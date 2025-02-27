نزع الإنسانية وصناعة التوحش: هذا ما ينتظرنا جميعاً

شهد العالم منذ مطلع الألفية الحالية (2001- 2024) عددًا كبيرًا من الحروب والنزاعات والصراعات، يصعب حصرها بدقة؛ نظرًا لتنوعها وتداخلها.

تشير بعض الدراسات إلى أن عدد النزاعات المسلّحة حول العالم قد ازداد بشكل ملحوظ في الربع قرن الأخير، مقارنة بالفترة التي تلت الحرب الباردة.

تتنوع هذه النزاعات بين حروب أهلية وصراعات إقليمية ونزاعات داخلية، وتتفاوت في حدتها وعدد الضحايا.

تتركز معظم هذه النزاعات في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ولكنها تمتد أيضًا إلى مناطق أخرى من العالم.

تستخدم في أتون هذه النزاعات والصراعات حروب السرديات والكلمات والمفاهيم والمصطلحات، إلا أن أخطرها، جميعًا، هو نزع الصفة الإنسانية عن الأعداء والخصوم.

تتداخل في هذه النزاعات عوامل متعددة، مثل الصراعات العرقية والدينية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يسهل استمرار النزاع بتحويل الأعداء إلى وحوش.

نزع الصفة الإنسانية موقف نفسي، حيث ينظر الأفراد إلى الآخرين على أنهم مخلوقات دون البشر، أو فوق البشر. وغالبًا ما يتجلى ذلك في لغة مهينة وأفعال قاسية.

إن نزع الصفة الإنسانية ينطوي على توتر بين الاعتراف بالآخرين على أنهم بشر أو دون البشر، مما يؤدي إلى تصويرهم كوحوش وتبرير القسوة الشديدة.

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يشير مصطلح "نزع الإنسانية" إلى مجموعة متنوعة من الممارسات التي تقلل من مكانة الإنسان واحترامه وكرامته. يمكن أن تتجلى هذه الظاهرة في أشكال مختلفة، مثل العنف والتمييز والتحقير اللفظي والتهميش الاجتماعي.

استخدم السياسيون والزعماء الإسرائيليون، وكذلك نظراؤهم من الغربيين مجموعة متنوعة من المفردات والكلمات والمفاهيم لوصف الفلسطينيين ومقاومتهم خلال حرب طوفان الأقصى.

قام الأكاديمي والصحفي المتميز بسام بونني بتقصيها وجمعها في كتابه الذي حمل عنوان: "عبارات الطوفان: حرب الكلمات والسرديات". يمثل هذا الاستخدام امتدادًا لتقاليد حضارية استخدمها الاستعمار الغربي ضد الشعوب المستعمرة.

تنوعت حروب الكلمات على تصنيفات عدة، أبرزها:

1. الإهانة والتحقير مثل:

"حيوانات بشرية"، وهو يشير إلى نزع إنسانيتهم وتجريدهم من حقوقهم الأساسية.

"إرهابيون"، واستخدم بهدف وصم جميع الفلسطينيين بالإرهاب، وعدم التمييز بين المقاومين المدنيين والمسلحين.

"نازيون جدد": وهو يربط الفلسطينيين بأيديولوجية نازية، وهو اتهام خطير يهدف إلى تشويه سمعتهم وتبرير العنف ضدهم.

"مخربون": هذا المصطلح يستخدم لتصوير الفلسطينيين كعناصر مدمرة تسعى إلى تخريب المنطقة.

2. لغة الحرب والإبادة:

"سحق": ويشير إلى نية إسرائيلية لسحق الفلسطينيين وقمع مقاومتهم بأي ثمن.

"تدمير": ويعكس الرغبة في تدمير البنية التحتية الفلسطينية وتهجير السكان.

"محو": ويعكس الرغبة في محو الوجود الفلسطيني وتاريخه.

"إبادة": وهو إن كان بغرض التخويف؛ إلا أنه يشير إلى ما قامت به إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

3. مفاهيم أمنية:

"تهديد وجودي": وعادة ما يستخدم لتصوير الفلسطينيين كخطر وجودي على إسرائيل، مما يبرر استخدام القوة المفرطة ضدهم.

"أمن إسرائيل": هذا المفهوم يستخدم لتبرير جميع الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الحصار والعقوبات الجماعية.

"حق الدفاع عن النفس": ويستخدم لتبرير الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حتى لو كانت غير متناسبة مع التهديد.

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4. مفاهيم دينية:

"أرض الميعاد": هذا المصطلح الديني يستخدم لتبرير الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

"الشعب المختار": ويستخدم لتبرير التمييز ضد الفلسطينيين وتفوق اليهود.

5. مفاهيم تاريخية:

"الضحايا": استخدام هذا المصطلح يهدف إلى تصوير اليهود كضحايا دائمين، وتجاهل معاناة الفلسطينيين.

"المحرقة": والغرض منه تضخيم معاناة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وتشويه صورة الفلسطينيين كجلادين.

6. مفاهيم سياسية:

"السلام مقابل السلام": هذا المفهوم يستخدم لتبرير رفض إسرائيل للمفاوضات مع الفلسطينيين.

"الدولة اليهودية": والغرض منه قيام دولة إسرائيل على حساب الفلسطينيين.

7. مفاهيم أخرى:

"التحريض": وعادة ما يكون بهدف قمع حرية التعبير لدى الفلسطينيين.

"الكراهية": وهدفه تشويه صورة الفلسطينيين كشعب يكره اليهود.

"اللاسامية": هذا المصطلح يستخدم لإسكات أي انتقاد لإسرائيل أو لسياساتها.

استخدام هذه المفردات والكلمات والمفاهيم وراءه جوهر واحد، وهو: نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين ومقاومتهم.

غالبًا ما يُنظر إلى الأشخاص المجردين من إنسانيتهم على أنهم يشكلون تهديدًا هائلًا؛ لأنهم أشرار، ويتمتعون بقوى تفوق تلك التي يتمتع بها البشر العاديون.

في اضطهاد المجموعة التي تم نزع إنسانيتها، يرى أصحاب السلطة أنفسهم عادةً وكأنهم يتصرفون دفاعًا عن أنفسهم، وليس مضايقة أقلية مهمشة، أو مجموعة بشرية محددة.

يتم استخدام نزع الصفة الإنسانية أيديولوجيًا لإنتاج العنف أو إدامة أو زيادة القمع، لكن كيف يتم استخدام نزع الصفة الإنسانية أيديولوجيًا؟

تفصيل ذلك -كما قدمه لنا كتاب ديفيد ليفينجستون سميث: "صناعة الوحوش: القوة الخارقة لنزع الصفة الإنسانية" – الصادر بالإنجليزية 2021:

القمع والسلطة

تعمل الأيديولوجيات، بما فيها تلك التي تنطوي على نزع الصفة الإنسانية، على تثبيت أو إدامة السلطة والهيمنة. إنهم يتسببون في نشوء أو إدامة علاقات اجتماعية غير عادلة.

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خلق المسافة

إن نزع الصفة الإنسانية هو وسيلة قوية لخلق مسافة نفسية وذهنية تجاه الخصوم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز العنف بدلًا من مجرد إحباطه.

تحفيز السياق التاريخي

إن نزع الصفة الإنسانية له طابع أيديولوجي يمكن استكشافه من خلال أمثلة موسعة، مثل إضفاء الصفة العنصرية على اليهود الأوروبيين، ونزع الصفة الإنسانية عنهم.

توضح مثل هذه القصص العلاقة بين العنصرية وإزالة الطابع الإنساني عن الإنسان، وكيف تستمر الأيديولوجيات بعد تأسيسها، وكيف تتكيف مع البيئات الاجتماعية المتغيرة، وكيف يمكن للتحولات في البيئة الاجتماعية والسياسية أن تشعل معتقدات كامنة لإزالة الطابع الإنساني عن الإنسان، وتمنحها حياة جديدة وقوة كارثية.

الوعي الزائف

غالبًا ما تنطوي الأيديولوجيات على إدراك محرف للعالم الواقعي، لأن المؤمنين بها مخدوعون بشأن أنفسهم، أو موقفهم، أو مجتمعهم، أو مصالحهم.

المعتقدات الأيديولوجية هي أوهام موجودة؛ لأن المجتمعات والأفراد يحتاجون إليها. إن الناس خاضعون لها لأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، تتطلب من أجل بقائها وسيرها بسلاسة أن يكون الناس الخاضعون لها غير قادرين على رؤيتها على حقيقتها.

إضفاء الشرعية على الهيمنة

قد تضفي القوة المهيمنة الشرعية على نفسها من خلال إنتاج معتقدات وقيم متوافقة معها؛ وتطبيع مثل هذه المعتقدات وتعميمها بحيث تجعلها بديهية ولا مفر منها، وتشويه الأفكار التي قد تتحداها، واستبعاد أشكال الفكر المنافسة – ربما من خلال بعض المنطق غير المعلن، ولكن المنهجي؛ وطمس الواقع الاجتماعي بطرق ملائمة لها.

ظاهرة نزع الإنسانية – للأسف- موجودة في المنطقة العربية، ولكنها ليست منتشرة بشكل موحد في جميع الدول والمجتمعات.

لا توجد إحصاءات أو استطلاعات رأي شاملة وموثوقة تبرز بشكل قاطع ظاهرة نزع الإنسانية بين الشعوب العربية.

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ومع ذلك، هناك العديد من الدراسات والتقارير التي تشير إلى وجود مظاهر مختلفة لهذه الظاهرة، التي تتغذى على العوامل التالية:

التنوع الثقافي والاجتماعي

المنطقة العربية تضم مجموعة واسعة من الثقافات والديانات والأعراق، مما يجعلها عرضة للنزاعات والتوترات التي قد تؤدي إلى نزع الإنسانية.

النزاعات والحروب

الحروب والنزاعات التي شهدتها المنطقة العربية في العقود الأخيرة، مثل الحروب في العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، أدت إلى تفاقم ظاهرة نزع الإنسانية؛ بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذه النزاعات.

التحديات الاجتماعية والاقتصادية

الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي يمكن أن تساهم في تفاقم ظاهرة نزع الإنسانية، حيث يشعر الأفراد بالإحباط واليأس، مما قد يدفعهم إلى ممارسة العنف أو التمييز ضد الآخرين.

تصاعد خطابات الأمن القومي ومحاربة الإرهاب

وهي غالبًا ما استخدمت ضد المعارضين السياسيين دون تمييز بين السلمي والعنيف منهم. امتد هذا الاستخدام لينفي عن المعارضين -الذين تحولوا إلى إرهابيين في عرف هذه الأنظمة – صفة المواطنة.

تتخذ ظاهرة نزع الإنسانية في منطقتنا أشكالًا عدة أبرزها:

التمييز ضد الأقليات

تواجه العديد من الأقليات الدينية والعرقية في المنطقة العربية تمييزًا وتهميشًا، مما يقلل من فرصهم في الحصول على حقوقهم الأساسية.

العنف ضد المرأة

لا تزال المرأة تواجه العديد من أشكال العنف والتمييز في المنطقة، مثل العنف المنزلي والتحرش الجنسي والتمييز في فرص العمل.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

تشمل هذه الانتهاكات التعذيب والإعدام والاعتقال التعسفي.

إن نزع الصفة الإنسانية – كما يرصده كتاب ليفينجستون سميث- يسهل ارتكاب الفظائع، ويستخدم كأداة لتبرير العنف والقمع، ويعمل على تعطيل الموانع بشكل انتقائي ضد القيام بأعمال العنف والقمع وذلك عن طريق:

تعطيل الموانع

إن نزع الصفة الإنسانية يعمل على تعطيل الموانع ضد العنف بشكل انتقائي. من خلال تصوير مجموعات معينة على أنها دون البشر، ويصبح من السهل تبرير الإجراءات الضارة ضدهم.

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إن المعتقدات اللاإنسانية هي في كثير من الأحيان معتقدات أيديولوجية راسخة انتشرت؛ لأنها كانت لصالح مجموعة من الناس على حساب مجموعة أخرى.

الانفصال الأخلاقي

يقترح بعض علماء النفس أن نزع الصفة الإنسانية، يعزز الانفصال الأخلاقي، مما يجعل العنف مسموحًا به ضد أولئك الذين يُعتبرون دون البشر. هذا الانفصال يخلق مسافة نفسية، مما يحفز العنف بدلًا من إلغائه. فعلى سبيل المثال، إن وصف مجموعة ما بأنها حثالة يشجع على إبادتها.

إبراز التعامل مع "الوحوش"

إن نزع الصفة الإنسانية قد يؤدي إلى تصور الأشخاص الذين تم نزع صفتهم الإنسانية على أنهم وحوش، مما يبرر اتخاذ إجراءات متطرفة ضدهم.

تتبقى نقطة ذات حساسية لكنها تستحق الإشارة إليها وتتطلب أن نخصص لها مقالًا مستقلًا، وهي: أننا قد نمارس نزع الإنسانية ليس على المعارضين السياسيين أو الأيديولوجيين، أو ضد مجموعات عرقية أو دينية وثقافية فقط، بل يمتد هذا الخطاب إلى اليهود في فلسطين وخارجها.

أخشى أن يكون التوحش الصهيوني في فلسطين وسائر المنطقة والمدعوم غربيًا قد أصابنا بالعمى الأخلاقي وفقدان الاتساق القيمي تجاه أعدائنا فغاب عنا الميزان القرآني: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا"، ونسينا أن المطلوب منا بغض النظر عن سلوك أعدائنا: "اعدلوا هو أقرب للتقوى".