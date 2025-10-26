"المهرج الرقمي" و"المغرور" على منصات التواصل

إن المنظور الذي يقيس نجاح الرسالة الإعلامية في مواقع التواصل بناء على مؤشر التفاعل السطحي، وأبرزها "الإعجاب"، يمثل خللا بنيويا عميقا يجب معالجته فورا من زاوية التربية الإعلامية والمعلوماتية.

لقد تحول زر "اللايك" من إشارة بسيطة للاستحسان إلى عملة رمزية تسير سلوك صانع المحتوى، وتضلل فهمنا للأثر الحقيقي، مانحا قيمة زائفة لا تتناسب أبدا مع القيمة المعرفية للمحتوى.

القيمة الجوهرية للرسالة لا تكمن في كمية التصفيق العلني الذي تحصده في ساحات المنصات المفتوحة، بل في عمق الاختراق المعرفي الذي تحدثه في الوعي الجمعي؛ وهو ما يتجسد بصدق في ظاهرة الاستهلاك الصامت أو المشاهدة الواعية.

إن التحدي الذي نواجهه اليوم لا يقتصر على مجرد فهم الأدوات، بل يتعداه إلى تحرير صانع المحتوى الجاد والمستنير من إدمان "مقاييس الغرور" (Vanity Metrics)، والتركيز على ما يحدث في عقل المتلقي.

أرقام المشاهدات الهائلة التي يمكن أن يحققها المحتوى المؤثر هي البرهان العملي الذي يثبت أن الرسالة قد تخطت ضوضاء الخوارزميات، متفوقة بعشرات الأضعاف على مؤشرات التفاعل المعلن والمتقلب.

لفهم عمق هذه الظاهرة، يجب علينا أولا تفكيك سيكولوجية الاستهلاك الصامت وقوته الكامنة. المشاهدة تعني أن الرسالة قد نجحت في تجاوز حاجز "الضوضاء الرقمية"، واحتلت حيزا فعليا في مجال الوعي للمتلقي، ما يمثل نجاحا حاسما في مرحلة الاستقبال المعرفي للمعلومة.

أما الإحجام عن الإعجاب، فهو في كثير من الأحيان ليس دليلا على عدم الاهتمام، بل هو آلية دفاع سيكولوجية واجتماعية متطورة؛ فالقضايا العميقة التي تتناولها التربية الإعلامية، والتي تتطلب تفكيرا نقديا وتحديا للمسلمات، تمس الجوانب الأيديولوجية أو المعتقدات العصبوية للمتلقي.

التعبير العلني عن القناعة أو الاستحسان لهذا النوع من المحتوى قد يحمل تكلفة اجتماعية أو فكرية عالية قد لا يرغب الفرد في دفعها، خاصة في المجتمعات الرقمية التي تمارس رقابة اجتماعية صارمة على الآراء المعلنة.

يلجأ المتلقي إلى المشاهدة الصامتة كملاذ آمن يضمن له تلقي المعلومة ومعالجتها داخليا، بعيدا عن ضغط القبول أو الرفض الجمعي. هذا السلوك يضمن أن بذرة المعلومة قد وُضعت في الوعي، لتبدأ عملها البطيء والتراكمي في تشكيل المفاهيم، ليصبح الاستهلاك الصامت هو الضامن لعملية التفكير النقدي المستقل الذي نسعى إليه، وهو ما يثبت أن الأثر المعرفي بطبيعته تراكمي وبطيء، ولا يمكن أن يقاس بسرعة ضغطة زر.

إن الأثر التدميري لثقافة الإعجابات لا يتوقف عند تضليل قياس الأثر، بل يمتد ليؤثر بشكل سلبي ومباشر على صانع المحتوى نفسه. عندما يتحول الإعجاب إلى معيار أساسي للنجاح، يتحول صانع المحتوى، حتى لو كان خبيرا أو متخصصا، إلى ضحية لـ"إدمان التقييم الخارجي" (External Validation Addiction).

يسعى العقل البشري بشكل غريزي إلى المكافأة الفورية (Instant Gratification)، والمتمثلة هنا في صدى "اللايكات" وتضاعفها، وهذا السعي يخلق ضغوطا نفسية ومهنية هائلة؛ فشعور صانع المحتوى بالإهمال الرقمي أو تدني أرقام التفاعل لا يترجم لديه فقط إلى فشل للمحتوى، بل غالبا ما يترجم إلى حكم على قيمته الذاتية وكفاءته المهنية.

هذا الإحساس بالنقص وعدم الجدوى يدفعه نحو التنازل المعرفي والمهني (Content Compromise)، فيجد الكاتب نفسه مضطرا لكتابة ما يطلبه المستمعون، أو ما يضمن له التفاعل العاطفي السريع، حتى لو كان ذلك المحتوى سطحيا، شعبويا، أو مناقضا لرسالته التخصصية والأخلاقية التي يؤمن بها.

وهكذا، نرى المحتوى العميق والموجه للوعي يفسح المجال للمحتوى المثير للجدل أو الترفيهي المفرط، لمجرد ضمان استمرار تدفق الإعجابات، وبذلك تنهار جودة الخطاب العام، ويتحول الخبير إلى مجرد مهرج رقمي يسعى لإرضاء غرور الخوارزمية.

ولزيادة تعميق التحليل، لا يمكن فصل الإعجابات عن عوامل التضخيم الخارجية التي تشوهها تماما. التفاعل المعلن يتأثر بقوة الولاء للرمز، حيث ينفصل الجمهور عن تقييم الرسالة ليصبح الإعجاب طقسا من طقوس الدعم والاحتفاء بالشخص نفسه.

كما تتأثر الإعجابات بديناميكية القطيع؛ فالأفراد يميلون إلى محاكاة السلوك الجماعي، فيضغطون زر الإعجاب؛ لأنهم رأوا كثرة فعلت ذلك، فتصبح العملية ميكانيكية وتفقد دلالتها الحقيقية كقناعة فكرية.

لكن التأثير الأعمق يأتي من القوة المادية والتقنية؛ حيث يتمتع المشاهير والكيانات الكبرى بقدرة هائلة على التلاعب البارد بأرقام التفاعل عبر الترويج المدفوع وشراء الإعلانات الموجهة التي تضمن الوصول وتوليد التفاعل، أو استغلال التقنيات المعقدة لتحسين خوارزميات الانتشار.

هذه العوامل تجعل الإعجاب دالة للقدرة المالية والتقنية، وليس دالة للأصالة المعرفية للمحتوى، مما يكرس ظلم المحتوى المستقل والجريء الذي يعتمد على قوة فكرته، لا على ضخامة ميزانيته.

هنا يبرز الدور الجوهري والإنقاذي للتربية الإعلامية والمعلوماتية كأداة علاجية وتحصينية لهذه الظاهرة السلبية. إن مهمة التربية الإعلامية تتجاوز بكثير مجرد تعليم الجمهور كيفية استخدام الأدوات؛ بل تهدف إلى بناء "المرونة الإعلامية" (Media Resilience) لدى كل من المتلقي وصانع المحتوى على حد سواء.

يجب تعليم الجمهور أن يقيِم المحتوى بناء على جودته المعرفية، عمقه، ومنطقيته، لا بناء على عدد الإعجابات أو شهرة ناشره، وهذا يتطلب تفعيل مهارات التفكير النقدي لفصل الرسالة عن ضجيج الإحصائيات الخارجية والتركيز على عمق الأثر وليس سرعة التفاعل.

وفي الوقت ذاته، يجب توجيه كتّاب المحتوى والمتخصصين لإعادة تعريف النجاح بالارتكاز على "مؤشرات الأثر" (Impact Metrics) الأكثر صدقا، مثل تحليل مدة المشاهدة الفعلية ومعدلات الانتهاء من المحتوى، بدلا من التفاعل السطحي.

يجب عليهم تبني فلسفة أن النجاح الحقيقي يكمن في خدمة الرسالة والالتزام بالمعيار المهني، حتى لو أدى ذلك إلى استهلاك صامت، بدلا من التضحية بالرسالة من أجل مكافأة نفسية زائلة. هذا التحول الفكري هو الضمان الوحيد لخلق جيل من صناع المحتوى ملتزم بالمعرفة لا بالتسويق، ومتمسك بالصدق لا بالشعبوية.

الرسالة الأصيلة، التي تسعى إلى بناء الوعي وخدمة الحقيقة، يجب أن تتبنى فلسفة الأثر التراكمي. فالمشاهدات الكبيرة دليل على أن بذرة الحقيقة قد وصلت إلى التربة المناسبة، أي وعي المتلقي. إن هذه البذرة ستنمو وتثمر في الوقت المناسب، حتى وإن بقيت الأصوات الداعمة خافتة؛ علينا أن ندرك أن الاستهلاك الصامت ليس دليلا على عدم الاهتمام، بل هو غالبا دليل على الانشغال بالتفكير والتأمل، ما يجعله الصوت الأكثر صدقا والأهم في مسيرة التربية الإعلامية، وعليه يتم قياس التأثير النوعي للخطاب الإعلامي المستنير.