دور الصين المهم في خريطة التحولات الجيوسياسية العالمية

في خضم تحولات دولية متسارعة، تتبلور السياسة الخارجية الصينية عبر معادلة مركبة: بين تنافس إستراتيجي محتدم مع الولايات المتحدة، وطموحات توسعية تتكشف فرصها وسط الأزمات الإقليمية المتجددة.

من الشرق الأوسط إلى أمريكا اللاتينية، ومن منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الدائرة القطبية الشمالية، تتحرك بكين عبر مسرح عالمي متشابك، حيث يخضع أداؤها لتحليلات متناقضة تتراوح بين براغماتية متأنية، وتوجه طموح لإعادة تشكيل مراكز النفوذ العالمي.

بكين وواشنطن: من التنافس إلى إدارة النفوذ

تتبنى الصين خطابا رسميا يرتكز على "الصعود السلمي" ومبدأ عدم التدخل واحترام سيادة الدول، وشراكات اقتصادية قائمة على المنفعة المتبادلة. وتصر بكين على أن العلاقة مع واشنطن يجب ألا تنزلق نحو الصراع، داعية إلى نظام حوكمة عالمي مبني على التعاون لا المواجهة.

بيد أن المشهد الجيوسياسي يكشف فجوة واسعة بين هذا الخطاب وواقع التفاعلات المتصاعدة. إذ تشكل عودة ترمب إلى البيت الأبيض منعطفا حادا، يتمثل في سياسة تجمع بين التصعيد الخطابي والضغوط الجيوسياسية.

وقد جلبت التحركات الأمريكية الأخيرة مثل التصريحات المثيرة للجدل حول الاستحواذ على غرينلاند، وقبلها التدخل العسكري في فنزويلا واعتقال الرئيس مادورو وعقيلته، إدانة واسعة من الصين، التي رأت في ذلك انعكاسا لنزعة هيمنة لا تبالي بالقوانين والمواثيق الدولية.

وفي مواجهة هذا السياق المتوتر، تظهر الإستراتيجية الصينية مرونة وحسابات دقيقة تتجاوز الخطاب الرسمي. فعلى المستوى العملي، تسعى بكين لاستغلال الظروف الدولية، خاصة التوترات عبر الأطلسي، لتقويض التحالفات التقليدية.

ويتمثل أحد هذه الحسابات في: استغلال الفرص الناشئة عن التصرفات الأمريكية لإضعاف الثقة بين أوروبا والولايات المتحدة. فمن خلال تقديم نفسها كقوة مستقرة واقتصادية يمكن الاعتماد عليها، تحاول الصين تشجيع الشركاء الأوروبيين على التساؤل حول التبعية الأمنية التقليدية لواشنطن.

تهدف بكين عبر الدبلوماسية الاقتصادية وخطابها متعدد الأقطاب، إلى تعزيز مفهوم "الاستقلال الإستراتيجي" الأوروبي، مما يخلق مساحة للمناورة تقلل الارتباط الأمني بين الجانبين الغربيين، وبالتالي تُضعف التضامن الغربي في مواجهة السياسات الصينية طويلة المدى. وهذا ما يحولها، في نظر بعض الأطراف، إلى بديل أكثر استقرارا وتوازنا في نظام عالمي مضطرب.

إيران وسوريا في الحسابات الصينية: المصالح قبل التحالفات

تتسم سياسة الصين تجاه الأزمات الإقليمية مثل إيران، وسوريا بمزيج دقيق من المصلحة الاقتصادية والأبعاد الجيوسياسية. ولا تنظر بكين إلى تعاونها مع طهران بوصفه مجرد شراكة تجارية، بل يعد ركيزة في إستراتيجيتها الأوسع لضمان أمن الطاقة وتنويع طرق التجارة العالمية، وذلك تحت مظلة مبادرة "الحزام والطريق".

وتولي الصين اهتماما خاصا لتنمية الممرات البرية عبر إيران باتجاه أوراسيا (القارة الأوروبية الآسيوية الممتدة من شرق أوروبا إلى شرق آسيا)، والتي تعد بديلا إستراتيجيا يعتمد على البر لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة والمعرضة للمخاطر الجيوسياسية مثل مضيق هرمز، ومضيق ملقا، وقناة السويس.

وتمثل هذه الممرات البحرية نقاط ضعف تسعى الصين منذ سنوات إلى تقليل الاعتماد عليها، وهو ما تجسده مشاريعها البرية عبر آسيا الوسطى، وإيران، لضمان تدفق آمن ومستقر للإمدادات الحيوية.

أما في سوريا، فيتميز الموقف الصيني بالتركيز على الحل السياسي وإعادة الإعمار، بعيدا عن الانخراط العسكري المباشر. وهذا يتوافق مع المبدأ الرسمي الذي تكرره الخارجية الصينية، وهو دعم "الحل السياسي بواسطة السوريين أنفسهم، ومعارضة التدخل الخارجي".

من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتقديم المساعدات، تبني الصين حضورا مؤثرا ونفوذا اقتصاديا تدريجيا في هذه المنطقة الحيوية، التي تنافس فيها القوى التقليدية، دون الدخول في صراعات عسكرية مكلفة.

يتجلى هذا النهج البراغماتي أيضا في علاقات الصين المتنامية مع أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تقدم بكين نفسها كشريك تنموي بديل، يركز على التجارة والاستثمار في البنية التحتية والدبلوماسية والثقافية، وذلك مقابل المقاربة الغربية التي كثيرا ما تعتمد على الوجود الأمني أو الشروط السياسية.

ورغم أن هذه الشراكات تنتج نموا اقتصاديا متبادلا، فإن إستراتيجية بكين تثير قلقا متصاعدا في واشنطن والعواصم الغربية، التي ترى فيها محاولة لبناء نفوذ جيوسياسي طويل الأمد قد يعيد تشكيل التحالفات والنظام الدولي التقليدي.

الحزام والطريق: الاقتصاد كأداة نفوذ جيوسياسي

على الرغم من تبني الخطاب الرسمي الصيني سردية "الصعود السلمي"، فإن ممارسات بكين في التعاون الدولي كثيرا ما ينظر إليها على أنها منصة خفية للتنافس الجيوسياسي. فمبادرة "الحزام والطريق" إلى جانب التوسع الممنهج في المؤسسات المالية والحوكمية الدولية، يعكسان طموحا واضحا لقيادة نظام عالمي بديل، يتحدى تدريجيا القواعد والأطر التي تقودها الولايات المتحدة.

بين خطاب "الصعود السلمي" واتهامات التوسع الخفي

يرى النقاد أن الاستثمارات الصينية الضخمة، حتى تحت غطاء "التنمية المشتركة"، تخلق أنماطا من التبعية الإستراتيجية طويلة الأمد، وترسي قواعد نفوذ جيوسياسي في مناطق حيوية.

من أفريقيا إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، نجحت بكين في تقديم نموذج تنموي بديل عن النموذج الغربي، مقدمة نفسها كشريك لا يشترط إصلاحات سياسية، مما أدى إلى إعادة هيكلة تحالفات وموازين قوى إقليمية بسلاسة ولكن بعمق.

غرينلاند: حقيقة الدور الصيني وحدود الطموح

لا يزال النفوذ الصيني المباشر محدودا في المناطق الطرفية ذات الحساسية الجيوسياسية العالية، كمنطقة القطب الشمالي. فبينما تبالغ بعض الخطابات الغربية في تصوير طموحات الصين التوسعية تجاه غرينلاند، يرى مراقبون أن الوجود الصيني هناك لا يزال متواضعا واستكشافيا في الغالب.

كما أنه يصطدم بقيود سياسية من القوى المحلية والمنافسين التقليديين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية المطلة على القطب، مما يحد من قدرة بكين على تحويل استثماراتها الاقتصادية إلى نفوذ إستراتيجي حاسم في هذه الساحة الجديدة.

إلى أين تتجه السياسة الخارجية الصينية في عالم متعدد الأقطاب؟

تبدو السياسة الخارجية الصينية في عام 2026 محكومة بمفارقة إستراتيجية دقيقة: فهي تسعى لتعزيز مصالحها الجيوسياسية مع تجنب المواجهة المباشرة، وتطمح إلى صياغة قواعد الحوكمة العالمية دون الظهور بمظهر القوة التوسعية، كما تميل لاستخدام أدواتها الاقتصادية الناعمة كبديل عن القوة الصلبة كلما أمكن.

لكن هذا التوازن الدقيق يواجه اختبارا صعبا في سياق عالمي متأجج، حيث يعاد تفعيل السياسة الأمريكية بقيادة ترمب، وتتصاعد الأزمات من فنزويلا إلى الشرق الأوسط، وتتحول مناطق مثل القطب الشمالي إلى ساحات تنافس إستراتيجي.

في هذا المناخ، تقرأ الخيارات الصينية، من شراكات الطاقة إلى دبلوماسية النقد الدولي، على نطاق واسع ليس كإجراءات معزولة، بل كتحركات هادفة ضمن إستراتيجية أوسع لتحدي النظام الغربي من خلال إعادة رسم شبكات النفوذ والتبعية الاقتصادية.

ومع استمرار تقلب التحالفات الدولية وانزياح موازين القوى، ستبقى الدبلوماسية الصينية محورا أساسيا للتحليل والنقاش. يطرح السؤال المحوري: هل يمهد صعود بكين الطريق لنظام عالمي أكثر تعددية وتعاونا، أم إنه يغذي ديناميكيات تنافسية أكثر حدة، أم يخلق نموذجا جيوسياسيا جديدا كليا.