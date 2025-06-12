إيران منتبهة للفخ الأميركي.. ماذا يحدث في المفاوضات بينهما؟

منذ حوالي شهرَين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سوف يعطي الإيرانيين فرصة شهرَين لتوقيع اتفاق معه، ولربما كان سبب إصرار إيران على إجراء الجولة السادسة من المفاوضات بين الجانبين يوم الأحد 15 يونيو/ حزيران بدلًا من يوم 12 يونيو/ حزيران، هو أن يوم الخميس 12 يونيو/ حزيران يصادف نهاية فترة الشهرين، وتريد إيران أن ترسل رسالة مفادها أنها لن ترضخ للإرادة الأميركية.

وعلى الرغم من أن الجانب الأميركي يحاول أن يوجد جوًا نفسيًا مشحونًا قبيل الجولة السادسة من المفاوضات، فإن الجانب الإيراني يحاول التزام الهدوء وعكس نوع من الطمأنينة بالنسبة لقدراته في الدفاع عن نفسه وموقفه، وربما لتجنّب تهييج الوضع الداخلي للبلاد.

هذا في حين أن القادة العسكريين يؤكدون أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وأن إيران تُحضّر نفسها لأي سيناريو محتمل.

هنا في طهران، يكفي أن تتمشّى في أروقة وكواليس مراكز القرار السياسية، أو تشارك في اجتماعات مراكز الدراسات، أو تتحدث مع صنّاع القرار، لتجد أن جميع صنّاع القرار، من شتى التوجهات الفكرية والسياسية في هذا البلد، متفقون على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستسعيان إلى تطبيق السيناريو الليبي ضد إيران، وأن الإيراني يجب ألا يقع في هذا الفخ، حتى لو أدّى الأمر إلى إشعال فتيل الحرب.

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وتفضّل القيادة الإيرانية أن يكتب التاريخ أنها حاربت ووقفت في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل حتى اللحظة الأخيرة، بدلًا من أن يكتب التاريخ أنها رضخت واستسلمت وأدخلت البلاد في سيناريو يُشابه السيناريو الليبي.

ولربما يمكن القول إن موضوع عدم الرضوخ للطلبات الأميركية، خاصة في شأن البرنامج النووي الإيراني، يُعتبر من المواضيع القليلة التي يتفق عليها الساسة الإيرانيون من شتى الاتجاهات السياسية.

وحتى المعارضة الإيرانية التي لا تتلقى رواتبها من إسرائيل والولايات المتحدة، تدعم عدم امتثال إيران للإملاءات الأميركية والإسرائيلية، ورفض التخلي عمّا يُعتبر إنجازات علمية ودفاعية إيرانية.

وعلى الرغم من أن الأضواء تكون عادة متركّزة على جولات المفاوضات التي يُجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مندوب الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، فإن المفاوضات الأساسية بين الجانبين تجري خلف الكواليس، عبر مفاوضات غير رسمية وغير علنية، وعبر اتصالات بوساطات و…، وبعد أن تُفضي هذه المفاوضات الخلفية إلى نتائج مُرضية، يلتقي عراقجي مع ويتكوف بهدف تثبيت ما تم التوصل إليه بشكل غير رسمي.

ولهذا يمكن القول إن الاتفاق على إجراء الجولة السادسة من المفاوضات يعني أن الجانبين قد توصّلا إلى نتيجة في مفاوضاتهما خلف الكواليس.

ولكن، وعلى كل الأحوال، يمكن القول إن المشكلة الأساسية التي تواجه المفاوضات بين الجانبين هي أن الجانب الأميركي لم يقرر بعد ما يريده، وهناك تخبّط ملحوظ في القرار الأميركي.

فالمفاوضات بين الجانبين بدأت بعد مباحثات مطوّلة، وتبادل رسائل متعددة، والتوصل إلى صيغة مرضية نسبيًا للطرفين، حيث كان متفقًا على أن تقوم إيران بتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم، وتقديم طمأنات مرضية للأميركيين بشأن سلمية برنامجها النووي، مقابل رفع كامل للعقوبات الأميركية عن إيران.

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والمطلب الأميركي كان محصورًا في "التأكّد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، وعدم توجّه إيران لتصنيع السلاح النووي"، في حين كان المطلب الإيراني واضحًا، وهو "رفع العقوبات بشكل دائم، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة سوف تنفذ تعهّداتها في الاتفاق، ولن تنسحب منه أو تفرض العقوبات مجددًا تحت عناوين أخرى".

وبحسب ما قاله لي أحد المشرفين على المفاوضات، فإنه وخلال خمس جولات من المفاوضات، غيّر الجانب الأميركي رأيه أكثر من خمسين مرة، ولم يقدّم في أي مرة مشروعًا واضحًا يبيّن ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة لإيران مقابل طلباتها، أو يوضح آلية رفع العقوبات وتأمين المطالب الإيرانية.

وتعلم الولايات المتحدة جيدًا أن إيران لن تقبل بوقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل داخل البلاد، وهي حاضرة في المفاوضات من أجل رفع العقوبات فقط، ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن إيران ستخضع للطلبات الأميركية.

وحتى التهديدات العسكرية الأميركية لن تكون مؤثرة في تغيير الموقف الإيراني، فالتهديدات العسكرية الأميركية والإسرائيلية مطروحة على الطاولة منذ عام 1995، ومع ذلك مضت إيران في تطوير برنامجها النووي، رغم تلك التهديدات والعقوبات المفروضة عليها، ولم تقم بتخفيض وتيرة التصعيد إلا نتيجة لاتفاقيات سياسية.

ويعلم الأميركي أيضًا أنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بضربة عسكرية واحدة، إذ إن هذا الأمر سيحتاج إلى عمليات عسكرية متعددة، وبالتأكيد فإن ذلك سيكون محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لأن إيران لن تقف متفرجة، بل سترد وتدافع عن نفسها.

وإضافة إلى ذلك، فحتى لو تم تدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، فإن إيران تستطيع إعادة بنائه بسرعة خلال عام، في أماكن سرية، نظرًا لامتلاكها التكنولوجيا اللازمة، إضافة إلى أن لديها كل ما تحتاجه من معادن اليورانيوم إلى تكنولوجيا تصنيع أجهزة الطرد المركزي وغيرها، داخل الأراضي الإيرانية.

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وبما أن إيران استطاعت الحصول على وثائق نووية سرّية إسرائيلية تتضمن كيفية تصنيع الأسلحة النووية، والتي قام الأوروبيون بتزويدها بها، فهناك احتمال بأن تتوجه إيران هذه المرة إلى تصنيع السلاح النووي من أجل تأمين أمنها ووجودها.

وإضافة إلى ذلك، فإن الأميركي يعلم أيضًا أن وجود اليورانيوم المخصب بنسب عالية، بالإضافة إلى التكنولوجيا وأجهزة الطرد المركزي الموجودة حاليًا داخل إيران، يُمكِّن هذا البلد من تصنيع السلاح النووي خلال أيام، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك.

ولهذا، فإن هناك مخاطرة كبيرة أيضًا بأن تندفع إيران نحو سيناريو كوريا الشمالية، نتيجة للسياسات الأميركية والأوروبية، بدلًا من أن تندفع نحو السيناريو الليبي.

وكانت الولايات المتحدة قد دخلت في مفاوضات مع كوريا الشمالية، وتوصلت إلى اتفاقيات تحد من البرنامج النووي لهذا البلد، عندما كان بيل كلينتون رئيسًا لأميركا. ولكن بعد ذلك، فإن سياسات جورج بوش دفعت هذا البلد إلى التوجه نحو تصنيع السلاح النووي، والإعلان عن إجراء أول تجربة نووية في عام 2006.

ولولا سياسات الحكومة الجمهورية الأميركية وتهديداتها، لربما لم تضطر كوريا الشمالية إلى تصنيع السلاح النووي.

وهنا يكمن جوهر المطلب، وهو أن أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على إيران، وإيجاد تهديد وجودي لهذا البلد، قد يؤدي إلى تغيير المرشد الإيراني لفتواه، وتغيير إيران لعقيدتها النووية.

وإضافة إلى كل ذلك، فإن الصين ستكون أكثر من سعيدة بدعم إيران ماديًا وعسكريًا لمواجهة الولايات المتحدة، وإدخالها في المستنقع الإيراني، وهي تعلم أن الأميركي سيتوجّه لاحقًا إلى مواجهة الصين بعد أن يطمئن إلى تحييد إيران وروسيا.

أما روسيا، فهي أيضًا لن تقبل بخسارة منفذها الوحيد المتبقي الآمن إلى البحار الدافئة، كما أنها لن تنزعج إذا غرقت الولايات المتحدة في المستنقع الإيراني، لأن ذلك سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض مستوى الدعم الأميركي لأوكرانيا.

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أما دخول الأوروبيين، غير الراضين عن تهميش دورهم في المفاوضات، على الخط عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديدهم بتفعيل "آلية الزناد" في الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، فقد زاد الطين بلّة، إذ إن إيران باتت تُحضّر نفسها لاتخاذ إجراءات حادّة ضد هذه الخطوة، أقلّها زيادة حجم اليورانيوم المخصب بنِسب عالية، وخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة أن إيران حصلت على مستندات سرية إسرائيلية تؤكد أن هذه الوكالة سرّبت معلومات سرية لإسرائيل عن البرنامج النووي الإيراني، وأن بعض مفتشيها قد تجسّسوا لصالح إسرائيل.

وعمليًا، تتساءل إيران حاليًا عن جدوى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا كانت العقوبات الدولية سيُعاد فرضها على هذا البلد.

وعلى الرغم من أن موضوع إعطاء إجازات صيفية للأميركيين الموجودين في المنطقة، وسفر عائلاتهم، هو أمر اعتيادي يتكرر كل عام، فإن الولايات المتحدة تحاول تصوير هذا الأمر على أنه تهديد لإيران، بأنها قد تُقدِم على خطوة عسكرية ما إذا قررت إيران التصعيد بعد صدور قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو في حال عدم خضوعها للطلبات الأميركية.

وحسب بعض التسريبات، فإنه في الوقت الذي كان قد تم فيه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين خلال الجولة الثالثة من المفاوضات، على إنشاء كونسورتيوم (مجموعة دول من المنطقة) لتولي مسؤولية تخصيب اليورانيوم في إيران، غيّر الأميركيون رأيهم بعد زيارة ترامب للمنطقة، وطالبوا بأن يكون موقع تخصيب اليورانيوم في إحدى الجزر الإيرانية في الخليج، وأن يكون مكشوفًا لا تحت الأرض.

وبعد ذلك، عادوا وغيّروا رأيهم مرة أخرى في الرسالة التي أرسلوها، وطالبوا بأن يتم التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، وأن تقوم إيران بوقف التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب بشكل كامل داخل الأراضي الإيرانية، مع السماح للمفتشين الأميركيين بتفتيش المنشآت الإيرانية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان من المتوقّع أن ترفض إيران هذا الطلب.

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وحسب بعض التسريبات، فقد قدّمت إيران مقترحها المقابل في هذا الشأن للجانب الأميركي، ويقوم أساسه على أن تبقى منشآت تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية في مكانها، وأن تقوم الكونسورتيوم بإنشاء منشآت تخصيب جديدة في أي مكان يتم الاتفاق عليه، لتأمين احتياجات إيران ودول المنطقة من اليورانيوم المخصب.

وتقبل إيران، بموجب هذا المقترح، بتخفيض حجم ونسبة التخصيب داخل منشآتها دون إيقافه، وذلك بالتوازي مع الكميات التي يتم تسليمها لها من قبل الكونسورتيوم.

ويمكن تخفيض نسبة التخصيب إلى مستويات منخفضة جدًا توازي الصفر تقريبًا، إذ إن تخصيب كمية تقل عن الطن بنسبة 3.67% يُعدّ عمليًا مساويًا للصفر، وهو يكفي فقط لإبقاء أجهزة الطرد المركزي في حالة دوران حتى لا تتعطّل.

وفي حين تُصرّ إيران على الإبقاء على اليورانيوم المخصب بنِسَب عالية داخل البلاد، في أماكن مغلقة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كضمان لتنفيذ الأميركي لتعهداته، فإن الجانب الأميركي طلب من الجانب الروسي الدخول على الخط ونقل هذا اليورانيوم إلى روسيا، وهو ما ترفضه إيران، على الأقل في الوقت الراهن.

لكن، في المقابل، تطالب إيران الأميركيين بتقديم عروض مغرية، وأهمها توضيح كيفية رفع العقوبات عن إيران، نظرًا إلى أن الرئيس الأميركي لا يمكنه إلا رفع العقوبات الرئاسية، التي تُشكّل حوالي 20% فقط من مجموع العقوبات، في حين يتطلب رفع باقي العقوبات قرارًا من الكونغرس الأميركي.

ويرفض الإيرانيون مبدأ تعليق العقوبات الأميركية، كما حدث بعد الاتفاق النووي، لأن التجربة السابقة أثبتت أن تعليق العقوبات لا يؤدي فعليًا إلى فتح مجالات التعاون الاقتصادي الإيراني على المستوى الدولي.

وبما أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء الجولة الجديدة من المفاوضات، فهناك تصوّر بأنها قد تقبّلت ضمنيًا العرض الإيراني، وأن كل ما يدور في الأجواء الإعلامية هدفه فقط كسب أوراق تفاوضية.

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وهنا يكمن السؤال: هل تريد الولايات المتحدة الحرب أم السلام؟ إذ إن الاتفاق ومشروع السلام المُرضي للطرفين باتا مطروحين على الطاولة، والتخوف الوحيد هو أن تحاول الإدارة الأميركية نقل مشاكلها الداخلية، خاصة في ظل ما يشهده الداخل الأميركي من احتجاجات على قرارات ترامب.