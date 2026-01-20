العلاقات الدبلوماسية بين بنغلاديش والدول العربية: إرث التعاون وآفاق المستقبل

تتمتع بنغلاديش، قلب جنوب آسيا النابض، بعلاقات وثيقة ومتشعبة مع العالم العربي، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، ودول شمال أفريقيا، وبلاد الشام، والعراق.

وهي علاقات تتسم بالديناميكية والتطور المستمر، مدفوعة بروابط دينية وثقافية مشتركة، واحتياجات اقتصادية متكاملة، وتطلعات سياسية مشتركة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتحظى بنغلاديش بعلاقات متجذرة وديناميكية مع العالم العربي، ولا سيما دول الخليج، تتسم بالتقارب الديني والثقافي والمصالح الاقتصادية المتبادلة.

اليوم، يستمر هذا التعاون الوثيق بين بنغلاديش ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الأمن الغذائي والطاقة، ومع دول شمال أفريقيا، وبلاد الشام في التنسيق السياسي والتبادل التجاري، بما يعكس عمق المصالح المشتركة

وتمثل بنغلاديش سوقا واعدة للسلع العربية ومصدرا حيويا للعمالة الماهرة، بينما تعد الدول العربية شريكا تنمويا أساسيا من خلال الاستثمارات، وتحويلات العمالة، وإمدادات الطاقة.

ويرسخ هذا الترابط الاقتصادي الحاجة إلى بناء شراكة إستراتيجية أعمق تشمل الدبلوماسية، والتجارة، والطاقة، والتكنولوجيا، لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان الرئيس ضياء الرحمن (1977-1981) المهندس الأول لسياسة بنغلاديش الخارجية تجاه العالم العربي، حيث عدّل الدستور لتعزيز الروابط مع الدول الإسلامية، ونجح في كسب ثقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما فتح الباب أمام العمالة والمساعدات، وعزز مكانة بنغلاديش في قضايا الشرق الأوسط من خلال عضويتها في لجنة القدس.

واستكملت السيدة خالدة ضياء، خلال فترات رئاستها للوزراء (1991-1996، و2001-2006)، هذا النهج بتحويل العلاقات إلى شراكة اقتصادية معمقة.

وشهدت تلك المرحلة طفرة في تصدير العمالة إلى الخليج، وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول شمال أفريقيا وبلاد الشام، ليصبح العالم العربي الشريك الأول لبنغلاديش في مجالات الطاقة، والتحويلات المالية، والاستثمارات.

إذ تمثل بنغلاديش سوقا واعدة للمنتجات العربية ومصدرا مهما للعمالة الماهرة، بينما تمثل الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية لبنغلاديش، من خلال الاستثمارات المباشرة، وتحويلات العاملين، وتأمين احتياجات الطاقة، بما يخلق منظومة تكاملية تعود بالنفع على الطرفين.

إن البحث في هذه العلاقات يتطلب استكشاف الأبعاد الدبلوماسية التي ترسخ التعاون، والمسارات الاقتصادية التي تعزز الشراكة، لبيان كيف يمكن لهذه الروابط أن تتطور نحو شراكة إستراتيجية أعمق في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والثقافة، لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية عام 2026، وبينما تترقب بنغلاديش نتائج هذا الاستحقاق الديمقراطي، يبرز تساؤل جوهري حول مسار هذه العلاقات ومستقبلها في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى.

وتضم بنغلاديش ثالث أكبر تجمع سكاني مسلم في العالم، مما جعلها حليفا طبيعيا للدول العربية في المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي.

وقد وقفت الدول العربية إلى جانب بنغلاديش في مواجهة الكوارث الطبيعية، بينما قدمت بنغلاديش دعما ثابتا للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو موقف لم يتغير بتغير الحكومات في داكا.

وترتكز العلاقات الاقتصادية على ثلاثة أعمدة رئيسية:

1- العمالة والتحويلات: تستضيف دول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عمان وبحرين) نحو 6.5 ملايين عامل بنغلاديشي، وتعد هذه العمالة العمود الفقري للاقتصاد البنغلاديشي، حيث تسهم تحويلاتهم بجزء كبير من احتياطي النقد الأجنبي.

2- أمن الطاقة: تعتمد بنغلاديش بشكل شبه كامل على الغاز الطبيعي المسال والنفط من قطر، والسعودية، والإمارات لتشغيل قطاعاتها الصناعية المتنامية.

3- الاستثمارات العربية: شهدت السنوات الأخيرة (2024-2025) تدفقا ملحوظا للاستثمارات القطرية، والسعودية في قطاعات الموانئ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية في بنغلاديش.

الانتخابات البرلمانية البنغلاديشية وتأثيرها على السياسة الخارجية

في ظل التنافس السياسي المحموم في بنغلاديش، يراقب العالم العربي عن كثب مخرجات العملية الديمقراطية. وتتسم السياسة الخارجية لبنغلاديش تجاه الدول العربية بالاستمرارية بغض النظر عن الحزب الفائز، وإن اختلفت الأولويات.

ففي حال استمرار النهج الحالي، يتوقع تعزيز الشراكات الاقتصادية، مع التركيز على جذب الاستثمارات السيادية من صناديق الاستثمار الخليجية، وتطوير ممرات تجارية تربط جنوب آسيا بالشرق الأوسط.

كما يتوقع تركيز أكبر على قضايا حقوق العمالة البنغلاديشية في الخارج، وتحسين شروط التعاقد، مع الحفاظ على دفء العلاقات السياسية التقليدية.

ورغم متانة العلاقات، تواجه الدبلوماسية المشتركة تحديات تتطلب حلولا مبتكرة، من أبرزها:

المنافسة في سوق العمل: مع توجه الدول العربية نحو توطين الوظائف والاعتماد على التكنولوجيا، تحتاج بنغلاديش إلى تحويل عمالتها غير الماهرة إلى فنية متخصصة لتلبية متطلبات رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية.

المنافسة في سوق العمل: مع توجه الدول العربية نحو توطين الوظائف والاعتماد على التكنولوجيا، تحتاج بنغلاديش إلى تحويل عمالتها غير الماهرة إلى فنية متخصصة لتلبية متطلبات رؤية السعودية 2030 ورؤية قطر الوطنية.

التوازن الجيوسياسي: تسعى بنغلاديش إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية، مثل الهند، والصين، من جهة، والدول العربية من جهة أخرى، وهو توازن يتطلب حنكة دبلوماسية عالية في ظل الاستقطاب العالمي.

تغير المناخ: تعد بنغلاديش من أكثر الدول تضررا من التغير المناخي، وهنا تبرز فرص للتعاون مع الدول العربية التي تقود مبادرات بيئية رائدة، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

الرؤية المستقبلية وآفاق التعاون

يتجه مستقبل العلاقات بعد انتخابات 2026 نحو الشراكة الشاملة بدلا من مجرد علاقة مورد ومستورد في عدة مسارات:

الأمن الغذائي: يمكن لبنغلاديش، بأراضيها الخصبة، أن تصبح سلة غذاء للدول العربية عبر الاستثمارات الزراعية المشتركة.

التعاون الدفاعي: تطورت العلاقات العسكرية بشكل ملحوظ، حيث تشارك القوات البنغلاديشية في تدريبات مشتركة مع السعودية والإمارات، وهو مسار مرشح للنمو لضمان استقرار الممرات البحرية في المحيط الهندي والبحر الأحمر.

التحول الرقمي: تبرز فرص واعدة للتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تمتلك بنغلاديش طاقات بشرية مؤهلة من المبرمجين القادرين على الإسهام في النهضة الرقمية التي تشهدها المدن العربية الذكية.

إن العلاقات الدبلوماسية بين بنغلاديش والدول العربية ليست تحالفات عابرة، بل شراكة مصيرية تعززت عبر عقود من الثقة المتبادلة.

وسيضع الاستحقاق البرلماني المقبل القيادة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية لتطوير هذه العلاقات، ونقلها من إطارها التقليدي إلى آفاق اقتصادية وتكنولوجية أرحب. وفي عام 2026، ستظل داكا تنظر إلى العواصم العربية بوصفها شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه في مسيرتها نحو بناء بنغلاديش قوية.