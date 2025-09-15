أبرز نتائج اغتيال تشارلي كيرك على أميركا

يشكل العنف السياسي ظاهرة خطيرة في أوساط العديد من المجتمعات، سواء الديمقراطية أو غير الديمقراطية منها، مهددا أحيانا بتغييرات سياسية عنيفة تشعل حروبا دامية، كما حدث عند اغتيال ولي عهد النمسا فرانتس فرديناند مع زوجته في سراييفو قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى.

جاء اغتيال تشارلي كيرك – الناشط السياسي المحافظ والموالي للرئيس الحالي دونالد ترامب – يوم الأربعاء 10 سبتمبر/أيلول 2025، في ظل اشتداد التجاذب الأيديولوجي بين اليمين، واليسار السياسي في الولايات المتحدة الأميركية.

أدان الرئيس ترامب والرئيسان السابقان جو بايدن وباراك أوباما اغتيال تشارلي كيرك، مطالبين بضرورة نبذ العنف السياسي وتقبل الرأي الآخر مهما اختلف الإنسان معه، وخفض حدة الخطاب السياسي خشية الانزلاق في متاهات العنف السياسي.

كما أدان حادث الاغتيال كثير من القيادات السياسية والاجتماعية، ومن ضمنها منظمة كير الإسلامية العاملة في الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين الأميركيين، مؤكدين خطورة العنف السياسي في مقابلة الاختلاف الفكري السياسي.

من هو تشارلي كيرك؟

لم يكن تشارلي كيرك ناشطا عاديا، بل كان يتمتع بكاريزما عالية، ومقدرات خطابية فائقة في أوساط الشباب والجامعات والمدارس الأميركية، مما ساهم بشكل مؤثر في فوز الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

بدأ كيرك نشاطه السياسي في سن مبكرة جدا حينما انضم إلى مجموعات "حزب الشاي" المناهضة لسياسات الرئيس السابق باراك أوباما، ثم انضم بعدها إلى التيار المحافظ الذي يقوده الرئيس ترامب، وما يعرف بحركة "ماغا" ذات النفوذ السياسي والاجتماعي القوي حاليا.

اتسم خطابه بنظرة دينية مسيحية قوية تواجه التيارات اليسارية للحزب الديمقراطي، وتحاول إعادة تشكيل المجتمع الأميركي على أساس قيم الديانة المسيحية ومفاهيم الأسرة وغيرها من القيم الاجتماعية الأخرى. وأثار خطابه السياسي فيما يتعلق بقضايا حقوق الأقليات والهجرة جدلا واسعا في الأوساط السياسية الأميركية.

ولد في ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وتلقى تعليمه الثانوي بها، ملتحقا بإحدى الكليات الجامعية قبل تركه الدراسة للتفرغ للعمل السياسي.

أسس منظمة اجتماعية محافظة أسماها "نقطة تحول للولايات المتحدة الأميركية"، توسع نشاطها في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأميركية لتصل إلى أكثر من 850 فرعا تعمل في أوساط الشباب الأميركيين، وتنافس التيارات الليبرالية التي ما تزال مؤثرة تأثيرا كبيرا على هذه الشريحة الهامة في المجتمع الأميركي.

جاء مقتله في جامعة يوتا فالي الأميركية بولاية يوتا المحافظة، وهو يلتقي شرائح من الطلاب والمواطنين في سلسلة من المحاضرات واللقاءات الشعبية، كان يجيب خلالها عن أسئلة حساسة جدا تتعلق بحرية حمل السلاح في الولايات المتحدة، وقضايا اجتماعية وسياسية أخرى.

وقد كان كيرك من أكبر المدافعين عن حرية حمل السلاح في الولايات المتحدة الأميركية – بما يكفله الدستور الأميركي – الأمر الذي يشاركه فيه الكثير من المحافظين الأميركيين.

وتُعتبر قضية حمل المواطنين الأميركيين السلاح الناري إحدى القضايا الرئيسية المثيرة للنقاش كلما حدثت عملية قتل واسعة، خاصة في المدارس والمراكز التجارية والتجمعات العامة.

ومن المفارقات العجيبة أن كيرك أقر – في أثناء دفاعه عن حق تملك السلاح – بإمكانية حدوث حالات قتل لأبرياء لا يمكن تجنبها جراء ممارسة هذا الحق الدستوري.

آمن كيرك إيمانا قاطعا بضرورة الحفاظ على حق تملك السلاح، رغم وجود حوادث العنف والقتل أحيانا. ووصفه – في مقابلة شهيرة تداولتها الوسائط الاجتماعية كثيرا بعد مقتله – بالحق في قيادة السيارات، رغم وقوع حوالي 50 ألف حالة قتل سنويا بسببها في الولايات المتحدة.

وكما أننا لا نستطيع أن نمنع قيادة السيارات بسبب ضحايا حوادث السيارات، فإننا لا ينبغي أن نمنع حق حمل السلاح – حسب رؤيته – إذا سقط ضحايا أبرياء سنويا؛ نتيجة بعض الممارسات الخاطئة لمالكي الأسلحة النارية، التي أصبح تشارلي كيرك نفسه ضحية لها.

ومن هو تايلر روبنسون – المشتبه به في القتل؟

أبدى الرئيس الأميركي ترامب وإدارته اهتماما بالغا بهذه القضية، نظرا للعلاقة الخاصة التي ربطت الرئيس بتشارلي كيرك. سارع ترامب شخصيا إلى إعلان وفاة كيرك، وكذلك إعلان خبر إلقاء القبض على المشتبه به في قتله، خلال مشاركته في برنامج صباحي على قناة فوكس الإخبارية الأميركية.

لا يزال الكثير غامضا عن المشتبه به حتى وقت كتابة هذا المقال. والمتاح من المعلومات حاليا يشير إلى أنه طالب يبلغ من العمر 22 عاما، أظهر اهتماما ملحوظا بالسياسة مؤخرا، ولكن لا يبدو في سجله الانتخابي انتماء إلى حزب سياسي محدد.

ويبدو أن تايلر روبنسون – المشتبه به في قتل تشارلي كيرك – قد تلقى تدريبا عاليا في إطلاق النار، ليحقق هذه الدقة في التصويب التي جعلته يصيب كيرك في عنقه برصاصة قاتلة واحدة من مسافة تبعد أكثر من 130 مترا من فوق سطح أحد المباني بجامعة يوتا فالي، وذلك قبل أن تظهره بعض الفيديوهات يركض فوق سطح أحد المباني، ثم يقفز إلى الأرض ليلوذ بعد ذلك بالفرار.

ويبدو – من المعلومات الأولية حتى الآن – أن المشتبه به قد قام بهذه الجريمة منفردا دون التنسيق مع آخرين. نشرت السلطات الأمنية فيديوهات وصورا تعرف والد تايلر روبنسون من خلالها على أن القاتل ربما يكون هو ابنه، ليقوم بمساعدة أحد أصدقاء العائلة بإبلاغ السلطات الأمنية، وتسليم ابنه لديها بعد ثلاثة أيام من البحث عن القاتل.

لقد لعبت أسرة تايلر روبنسون دورا كبيرا في إسدال الستار على مطاردة المشتبه به، وما يعقب مثل هذه المطاردات عادة من أحداث لا تُحمد عقباها. والجدير بالإشارة هنا أن تايلر روبنسون قد التزم الصمت حتى الآن، ولم يتحدث إلى سلطات التحقيق دون وجود محامٍ له، وذلك حقٌ يكفله الدستور الأميركي للمتهمين في القضايا الجنائية.

ستبدأ إجراءات المحاكمة الأسبوع القادم، حينما يمثل أمام القاضي في أولى الجلسات لمواجهته بالتهم الموجهة إليه، ومعرفة محامي الدفاع عنه.

وتشير بعض التقارير الأولية حول شخصية تايلر روبنسون إلى أنه يبدو شابا خجولا قليل الكلام، يهوى ألعاب الفيديو الإلكترونية، كما أنه كان متفوقا في المرحلة الثانوية، ومن أسرة مترابطة محافظة. ولقد حملت بعض أغلفة الطلقات النارية التي تركها القاتل خلفه رسائل ضد الفاشية والفكر اليميني.

العنف السياسي في أميركا قديما وحديثا

عرفت الولايات المتحدة تاريخيا العديد من عمليات الاغتيال السياسي، أشهرها اغتيال الرئيس الأميركي إبراهام لينكولن عقب انتهاء الحرب الأهلية الأميركية، وتعزيز الوحدة الوطنية الأميركية بإلغاء الرق إلغاء رسميا، وكذلك عملية اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي في فترة عصيبة من تاريخ الولايات المتحدة في القرن الماضي.

كما شملت عمليات الاغتيال السياسي الشهيرة العديد من رجالات السياسة والناشطين السياسيين، أمثال داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، والداعية الأميركي المسلم الشهير مالكوم إكس.

وتعرض ترامب نفسه لمحاولة اغتيال في منتصف يوليو/تموز 2024، تسببت في زيادة شعبيته قبيل الانتخابات الرئاسية، بعد وقوفه والدماء تسيل على وجهه مطالبا أتباعه بمواصلة النضال والصمود حتى الوصول مرة أخرى إلى سدة الحكم في البيت الأبيض الأميركي.

كما كادت أن تذهب غريتشن ويتمير، حاكمة ولاية ميشيغان الديمقراطية، ضحية حادثة عنف سياسي بعد أن خطط معارضون لها ولسياسات الحزب الديمقراطي لاختطافها وربما قتلها، لولا إجهاض العملية قبل بداية التنفيذ والقبض على المخططين لها.

كذلك تعرض منزل نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، في سان فرانسيسكو إلى اقتحام من قبل ناشط سياسي يميني معترض على سياستها، إلا أنها لم تكن موجودة فيه، فقام بالاعتداء الجسدي على زوجها مسببا له الأذى الجسيم قبل وصول الشرطة وإلقاء القبض عليه.

كما تعرض منزل جوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا الحالي، إلى حادثة حريق متعمد بقصد القضاء عليه، إلا أنه نجا من ذلك الحادث هو وأسرته، وأُلقي القبض على المتسبب في هذا الحريق. والجدير بالإشارة أن حاكم ولاية بنسلفانيا يُعد أحد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية القادمة.

في دلالة بالغة على مدى حزن إدارة الرئيس الأميركي ترامب على مقتل تشارلي كيرك، توجهت طائرة نائب الرئيس الأميركي لحمل جثمان تشارلي كيرك من ولاية يوتا إلى ولاية أريزونا، حيث مقر إقامة كيرك. كما أمر الرئيس بتنكيس الأعلام حدادا حتى يوم 14 سبتمبر/أيلول 2025.

لقد فقد الحزب الجمهوري والرئيس ترامب أحد أقوى الناشطين الشباب اليمينيين المؤيدين لسياساته الداخلية والخارجية، ولكن يبقى السؤال هنا: أَسيكون مقتل تشارلي كيرك بداية لسلسلة من العنف السياسي في الفترة المقبلة، أم أن هذا حادث سياسي عارض لن يتكرر كثيرا في المستقبل القريب؟