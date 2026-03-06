واختار حزب الله المشي على الجمر

أفضى الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على إيران، والذي توج باغتيال المرشد الأعلى السبت الماضي، إلى بعث الجبهة العسكرية والسياسية بين لبنان وإسرائيل من جديد؛ حيث قفز حزب الله إلى صدارة المشهد مجددا في مواجهة هي الأخطر والأكثر وجودية في تاريخه.

وغدت تفاصيل الموقف السياسي للحزب في الداخل اللبناني، وقدراته العسكرية، وإستراتيجياته الحربية ضد إسرائيل، خاضعة لفحص مجهري دقيق من قبل القوى الفاعلة على الصعيدين؛ المحلي والإقليمي.

لقد خيم هدوء نسبي على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية منذ التوافق على آخر وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024؛ وما هذا "الهدوء" إلا توصيف ظاهري، فبينما كانت أروقة النقاش الروتيني بين الحزب والحكومة اللبنانية تبحث في سبل إنفاذ خطة نزع السلاح، كانت إسرائيل تمعن في خرق الاتفاق يوميا عبر استهدافات مكثفة حصدت أرواح العشرات، وقضمٍ مستمر لمزيد من الأراضي اللبنانية.

تبدل هذا المشهد كليا بين عشية وضحاها، حين شن حزب الله مطلع هذا الأسبوع هجوما صاروخيا وبالطائرات المسيرة، اتسم بكونه منخفض الحدة لكنه حمل رمزية سياسية بالغة، مستهدفا شمال إسرائيل؛ وهو ما استدعى ردا إسرائيليا عنيفا أسفر عن مقتل خمسة وثلاثين لبنانيا على الأقل، وأجبر عشرات الآلاف على النزوح من نحو خمس وخمسين قرية جنوبية.

وفي خطوة تنذر بالتصعيد، استدعت إسرائيل أكثر من 100 ألف من جنود الاحتياط للمشاركة في عملية عسكرية تهدف إلى تقويض ترسانة حزب الله؛ وفي المقابل، وبشكل حازم غير مسبوق، أعلنت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين 2 مارس/ آذار "الحظر الفوري لجميع أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية"، واصفة إياها بغير القانونية، ومطالبة الحزب بتسليم سلاحه.

إن اشتعال جبهة لبنان وإسرائيل مجددا، بالتزامن مع الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قد أثار تساؤلات ملحة تفتقر إجاباتها إلى اليقين؛ فما هو حجم القدرات العسكرية المتبقية لدى حزب الله بعد الهجمات الضارية التي طالته في عام 2024؟ وهل تتوفر لديه الإرادة لولوج أتون حرب استنزافية مستدامة ضد إسرائيل، أم إن هجومه الأخير لم يكن سوى تجلٍ استثنائي للتضامن مع إيران إثر اغتيال مرشدها؟

إعلان

وهل استقل الحزب بقرار الهجوم، أم إن الخيوط نُسجت في أروقة الحرس الثوري الإيراني بطهران؟ وفي المقابل، هل ستقتصر الإستراتيجية الإسرائيلية على القصف النمطي واغتيال قادة المقاومة، أم ستنزع نحو اجتياح بري لاحتلال الجنوب مجددا؟ وهل ستجسُر الحكومة اللبنانية على المضي قدما في خطة نزع سلاح الحزب قسرا، مقامرة بتفجير توترات سياسية وطائفية حادة في بلد يرزح تحت وطأة الإفلاس الاقتصادي والانقسام العميق؟

إن مآلات هذه اللحظة المتفاقمة من التوتر والصدام، ستلقي بظلالها القاتمة على المشهدين السياسي والعسكري في الشرق الأوسط برمته؛ ذلك أن القوى الفاعلة فيه تجسد بدقة متناهية أهم الديناميكيات التي صاغت وجه المنطقة- وأنهكت كاهلها في الغالب- على مدار القرن المنصرم.

وهي توازنات تتشابك فيها أدوار الحكومات والهويات الوطنية، والفاعلين المسلحين من غير الدول، وإسرائيل، جنبا إلى جنب مع القوى الاستعمارية الغربية، والقوى الإقليمية المهيمنة في الشرق الأوسط.

ومن الباعث على التأمل ذلك الإقصاء الجلي للمواطنين العاديين في الشرق الأوسط عن قائمة القوى المؤثرة، وهم الذين لا يملكون في العادة صوتا مسموعا في اختيار حكوماتهم أو صياغة توجهاتهم الوطنية.

إن كنه التفاعل بين هذه القوى على الساحة اللبنانية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، سيغدو حجر الزاوية في تشكيل النتائج الكبرى في المنطقة؛ لارتباطه الوثيق بتبعات الحرب على إيران وديناميكيات أخرى، تشمل مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، والقوى الغربية، فضلا عن الصين، وروسيا.

وستكون الأيام المقبلة كفيلة بكشف المدى الحقيقي لفاعلية الآلة العسكرية لحزب الله، سواء في صمودها أمام القوات الإسرائيلية داخل لبنان، أو في قدرتها على استهداف العمق الإسرائيلي جوا.

يطل السؤال الجوهري الآن حول الدوافع التي أملت على حزب الله قرار إعادة الاشتباك عسكريا مع إسرائيل في هذا التوقيت الحرج، رغم ما يترنح تحت وطأته من استنزاف وضغوط سياسية داخلية خانقة.

ويبدو أن جزءا من التفسير يكمن في أن الاستكانة للانتظار تنطوي على مخاطر لا تقل ضراوة؛ من تواتر الهجمات الإسرائيلية، وتفاقم الحصار السياسي المحلي، وصولا إلى احتمالية تآكل قدرة إيران المنهكة عن استدامة دعمها.

بيد أن الجواب الذي يتبلور بجلاء مع مرور الساعات، هو أن كلا من طهران وحزب الله باتا على يقين بأنهما يواجهان لحظة وجودية فاصلة بين البقاء والعدم، في ظل الهجمة الشرسة على إيران، وانكشاف حزب الله أمام مطرقة الضغوط المحلية وسندان التهديدات الإسرائيلية والأمريكية.

لقد تآكل جانب من الرصيد الشعبي لحزب الله في لبنان إثر تراجع سطوته العسكرية، وتصاعد موجات السخط لدى شرائح واسعة من اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعا بأوزار الحروب المتتالية وما خلفته من دمار ونزوح وإفقار.

ولعل الأدهى من ذلك هو ما يلوح في الأفق من انحسار دعم حليفه التاريخي نبيه بري، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، الذي لطالما شكل جسرا سياسيا حيويا يربط الحزب بالدولة اللبنانية؛ وقد تجلى هذا التحول في تصويت وزراء حركة أمل لصالح قرار الحكومة القاضي بحظر عسكرة حزب الله.

إعلان

استشعر حزب الله، في أعقاب الهجمة التي طالت إيران وقياداتها، حراجة موقفه بين ثلاث ديناميكيات ضاغطة: انحسار هامش المناورة السياسية والعسكرية المتاح له في الداخل اللبناني؛ واحتمالية تضرر الدولة الإيرانية إلى حد يعجزها عن استدامة إسناده؛ والضغط الأمريكي الإسرائيلي المزدوج الرامي لمواصلة استهداف لبنان، بالتوازي مع دفع حكومة بيروت نحو صياغة تفاهمات مع إسرائيل، تتراوح بين معاهدة سلام شاملة أو، على أقل تقدير، ترتيبات تفضي إلى "عدم اعتداء" متبادل.

لو استسلم حزب الله لانتظار طويل قبل استئناف خيار المقاومة العسكرية ضد إسرائيل، لألفى نفسه في هوة سحيقة لا يمكنه الخروج منها بسلام؛ وهو الواقع الذي دفع الحزب إلى نكث العهد الذي قطعه للرئيس بري قبل أشهر بعدم العودة إلى خيار الحرب، مما أورث الأخير شعورا بالإساءة وأفضى إلى وهن في عرى تحالفهما التقليدي.

كما يوقن حزب الله أن "محور المقاومة" بقيادة إيران قد بات مستنزفا بفعل الضربات العسكرية التي طالت كافة مفاصله؛ وبما أن الحزب وإيران يشكلان النواة الصلبة لهذا المحور، فإنهما يستشعران اليوم ضرورة خوض الغمار بكل ما أوتيا من قوة لإكراه واشنطن وتل أبيب على وقف إطلاق النار، وإلا فإنهما يواجهان مصيرا محتوما.

بيد أن السؤال الجوهري الذي يظل رهين الميدان هو: هل تمتلك إيران وحزب الله من المقدرات العسكرية ما يكفي للصمود بوجه الهجمات الضارية والمنظمة ضدهما، ومن ثم انتزاع وقف لإطلاق النار؟

إن إرادتهما القتالية تظل بمنأى عن التشكيك، غير أن مآلات المعارك الراهنة في المنطقة- سواء أفضت إلى هزيمة أو نصر أو هدنة قسرية يمليها الجمود الميداني- ستدفع بالشرق الأوسط نحو تحولات هيكلية في منظومة التحالفات الإقليمية والدولية، لترسم ملامح توازنات سياسية وأيديولوجية مغايرة في المنطقة.