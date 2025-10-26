أطراف خفية وراء التوتر بين أفغانستان وباكستان

بينما كان العالم الإسلامي، بل والعالم أجمع، يتابع بقلق بالغ المجازر الجارية في غزة، ويحبس أنفاسه أملا في توقف هذه الحرب الإسرائيلية الإبادية، كانت بوادر حرب وشيكة تلوح في الأفق بين أفغانستان وباكستان.

وفي وقت يستوجب أقصى درجات اليقظة تجاه أي تطورات قد تحجب مأساة غزة وما يرتبط بها من قضايا إنسانية وسياسية، تبدو المواجهة المحتملة بين دولتين مسلمتين شقيقتين أمرا ذا دلالة بالغة.

تكتسب هذه التطورات مزيدا من الأهمية حين نتذكر التصريحات التي صدرت مؤخرا عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قال فيها إن انسحابهم من قاعدة باغرام كان "خطأ"، وإنهم ينوون العودة، ليرد عليه وزير داخلية الإمارة الإسلامية، سراج الدين حقاني، بالقول: "إذا كانوا مستعدين لخوض حرب جديدة معنا تستمر عشرين عاما أخرى، فليأتوا وليجربوا".

وبعد هذه التصريحات بوقت قصير، وقعت التوترات بين أفغانستان وباكستان، وهو ما يعيد التذكير- مع الأسف – بمدى هشاشة توازنات العالم الإسلامي وقابليتها للاستهداف والتلاعب.

غير أن رحمة الله سبقت الانفجار، فتوجت الجهود الدبلوماسية سريعا باتفاق تم التوصل إليه في الدوحة بوساطة قطرية وتركية. وقد حمل الاتفاق توقيع رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية التركية.

والصورة التي خرج بها مشهد التوقيع كانت بالفعل باعثة على الأمل والفخر، إذ أكدت من جديد الثقل التركي في حل الأزمات، جنبا إلى جنب مع القطري. وليس هذا الثقل نابعا فقط من رجاحة عقل سياسي، بل من قدرة حقيقية على منح الثقة للأطراف المختلفة، لما تحظى به تركيا من مكانة وهيبة على الصعيدين: الإسلامي، والدولي.

وقد أعلن أن التفاصيل الفنية للاتفاق ستناقش لاحقا في إسطنبول، بمشاركة نفس الأطراف، لاستكمال ما تم التوصل إليه في الدوحة.

ولا بد من التذكير هنا أن توترات كادت أن تنفجر بين باكستان والهند في مايو/أيار الماضي، لكنها حُلت بسرعة، وقد أدت تركيا أيضا دورا مختلفا في تلك الأزمة. ومع ذلك، كانت تلك التسوية جزئية وعلى الأرجح مؤقتة، فالصراع بين الهند وباكستان متجذر في البنية التأسيسية لكلتيهما، ويتجاوز حدودهما الجغرافية، ولا يتعلق فقط بأسباب داخلية.

وفي التوتر الأخير بين أفغانستان وباكستان، لوحظت بوضوح ظلال دول كالهند، والولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، كأطراف خفية حاضرة ومستعدة للانخراط عند الحاجة، وهو ما يثير القلق.

إن الواقع الطبيعي هو ألا يكون هناك ما يدعو إلى نزاع بين أفغانستان وباكستان؛ إذ إن القيم والمصالح والإمكانات المشتركة بينهما تفوق بكثير دوافع الصراع، وهي تدعو إلى تعاون وثيق يحقق مكاسب عظيمة للبلدين على حد سواء.

ومع اندلاع الأحداث في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، كان وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، يقوم بزيارة للهند بغرض تعزيز العلاقات الثنائية، ما أوحى للبعض بأن أفغانستان ترسل إشارة لباكستان من خلال التقارب مع الهند.

لكن السؤال هنا: أهذه الإشارة كانت مجرد انطباع، أم أنها بداية علاقة فعلية؟ من الجدير بالذكر أن حكومة طالبان، منذ توليها الحكم، تتبع نهجا دبلوماسيا متعدد الاتجاهات وسلميا، ساعية لنهضة البلاد وكسر طوق العزلة الدولية.

ففي وقت امتنعت فيه معظم الدول- حتى المجاورة لها – عن الاعتراف بها، كانت روسيا أول من بادر، وبدأت العلاقات معها تتعمق. وقد أعلنت الهند كذلك، في هذه الزيارة، نيتها رفع مستوى العلاقات إلى درجة التمثيل الدبلوماسي الكامل، بما يعني اعترافا فعليا بحكومة طالبان.

ولا بد من التأكيد هنا أن طالبان لا تسعى إلى هذا الاعتراف على حساب أي دولة أخرى، وبالأخص أي دولة مسلمة. ومن المصلحة العليا لجميع الدول الإسلامية أن تبادر إلى تطبيع علاقاتها مع أفغانستان في أقرب وقت، بما يحقق مصالحها الخاصة، ويمنع في الوقت نفسه طالبان من طرق أبواب خاطئة للخروج من مأزقها.

لقد كان انطباعي الأقوى، من خلال جميع لقاءاتي مع المسؤولين الأفغان، هو رغبتهم الصادقة في توسيع علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الدول الإسلامية، وعلى رأسها تركيا. وإن تأخر تركيا أو غيرها من الدول المسلمة عن مد الجسور، لا يمنحها أي حق في انتقاد طالبان إن هي سعت إلى علاقات مع قوى أخرى.

أما الخلاف مع باكستان، فمحوره الأساسي هو "حركة طالبان باكستان" (TTP) وعلاقتها بأفغانستان. فقد تأسست هذه الحركة عام 2007 في المناطق القبلية بشمال غرب باكستان، ولا سيما جنوب وزيرستان، بقيادة بيت الله محسود، أحد زعماء قبيلة محسود البشتونية. وكان محسود قد قاتل إلى جانب طالبان الأفغانية ضد الاحتلال الأميركي عام 2001، ثم قتل في غارة أميركية عام 2013، ليخلفه حكيم الله محسود، ثم المولوي فضل الله.

وتعود العلاقة بين طالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية إلى انحدارهما من نفس المدرسة الديوبندية، وإلى الأغلبية البشتونية في كل منهما. (مع الإشارة إلى أن طالبان الأفغانية ليست حكرا على البشتون، بل كما ذكرنا سابقا، توجد تمثيلات واضحة لمختلف الأعراق في المناصب العليا، بنسبة تكاد تعكس ثقلها الديمغرافي).

والواقع أن خط الحدود بين أفغانستان وباكستان يقسم شعوبا وقبائل تتشارك الثقافة والأصل واللغة، مثل البشتون والبلوش، وهو خط رسمه الاحتلال البريطاني في الحقبة الاستعمارية للهند، ولذلك فإن هذا الحد يفصل البلدين على الخريطة فقط، وليس على الأرض من حيث الواقع السكاني والثقافي. ولهذا السبب، اندمجت هذه المناطق فيما يشبه الوحدة خلال فترتي الاحتلالين: السوفياتي، والأميركي.

وخلال تلك الحقبة، قاتلت طالبان الباكستانية جنبا إلى جنب مع إخوتهم الأفغان الذين تشربوا نفس التعليم في ذات المدارس الدينية، ويتحدثون ذات اللغة وينهلون من ذات الثقافة. لكن بعد الحرب، أعلنت الإمارة الإسلامية موقفا واضحا وصريحا بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى، مركزة على بناء الداخل وتحقيق مصالحة شاملة، وصلت إلى حد إعلان عفو عام. وقد شكّلت هذه الخطوة تحولا فارقا في مسار الإمارة الإسلامية.

أما طالبان باكستان، فتأخذ موقفا عدائيا من حكومتها في إسلام آباد، متهمة إياها بالخيانة؛ بسبب علاقتها بالولايات المتحدة، وتبرر عملياتها ضد الدولة الباكستانية بهذه الحجة.

ومع أن باكستان تتهم طالبان الأفغانية بالتغاضي عن أنشطة طالبان باكستان داخل أراضيها، إلا أن الإمارة الإسلامية ترفض هذه الاتهامات، ولا تعترف بأي مسؤولية عنها.

وهكذا، فجوهر الخلاف واضح، وهو ليس من النوع الذي يستعصي على الحل بوساطة طرف ثالث، خاصة إذا كان هذا الطرف يتمتع بمكانة وجدانية وأخوية لدى الطرفين، كما هو الحال مع تركيا وقطر.

لقد باتت الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى مزيد من الوحدة، وإلى تعزيز روح التضامن لمواجهة التحديات المشتركة. وما دامت الدولتان المسلمتان المعنيتان هنا تضعان الإسلام في عنوان كيانيَّتهما، فلا ينبغي أن تعجزا عن حل نزاع بينهما مهما بلغ تعقيده.

وربما يكون في هذه المحنة، فرصة خفية لا نراها، لتحويل الشر إلى خير، شريطة أن ندرك خطورة المشكلات المشتركة، ونوجه طاقتنا لحلها بوعي وإخلاص.