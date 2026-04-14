حرب الخليج تطرق كل بيت في العالم

تجاوزت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بسرعة حدودها الإقليمية، إذ لم تعد مجرد مواجهة عسكرية محصورة في الشرق الأوسط، بل تحولت إلى حدث ذي أبعاد جيوسياسية أوسع، يعيد تشكيل كيفية إدراك الدول للمخاطر، وأنماط استجابتها للأزمات، وآليات تموضعها داخل نظام دولي يتسم بدرجة متزايدة من الترابط والتعقيد.

وعلى الرغم من أن مسرح العمليات العسكرية المباشر لا يزال محددا جغرافيا، فإن تداعياته باتت واضحة على المستوى العالمي؛ حيث تشهد أسواق الطاقة حالة من الحساسية المفرطة، وتتعمق الانقسامات السياسية بين الدول، فيما تجد الحكومات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات تتجاوز آثارها النطاق الإقليمي لتطال النظام الدولي ككل.

ويعد تذبذب أسعار النفط مثالا بارزا على ذلك، إذ لا يعكس فقط مخاوف تتعلق بالإمدادات، بل يجسد أيضا حالة الترقب لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، وقد أثبتت التجربة أن مجرد تصور عدم الاستقرار كفيل بإحداث تقلبات حادة، بما يؤكد الترابط الوثيق بين الأمن الإقليمي، والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وتكتسب هذه الحرب أهمية تحليلية خاصة في ضوء تنوع الاستجابات الدولية تجاهها؛ فبينما اختارت بعض الدول الاصطفاف مع مسار التصعيد، فضلت أخرى الدعوة إلى التهدئة وضبط النفس، في حين اتبعت مجموعة ثالثة مسارات أكثر تعقيدا تجمع بين الحذر والموازنة.

وتعكس هذه التباينات تحولا أعمق في سلوك الدول، حيث لم تعد التحالفات التقليدية المحدد الوحيد للسياسة الخارجية، بل برز التموضع الإستراتيجي المرن كأداة مركزية في إدارة المصالح الوطنية.

يناقش هذا المقال أنماط استجابة المجموعات المختلفة من الدول- بما في ذلك القوى الغربية، والقوى الدولية المنافسة، والدول الإقليمية والمتوسطة- لهذه الحرب، ساعيا إلى إبراز حقيقة جوهرية مفادها أن الاستجابات الدولية لم تعد تبنى على أسس أيديولوجية بحتة، بقدر ما تتشكل عند تقاطع معقد بين الاعتبارات الأمنية، والمصالح الاقتصادية، والحسابات الإستراتيجية.

إعلان

المعسكر الغربي.. دعم مدروس وتصعيد محكوم

اتسمت الاستجابة الغربية تجاه هذا الصراع بنهج مزدوج يجمع بين الاصطفاف مع الحلفاء الرئيسيين، والحرص الواضح على منع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد غير قابل للسيطرة.

تؤدي الولايات المتحدة دورا محوريا في توجيه مسار الصراع، سواء عبر الانخراط المباشر، أو من خلال دعمها الإستراتيجي لإسرائيل. وفي المقابل، تمثل إسرائيل الفاعل الأكثر ارتباطا بمستوى التصعيد، حيث تترجم التوترات الإستراتيجية الأوسع إلى عمليات عسكرية على أرض الواقع.

ويعكس هذا التفاعل عمق التحالف التاريخي بين الطرفين، غير أن السياق الراهن يفرض قيودا إضافية، خاصة في ظل تنامي مخاطر امتداد الصراع إقليميا، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

أما الحلفاء الأوروبيون، إلى جانب أطر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فقد قدموا دعما سياسيا واضحا يعزز الموقف الغربي العام، إلا أن هذا الدعم يظل محكوما بسقف من التحفظ والحذر. فقد برزت مخاوف جدية تتعلق باحتمالات زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتعطل إمدادات الطاقة، فضلا عن مخاطر التصعيد غير المقصود.

وتتفاقم هذه الهواجس في ظل استمرار حساسية أوروبا تجاه أزمات الطاقة، خصوصا في سياق محاولاتها الأخيرة تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، مما يجعل أي صراع طويل الأمد مصدر ضغط اقتصادي وسياسي داخلي.

وفي ضوء ذلك، يتبلور موقف غربي يتسم بدرجة عالية من الإدارة الدقيقة: دعم محسوب يهدف إلى الاحتواء لا التوسع، فالهدف لا يتمثل في توسيع رقعة الصراع، بل في ضبط إيقاعه والحفاظ على مستوى من الضغط الإستراتيجي دون الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة قد يصعب احتواؤها.

ويعكس هذا التوازن تحولا أعمق في طبيعة التحالفات الغربية، حيث تستمر مظاهر الوحدة، ولكن ضمن إطار تحكمه بشكل متزايد اعتبارات المخاطر الداخلية والقيود السياسية، بدلا من الاصطفاف المطلق وغير المشروط.

القوى الكبرى المنافسة.. معارضة التصعيد دون مواجهة مباشرة

تعكس استجابة القوى الكبرى المنافسة نمطا من التباعد الحذر أكثر من كونه انسحابا كاملا من المشهد. فكل من روسيا والصين لم تبدِ تأييدا للحرب، وفي الوقت ذاته تجنبتا الانخراط في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، حيث تبلورت مواقفهما في إطار رفض التصعيد مع إدراك واضح لمخاطر التورط المباشر في الصراع.

اتسم الموقف الروسي بمزيج من الخطاب النقدي والحسابات الإستراتيجية الدقيقة، فقد سعت موسكو إلى التشكيك في شرعية الحرب، مقدمة إياها بوصفها امتدادا لأنماط الهيمنة الغربية.

غير أن هذا الموقف يتقاطع مع اعتبارات براغماتية، إذ يمنح استمرار الأزمة روسيا هامشا إستراتيجيا، من خلال استنزاف انتباه وموارد الغرب، بما قد يخفف الضغط على جبهات جيوسياسية أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط يحقق لموسكو مكاسب اقتصادية غير مباشرة، تعزز موقعها ضمن أسواق الطاقة العالمية.

أما الصين، فقد انطلقت في مقاربتها من أولويات مختلفة، تمحورت أساسا حول الحفاظ على الاستقرار، فاستدامة تدفقات الطاقة، وأمن الممرات التجارية، واستقرار الأسواق العالمية، جميعها ترتبط ارتباطا وثيقا بتجنب اضطرابات طويلة الأمد. وباعتبارها من أكبر مستوردي الطاقة عالميا، تبدي بكين حساسية خاصة تجاه أي خلل في سلاسل الإمداد القادمة من منطقة الخليج.

إعلان

ومن هذا المنطلق، تبنت خطابا داعيا إلى خفض التصعيد، بالتوازي مع استعدادات هادئة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المحتملة، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز استخدام احتياطاتها الإستراتيجية.

اتسمت استجابة كلتا القوتين بالحذر المدروس: رفض التصعيد دون الانزلاق إلى التدخل المباشر، ويعكس هذا النهج إستراتيجية أوسع يمكن توصيفها بـ"التأثير دون الانكشاف"، حيث تسعى هذه القوى إلى توجيه السرديات الدبلوماسية، وتعزيز ترتيبات جيوسياسية بديلة، وصون مصالحها الإستراتيجية، مع ترك مسار الصراع يتطور دون مشاركة مباشرة منها.

وبهذا، تساهم في ترسيخ ملامح نظام دولي متعدد الأقطاب، لا تستلزم فيه معارضة السياسات الأمريكية بالضرورة الدخول في مواجهة مباشرة معها.

القوى الإقليمية والمتوسطة.. الحذر والتوازن الإستراتيجي

بالنسبة للدول الواقعة ضمن نطاق الإقليم أو على مقربة منه، تترتب على هذه الحرب تداعيات مباشرة وسريعة، تمس في جوهرها معادلات الأمن والطاقة والاستقرار الاقتصادي.

ويظل مضيق هرمز نقطة الارتكاز الأساسية في هذا السياق، إذ إن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي لا يقتصر أثره على المستوى العالمي، بل يبدأ انعكاسه أولا على الدول المحيطة به.

وقد أسهم هذا الواقع في تشكيل استجابات الفاعلين الإقليميين، حيث باتت أولويات الاحتواء والحفاظ على الاستقرار في صدارة حساباتهم، حتى الاضطرابات المحدودة قادرة على رفع تكاليف التأمين البحري، والتأثير على أسعار الطاقة، وإرباك تدفقات التجارة، بما يخلق سلسلة من التداعيات الاقتصادية المتراكمة داخل المنطقة.

وفي هذا الإطار، تبنت دول الخليج مقاربة حذرة، ولكن فاعلة، جمعت بين رفع مستويات الجاهزية الدفاعية، والاستمرار في تحريك القنوات الدبلوماسية.

فقد حرصت هذه الدول على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف، بما يعكس سعيا متوازنا للحد من مخاطر التصعيد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية النشاط الاقتصادي، ويرتبط هذا التوجه ارتباطا وثيقا بإستراتيجيات التنويع الاقتصادي طويلة المدى، التي تقوم أساسا على بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، الأمر الذي يجعل التصعيد لا يمثل تهديدا أمنيا فحسب، بل تحديا اقتصاديا بالغ الحساسية.

أما خارج الإطار الخليجي، فتواجه قوى إقليمية ومتوسطة أخرى معادلات ضغط مشابهة، وإن اختلفت أدوات التعامل معها.

فقد انتهجت تركيا سياسة توازن دقيقة، تجنبت من خلالها الاصطفاف الحاد، مع الحفاظ على نفوذها الإقليمي ومصالحها الاقتصادية.

وفي المقابل، تشكل موقف الهند إلى حد كبير انطلاقا من اعتبارات أمن الطاقة، حيث وجهت استقرار سلاسل الإمداد خياراتها، بالتوازي مع حرصها على إدارة علاقاتها المتعددة مع مختلف القوى الدولية.

أما باكستان، فقد وجدت نفسها في موقع أكثر تعقيدا، إذ يتداخل قربها الجغرافي من مسرح الصراع مع فرص دبلوماسية، ما يفتح المجال أمام دور وساطة، مع مراعاة حساسياتها الداخلية والإقليمية.

وعلى الرغم من تباين السياقات، يمكن رصد نمط مشترك بين هذه الدول: تجنب التصعيد مع الاستعداد له في آنٍ واحد. إذ تجمع إستراتيجياتها بين أدوات الدبلوماسية، وتعزيز الردع، ووضع خطط الطوارئ، بما يعكس إدراكا عميقا لطبيعة البيئة الإقليمية المتقلبة.

وفي ظل هذه المعطيات، تصبح المرونة الإستراتيجية ضرورة لا خيارا، خاصة في سياق ترتفع فيه كلفة سوء التقدير إلى مستويات غير مسبوقة.

لن تقتصر تداعيات هذه الحرب على نتائجها العسكرية المباشرة، بل تمتد أهميتها إلى ما هو أبعد من ذلك، لتكشف عن أنماط سلوك الدول تحت ضغط الأزمات، وتبرز الأولويات الحقيقية التي توجه عملية صنع القرار في بيئات تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

إعلان

ومن خلال تتبع مواقف مختلف الأطراف، يتضح وجود هدف مشترك يتمثل في تجنب الانزلاق إلى صراع إقليمي أوسع، غير أن السعي إلى تحقيق هذا الهدف يجري في سياق معقد تحكمه مصالح متباينة وحسابات إستراتيجية متعارضة، الأمر الذي يحول دون بلورة موقف دولي موحد.

وقد أفرزت هذه الديناميكيات نمطا من التفاعلات يقوم على التوازن أكثر من اعتماده على التحالفات التقليدية؛ حيث تتباين مواقف الدول بين الدعم والمعارضة، أو تبنّي سياسات التحوط، استجابة لمعادلة متغيرة من المخاطر والفرص.

وفي هذا الإطار، تتداخل اعتبارات أمن الطاقة مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي وحسابات التموضع الجيوسياسي، لتنتج بيئة تتسم بالتعقيد، حيث نادرا ما تكون القرارات حاسمة أو مباشرة، وغالبا ما تصاغ بقدر من الغموض المقصود.

ويُظهر هذا الصراع أن جوهر التساؤل في السياسة العالمية المعاصرة لم يعد يقتصر على تحديد الاصطفافات، بل بات يتمحور حول كيفية إدارة هذه الاصطفافات، وإلى أي مدى يمكن للدول حماية مصالحها الحيوية دون الانزلاق إلى تداعيات غير قابلة للاحتواء.