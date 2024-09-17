هاريس وترامب.. سباق نحو القاع

تواجه الجهود المبذولة لاستعادة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية انتكاسةً جديدةً هذا الأسبوع بعد مناظرة رئاسية أخرى فوضوية منذ عدة أيام، أثارت القلق بشأن المستقبل أكثر من إشاعة التفاؤل بشأن تلك الدولة العظمى الغنية بالنفط، والتي كانت في يوم من الأيام مستعمرة بريطانية، وصاحبة التاريخ الطويل من العنف السياسي.

أُقيمت المناظرة في ولاية بنسلفانيا، الولاية المستقرة نسبيًا في شمال الشرق، عشية الذكرى الـ23 للهجوم الإرهابي الأسوأ في تاريخ البلاد. كانت هذه المناظرة فرصة لعرض التقدم الديمقراطي الذي حققته الجمهورية منذ الانتخابات العنيفة والفوضوية، ومحاولة الانقلاب التي وقعت قبل نحو أربع سنوات.

لكن البداية كانت محبطة. فقد تم استبعاد المرشحين المعتدلين الثلاثة: جيل شتاين، كورنيل ويست، وتشيس أوليفر، من المشاركة. وبدلًا من ذلك، اقتصرت المنافسة على المرشحَين الرئيسيين: الرئيس السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه يمثل الجناح السياسي للمليشيات المسيحية البيضاء، وكامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، التي قادت انقلابًا داخل الحزب قبل شهرَين، أجبر الرئيس الحالي غير الشعبي، جو بايدن، على التخلي عن سعيه لإعادة الترشح.

خلال المناظرة، واجه المذيعون الأميركيون – الذين كان إعلامهم يُعتبر يومًا ما من بين الأكثر حيوية في المنطقة – صعوبة في جعل ترامب وهاريس يجيبان عن الأسئلة المتعلقة بآرائهما وسياساتهما. في عدة لحظات، انحدرت الجلسة إلى تبادل الشتائم والتخويف والتضليل المتعمّد.

تبادل المرشحان الإهانات، وأثارا الخوف من الصين، واختلفا حول حقوق المرأة وما إذا كانت البلاد تواجه غزوًا من قبل "مهاجرين مجرمين يأكلون الحيوانات الأليفة"، واتفقا على دعم الكيان الإسرائيلي المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية. لم يقدم أيٌّ من المرشحَين رؤية واضحة لمستقبل البلاد.

ومع متابعة الأميركيين هذا المشهد، من غير المرجح أن ينبهروا بجودة القيادة التي تقدمها الديمقراطية. هناك مخاوف متزايدة من أن البلاد قد تستمر في الانزلاق نحو الحكم الاستبدادي.

قبل المناظرة، أظهرت استطلاعات الرأي أن المرشحين كانا متقاربين بشدة. وبعد المناظرة، أظهرت البيانات أنهما يتساويان في سباق نحو القاع. من المؤكد أن الناخبين الذين تابعوا المناظرة خرجوا بخيبة أمل؛ بسبب الخيارات المتاحة أمامهم.

في استطلاع أُجري بعد الحدث مباشرة، قال 45% فقط من المستطلعين إنهم رأوا هاريس بشكل إيجابي، مع أن العديد يعتقدون أنها فازت بالمناظرة. فيما حصل ترامب على نسبة أقل، إذ حصل على 39% من التقييمات الإيجابية. في إشارة إلى مدى قلق النخبة الأميركية من تراجع الثقة في الديمقراطية، ظهرت تايلور سويفت، إحدى الشخصيات الشهيرة، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المناظرة مباشرة، تحثّ الأميركيين على عدم فقدان الأمل، بل إجراء الأبحاث واتخاذ قرار.

الحفاظ على الديمقراطية في الولايات المتحدة كان دائمًا أولوية حيوية لضمان السلام العالمي، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه في التحالف الغربي. ويقول المحللون إن السماح بعودة الحكم الاستبدادي إلى أميركا الشمالية والدول الإثنية في شمال أوروبا، قد يؤدي إلى اندلاع صراع قبلي قوقازي شامل جديد يجرّ المجتمع الدولي إلى حرب عالمية ثالثة.

وفي الأسابيع المقبلة، ستنطلق الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك القريبة، ومن المتوقع أن يكون موضوع استعادة الثقة في الديمقراطية الأميركية على رأس جدول الأعمال خلال أسبوع المناقشات رفيعة المستوى التي سيتحدث فيها رؤساء الدول.

في ظلّ فشل النظام المعترف به دوليًا بقيادة جو بايدن، في تنفيذ الإصلاحات الانتخابية الأساسية لمنع تكرار كارثة انتخابات 2020، قد تكون هذه آخر فرصة للعالم لمساعدة الولايات المتحدة على إنقاذ نفسها ووضع الشعب الأميركي، الذي طالما عانى، على طريق أفضل نحو السلام والاستقرار.