عزلة إيران والردع الخليجي

تدخل منطقة الخليج اليوم مرحلة استثنائية من التوتر الإستراتيجي المفتوح، حيث تحولت الحرب الدائرة منذ أواخر فبراير/شباط 2026 إلى العامل الأكثر تأثيرا في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.

فقد أدى التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وما تبعه من إطلاق موجات متكررة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج، إلى وضع الأمن الخليجي أمام اختبار غير مسبوق منذ حرب الخليج الثانية.

وفي ظل هذا الواقع، أصبحت حماية المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية- من منشآت الطاقة إلى الموانئ والمراكز المالية- في صميم معادلة الأمن القومي الخليجي.

كما لم تعد العلاقة مع إيران تدار ضمن إطار التنافس الجيوسياسي التقليدي، بل باتت جزءا من معادلة أمنية مباشرة تفرض على العواصم الخليجية إعادة تعريف إستراتيجيات الردع والتحالفات الدفاعية، وتضع مستقبل الاستقرار الإقليمي أمام مفترق طرق حاسم.

اندلاع الحرب الحالية مثّل نقطة مفصلية في هذا التحول. فالضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية داخل إيران نقلت التوتر المزمن بين طهران وواشنطن إلى مرحلة مواجهة مفتوحة امتدت آثارها إلى المجال الخليجي بأكمله.

وفي سياق الرد الإيراني على تلك الضربات، تم إطلاق موجات متكررة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج، مبررة ذلك بمزاعم نفتها تلك الدول.

غير أن هذا الرد وضع المنطقة عمليا في قلب مسرح العمليات. فقد أصبحت الأجواء الخليجية ساحة شبه يومية لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة، وتحولت المنشآت النفطية والموانئ والمراكز اللوجيستية الكبرى إلى أهداف محتملة.

وهكذا لم يعد الأمن الخليجي يُقاس فقط بميزان القوة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطا بصورة مباشرة بقدرة دوله على حماية منظومتها الاقتصادية الحيوية من التهديدات الصاروخية والطائرات المسيرة.

جاءت هذه التطورات في لحظة حساسة، إذ تزامنت مع مرحلة متقدمة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. فقد قطعت العواصم الخليجية خلال العقد الأخير شوطا مهما في بناء نماذج اقتصادية جديدة تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والمالية وإطلاق مشاريع تنموية كبرى.

وفي هذا السياق، لم يُنظر إلى الاعتداءات الإيرانية باعتبارها مجرد امتداد للصراع العسكري الدائر، بل بوصفها تهديدا مباشرا للبيئة الاقتصادية التي تقوم عليها إستراتيجيات التحول والتنمية في المنطقة.

ومن هنا بدأ يتبلور إدراك إستراتيجي جديد يقوم على الربط الوثيق بين الأمن والتنمية، بحيث أصبح الدفاع عن المنشآت الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية جزءا مركزيا من مفهوم الأمن القومي الخليجي.

في هذا السياق الأوسع، برزت أزمة ثقة عميقة في العلاقة مع إيران. فعلى مدى عقود طويلة كانت إدارة العلاقة مع طهران تتم غالبا ضمن قنوات سياسية وأمنية مغلقة بين النخب الحاكمة، بينما بقي الرأي العام بعيدا نسبيا عن تفاصيل تلك العلاقة.

بيد أن الحرب الحالية غيرت هذه المعادلة بصورة جذرية، إذ أصبح المواطن الخليجي يشاهد بشكل مباشر الضربات التي تستهدف بلاده ومشاريعها التنموية. وبذلك انتقل ملف العلاقة مع إيران من نطاق النخب السياسية إلى نطاق الوعي الشعبي.

هذا التحول ترك أثرا عميقا في الإدراك المجتمعي داخل دول الخليج. فالمجتمعات التي رأت مشاريعها الاقتصادية والمدن الحديثة ومنشآت الطاقة تتعرض للخطر، باتت تنظر إلى إيران باعتبارها مصدر تهديد مباشر لنمط حياتها واستقرارها الاقتصادي.

ونتيجة لذلك أصبح صانع القرار الخليجي يعمل تحت ضغط رأي عام يطالب بسياسات أكثر صرامة في التعامل مع طهران، ويضع مسألة الأمن والاستقرار في مقدمة أولويات السياسة الخارجية.

وقد عمق السلوك الإيراني خلال الحرب هذه الأزمة بصورة كبيرة. فتلك الهجمات أظهرت توجها يقوم على توسيع دائرة الصراع بدلا من حصر الرد العسكري في إطار المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ الانطباع بأن طهران تتعامل مع الجغرافيا الخليجية كساحة ضغط عسكرية، وليست فضاء مشتركا للأمن والاستقرار.

كما أدى استهداف البنية الاقتصادية الحيوية إلى تعزيز القناعة بأن المقاربة الإيرانية للأمن الإقليمي تميل إلى توظيف أدوات الضغط العسكري أكثر من اعتمادها على قواعد التعايش الجيوسياسي.

هذه المقاربة انعكست أيضا على صورة القوة الإيرانية في المنطقة. فالاستخدام المكثف لترسانتها العسكرية في ضرب أهداف اقتصادية وتنموية دون تحقيق تحول إستراتيجي ملموس في موازين القوى، كشف حدود هذه القوة، وأظهر فجوة واضحة بين القدرة على إحداث الضرر، وإمكانية إنتاج استقرار سياسي طويل الأمد.

ونتيجة لذلك تراجعت إلى حد ما الهالة التي حاولت طهران بناءها حول قدراتها العسكرية، وفتح ذلك المجال أمام العواصم الخليجية لتبني سياسات دفاعية أكثر جرأة وصلابة.

إلى جانب ذلك، أدى التصعيد العسكري إلى انحسار المساحات الدبلوماسية التي كانت متاحة لإيران في المنطقة. فقد مثلت بعض الدول، خلال السنوات الماضية جسرا دبلوماسيا بين طهران والقوى الغربية، وسعت إلى فتح قنوات للحوار وإيجاد مخارج سياسية لعدد من الأزمات، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي والعقوبات الدولية.

غير أن الحرب الحالية وضعت هذا الدور أمام تحديات كبيرة، إذ أصبح من الصعب الدفاع عن استمرار الوساطة في ظل هجمات صاروخية تستهدف أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

ويعني تضييق المساحة الدبلوماسية أن طهران قد تجد نفسها أمام بيئة سياسية أقل مرونة في المنطقة، حيث تتقدم الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات الدبلوماسية في صياغة المواقف الخليجية. فغياب الوساطة الإقليمية الفاعلة يحد من قدرة إيران على المناورة السياسية، ويجعلها أكثر عرضة للعزلة الإقليمية في لحظة تتزايد فيها الضغوط الدولية عليها.

في ضوء هذه التطورات، أعادت الحرب الحالية تشكيل النظرة الخليجية لمستقبل العلاقة مع إيران. فقد أفرزت التجربة العسكرية الراهنة إدراكا إستراتيجيا جديدا يقوم على أن أي تقارب مستقبلي مع طهران سيظل مشروطا بمجموعة من القواعد الصارمة المتعلقة بالسلوك الإقليمي الإيراني، وعلى رأسها وقف استهداف البنية التحتية الاقتصادية لدول الخليج، واحترام السيادة الوطنية، والتخلي عن استخدام الأدوات العسكرية غير المباشرة كوسيلة للضغط السياسي.

لذلك تبدو العلاقة المستقبلية بين الجانبين مرشحة للدخول في مرحلة من التوازن الحذر.

فالواقع الجغرافي يفرض استمرار التعايش داخل فضاء إقليمي واحد، لكن التجربة الأمنية التي أفرزتها الحرب الحالية تدفع دول الخليج إلى بناء منظومة ردع أكثر قوة وتنظيما لمنع تكرار الهجمات التي شهدتها المنطقة.

ومن المرجح أن يبقى أي مسار للحوار المستقبلي مرتبطا بقدرة إيران على إظهار تحول عملي في نهجها الإقليمي وإثبات استعدادها للتعامل مع الخليج بوصفه شريكا في الاستقرار الإقليمي.

تشير ملامح المرحلة التي أفرزتها الحرب إلى نشوء بيئة إستراتيجية جديدة في الخليج تقوم على مزيج من الردع العسكري والتحوط الأمني وإعادة تعريف قواعد التفاعل الإقليمي.

ويعكس هذا التحول إدراكا متزايدا لدى دول المنطقة بأن أمنها الاقتصادي والتنموي لم يعد منفصلا عن قدرتها على بناء منظومة أمنية جماعية قادرة على حماية مكتسباتها الإستراتيجية.

ضمن هذه المعادلة الجديدة، سيصبح مستقبل النفوذ الإيراني في الخليج مرتبطا بدرجة كبيرة بقدرة طهران على إعادة صياغة علاقتها مع جيرانها وفق قواعد أكثر استقرارا ومسؤولية.

فالمنطقة تتجه نحو مرحلة من التوازنات الصلبة التي تعزز تماسك الأمن الجماعي الخليجي، وتضع إيران أمام خيارين إستراتيجيين واضحين: الاستمرار في سياسة الضغط العسكري وما قد يرافقها من عزلة إقليمية متزايدة، أو الانخراط في مراجعة عميقة لمقاربتها الإقليمية بما يسمح بإعادة بناء قدر من الثقة الضرورية لاستقرار المنطقة.