التحديث تفكيكها.

كما أن الأرقام التي أوردها يانسن تؤكد هذا المعنى بوضوح. فعلى الرغم من كل الضغوط العلمانية خلال مرحلة الحزب الواحد، استمرت أعداد الحجاج في الارتفاع؛ لأن الحج لم يكن مجرد عبادة فردية، بل تجربة يعيد الناس من خلالها وصل أنفسهم بتاريخهم، وأمتهم، ومقدساتهم.

ولعل جزءا من السبب الذي جعل الذاكرة المحافظة في تركيا تبقى حية وقوية حتى اليوم يعود إلى هذه الشبكات الدينية غير المرئية.

ومع ذلك، يبقى سؤال صعب يفرض نفسه: إذا كان الحج ينتج هذا القدر من الوعي والانضباط، فلماذا لا يزال العالم الإسلامي عاجزا عن تجاوز أزماته الحالية؟

هنا توجد نقطة مهمة كثيرا ما يجري تجاهلها. قد يكون الحج قادرا على تربية الشعوب، لكن مصير الشعوب الإسلامية ليس دائما بأيديها. ففي أجزاء واسعة من العالم الإسلامي توجد فجوة عميقة بين الشعوب والأنظمة الحاكمة. وكثير من هذه الأنظمة هو نتاج مرحلة ما بعد الاستعمار، أي إنها كيانات لم تنشأ من إرادة اجتماعية عضوية حقيقية.

وربما كان هذا أحد أسباب الفارق الكبير بين ذلك الانضباط الجماعي الذي نراه أثناء الحج، وبين حالة الفوضى والتشظي التي نراها في الحياة السياسية اليومية.

فالناس في الحج يتحركون استجابة لنداء الله، بينما يُجبرون في السياسة اليومية على العيش داخل الحدود الضيقة التي فرضتها ترتيبات ما بعد الاستعمار.

ومع ذلك، فإن الحج يواصل تأثيره التحويلي، ربما يغير ببطء، وربما يغير بصمت، لكنه يغير حتما.

فرمضان، والصلاة، والأضحية، والعمرة، والحج، كلها تعمل بوصفها شعائر كبرى تحفظ الذاكرة الجماعية للمجتمعات الإسلامية حية. ورغم كل الضغوط التفكيكية التي يمارسها العالم الحديث، فلا يزال المسلمون قادرين على الاجتماع داخل أفق معنوي مشترك، ولعل أحد أهم أسباب ذلك هو هذه الشعائر نفسها.

ولهذا فإن الحج ليس مجرد تطهر فردي، الحج هو اللقاء السنوي العظيم الذي يعلن أن الأمة لم تمت بعد.

وربما كان هذا بالذات هو ما لا يستطيع العالم الحديث فهمه تماما: فالذي يدفع ملايين البشر إلى الحركة في الوقت نفسه ليس مجرد واجب ديني، بل هو أيضا ذاكرة مشتركة، ومصير مشترك، وشعور عميق بالانتماء.

ولهذا فإن الحج ليس مجرد عبادة، بل هو أعظم معجزة سوسيولوجية تثبت أن العالم الإسلامي لا يزال حيا.