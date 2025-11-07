كيف استطاع ممداني قيادة الجيل زد لإحداث زلزال سياسي؟

يمثل فوز زهران ممداني في الانتخابات العامة لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زلزالا سياسيا ذا أهمية عميقة لسياسات الشباب، وخاصة فيما يتعلق بتعبئة وقوة الجيل زد (Z).

ففي سن الرابعة والثلاثين، أصبح ممداني أصغر عمدة للمدينة منذ أكثر من قرن، مما يمثل انقلابا غير مسبوق، مدفوعا بالتركيز المستمر على القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في المدينة الأغلى في العالم، والإتقان الرقمي، والأهم من ذلك، التعبئة الناجحة لجناح يساري نشيط وأصغر سنا من الحزب الديمقراطي.

نجحت حملة ممداني في تحقيق ما اعتبره العديد من الخبراء مستحيلا: التغلب على شكوك المؤسسة وملايين الدولارات من إنفاق المعارضة، من خلال الاستفادة من المخاوف عميقة الجذور والإمكانات السياسية للشباب في نيويورك، والذين كان العديد منهم منفصلين في السابق عن السياسة البلدية.

يقدم هذا الفوز مخططا وطنيا للديمقراطيين الذين يسعون إلى توسيع تحالفهم من خلال تنشيط الناخبين الجدد الأصغر سنا، ويثبت أن التركيز على الشعبوية الاقتصادية يمكن أن يتحدى الوضع السياسي الراهن بنجاح.

كان نجاح حملة ممداني، سواء في الانتخابات التمهيدية أو العامة، مرتبطا باستمرار بالتعبئة القوية والدعم من الناخبين الشباب. استطاعت الحملة أن تحشد الشباب من كل الطوائف والأديان.

أشار استطلاع رأي أُجري في يوليو/تموز 2025، وركز على المواقف السياسية لليهود الأميركيين، إلى أن 67% من الناخبين اليهود الذين تقل أعمارهم عن 44 عاما كانوا يخططون لدعم ممداني في الانتخابات العامة، وهذا يشير إلى تراجع الارتباط بالسياسات التقليدية المؤيدة لإسرائيل، على الرغم من أن العديد من القادة اليهود ظلوا ينتقدونه.

محرك القوة الجديد: الشباب والإقبال القياسي

كانت النتيجة الأكثر قابلية للقياس لحملة ممداني هي تأثيرها المذهل على مشاركة الناخبين، مما أدى إلى تحويل سباق الانتخابات البلدية، الذي كان عادة ما يشهد إقبالا منخفضا، إلى انتخابات تشهد مشاركة تاريخية. شهدت الانتخابات العامة إقبالا كبيرا تجاوز مليوني ناخب، محققة بذلك أعلى مستوى مشاركة في انتخابات بلدية منذ عام 1969.

إعلان

حتى في وقت سابق، خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، كان نجاح ممداني مرتبطا بشكل مباشر بزيادة الإقبال على التصويت في معاقله. ففي المناطق التي فاز فيها بأغلبية الأصوات في الانتخابات التمهيدية، زادت نسبة المشاركة بمعدل 20% مقارنة بمستويات عام 2021، وقفزت بنسبة تزيد على 40% في المناطق التي حصل فيها على أغلبية ساحقة.

كان الشباب هم المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. حظي ممداني بدعم كبير من الناخبين الشباب، الذين كان يحظى بشعبية كبيرة بالفعل بينهم، بالإضافة إلى اليساريين.

كان الحماس الشبابي عنصرا أساسيا في فوزه المذهل في الانتخابات. وُصِف بأنه كان مهيمنا بين جيل الألفية الحاصلين على تعليم جامعي، وجيل ما بعد الحداثة في "الممر الشيوعي" (الأحياء الشبابية ذات الكثافة السكانية العالية والممتدة من أستوريا جنوبا إلى سانست بارك).

تكشف البيانات عن حجم هذا الإنجاز: بلغت المشاركة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما في الانتخابات التمهيدية لرئاسة البلدية لعام 2021 نسبة 18%، بزيادة عن 11% في عام 2013.

استفادت حملة ممداني من هذا النمو، فألهمت مئات الآلاف من الناخبين لأول مرة، وكان العديد منهم من الشباب أو من ذوي البشرة الملونة، أو كليهما.

بالنسبة للعديد من المراقبين، مثلت فئة الشباب "عملاقا نائما" في السياسة المحلية. وفي يوم الانتخابات، كانوا المحرك الذي بدا وكأنه أطاح بسلالة سياسية قديمة.

أشار الناخبون، بمن فيهم أولئك الذين قادوا موجة الشباب، إلى عمر ممداني وطاقته كعامل جذب رئيسي. أظهر فوزه أن ناخبي نيويورك كانوا متعطشين "للتغيير الجيلي ولمرشحين يتقدمون على أساس مقترحات سياسية جريئة وواضحة".

صياغة رسالة لجيل جديد

تنبع قدرة ممداني على جذب الناخبين من الجيل Z في المقام الأول من برنامجه الذي يركز على الليزر "Laser Focus"، وهو تعبير مجازي يُستخدم لوصف التركيز الشديد والدقيق والواضح على مجموعة محدودة ومحددة من القضايا، ولا يعتذر عن معالجة أزمة تكلفة المعيشة الساحقة في مدينة نيويورك، أغنى مدينة في العالم، حيث لا يزال العديد من الناس يكافحون من أجل تحمل تكاليف الضروريات الأساسية.

كان لبرنامجه صدى عميق؛ لأنه تحدث مباشرة عن المخاوف المادية المباشرة للشباب من الطبقة العاملة في نيويورك الذين شعروا بالخيانة والتخلف عن الركب من قبل المؤسسة السياسية. على حد قول أحد المعلقين، فلقد تجاوزت موضوعات حملته الانتخابية "قضايا المطبخ".

فحملة ممداني لم تتوقف عند الوعود الاقتصادية البحتة (قضايا المطبخ)، بل شملت أيضا أجندة سياسية تقدمية جريئة لتمييز نفسه عن المرشحين الأكثر اعتدالا. فقد اقترح إجراءات حكومية طموحة بشكل غير عادي، وتضمنت مقترحاته السياسية الأساسية ما يلي:

تجميد الإيجار للوحدات مستقرة الإيجار، وقد لاقى هذا صدى لدى المستأجرين الشباب القلقين بشأن الحق في السكن. حافلات المدينة المجانية والسريعة. رعاية الأطفال الشاملة (للأطفال من عمر 6 أسابيع إلى 5 سنوات). الحد الأدنى للأجور (30 دولارا للساعة) بحلول عام 2030. فتح متاجر بقالة مملوكة للمدينة (متجر واحد في كل منطقة) لخفض الأسعار.

إعلان

الأمر الحاسم هو أنه تناول مسألة التمويل بشكل مباشر من خلال اقتراح زيادات ضريبية على الشركات والأفراد الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويا.

كان شعاره: جعل نيويورك "ميسورة التكلفة مرة أخرى" (Make New York Affordable Again)، ورسالته: "ليسقط المليارديرات"، محركا رئيسيا للزخم، ولا سيما الناخبين الشباب المتشككين في نفوذ الشركات.

واعتُبرت قدرة ممداني على صياغة رؤية اقتصادية شعبوية تركز على العمال، إلى جانب هويته كاشتراكي ديمقراطي، بمثابة إشارة إلى مكانته الحقيقية لدى الشباب.

دافع ممداني عن "أجندة الوفرة" التي أكدت على الحاجة إلى "التميز العام"، وزعم أن السماح بعدم الكفاءة في الخدمات العامة يقلل من الثقة في الحكومة المحلية.

لقد استعاد بنشاط اللغة المتعلقة بالبيروقراطية والكفاءة والهدر وجودة الحياة باعتبارها اهتمامات يسارية عليا، ووضع حملته على أنها حملة من شأنها أن تحقق نجاحا ملموسا في توفير حياة كريمة. لقد لاقى هذا التوجه نحو الحلول صدى لدى الناخبين الأصغر سنا الذين يسعون إلى اتخاذ إجراءات حكومية كفؤة وقوية، بدلا من التدرج.

حملة المواطن الرقمي

كان فهم ممداني العميق وإتقانه المنصات الرقمية أمرا أساسيا في جذب الجيل Z؛ الجيل الأول من المواطنين الرقميين الذين يتمتعون بقوة انتخابية كبيرة. استخدمت حملته بمهارة وسائل التواصل الاجتماعي لتوليد محتوى فيروسي، والتقاط الإحباطات، ونقل رؤيته بطريقة مسلية وسهلة الوصول إليها.

بدلا من الاعتماد فقط على البوابات التقليدية في وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية، اعتمدت الحملة إستراتيجيات تذكر بدونالد ترامب ومرشحين آخرين، الذين ذهبوا بشكل مباشر للجمهور، وتجاهلوا جميع المؤسسات والحكام، وبنوا علاقة مع سكان نيويورك.

ومن بين الأمثلة الرئيسية لإستراتيجياته الرقمية والثقافية ما يلي:

المحتوى الفيروسي والمصداقية: انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متسع، مما ألهم الآلاف من الشباب.

أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تصويره بعد انتخاب الرئيس ترامب، يلتقط إحباطات الناخبين في المناطق التي تحولت نحو ترامب، باستخدام "أسئلة بسيطة" لتنشيط رسالة حملته الأساسية.

فيديو آخر قام فيه بتصوير نفسه وهو يشارك في الغوص في الساحل الشمالي في جزيرة كوني آيلاند لتسليط الضوء على وعد تجميد الإيجار. هذا الفيديو يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ترفيهي للغاية وعبقري إستراتيجيا.

الطلاقة الثقافية: أظهر ممداني، المسلم الذي وُلد في أوغندا لأبوين من أصل هندي وأصبح فيما بعد مواطنا أميركيا متجنسا، طلاقة ثقافية بالغة الأهمية.

كرس فريق حملته جهوده لإشراك المسلمين وسكان جنوب آسيا في نيويورك. أصدر ممداني نفسه مقاطع فيديو باللغات العربية، والأردية، والهندية، والبنغالية، بالإضافة إلى الإسبانية، للتحدث مباشرة إلى فئات الشباب المهاجرين المتنوعة، وهو ما يقدره العديد من الناخبين الشباب.

لقد لاقى هذا الجهد المبذول للقاء المهاجرين من سكان نيويورك صدى قويا، حيث هم، بدلا من الاعتماد فقط على الحملات باللغة الإنجليزية.

قوة الغذاء: استغلت الحملة الغذاء بذكاء باعتباره عنصرا أساسيا في السياسة وأداة للحملة، مدركة مدى اهتمام سكان نيويورك بالسياسات المتعلقة بالطعام.

لقد صاغ رسالته حول القدرة على تحمل التكاليف حول معايير الطهي، مثل ارتفاع سعر الدجاج والأرز، وصاغ مصطلح "تضخم الحلال" للتعبير عن ارتفاع أسعار الطعام الحلال، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع. وكانت تُجرى معه المقابلات الكثيرة في مطاعم جاكسون هايتس المفضلة.

هوية الحملة: جذبت الحملة بصريا الناخبين الشباب في المناطق الحضرية. رُسِم شعار الحملة يدويا، مستوحى من لافتات شوارع المدينة وملصقات أفلام هوليود القديمة، واستُخدم فيه ألوان (مثل الأصفر) تُذكر بسيارات الأجرة في نيويورك.

التنظيم الشعبي: من الضجة على الإنترنت إلى العمل الميداني

كان نجاح ممداني الرقمي مرتبطا ارتباطا وثيقا بعملية شعبية ضخمة ومنظمة بدقة، والتي شارك فيها عشرات الآلاف من الناشطين الشباب. وفي حين أن حضوره الرقمي خلق شعبية وحضورا، فقد وفر جيش حملته المصداقية والقوة لتحويله إلى منافس جاد.

إعلان

تمكنت حملة ممداني من بناء "جيش لا مثيل له من المتطوعين"، يتألف من أكثر من 100 ألف شخص طرقوا أكثر من مليون باب على مدار العام. كان هذا المستوى من المشاركة المجتمعية أمرا بالغ الأهمية؛ فقد أشار أحد الإستراتيجيين السياسيين إلى أنه بدون متطوعين، ما كان ممداني ليصبح منافسا جادا، بل مجرد قصة جيدة.

عززت الحملة عمدا الشعور بالمجتمع والمشاركة المباشرة، واعتمدت ممارسات الحملة التقليدية المتمثلة في التحدث مع الجيران وإقناعهم، كاستجابة مباشرة لأهمية الاتصال الشخصي.

وتضمنت التكتيكات الشعبية الرئيسية التي تهدف إلى إشراك الشباب ما يلي:

تنظيم "الزخم": اعتمدت الحملة تكتيكات من نموذج "الزخم" للتنظيم، والذي يركز على توسيع نطاق العمليات بسرعة، وتجنيد المتطوعين مباشرة في التجمعات.

أدى إطلاق ممداني المبكر للحملة في بروكلين إلى مشاركة أكثر من 400 شخص من المندوبين، الذين طرقوا أكثر من 11 ألفا و717 بابا، وهو -وفق أحد المعلقين- ما يُعد على الأرجح أكبر حملة ترويج تم تنظيمها على الإطلاق في مدينة نيويورك.

بناء مجتمع يتجاوز الخوارزميات: إن إدراك الحملة الرغبةَ في التواصل بين الشباب في نيويورك، دفعها إلى تنظيم فعاليات اجتماعية خارج الأطر السياسية التقليدية، مما سمح للمؤيدين بالالتقاء والتواصل، دون تدخل الخوارزميات.

من الأمثلة على ذلك مسابقة البحث عن الكنز على مستوى المدينة التي استقطبت ما يقرب من 4 آلاف شخص، بالإضافة إلى بطولة كرة قدم.

التطوع المحفز: بدلا من بيع سلع الحملة التقليدية، تعاملت حملة ممداني مع العناصر الخاصة -مثل القبعات الزرقاء والوشاحات الصفراء- كمكافآت لا يمكن كسبها إلا بالتطوع، أو بجذب متطوعين جدد، مما حفز المؤيدين على التبرع بوقتهم بدلا من المال فقط.

بدلا من بيع سلع الحملة التقليدية، تعاملت حملة ممداني مع العناصر الخاصة -مثل القبعات الزرقاء والوشاحات الصفراء- كمكافآت لا يمكن كسبها إلا بالتطوع، أو بجذب متطوعين جدد، مما حفز المؤيدين على التبرع بوقتهم بدلا من المال فقط. تعبئة مجتمعات جديدة: كان تركيزه الشديد على القدرة على تحمل التكاليف، وهويته الشخصية كمسلم ممارس وُلد في أوغندا لأبوين هنديين، له صدى عميق لدى مجتمعات جنوب آسيا والمسلمين.

في الانتخابات التمهيدية، حظي ممداني بدعم كبير من المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من السكان الأميركيين الآسيويين واللاتينيين. ساعدت جهوده التوعوية المستهدفة، بما في ذلك ترجمة أدبيات الحملة إلى الأردية، والعربية، والبنغالية، في حشد المجتمعات التي تجاهلها المرشحون على مستوى المدينة لفترة طويلة، مما شكل تحديا للهياكل القديمة للسلطة السياسية.

النتائج والأهمية لسياسات الشباب

إن انتخاب زهران ممداني له آثار بعيدة المدى، حيث يضعه في قلب العمليات الجارية على إعادة صياغة السياسة في الزمن المعاصر، والتي تشكل تحديا للديناميكيات التقليدية للأحزاب والمؤسسات السياسية القديمة.

1- الاختراقات الانتخابية والهوية:

لقد كسر فوز ممداني حواجز كبيرة وحطم الأسقف السياسية التي فُرضت عليه من قبل المنتقدين. سيكون أول مسلم، وأول جنوب آسيوي، وأول مهاجر متجنس منذ سبعينيات القرن العشرين يشغل منصب عمدة مدينة نيويورك.

لقد عزز هذا الإنجاز المتعلق بالهوية الناخبين المسلمين الشباب وأولياء أمورهم الذين شعروا بالفخر والشعور بالانتماء في مدينة لا تزال تعاني من إرث الإسلاموفوبيا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

2- تأثير السياسة والتفويض:

تكمن الأهمية الأساسية لسياسة الشباب في التفويض الذي تلقاه ممداني لمعالجة قضايا الاستقرار الاقتصادي التي تهم الجيل Z أكثر من غيرها. لقد عزز فوزه أهمية سياسات القدرة على تحمل التكاليف في السباقات البلدية.

كانت إحدى النتائج الملموسة لعمله كعضو في الجمعية التشريعية للولاية هي برنامج تجريبي ناجح للحافلات المجانية لمدة عام واحد.

أثبت هذا البرنامج جدوى السياسة: شهدت خطوط المواصلات المجانية زيادة بنسبة 30% في عدد الركاب في أيام الأسبوع، وخاصة بين الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 28 ألف دولار سنويا، كما شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 38.9% في الاعتداءات على مشغلي الحافلات.

بالإضافة إلى ذلك، شارك ممداني في نشاط ناجح، حيث انضم إلى إضراب عن الطعام إلى جانب سائقي سيارات الأجرة للفوز بتخفيف الديون.

في يوم الانتخابات، أقر سكان نيويورك أيضا ثلاثة إجراءات تصويتية مثيرة للجدل تتعلق بالإسكان، تهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية أمام التنمية الحضرية، وهو ما قد يساعد ممداني في الوفاء بتعهده الطموح ببناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة بأسعار معقولة.

3- مخطط وطني لتحقيق النصر الديمقراطي:

يوفر نجاح ممداني دليلا قويا لقيادات الحزب الديمقراطي على مستوى أميركا الذين يتصارعون حول كيفية الفوز في عهد ترامب. أظهرت الحملة أن إعطاء الأولوية "للحملات الشعبوية الاقتصادية حول المرشحين المناهضين للنخبة" هو مفتاح التغلب على الترامبية، وتوجيه الغضب نحو الشركات الأميركية، بدلا من السماح بتوجيهه نحو الفئات المهمشة.

إعلان

كان هذا الفوز بمثابة توبيخ لإجماع المؤسسة على أن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى التحول إلى "الوسط المعتدل". بدلا من ذلك، يُظهر نموذج ممداني أن تحفيز وتعبئة الناخبين الشباب الجدد من خلال أجندة تحويلية ذات رؤية واسعة، مثل تلك التي تبناها السيناتور بيرني ساندرز (الذي أيده)، هو طريق قابل للتطبيق إلى السلطة.

لقد وفرت الحركة دفعة قوية من التوقعات المرتفعة في فترة اتسمت عادة بالاستقالة عن الفعل السياسي، مما يثبت أن المنظمين والناشطين الشباب قادرون على تحقيق انتصارات انتخابية تبدو مستحيلة.

لذا، فإن فوز ممداني لا يعني مجرد تغيير محلي للقيادة، بل هو تحول جذري في مطالب وقدرات الناخبين الشباب.

لقد أثبت الجيل Z أنه عندما يقدم مرشح رؤية أصيلة وحازمة وقابلة للتنفيذ لحل أزماتهم الوجودية -وخاصة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة- فهم على استعداد للانتقال من المشاركة الرقمية إلى المشاركة الفعلية، مما يُعيد صياغة المشهد السياسي جذريا في هذه العملية.

إن صعود ممداني، الذي بُني على حماس الشباب والبراعة التكنولوجية الممزوجة بالتنظيم على الطريقة القديمة، يشبه زراعة بذور العصر الرقمي: كانت مقاطع الفيديو الفيروسية والضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة العناصر الغذائية، ولكن جيش المتطوعين الضخم، والإقبال القوي وفرا الجذور العميقة اللازمة لمقاومة العاصفة السياسية وتحقيق النمو التاريخي.