نتنياهو ووهْم اسمه "صفر مقاومة"

بعض ما يرشح عن جولات التفاوض حول ما يُطلق عليه "اليوم التالي للحرب"، يُظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبني تصوره أو يرتب خطته عن سير الأوضاع في غزة، – بعد أن تضع الحرب على القطاع أوزارها – على إنهاء المقاومة تمامًا، لتهبط قدرتها إلى درجة الصفر.

فطرح نتنياهو حول بقاء قوات للجيش الإسرائيلي في محور صلاح الدين أو نتساريم أو إعادة المستوطنات إلى قطاع غزة، أو التفكير في اقتطاع أجزاء من أطرافه، أو حتى بقاء القوات الإسرائيلية في غلافه، مثلما كان الوضع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتطلب إما قتل المقاومين جميعًا أو استسلامهم بالجملة، ثم تسريحهم، بعد تسليم أسلحتهم، وتدمير البنية التحتية التي أنشؤُوها وفي مقدمتها شبكة الأنفاق، وورش تصنيع السلاح، بل نزع فكرة الكفاح المسلح نفسها من الرؤوس.

يبدو هذا وهْمًا كبيرًا قياسًا إلى عشرة اعتبارات، يمكن شرحها على النحو التالي:

1- امتلاك المقاومة، بعد أكثر من أحد عشر شهرًا على اندلاع الحرب، قدرة على تكبيد القوات الإسرائيلية المتمركزة في قطاع غزة خسائر يومية في الأرواح والمعدات، بل قدرتها على قصف مدن وبلدات إسرائيلية بالصواريخ.

2- قيام المقاومة بتعويض الفاقد من رجالها بتجنيد شباب جدد، رأينا بعضهم يُشارك في القتال بكفاءة، ويحرص على أن يُعلن قبل الاشتباك أو إطلاق النار من بعيد على مواقع القوات الإسرائيلية، أنه من المقاتلين الذين انضموا للمقاومة عام 2024.

3- اكتساب المقاومة خبرة جديدة في القتال، كان أعلاها "التصويب من المسافة صفر"، وهو أمر لم يتحقق لها، بهذه الضراوة أو هذا المدى الزمني الطويل، في الحروب السابقة التي اندلعت في أعوام: 2008 و2012 و2021.

4- تمكن المقاومة من ترميم الشروخ التي أصابتها في الحروب السابقة، سواء على مستوى خبرة القادة الميدانيين أو العناصر المقاتلة، أو الفاقد من التسليح، وبالجهود الذاتية أحيانًا. وهنا تؤكد التجربة أو الخبرة العملية أن الخط البياني للمقاومة ظل في تصاعد دومًا، وهو إن انكسر قليلًا أو تراجع بعض الشيء، بفعل الضربات الإسرائيلية المتواصلة، فإنه سرعان ما يتقدم من جديد، ليبلغ مرتبة أعلى مما كان عليه في السابق.

لقد بنى الفلسطينيون على كفاحهم المسلح منذ ثلاثينيات القرن العشرين، فواصلوه بأدوات بسيطة بعد احتلال غزة عام 1967، لم تتعدّ صناعة قنابل بدائية لا تزيد عن رؤوس أعواد الكبريت والمسامير، وصولًا إلى البنادق وصواريخ محددوة المدى والقدرة التدميرية، حتى أصبحوا قادرين على قصف تل أبيب نفسها، وأقاموا الأنفاق التي تعينهم على مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي الكاسح عليهم.

5- تعزز فكرة المقاومة المسلحة في نفوس جيل جديد، ممتد من غزة إلى الضفة الغربية، لاسيما بعد أن أدرك الفلسطينيون ًجيدًا أنهم لن ينالوا شيئًا بالانخراط في هدن متتابعة، أو في تفاهمات مرحلية لا تضمن منع الاعتداء مجددًا، أو الدخول في مفاوضات سلام عبثية ومرهقة لا طائل منها، أو حتى التعلق بأي أمل كاذب في قيام إسرائيل بما عليها من واجبات كقوة محتلة.

6- استمرار الحاضن الاجتماعي للمقاومة، وفشل كل محاولات إسرائيل تأليب أهل غزة على فصائل المقاومة، بل إن كثيرين من شعب غزة، إن لم يكونوا جميعًا، صارت لديهم رغبة في الثأر من الجيش الإسرائيلي، الذي قتل ذويهم، ودمر بيوتهم، وشردهم بعيدًا، وأصابهم بالجوع والمرض، وعوَّق حياتهم لسنوات قادمة.

أرادت إسرائيل أن تنهي هذا الحاضن تمامًا بتبنّي فكرة تهجير أهل غزة، وطرحت هذا بشكل علني سافر في الأسابيع الأولى للحرب، ووضعت له الخطة، وجاء القصف الممنهج للبنية التحتية للعيش، ليصب في هذا الاتجاه، حيث قُصفت المستشفيات والمدارس وملاجئ الإيواء وملاذاته، ومحطات تحلية المياه، وشبكات الصرف الصحي، وكثير من البيوت السكنية، وتم طرد السكان من الشمال إلى الوسط، ومن الوسط إلى الجنوب، لكن أهل غزة، ورغم الألم الشديد، تمسكوا بالبقاء، بل استماتوا في سبيله.

7- تعزز الفكرة التي ترى أن الصراع صار فلسطينيًا ـ إسرائيليًا، بالدرجة الأساسية، لاسيما في ظل الموقف العربي الذي يأتي ـ إلى الآن ـ أقل مما يتوقعه الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وفي داخل إسرائيل نفسها، وكذلك في الشتات. وهذا يعني أن الفلسطينيين سيميلون أكثر إلى الاعتماد على سواعدهم، ويؤمنون بأن الاستجابة التي تأتي منهم، يجب أن تكون على قدر التحدي المفروض عليهم.

8- وجود خبرة عسكرية وسياسية إسرائيلية سابقة، تُلقي بظلال سلبية، على تعامل تل أبيب مع الغزيين مستقبلًا. فمن قبل احتلت إسرائيل القطاع سنوات طويلة، فأقامت المستوطنات، وثبتت مراكز بقاء القوات الحارسة والضابطة والقامعة، ولم تقصر في جمع المعلومات والمراقبة اللصيقة والدؤوبة، ولم تتوقف عن اتخاذ إجراءات استمالة أهل غزة؛ بغية إخماد عزائمهم، لكن كل هذا ذهب سدى، فاضطرت في النهاية إلى تفكيك مستوطناتها، وإخراج قواتها، تشيعها العبارة الدالة التي صاغها إسحاق رابين، حين قال: "أتمنى أن استيقظ فأجد البحر قد ابتلع غزة."

9- تواجه خطة نتنياهو بالرفض من قبل أطراف خارجية، فمصر ترفض بقاء الجيش الإسرائيلي في محور صلاح الدين، وتعتبر هذا خرقًا لاتفاقية السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979. ودول كثيرة تعلن عدم قبولها عودة احتلال غزة، وتفكر في إجراءات بديلة تتعلق بإدارة القطاع بعد الحرب.

10- هناك خبرة أوسع للمقاومة المسلحة عبر التاريخ الحديث والمعاصر تفيد بوضوح وجلاء أن أي مقاومة مسلحة قد قامت ضد احتلال، لم تنتهِ تمامًا، حتى لو منيت بانكسارات أو هزائم مؤقتة، لاسيما إن كانت هذه المقاومة مبنية على فكرة، فالمقاتلون يُقتلون أو يصابون أو يتقاعدون، والأسلحة تُدمر، لكن الفكرة لا تموت، إنما تجمع لها من جديد رجالًا يترجمونها إلى عمل على الأرض.

وإذا عادت إسرئيل لاحتلال مناطق من غزة، كما يريد نتنياهو، فإن المقاومة ستكسب مزيدًا من شرعية الكفاح، يمنحها لها القانون الدولي، خصوصًا اتفاقية جنيف، وستنال تعاطفًا خارجيًا لا ينطفئ، وستجذب إليها مزيدًا من الأنظار المعجبة بها، كلما نجحت في تكبيد عدوها أيّ خسارة.

لهذه الاعتبارات العشرة يبقى تفكير نتنياهو في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بتصفير المقاومة، أو إخمادها تمامًا، هو من قبيل الأوهام، وهذا أمر يدركه بعض ساسة إسرائيل، خصوصًا من المعارضة الحالية، ويدركه أيضًا بعض القادة العسكريين وضباط الأجهزة الأمنية والاستخبارات، بل تدركه الولايات المتحدة الأميركية نفسها، التي تساند إسرائيل بلا حدود.