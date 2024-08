لماذا لن أصوّت أبدًا لكامالا هاريس؟

لقد قمت بالتسجيل للتصويت في عام 1998، ومنذ ذلك الحين وأنا أصوّت للحزب الديمقراطي. لم أشعر دائمًا بالرضا تجاه المرشحين على بطاقة الديمقراطيين. في الواقع، عادة ما كنت أشعر بالغضب وخيبة الأمل والاشمئزاز بعد الإدلاء بصوتي. ومع ذلك، كنت أرى أن ذلك جزء من مسؤولياتي كمواطنة في ديمقراطية زائفة.

ولكن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أخطط لعدم التصويت للديمقراطيين في الانتخابات. إذا لم تغير المرشحة الرئاسية للحزب، كامالا هاريس، سياستها تجاه إسرائيل، فلن أدلي بصوتي لصالحها.

ولن أكون الوحيدة. فقد أدلى أكثر من 700,000 أميركي بصوت "غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مما يدل على رفضهم للدعم "المتين" للحزب لإسرائيل.

إذا كانت هاريس تريد صوت التقدميين، فعليها أن تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل، وأن تتوقف عن تمويل الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة. هذه نقطة حاسمة بالنسبة للعديد منا الذين لم ينخدعوا بشخصيتها الليبرالية.

عندما انسحب الرئيس جو بايدن أخيرًا من سباق الترشيح الديمقراطي لعام 2024 في 21 يوليو/تموز، لم أكن من بين أولئك الذين يحتفلون بدعمه لنائبة الرئيس. كانت هاريس في الجانب الخطأ من التاريخ عندما كانت مدعية عامة في سان فرانسيسكو، حيث عارضت إصلاح العدالة الجنائية، وكانت في الجانب الخطأ من التاريخ فيما يتعلّق بإسرائيل، حيث كانت داعمة قوية لها.

ومع ذلك، كان لدي أمل بسيط في أنها ستكون ذكية بما يكفي لفهم قوة حركة "غير الملتزمين" – التي تربط التصويت بدعم حظر الأسلحة على إسرائيل ووقف إطلاق النار الدائم في غزة – ومستوى الغضب الذي يشعر به أولئك الذين يعارضون الإبادة الجماعية المستمرة، والتي تمولها الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الماضية. لكن كنت مخطئة.

في تجمع في ديترويت في 7 أغسطس/آب، واجهت هاريس مجموعة من المتظاهرين المناهضين للإبادة الجماعية والداعمين لفلسطين الذين كانوا يهتفون: "كامالا، كامالا، لا يمكنك الاختباء! لن نصوت للإبادة الجماعية!" في الديمقراطية، هذا تصرف معقول ومقبول تمامًا (إن لم يكن ضروريًا). السياسيون يخدمون الشعب، وللشعب الحق (والمسؤولية) في تقديم المطالب لقادته السياسيين، خصوصًا عندما يطلبون أصواتهم وتبرعاتهم.

ومع ذلك، قررت هاريس أن ترد: "تعرفون ماذا؟ إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب، فقولوا ذلك. وإلا، فأنا أتحدث".

ما الغرض من هذا الموقف؟ كان المتظاهرون يعبّرون فقط عن مطلبهم بأن تتعهد هاريس بوقف تسليح إسرائيل في حربها الإبادية على غزة. حرب أدت إلى ارتفاع حصيلة القتلى الرسمية في غزة لأكثر من 40,000 شخص؛ بينما تشير بعض التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 186,000 أو حتى أعلى. حرب وضعت مليون طفل في خطر المجاعة، وفقًا للمنظمة الدولية غير الربحية "أنقذوا الأطفال". حرب دمرت قطاع الصحة في غزة، مما أعاد ظهور عدوى شلل الأطفال لأول مرة منذ 25 عامًا.

يقضي العديد منا أيامهم يتصفحون الصور الأكثر فظاعة التي يمكن تخيلها، صور أطفال صغار مقطوعي الرؤوس جراء الضربات الجوية الإسرائيلية، وأشخاص أحرقوا أحياء في خيامهم، وأطفال يعانون من سوء التغذية ويموتون جوعًا، وسجناء سياسيين يُغتصبون بوحشية على أيدي الجنود الإسرائيليين. تستمر الفظائع بلا نهاية. تطاردني هذه الصور ليلًا ونهارًا، وكل هذا لم يكن ممكنًا بدون المساعدات الأميركية، ودولارات ضرائبنا.

لكن هاريس لا تريد التعامل مع هذه المطالب المعقولة للغاية: وقف تمويل هذا القتل، هذه الإبادة الجماعية، هذا العنف المروع. بدلًا من ذلك، تريد أن يتم الاحتفال بها لكونها كاريزمية، لأدائها، لإجوائها.

أتذكر كتاب إريك لارسون الصادر عام 2011 "في حديقة الوحوش: الحب والرعب وعائلة أميركية في برلين هتلر" (In the Garden of Beasts: Love, Terror, and an American Family in Hitler’s Berlin)، الذي يروي قصة ويليام دود، السفير الأميركي في ألمانيا من 1933 إلى 1937 وعائلته. على مر السنين منذ نشر الكتاب، كنت أفكر أحيانًا في دود وغالبًا في ابنته مارثا، التي رافقته إلى برلين.

كان السفير رئيسًا لقسم التاريخ في جامعة شيكاغو في وقت تعيينه، وكان يريد فقط أن يترك وحيدًا لإنهاء كتابه عن الجنوب الأميركي قبل الحرب. كان قلقًا بعض الشيء، لكن ليس بدرجة كبيرة، بشأن ما كان يحدث في ألمانيا، قائلًا للرئيس فرانكلين روزفلت: "أعطوا الرجال فرصة لتجربة خططهم"، بينما كان الحزب النازي يستعد لإنكار الجنسية لليهود.

أما مارثا، فكانت منجذبة لسحر الحزب النازي ومجتمعه الاجتماعي، حيث كانت تواعد بعض الضباط النازيين.

العديد من الليبراليين الذين أعرفهم هم نسخة من ويليام أو مارثا دود. مثل ويليام، إما أنهم منشغلون جدًا براحتهم الشخصية، لدرجة أنهم لا يكترثون كثيرًا بالفظائع اليومية التي يعاني منها الفلسطينيون، أو مثل مارثا، يقتربون من السياسة من خلال إطار ثقافة المشاهير والمشاعر الجيدة، سعداء بالتشجيع لهاريس، التي يغمر سحرها وإعلاناتها المُلهمة المُصاحبة لأغاني بيونسيه الواقع المزعج للإبادة الجماعية.

في النهاية، الأمر كله يتعلق بالشعور الجيد. "لا تفسدوا متعتنا!" يصرخون في وجهي (وفي كثيرين غيري) على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الصمت تجاه الغضب يصم الآذان.

في مذكرات كتبتها بعد سنوات قليلة من مغادرتها ألمانيا النازية، اعترفت مارثا بأنها لم تكن تحب اليهود كثيرًا. هذا العداء غير الرسمي تجاه السامية هو نذير لمواقف الليبراليين اليوم تجاه الفلسطينيين، وهو عدم اكتراث متجذر في الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب، وهو ما يدفع الإبادة الجماعية.

هذه لحظة فاصلة.. يجب علينا الضغط على الديمقراطيين لتغيير موقفهم من غزة قبل الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني. بينما يجب علينا جميعًا القيام بكل ما يمكننا لوقف الإبادة الجماعية، الحد الأدنى المطلوب الآن هو مطالبة مرشح رئاسي، يحتاج إلى أصواتنا، بالالتزام بإنهاء التمويل الأميركي لإسرائيل. الأمر ليس معقدًا.

قد تكون هاريس الشر الأقل مقارنة بدونالد ترامب، لكن الشر الأقل هو لا يزال شرًا. إذا أرادت الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني، فإنها تحتاج إلى أن تقدم لنا أكثر من الأجواء الحماسية التي تبثها ومن ثقافة المشاهير. عليها أن تقدم التزامًا حقيقيًا بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، أولًا وقبل كل شيء بعدم تمويلها.

أي شيء أقل من ذلك سيكلفها أصوات التقدميين وربما الرئاسة. وإذا حدث هذا، فمن المحتمل أن يلوم الليبراليون في جميع أنحاء البلاد كتلة "اليساريين التقدميين" الغامضة، لكن في النهاية، سيكون هذا الفشل على هاريس نفسها.