إدارة الانزلاق .. مهل ترمب لحرق الأعصاب أم للتعبئة الكبرى؟

يمثل قرار الولايات المتحدة تمديد المهلة الممنوحة لإيران حتى 6 أبريل/نيسان لحظة كاشفة في مسار التصعيد الإقليمي، ليس بوصفه تراجعا أو ترددا، بل باعتباره جزءا من إستراتيجية أوسع يمكن وصفها بـ"إدارة التصعيد عبر الزمن".

هذه الخطوة تعكس تحولا في كيفية توظيف الأدوات السياسية والعسكرية، حيث يصبح الوقت ذاته أداة ضغط، وليس مجرد إطار زمني للأحداث.

في جوهر هذا التأجيل، يمكن قراءة إدراك أمريكي متزايد لتعقيد البيئة الإستراتيجية في المنطقة. فالانتقال المباشر إلى الخيار العسكري، خاصة في ظل تداخل مسارح العمليات، وارتباطها بأسواق الطاقة العالمية، يحمل كلفة تتجاوز الحسابات التقليدية للردع.

وبالتالي، فإن منح مهلة إضافية لا يعني بالضرورة السعي لتفادي المواجهة، بل إعادة ضبط شروطها، بما يسمح لواشنطن بالتحكم بإيقاع التصعيد بدل الانجرار إليه.

أحد أهم أبعاد هذا القرار يتمثل في فتح نافذة دبلوماسية محسوبة. فالتأجيل يتيح تفعيل قنوات التواصل غير المباشر، سواء عبر وسطاء إقليميين مثل باكستان، أو عبر أطراف دولية تسعى لتخفيف حدة التوتر.

هذه الدبلوماسية ليست بديلا عن القوة، بل امتدادا لها، حيث تُستخدم المهلة كوسيلة للضغط التفاوضي. بمعنى آخر، نحن أمام دبلوماسية مشروطة بزمن محدد، تُبنى على فرضية أن التهديد العسكري يصبح أكثر فاعلية عندما يُمنح الخصم فرصة محدودة لتغيير سلوكه.

في السياق ذاته، لا يمكن فصل التأجيل عن الاعتبارات الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بأسواق الطاقة. المنطقة اليوم تمثل قلب النظام الطاقي العالمي، وأي تصعيد مباشر، خاصة إذا طال منشآت حيوية أو أثر على مضيق هرمز، سيؤدي إلى اضطرابات حادة في الإمدادات.

الولايات المتحدة، رغم كونها منتجا رئيسيا للطاقة، تدرك أن استقرار الأسواق العالمية يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الخليج. وعليه، فإن التأجيل يمنح الأسواق فرصة لامتصاص الصدمة المحتملة، ويحد من احتمالات الذعر الذي قد ينعكس على الاقتصاد العالمي ككل.

إلى جانب ذلك، يوفر هذا القرار مساحة زمنية لبناء إجماع دولي أوسع. فالتحركات الأحادية في بيئة دولية متشابكة قد تضعف من شرعية أي عمل عسكري، وتزيد من كلفته السياسية.

من هنا، يمكن فهم التأجيل كجزء من جهد أمريكي لحشد دعم، أو على الأقل تحييد معارضة الشركاء الدوليين، خاصة الدول الأوروبية والآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على استقرار تدفقات الطاقة من الخليج.

هذا البعد يعكس إدراكا بأن إدارة الأزمات في النظام الدولي المعاصر لم تعد ممكنة عبر أدوات القوة الصلبة فقط، بل تتطلب أيضا غطاء سياسيا متعدد الأطراف.

من زاوية أخرى، يشكل التأجيل أداة لاختبار السلوك الإيراني. فالمهلة الزمنية تضع طهران أمام خيار واضح: إما خفض التصعيد والانخراط في مسار تفاوضي، أو الاستمرار في سياساتها الحالية مع تحمل تبعات محتملة.

هذا النوع من الاختبار يعكس منطق التصعيد المشروط، حيث يتم ربط الرد الأمريكي بسلوك الطرف الآخر خلال فترة زمنية محددة. وبذلك، تتحول المهلة إلى آلية لقياس النوايا، وليس مجرد انتظار سلبي.

في البعد العسكري، لا يمكن إغفال أن التأجيل يمنح الولايات المتحدة فرصة لإعادة التموضع وتعزيز جاهزيتها. فإعادة انتشار القوات، وتحديث أنظمة الدفاع، وتأمين القواعد العسكرية وخطوط الملاحة، كلها عمليات تتطلب وقتا وتخطيطا دقيقا.

هذا يعني أن المهلة ليست فقط موجهة لإيران، بل هي جزء من عملية داخلية؛ لضمان أن أي تحرك محتمل سيكون مدروسا ومسنودا بقدرات كافية لتقليل المخاطر.

غير أن الأهم في هذا السياق هو الرسالة المزدوجة التي يحملها القرار. فمن جهة، يؤكد التأجيل أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا، وأن الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الرد.

ومن جهة أخرى، يبعث بإشارة إلى الأطراف الإقليمية والدولية بأن واشنطن لا تسعى إلى حرب مفتوحة قد تؤدي إلى فوضى شاملة.

هذه الازدواجية في الرسائل تعكس محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الردع والاحتواء، وهو توازن غالبا ما يكون هشا في بيئات الأزمات المعقدة.

بالنسبة لدول المنطقة، يأتي هذا التطور متسقا مع مقاربتها الحالية التي تركز على إدارة المخاطر بدل الانخراط في منطق التصعيد. فالدول الخليجية على سبيل المثال، بحكم موقعها الجغرافي ودورها في أسواق الطاقة، تدرك أن أي مواجهة واسعة ستنعكس بشكل مباشر على أمنها واستقرارها الاقتصادي.

لذلك، فإن المهلة الأمريكية تنسجم مع توجه إقليمي يسعى إلى نزع فتيل الأزمة، وضمان استمرار تدفق الطاقة، ومنع توسع الصراع إلى ساحات متعددة.

في هذا الإطار، يمكن القول إن الخليج لا ينظر إلى هذه المهلة باعتبارها مجرد خطوة أمريكية، بل فرصة لإعادة توجيه مسار الأزمة نحو التهدئة. فالتركيز لم يعد على موازين القوة أو تسجيل النقاط، بل على الحفاظ على استقرار النظام الإقليمي، الذي يشكل بدوره ركيزة للاستقرار العالمي.

هذا التحول في المقاربة يعكس نضجا إستراتيجيا، حيث يتم إدراك أن الأمن لم يعد يُقاس فقط بالقدرات العسكرية، بل أيضا بالقدرة على منع الأزمات قبل وقوعها.

مع ذلك، تبقى هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر. فنجاح إستراتيجية التصعيد التفاوضي يعتمد بشكل كبير على سلوك الأطراف المختلفة، وعلى قدرتها على قراءة الإشارات بشكل صحيح.

أي سوء تقدير أو تصعيد غير محسوب قد يؤدي إلى انهيار هذا التوازن، ويفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة. وبالتالي، فإن المهلة حتى 6 أبريل/نيسان تمثل في الوقت ذاته فرصة وامتحانا، ليس فقط للولايات المتحدة وإيران، بل للنظام الإقليمي ككل.

في المحصلة، تعكس المهلة الأمريكية تحولا في طبيعة إدارة الأزمات الدولية، حيث يتم توظيف الزمن كأداة إستراتيجية بحد ذاته.

نحن أمام نموذج من التصعيد المحسوب، الذي يسعى إلى تحقيق أهداف الردع دون الانزلاق إلى حرب شاملة. وبينما تبقى النتائج مفتوحة على احتمالات متعددة، فإن المؤكد هو أن هذه الخطوة تعكس إدراكا متزايدا لتعقيدات المشهد، وحاجة ملحة لإدارته بعقلانية تتجاوز منطق القوة التقليدي.