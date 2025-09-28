الهجوم الإسرائيلي الغادر على قطر … إنذار مبكر لضرورة استشراف المستقبل

في عالم تتسارع فيه التحولات وتتشابك فيه الأزمات، لم يعد تجاهل استشراف المستقبل ترفا فكريا، بل مخاطرة حقيقية؛ ذلك أن الإشارات الصغيرة التي نهملها اليوم قد تتحول غدا إلى أزمات تهز منطقتنا، كما فعل الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، وهو تذكير صارخ بأن من لا يقرأ ملامح الغد يُفاجأ بوقعه.

لقد صدم الهجوم الإسرائيلي على قطر كثيرين في منطقتنا والعالم بأسره. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الوراء، يمكننا أن نرى إشارات صغيرة كانت تلمح إلى تغيرات في التحالفات وتصاعد التوترات.

إن هذا الحدث ليس مجرد عنوان جيوسياسي، بل هو جرس إنذار لطريقة تعاملنا- كحكومات ومجتمعات وأفراد- مع المستقبل.

استشراف المستقبل ليس تنجيما أو قراءة للطالع، بقدر أنه عملية منضبطة تقوم على رصد الإشارات الضعيفة، ورسم خرائط الشكوك، وتطوير السيناريوهات لبناء المرونة والقدرة على التكيف.

وهذا ما نقوم به من خلال تقديم تدريب متخصص حول أساليب ونماذج وأُطر استشراف المستقبل، والتفكير المستقبلي، والتفكير بالنُظم لقادة المنطقة.

وفي عالمنا الحالي المضطرب والمعقد والغامض (VUCA)، يعتمد بقاؤنا وازدهارنا على قدرتنا على التنبؤ والتكيف وصياغة ما سيأتي.

التقلبات تجلب تغيرات مفاجئة في التحالفات والصراعات، واللايقين يحد من رؤيتنا لنوايا الأطراف الأخرى، والتعقيد يربط أسواق الطاقة والدَين والتكنولوجيا والدبلوماسية في شبكة متشابكة، والغموض يجعل الإشارات قابلة لتفسيرات متعددة.

والأدوات التقليدية للتنبؤ لا تكفي بعد الآن، ومنطقتنا بحاجة إلى أساليب أعمق مثل الرصد الاستباقي للتوجهات، والتفكير بالنُظم، وتخطيط السيناريوهات.

يُظهر مثلث المستقبل، وهو واحد من الأدوات القيمة في تدريباتنا، ثلاث قوى تشكل الغد: جذب المستقبل المفضل؛ كالاستقرار طويل الأمد، والاقتصادات المتنوعة، وقيادة الخليج. دفع الحاضر؛ مثل الضغوط الاقتصادية، والصراعات بالوكالة، والتقنيات العسكرية الجديدة. وثقل التاري: النزاعات غير المحسومة والانقسامات الأيديولوجية التي تبطئ التقدم.

إعلان

إن النظر إلى هذه القوى مجتمعة يكشف توترات تجعل الأحداث "غير المحتملة"- مثل هجوم إسرائيل على قطر- أقل استبعادا مما يبدو. حيث إن تجاهل أي جانب من المثلث يعمينا.

لماذا غاب ذلك عن توقعاتنا؟ يكمن جزء من الجواب في الانحيازات المعرفية: أدمغتنا مبرمجة على إعادة تشغيل الصراعات المألوفة مثل (إسرائيل- إيران)، أو غزة بدل تخيل اصطفافات جديدة.

وجزء آخر يكمن في نوعية الأسئلة التي نطرحها- فقد حذر بيتر دراكر قائلا: "أخطر الأخطاء هو طرح الأسئلة الخاطئة"- وكثيرا ما ركز تحليل منطقتنا على بؤر التوتر المرئية، وتجاهل دور قطر المتطور كوسيط نزيه.

كما أن الإشارات الضعيفة- تغيرات لوجيستية طفيفة، وتحولات دبلوماسية دقيقة، واضطرابات في أسواق الطاقة- تفرقت بين التحليلات المختلفة، ولم تُدمَج في رؤية شاملة.

ولكي نستعد للمستقبل بدلا أن نفاجأ به، نحتاج إلى مجموعة مهارات عملية يسهل فهمها.

أولا، رصد الإشارات الضعيفة: الانتباه إلى التغييرات الصغيرة التي تبدو غير مهمة الآن، لكنها قد تتحول إلى توجهات كبرى لاحقا.

الانتباه إلى التغييرات الصغيرة التي تبدو غير مهمة الآن، لكنها قد تتحول إلى توجهات كبرى لاحقا. ثانيا، رسم خريطة الترابطات: فهم كيف تؤثر السياسة والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة بعضها في بعض، حتى نرى الصورة الكبرى ونتجنب المفاجآت، وتطوير السياسات لرفع التكيف مع المتغيرات المفاجئة والمزعزعة.

فهم كيف تؤثر السياسة والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة بعضها في بعض، حتى نرى الصورة الكبرى ونتجنب المفاجآت، وتطوير السياسات لرفع التكيف مع المتغيرات المفاجئة والمزعزعة. ثالثا، تخطيط السيناريوهات والعمل العكسي (Backcasting): تخيل سيناريوهات "ماذا لو؟"، ثم التفكير بالعكس انطلاقا من المستقبل الذي نريده لتحديد الخطوات المطلوبة اليوم.

وقبل كل شيء، يجب أن نُرسخ ثقافة الاستشراف في مؤسسات دول الخليج العربي ومدارسه ومراكز أبحاثه. يجب أن يصبح التفكير طويل المدى جزءا من صنع القرار اليومي، لا مجرد رد فعل عند الأزمات.

إن تعليم الاستشراف للقادة المستقبليين، وتشجيع النقاش المفتوح حول احتمالات مختلفة، والتركيز على السياسات بعيدة المدى، يمكن أن تنقلنا من إدارة الأزمات برد الفعل، إلى صياغة المستقبل بفاعلية.

هذه ليست مهارة لنخبة معينة، بل هي عقلية يجب أن يتبناها كل مواطن وصانع قرار ورجل أعمال؛ لضمان الاستقرار والازدهار في عالم سريع التغير.

من الصدمة إلى الاستعداد الإستراتيجي

الاستشراف ليس نبوءة، بل خيالا منضبطا. والدروس لمنطقتنا واضحة: لن يرسل لنا المستقبل بيانا صحفيا. سيهمس عبر إشارات ضعيفة وروابط خفية.

ومن خلال تبني التفكير وفق VUCA، واستخدام أدوات مثل مثلث المستقبل، وتعزيز كفاءات الاستشراف، يمكن لدول الخليج العربي توقع الاضطرابات، وتشكيل النتائج بدل الاكتفاء بردود الفعل عليها.

من يستمع لإشارات المستقبل الخافتة اليوم، هو من سيقود الغد بثقة.