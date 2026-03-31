الدروس الضائعة بين مأزق بوتين وفخ ترمب

قبل فبراير/شباط من العام 2022 بدت أوكرانيا في العين الروسية أسهل منالا من إيران في الخيال الأمريكي. في الأجواء تلك أجرت صحف غربية عدة مقارنات لوجيستية وتقنية بين الجيش الروسي و"إجمالي الجيوش الأوروبية".

كانت النتيجة تصب في صالح روسيا. عمليا كانت أوكرانيا حديقة روسية، من اللغة إلى الكنيسة. لم يكن بالبلد المستقل على أي صعيد، وكانت روسيا تعرف أين يجري كل شيء.

توقع بوتين الحسم خلال أيام قليلة، حتى إنه أرسل رتلا ضخما من الدبابات يزيد طوله عن 60 ميلا. أرسل بوتين جيشه في نزهة، أسماها عملية خاصة.

لم يساوره شك في أن جيش بلاده سيدخل كييف كما فعل مع براغ في العام 1968، في ساعة من نهار. وقبل براغ اجتاح الجيش الروسي بودابست، 1956، وكانت العملية سهلة المنال، فلم تصمد المدينة ومقاومتها أمام أسراب الدبابات (2500دبابة) سوى بضعة أيام.

ظن بوتين في العام 2022 أن الحروب لا تزال تحسم بالطريقة النابوليونية نفسها. تغير شكل الحضارة، وتغيرت سياقاتها، وحتى مفاهيم النصر والخسارة نأت عن معانيها القديمة.

الحساب المادي، التقني، في الحالة الأوكرانية أغفل عنصرا هاما في المعركة: إرادة الخصم ورغبته في المقاومة. لا يتعلق الأمر هنا بالقدرة على المقاومة، بل بما هو أعمق، بالمعنى، بذلك الشعور العميق بالانتماء والهوية. إلى ماذا تهدف الحرب؟ إلى إحداث تغيير عميق في السياسة، وإلا فلن تعدو كونها عبثا بالنار. وهي بهذا المعنى تعجز أمام ما ليس ماديا، إرادةُ البقاء، والكرامة، والهوية.

تحسر توم باراك – سفير أمريكا لدى تركيا- لأن العرب لا يقبلون فكرة الخضوع، ولو فعلوا لانحلت عقدة الشرق الأوسط. هذا اعتراف ضمني بفشل كل آلة التفجير التي تعمل في المنطقة العربية منذ قرن من الزمن.

تفجرت المعضلة الأوكرانية في العام 2014. خلال ثمانية أعوام، حتى الاجتياح الروسي، كان الموقف الشعبي من روسيا قد تغير كليا، بات أكثر إيمانا باستقلال أوكرانيا وبخصوصيتها السياسية والتاريخية. إذ قفزت نسبة الذين قالوا إنهم على استعداد للانخراط في أعمال عسكرية دفاعا عن بلادهم من 15% في العام 2014 إلى ما يقارب 10% في العام 2022.

الأجواء الكولونيالية التي فرضتها روسيا على أوكرانيا جعلت الأخيرة أكثر صلابة وتماسكا من الداخل. الآن تدخل تلك الحرب عامها الخامس، وتقول التقديرات التي يتداولها الإعلام الألماني إن الجيش الروسي خسر ما يزيد عن مليون فرد بين قتيل وجريح .

وفقا لمعلومات حديثة، فإن النظام الروسي بات يضع الفخاخ للطلبة المتعثرين دراسيا بغية إرسالهم إلى أرض المعركة. فهو يعدهم بأن يحولهم من طلبة فاشلين دراسيا إلى مهندسي مسيّرات، ومبرمجي معدات عسكرية. تبخر وهم النصر السريع، واعترف حلفاء بوتين وشركاؤه بخطأ حسابات الرجل الذكي.

يتجول الجنرالات الأوكرانيون حاليا في الشرق الأوسط بوصفهم خبراء حرب، قادرين على ابتكار تصميمات دفاعية مثيرة للإعجاب ضد سائر أنواع المسيرات.

على الجانب الآخر من المعركة، لا يبدو أن بوتين يملك إستراتيجية خروج، وقد يتطلب الأمر وصول قائد آخر إلى الكرملين يرث المعضلة الأوكرانية ويتجرع السم. ذلك ما فعله غورباتشوف في العام 1985، فقد ورث حربا أكلت زهرة شباب بلده، وابتلعت اقتصادها الهش. متخففا من "ذنب المعركة" باشر غورباتشوف تصفية تلك الجبهة إلى أن سحب جيشه من أفغانستان وتجرع، وهو وبلاده، السم.

هذه مقدمة وخاتمة في الوقت نفسه. بالأمس ناقش السير لورانس فريدمان، أبرز العارفين بحرب العراق، على بلومبيرغ الدروس المستفادة منها. التدبر في مأزق الحرب في العراق، بحسب فريدمان، قد يجنب إدارة ترمب المصير الذي آلت إليه حروب أمريكا السابقة.

ما الدروس التي يمكن لإدارة ترمب أن تتعلمها من العراق؟: الغطاء الدولي القانوني، دراسة المجتمع المحلي، وهضمه ثقافيا، خطة سياسية تنهي الحرب والمعركة معا، إستراتيجية خروج لا تترك فراغا في القوة، والنفس الطويل.

الحقيقة ينبغي على أي قائد عسكري أن يضع كل هذه الأمور على شاشته قبل أن يجري أي مران عسكري، ولو على سبيل التلويح بالحرب. ناهيك عن معاودة القفز إلى وحل الشرق الأوسط للمرة العاشرة.

يبدو الدرس الأوكراني أكثر إفادة من الدرس العراقي. الفخ الذي انزلقت إليه إدارة ترمب هو وهم النصر السريع، مضافا إليه إغراء القوة. في بلاد مترامية الأطراف، مثل إيران، لا يكفي عدّ صواريخ "ثاد"، وإحصاء المقاتلات لبدء معركة.

إن تقويض جيش العدو لا يضمن الانتصار. فالحرب مع إيران تنمو تدريجيا منذ العام 1979. تفكيك الحرب إلى سلسلة من المعارك- لدينا حتى الآن معركتان خلال أقل من عام- سيدخل إيران في النموذج الأوكراني: التعايش مع الحرب واحتوائها، ثم التغلب على عقباتها، أي المناعة.

ذهب الرجلان إلى حرب لم ينظرا في أوراقها، الأول أسماها "عملية خاصة"، والثاني أطلق عليها "نزهة"، وغرقا في وحل هو أبعد ما يكون عن التنزه الخاص.

ما أُسقط حتى الآن من القنابل على الأراضي الإيرانية لا يزال أقل بكثير مما عانته أوكرانيا. إن كانت روسيا، الأوتوقراطية، قادرة على التعايش مع الحرب وتمديد أجلها، فالحال مع الولايات المتحدة مختلف.

في الأيام الماضية خرج ملايين الأمريكان منددين بسياسة ترمب تحت لافتة "لا ملوك". لا يواجه بوتين مثل هذه الضغوط، وهي في الواقع الكابح الرئيسي للحروب.

فهم غورباتشوف تلك المعضلة: أن يذهب قائد إلى حرب بلا كابح. وقبل أن يقدم على سحب قواته من أفغانستان قام بفعل غاية في الذكاء: سمح للصحافة الروسية بأن تنقل حقائق الحرب، بما في ذلك شهادات وأقوال ضحايا المعارك. المعلومة التي أطلقها غورباتشوف من إسارها دفعت الشعب الروسي إلى الخروج، وكان ذلك غطاء كافيا للقائد الجديد لتصفية الإرث السيئ لسلفه الراحل.

هذه الحرب التي تعود جذورها إلى العام 1979 لا يمكن حسمها بالقنابل ولا الاغتيالات. ثمة فرق جوهري بين دكتاتورين: خامنئي ومادورو. الأول دكتاتور داخل منظومة مترابطة على أساس أيديولوجي عميق، والآخر دكتاتور فرد تحيط به أوليغارشيا تميل مع الريح حيث مالت.

من الممكن أن ينتهي نظام مادورو بانتهاء حياة الرجل، غير أن الأمر في الحالة الإيرانية – المنظومة العميقة عديدة الطبقات- مختلف جذريا.

ترك خامنئي خلفه إرادة بقاء، الدولة التي كان يجلس على رأسها تمثل حلما لاهوتيا لطائفة من المسلمين انتظرته ألف عام. هي المقابل الموضوعي للحلم التوراتي في جيروزاليم. يبدو الوقت متأخرا للعمل بنصائح السير لوارنس فريدمان حول ضرورة فهم الطبيعة الثقافية للمجتمع الذي سيتلقى المعركة.

ثمة تناقضات واسعة داخل المجتمع الإيراني، وتفيد البيانات إلى أن "التماسك الاجتماعي" لم يكن في أحسن حالاته في الأعوام الأخيرة. هذا ما يحدث لأي مجتمع يعيش امتثالا أيديولوجيا إجباريا، تأخذ فيه المعتقدات الطائفية علامات أكثر سوءا من نظيرتها العلمانية.

الأولى تعلي جانبا من الشعب وتضطهد آخرين، بخلاف الأخرى التي تعمل على توزيع القهر بالعدل والقسطاس. تشير البيانات إلى أن المعركة ربما باتت تسهم في دفع المجتمع الإيراني إلى مزيد من التماسك لا العكس، فالعدوان نال من مصلحة المجتمع في المقام الأول، لا مصلحة النظام وحسب.

في العام الماضي قال مركز "غالوب" إن 65% من الإيرانيين يرون في المشروع النووي مصدر فخر قومي. العدوان على هذا المشروع يضرب، إذًا، في مركز الفخر القومي.

تقوم سردية النظام الإيراني على القول إن الضغط على الداخل، بما في ذلك التقشف وتجفيف منابع حرية التعبير، هدفه خلق لحمة وطنية قادرة على مواجهة العدو. هذه الحرب تخدم السردية تلك إلى حد بعيد.

الإيرانيون يرون هستيريا الدم في إسرائيل ولدى اليمين الإنجيلي في أمريكا. في إسرائيل، تحديدا، ثمة شهوة دم لا قرار لها كما يرصد جدعون ليفي في "هآرتس".

على مستوى النخبة الكاتبة، صانعة المعرفة والخيال، تأخذ المسألة أبعادا لاهوتية تتجاوز كل حدود التفكير الأمني الذي يروج له الساسة في تل أبيب.

يكتب الحاخام والناشط الثقافي ستيوارت وايس على "جيروزاليم بوست" قائلا إن الشعب اليهودي عاد لينتقم لما جرى لأسلافه على يدي هامان الفارسي الذي أراد محو شعب الله المختار.

إن الإيرانيين هم النموذج المثالي "Modus Operandi" للعماليق الذين تحرض التوراة على قتالهم. في مقالة أخرى يرفع ستيوارت وايس من شأن ترمب إلى درجة "الإرادة الإلهية"، فقد تغلب على الفضل الذي أسداه الملك أحشوروش لليهود بأن أطلق أيديهم للدفاع عن أنفسهم. في حالة ترمب فقد ذهب أبعد من ذلك، جاء بسلاحه وجيشه ووقف إلى جانب شعب الله .

بات واضحا أن الإطاحة بالنظام الإيراني أمر بعيد المنال داخل هذا النموذج من المعارك. ما يعني أن النظام سيستعيد قدرته، وسيعيد بناء آلته ومخازنه. فلا يمكن القضاء على المعرفة، والمعرفة هناك.

يعلم الأمريكان أن مصطلح "المعجزة الألمانية" استخدم لأول مرة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، بعد سحق ألمانيا بأقل من عشرة أعوام. ذلك أن عالم الأفكار- يقول مالك بن نبي- سيعيد بناء عالم الأشياء خلال وقت قصير.

نحن، إذا، بإزاء حرب مستدامة، أو دوامة حرب، تبدو أكثر تعقيدا من الحرب الروسية- الأوكرانية، بل من أي حرب خاضتها روسيا.

فلا يملك الرئيس الأمريكي ترف القفز من السفينة والعودة إلى ما وراء الأطلسي، في وقت تحول فيه البيت الأبيض من مؤسسة بيروقراطية علمانية إلى منصة لاهوتية لا تعبأ بالحقائق ولا القوانين.

ماذا لو فكر الصينيون باصطياد أمريكا في الوحل الفارسي، كما اصطادت أمريكا خصمها الروسي في وحل أوكرانيا؟ هي شرايين مفتوحة ستنزف من وقت لآخر، لن تفنى فيها إسرائيل، ولن تختفي إيران من الوجود، لكن تفاعلاتها طويلة المدى- على الأمن والاقتصاد والسلم- لا يمكن التنبؤ بها. فالشرق الأوسط، حتى في العصور الأكثر هدوءا، لا يمكن التنبؤ بمستقبله، فكيف وقد زعزعته الحروب والصراعات.