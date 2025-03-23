كيف تستخدم إسرائيل السياح في اقتحامات المسجد الأقصى؟

تتنوع الفئات التي تُشارك في اقتحامات المسجد الأقصى، من المستوطنين بفئاتهم المختلفة، وعناصر الاحتلال الأمنيّة، إضافةً إلى فئة "السياح"، التي تصاعدت مشاركاتها في الاقتحامات خلال السنوات الماضية، على أثر انتزاع حقّ إدخالهم إلى المسجد من دائرة الأوقاف، ونقدّم في هذا المقال إطلالةً على تطور مشاركة هؤلاء في هذه الاقتحامات، وأبرز الاعتداءات التي قاموا بها، ودور فئاتٍ متطرفة منهم في تصعيد العدوان على المسجد.

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام، فعلى الرغم من دخولهم إلى المسجد بحماية الاحتلال، فإن العديد منهم يشاركون في الاقتحام لأغراض السياحة فقط، وهو ما سنتحدث عن مخاطره لاحقًا، خاصة مع استحداث وظائف أدلاء يرافقون هؤلاء السياح، وهناك الفئات التي تؤمن بالفكر الصهيوني، وتنسجم مع أطروحات "منظمات المعبد" وهي الفئة التي تُشارك في العدوان على المسجد، وتتبنى أجندات "المعبد".

انتزاع صلاحية إدخال السياح من الأوقاف الإسلامية

شكل انتزاع صلاحية إدخال السياح إلى الأقصى جزءًا من فرض الاحتلال نفسه المتحكم بشؤون المسجد، فخلال "انتفاضة الأقصى" انتزعت شرطة الاحتلال هذا الحقّ من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في شهر أغسطس/ آب 2003، فقد أوقفت دائرة الأوقاف إدخال السياح على أثر انطلاق انتفاضة الأقصى في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول عام 2000، وجاء قرار إعادة إدخالهم من قبل حكومة الاحتلال في 20/8/2004، وأشار القرار إلى إعادة إدخال "اليهود والسياح الأجانب" إلى المسجد الأقصى، وكانت هذه الخطوة محاولة لتوسيع أعداد المقتحمين، فقبل القرار كان باب المغاربة يُفتح أمام أعداد محدودة من المستوطنين وخلال الأعياد اليهوديّة فقط.

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وكانت أولى نتائج هذا الانتزاع عدم تطبيق سلطات الاحتلال أيّ قيودٍ على دخول السياح إلى الأقصى، فقد كانت دائرة الأوقاف تفرض شروطًا على السياح من حيث اللباس والهندام ومن يرافقهم في جولاتهم، فكانت الجولات تنظم ما بين الصلوات المفروضة، ويرافقهم أدلاء من الدائرة يقدمون الرواية الإسلامية للمسجد، وأهميته وقداسته، وبطبيعة الحال منع إدخال أي مواد تنتهك حرمة المسجد من الطعام والشراب، وما يتصل بوجود هؤلاء داخل المسجد من الحشمة وغطاء الرأس للسيدات، وتصرفاتهم والصور التي يلتقطونها في الأقصى.

ساحات الأقصى ساحات أثرية عامة

أما شرطة الاحتلال، فلم تضع أي قيودٍ على السياح، ولم تراع هذه الضوابط، فتكررت اعتداءات السياح على قدسية المسجد ورمزيته، في سياق ترسيخ تعاملها مع ساحات الأقصى على أنها ساحاتٌ عامة أو ساحاتٌ أثريّة في سياق مشروع اقتطاع أجزاء منها ضمن مخطط التقسيم المكاني، كما تقدّم للسياح الرواية المشوّهة حول "المعبد"، والحق اليهوديّ داخله.

وتفطنت "منظمات المعبد" لأهمية السياح وضرورة التأثير بهم، بالتوازي مع محاولة الشرطة تخصيص وظائف رسمية لأدلاء يرافقون السياح خلال جولاتهم في الأقصى، ففي نهاية عام 2019 دعت هذه المنظمات أنصارها إلى التقدم لشغل عددٍ من الوظائف التي أعلنت عنها شرطة الاحتلال، وكانت وظائف خاصة بـ"مستكشفين" مساعدين لعناصر الشرطة داخل الأقصى، وبحسب الإعلان تقتضي مهمة هؤلاء مرافقة المقتحمين والسياح، وتولي مهمة الإرشاد السياحي، وهو إرشادٌ يحمل مضامين دينيّة متعلقة بـ"المعبد" والتاريخ اليهوديّ المزور في القدس والأقصى.[2]

لماذا يُشرك الاحتلال السياح في اقتحامات الأقصى؟

تسعى أذرع الاحتلال إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف من التحكم بدخول السياح إلى الأقصى، ومحاولة رفع عددهم عامًا بعد آخر، وهي أهداف تُسهم في نهاية المطاف في مشاريع تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، إذ يُشكل فرض دخول السياح إلى المسجد جزءًا من فرض اقتحامات المستوطنين اليهود للأقصى بشكلٍ شبه يوميّ، ويأتي سعي أذرع الاحتلال إلى إدخال مكونٍ غير يهوديّ كامل إلى فرض المحاصصة على دائرة الأوقاف، أي أن الاحتلال يدير وجود اليهود والسياح في الأقصى، في مقابل حصر دور دائرة الأوقاف بإدارة الوجود الإسلاميّ فقط، وكلما استطاع الاحتلال توسيع حجم سيطرته وحضوره، انعكس ذلك مزيدًا من تقليص مساحات عمل الدائرة، لتصل إلى حالة من العجز تجاه أي عدوان تقوم به أذرع الاحتلال.

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وفيما يتعلق بأعداد مقتحمي الأقصى من السياح، فقد تجاوز عددهم في عام في 2019 أكثر من 800 ألف سائح، ويُعدّ حصر التعامل معهم من قبل الاحتلال وأذرعه هدفًا مهمًا للترويج لرواية الاحتلال تجاه الأقصى وفلسطين، وتضمين المدة الزمنية التي يقضيها السائح في الأقصى، جرعة مكثفة من تحميل الرواية المكذوبة عن "المعبد" والحق اليهوديّ في القدس، وصولًا إلى مجمل الصراع مع الاحتلال، إن كان السائح صهيونيًّا أم لا، وهو ما تصاعد بشكلٍ كبير مع دخول "منظمات المعبد" على خطّ تقديم الإرشادات للسياح، ومرافقتهم في جولاتهم، ما يفتح المجال لتبنّي هؤلاء هذه الرواية، ونقلها إلى المزيد من الشرائح في بلدان السياح.

وفي سياقٍ متصل بالأعداد، فتح المجال أمام السياح إلى مشاركة شرائح مختلفة فيها، وأُركّز على فئتين اثنتين؛ الأولى فئة الصهاينة الغربيين من غير المتدينين، وهؤلاء يتناغمون مع الاحتلال وأطروحاته، وهي الفئة المسؤولة عن العديد من الاعتداءات الصهيونيّة التي شهدها الأقصى من قبل السياح، على غرار إدخال الخمور وخرائط "المعبد"، والتقاط الصور الخليعة وغيرها. أما الفئة الثانية فهي فئاتٌ جديدة أصبحت تهتم بزيارة القدس، من أمثلة الوفود السياحيّة من الصين والهند.

وفيما يأتي أبرز الاعتداءات التي نفذها السياح في السنوات الماضية:

في 28/3/2019 نشرت مصادر فلسطينيّة صورة لسائحين أثناء تبادلهما القبلات أمام قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى. في 16/9/2014 أدخلت سائحة خمرًا إلى الأقصى، وقامت بتناوله. في أغسطس/ آب 2022، شهد المسجد الأقصى التقاط سائحات ومستوطنات صورًا لهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي بأوضاع غير ملائمة، ولباسٍ غير لائق، ومن دون مراعاة حرمة الأقصى، إضافةً إلى أداء سائح رقصة (على غرار تحديات التيك توك)، وظهر في خلفية المقطع مصلى قبة الصخرة.

تطور أعداد السياح بحسب المصادر الإسرائيليّة

شهدت السنوات الماضية محاولات لرفع أعداد السياح القادمين إلى القدس والأقصى، ففي عام 2017 أطلقت جهاتٌ إسرائيليّة بالشراكة مع عددٍ من الجمعيات الاستيطانية مشروع "القدس 5800″، وهو مشروعٌ طرحه رجل الأعمال اليهوديّ الأستراليّ كيفين بيرمستر في عام 2011، وهدف هذا المشروع إلى تحويل القدس بما فيها المسجد الأقصى، إلى مركزٍ سياحي يقصده الزوار من مختلف دول العالم خلال الثلاثين سنةً القادمة.

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أما على صعيد تطور الأعداد، فقد شهدت اقتحامات "السياح" تراجعًا كبيرًا عقب انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، ففي عام 2024، وثقت المصادر الإسرائيليّة اقتحام 32031 سائحًا للمسجد الأقصى، في المقابل وصل عددهم في عام 2023 إلى نحو 363020 سائحًا، وهو ما يعني أن المقتحمين "السياح" في 2024، يشكلون نحو 8.8% من المقتحمين "السياح" في عام 2023.

وشهدت أعداد السياح في السنوات الماضية، تصاعدًا كبيرًا، فقد وصل عددهم في عام 2019 إلى أكثر من 800 ألف سائح، ثم تراجع هذا العدد بشكل مطرد لجملةٍ من الأسباب، ابتداءً من انتشار جائحة كورونا، ومن ثمّ اندلاع معركة سيف القدس في عام 2021، وأخيرًا انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. فيما يأتي تطور أعداد مقتحمي الأقصى من "السياح" الأجانب من عام 2009 حتى نهاية عام 2024 بحسب المصادر الإسرائيليّة.

انعطافة جديدة في عام 2024

على الرغم من ثبات الاعتداءات التي تقوم بها أذرع الاحتلال مستغلةً السياح، فإن عام 2024 شهد انعطافة جديدة، تمثلت بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحاماتِ مجموعاتٍ من "السياح" خلال جولاتهم الاستفزازيّة داخل الأقصى، وتكرار تدنيس مواضع بعينها داخل المسجد، وخاصة ساحة مصلى قبة الصخرة، والتي يُحظر على المستوطنين الدخول إليها لاعتبارات دينيّة يهوديّة، إضافةً إلى تقديمه شروحاتٍ تلموديّة للمقتحمين السياح، ومن بينها مرافقته في 22/9/2024 مجموعةً من السياح الهنود، تنتمي إلى ما يُسمى "الصهاينة المسيحييّن"، والتقطوا صورة أمام مصلى قبة الصخرة، ورافقهم في الاقتحام الحاخام يهودا غليك، ونشر غليك الصورة مُعلقا: "الصلاة على صهيون برفقة عاشق إسرائيل".

وفي 17/10/2024 رافق غليك، مجموعةً من "السياح" الصهاينة من الصين، اقتحموا المسجد الأقصى في أول أيام عيد "العُرش"، وأدوا طقوسًا خاصة بهم على درجات البائكة الشرقية، باتجاه قبة الصخرة. وفي 27/10/2024 قدّم يهودا غليك شروحاتٍ لمجموعة من "السياح" الصهاينة داخل صحن قبة الصخرة، وكشفت مصادر مقدسية، أن غليك وقف أمام قبة "محمد بيك" وقدّم شروحاتٍ خلال فترة وجوده في هذا المكان، واستخدم مكبرًا للصوت خلال كلمته، وأدى طقوسًا يهوديّة برفقة "السياح".

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