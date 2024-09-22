إلى الجندي الإسرائيلي الذي قتل الناشطة التركية الأميركية

أعرفك. قابلتك تحت ظلال الأشجار الكثيفة خلال الحرب في السلفادور. هناك سمعت لأول مرة صوت رصاصات القناصة ذات النغمة العالية، صوت مميز ومرعب. كان يُرعب وحدات الجيش التي كنت أسافر معها، حيث كانت تستشيط غضبًا؛ بسبب دقة قناصة المتمردين القاتلة، فكانوا يطلقون نيران المدافع الثقيلة من عيار 50 على الأوراق فوق الرؤوس حتى يسقط جسدك، المتشح بالدماء والمشوّه، على الأرض.

رأيتك تعمل في البصرة بالعراق، وبالطبع في غزة، حيث في إحدى أمسيات الخريف عند مفترق طرق نتساريم، أطلقت النار على شاب كان يقف على بعد أقدام قليلة مني. حملنا جسده المتدلي على الطريق.

عشت معك في سراييفو أثناء الحرب. كنتَ على بعد مئات الأمتار فقط، متخفيًا في الأبراج العالية التي تطل على المدينة. شاهدت مجزرتك اليومية. في وقت الغروب، رأيتك تطلق رصاصة نحو رجل مسنّ وزوجته المنحنية على حقل صغير لزراعة الخضراوات. أخطأت. هُرعت هي نحو المأوى بتعثر. أما هو فلم يتحرك. أطلقت النار مرة أخرى. أعترف أن الضوء كان خافتًا. كان من الصعب الرؤية. ثم، في المحاولة الثالثة، قتلته. هذه واحدة من تلك الذكريات التي تتكرر في رأسي مرارًا وتكرارًا ولا أتحدث عنها أبدًا. شاهدتها من خلف فندق هوليداي إن، لكني الآن رأيتها، أو ظلالها، مئات المرات.

لقد استهدفتني أيضًا. أصبت زملائي وأصدقائي. كنتُ في مرماك أثناء سفري من شمال ألبانيا إلى كوسوفو مع 600 مقاتل من جيش تحرير كوسوفو، وكل متمرد يحمل بندقية AK-47 إضافية ليسلمها إلى رفيق آخر. ثلاث طلقات. ذلك الصوت الحاد المألوف جدًا. لا بد أنك كنت بعيدًا. أو ربما كنت قناصًا سيئًا، رغم أنك اقتربت كثيرًا. اندفعتُ إلى ملجأ خلف صخرة. انحنى حراسي الشخصيون فوقي، يلهثون، والحقيبة الخضراء المعلقة على صدورهم مليئة بالقنابل اليدوية.

أعرف كيف تتحدث. السخرية السوداء. تقول عن الأطفال الذين تقتلهم "إرهابيون بحجم الجيب". أنت فخور بمهاراتك. يمنحك ذلك نوعًا من المكانة. تحتضن سلاحك كما لو كان امتدادًا لجسدك. تعجب بجماله المشين. هذا أنت. قاتل.

في مجتمع القتلة، تُحترم وتُكافأ وتُرقى. أنت ميت الإحساس تجاه المعاناة التي تسببت فيها. ربما تستمتع بها. ربما تعتقد أنك تحمي نفسك وهويتك ورفاقك وأمتك. ربما تؤمن بأن القتل هو شر ضروري، وسيلة لضمان موت الفلسطينيين قبل أن يتمكنوا من الهجوم. ربما تنازلت عن أخلاقك لولاء أعمى تجاه الجيش، واندمجت في آلة الموت الصناعية. ربما تخاف من الموت. ربما تريد أن تثبت لنفسك وللآخرين أنك قاسٍ، تستطيع القتل. ربما تحطمت عقليتك لدرجة أنك تؤمن بأن القتل حق.

أنت مخمور بالقوة الإلهية التي تجعلك تسحب ميثاق شخص آخر للعيش على هذه الأرض. تستمتع بالحميمية في ذلك. ترى التفاصيل الدقيقة من خلال منظار البندقية، الأنف والفم لضحيتك. مثلث الموت. تحبس أنفاسك. تسحب الزناد ببطء، بلطف، ثم تنفجر الزهرة الوردية. الحبل الشوكي المقطوع. الموت. انتهى الأمر.

كنت آخر شخص رأى أيشنور حية. كنت أول شخص رآها ميتة.

هذا هو أنت الآن. والآن لا يمكن لأحد أن يصل إليك. أنت ملاك الموت. أنت بارد ومتبلد. لكنني أشك في أن هذا لن يدوم. غطيت الحروب لفترة طويلة. أعرف، حتى لو لم تكن تعرف، الفصل القادم من حياتك. أعرف ما يحدث عندما تغادر حضن الجيش، عندما لم تعد مجرد ترس في هذه المصانع القاتلة. أعرف الجحيم الذي ستدخل فيه.

يبدأ الأمر هكذا: جميع المهارات التي اكتسبتها كقاتل في الخارج تصبح بلا فائدة. ربما تعود. ربما تصبح قاتلًا مأجورًا. لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأخير ما لا مفر منه. يمكنك الركض لفترة، ولكن لا يمكنك الركض إلى الأبد. سيكون هناك حساب، وهو الحساب الذي سأخبرك عنه.

سوف تواجه خيارًا: أن تعيش بقية حياتك مشوهًا، متبلدًا، مقطوعًا عن نفسك وعن الآخرين من حولك. أن تنحدر إلى ضباب نفسي عدمي، محاصرًا في الأكاذيب المتشابكة التي تبرر القتل الجماعي. هناك قتلة، بعد سنوات، سيقولون إنهم فخورون بأعمالهم، ويدّعون أنهم لم يشعروا بالندم أبدًا. لكني لم أكن داخل كوابيسهم. إذا كنتَ منهم، فلن تعيش حقًا مرة أخرى أبدًا.

بالطبع، لا تتحدث عما فعلته مع من حولك، بالتأكيد ليس مع عائلتك. يظنون أنك شخص جيد. أنت تعلم أن هذا كذب. عادةً ما يتلاشى الخدر. تنظر في المرآة، وإذا كان لديك أي بقايا ضمير، فإن انعكاسك يزعجك. ولكنك تكتم مرارتك. تهرب إلى عالم الأفيونيات والكحول. علاقاتك الشخصية تنهار لأنك لا تستطيع الشعور، لأنك تدفن كراهيتك لذاتك. هذا الهروب يعمل لفترة. ولكن بعد ذلك تغرق في الظلام لدرجة أن المنشطات التي تستخدمها لتخدير ألمك تبدأ في تدميرك. وربما تموت بهذه الطريقة. عرفت الكثيرين الذين ماتوا بهذه الطريقة. وعرفت أيضًا من أنهوا الأمر بسرعة. رصاصة في الرأس.

بين عامي 1973 و2024، انتحر 1,227 جنديًا إسرائيليًا وفقًا للإحصائيات الرسمية، ولكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير. في الولايات المتحدة، ينتحر في المتوسط 16 من المحاربين القدامى يوميًا.

لدي صدمة من الحرب. لكن أسوأ صدمة ليست تلك التي رأيتها. ليست ما اختبرته. أسوأ صدمة هي ما فعلته. لديهم أسماء لها: "الضرر الأخلاقي" و"الإجهاد الناتج عن الجرائم التي ارتكبها الجاني". لكن هذه الأسماء تبدو ضعيفة مقارنة بالجمرات الساخنة من الغضب، كوابيس الليل، اليأس. من حولك يعلمون أن هناك شيئًا مروعًا يحدث. يخافون من ظلامك. لكنك لا تسمح لهم بدخول متاهة ألمك.

ثم في يوم من الأيام، تمد يدك بحثًا عن الحب. الحب هو عكس الحرب. الحرب تتعلق بالقذارة. إنها تتعلق بالإباحية. إنها تتعلق بتحويل البشر إلى أشياء، ربما أشياء جنسية، لكنني أعني ذلك حرفيًا أيضًا، لأن الحرب تحول الناس إلى جثث. الجثث هي المنتج النهائي للحرب، ما يخرج من خطوط إنتاجها. لذا، ستبحث عن الحب، لكن الموت قد أبرم صفقة فاوستية. إنها هذه: الجحيم في عدم القدرة على الحب. سوف تحمل هذا الموت بداخلك بقية حياتك. إنه يُفسد روحك. نعم. لدينا أرواح. لقد بعت روحك، والثمن باهظ جدًا. يعني ذلك أن ما تريده، ما تحتاجه بشدة في حياتك، لا يمكنك الحصول عليه.

ثم في يوم من الأيام، ربما تكون أبًا أو أمًا أو عمًا أو عمة، وتدخل شابة في حياتك تحبها أو ترغب في أن تحبها كابنتك. سترى في لحظة وجه أيشنور. المرأة الشابة التي قتلتها. عادت إلى الحياة. إسرائيلية الآن. تتحدث العبرية، بريئة. طيبة، مملوءة بالأمل، قوة ما فعلته، من كنت، ومن أنت الآن ستضربك مثل الانهيار الجليدي.

ستقضي أيامًا ترغب في البكاء ولا تعرف السبب. ستلتهمك مشاعر الذنب. ستعتقد أنه بسبب ما فعلته، فإن حياة هذه المرأة الشابة الأخرى في خطر. عقاب إلهي. ستخبر نفسك أن هذا سخيف، لكنك ستصدق ذلك على أي حال. ستبدأ حياتك في تضمين بعض العروض الصغيرة من الخير للآخرين، وكأن هذه العروض سترضي إلهًا غاضبًا، وكأن هذه العروض ستنقذها من الأذى، من الموت. لكن لا شيء يمكن أن يمحو وصمة القتل.

نعم. لقد قتلت أيشنور. قتلت آخرين. هناك فلسطينيون قمت بتجريدهم من إنسانيتهم وعلمت نفسك أن تكرههم. حيوانات بشرية، إرهابيون، برابرة. ولكن من الصعب أن تجردها هي من إنسانيتها. أنت تعرف، لقد رأيت ذلك من خلال منظارك، بأنها لم تكن تشكل تهديدًا. لم ترمِ الحجارة، تلك الذريعة الهزيلة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال.

سوف تغمرك مشاعر الحزن، الندم، الخجل، الحزن، اليأس، الانفصال. ستواجه أزمة وجودية. ستدرك أن جميع القيم التي تعلمتها لتكريمها في المدرسة، أو في العبادة، أو في منزلك، لم تكن القيم التي تبنتها. ستكره نفسك. لن تقول هذا بصوت عالٍ. قد تُنهي حياتك بطريقة ما أو بأخرى.

جزء مني يقول إنك تستحق هذا العذاب. جزء مني يريدك أن تعاني على الخسارة التي تسببت بها لعائلة وأصدقاء أيشنور، لتدفع ثمن سلبك حياة هذه المرأة الشجاعة والموهوبة. إطلاق النار على أشخاص غير مسلحين ليس شجاعة، ليس شرفًا، ولا حتى حربًا. إنه جريمة. إنه قتل، أنت قاتل. أنا متأكد أنك لم تتلق أوامر بقتل أيشنور. أطلقت النار على أيشنور في رأسها لأنك كنت تستطيع، لأنك شعرت برغبة في ذلك. إسرائيل تدير ساحة إطلاق نار مفتوحة في غزة والضفة الغربية. إفلات تام من العقاب. القتل كرياضة.

في يوم من الأيام، لن تكون القاتل الذي أنت عليه الآن. سوف تُنهك نفسك في محاولة لطرد الشياطين. ستتوق بشدة لأن تكون إنسانًا. ستريد أن تحب وتُحب. ربما ستنجح، أن تكون إنسانًا مرة أخرى. لكن ذلك سيتطلب حياة مليئة بالندم، سيتطلب إعلان جريمتك علنًا، سيتطلب أن تتوسل، راكعًا، طلبًا للمغفرة، سيتطلب أن تغفر لنفسك. هذا أمر صعب جدًا، سيتطلب أن توجه كل جانب من حياتك نحو رعاية الحياة بدلًا من إطفائها. هذا سيكون أملك الوحيد في الخلاص. إذا لم تأخذ هذا الطريق، فأنت ملعون.