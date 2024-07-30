لماذا فشلت الانتكاسة الانتخابية لحزب مودي في وقف اضطهاد مسلمي الهند؟

لا يزال المسلمون يتعرّضون للاضطهاد في الهند على الرغم من إضعاف حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي – نبع الكراهية والعنف ضد المسلمين – في الانتخابات التي عُقدت مؤخرًا. وقد فشل حزب بهاراتيا جاناتا في تأمين الأغلبية، ولم يتمكن من تشكيل حكومة إلا بدعم عدد من الأحزاب الإقليمية التي تدعي أنها علمانية.

وكان المأمول أن يؤدي الدرس الانتخابي إلى تأديب الحزب الحاكم وحلفائه "العلمانيين" الجدد ليكون بمثابة كابح لسياسات الحزب المناهضة للمسلمين.

ولكن بعد مرور أكثر من شهر على تشكيل الحكومة الجديدة، تبدّدت هذه الآمال بالفعل. فقد بدأت السلطات في الولايات التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا – بمن في ذلك الشرطة والإدارة المدنية – في ابتكار أساليب جديدة لمضايقة وإذلال ومهاجمة المسلمين في أعقاب الانتخابات.

تمييز ضد الشركات الإسلامية

إن أحدث مثال على ذلك هو ما حدث في ولاية أوتار براديش التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا والتي ترسل أكبر عدد من النواب إلى البرلمان.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت شرطة الولاية أوامر تلزم المطاعم وحتى عربات الطعام على طول الطريق الذي يسلكه كل عام آلاف الحجاج الهندوس، بوضع أسماء أصحابها وموظفيها على لافتات العرض.

وزعمت الشرطة أن الأمر صدر "لمساعدة الحجّاج" الذين يسافرون سيرًا على الأقدام إلى الأماكن المقدسة خلال شهر "شرافان المقدس" لتجنّب شراء الطعام من المؤسسات التي قد تقدم أصنافًا لا تتوافق مع السلوك المقدس الذي يتعين عليهم اتباعه في الحج الهندوسي.

ولقد سارعت ولايتا أوتاراخاند وماديا براديش إلى اتباع نفس النهج، فأصدرتا أوامر مماثلة، ألزمت جميع مؤسساتهما التجارية بعرض أسماء أصحابها وموظفيهم بشكل بارز. وذهبت السلطات في مدينة أوجين في ماديا براديش – وهي وجهة مهمة للحج الهندوسي – إلى حد القول إن أولئك الذين لا يلتزمون بتنفيذ الأمر سوف يعاقبون بغرامات باهظة.

وهذا بالطبع ليس مجرد سياسة بريئة "تساعد" الحجاج الهندوس على الالتزام بنظامهم الغذائي النباتي، بل إنها طريقة ذكية لتحديد المؤسسات المملوكة للمسلمين، وضمان عدم منح الهندوس لهم أعمالهم التجارية.

تنفي السلطات أن هذه السياسة تمييزية ضد الشركات الإسلامية، مدعية أنها "محايدة دينيًا". وتقول إن الشرط الجديد لا يستهدف أي مجموعة دينية معينة، لكنها تفشل في شرح كيف تساعد معرفة أسماء أصحاب المطاعم وموظفيها "الحجاجَ الهندوس" في تحديد ما إذا كان المطعم يقدم طعامًا يتماشى مع متطلباتهم الغذائية.

دور المحاكم في مواجهة التمييز

وتقول السلطات إن حالات سابقة من "إخفاء أصحاب المطاعم هوياتهم" أدت إلى "ارتباك" في أذهان الحجاج الهندوس، الأمر الذي تسبب بدوره في "مشاكل تتعلق بالقانون والنظام".

وما تعنيه الشرطة بهذا هو أن بعض أصحاب الأعمال المسلمين أطلقوا على مطاعمهم أسماء هندوسية، وعندما علم بعض الحجاج الهندوس في نهاية المطاف أن أصحاب المطاعم أو الموظفين كانوا مسلمين في الواقع، انخرطوا في العنف. وتتلخص حجة الشرطة في أن إلزام جميع أصحاب الأعمال وموظفي المطاعم بالإعلان عن أسمائهم في المقدمة من شأنه أن يمنع الفوضى والعنف.

هذه حجة غريبة. فإذا كان الهندوس هم الذين يسببون الفوضى – بسبب تصورهم لهوية صاحب المحل وموظفيه – فلماذا ينبغي للمسلمين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من العدوان؟ وكيف يمكن للكشف عن هويات أصحاب المطاعم وموظفيها أن يزيل الارتباك من أذهان الهندوس؟

على سبيل المثال، تمنح ماكدونالدز امتيازات للمسلمين والهندوس في مختلف أنحاء الهند، ولكن كل فرع يقدم نفس الطعام بالضبط. فهل هناك فرق – من وجهة نظر العملاء – بين فرع ماكدونالدز المملوك لشخص يدعى رام، وآخر مملوك لشخص آخر يدعى رحيم علي؟

وهل تؤثر هوية المالك أو العاملين في أي فرع معين بأي شكل من الأشكال على محتوى الطعام المعروض؟

من الواضح أن هذه القاعدة الجديدة لا تهدف إلى مساعدة الحجاج الهندوس على تجنب تناول الطعام الذي يتعارض مع السلوك المقدس الذي من المتوقع أن يتبعوه في بعض الارتباك الذي لا يمكن تفسيره، بل تهدف إلى تشجيعهم على عدم التعامل مع المؤسسات المملوكة للمسلمين مع افتراض ضمني بأن أي طعام يستهلكونه في مثل هذا المكان قد يلوث أجسادهم بطريقة أو بأخرى.

ولتعزيز حججهم، أعاد بعض المؤيدين للقاعدة الجديدة تداول دعاية قديمة بقوة متجددة مفادها أن المسلمين "يبيعون مواد غذائية بعد البصق عليها" وأنهم "يخلطون عمدًا أشياء نجسة في الطعام لتدنيس الهندوس".

وحاولوا تبرير أوامر الشرطة بالقول إن المسلمين لا يمكن الوثوق بهم ببساطة في الالتزام بمعايير نظافة الأغذية، وبالتالي يحق للهندوس معرفة ما إذا كان المطعم مملوكًا لأحدهم.

إن هذه القواعد التي تأمر أصحاب المطاعم وعربات الطعام بالكشف عن هوياتهم، في جوهرها، ليست سوى تحريض برعاية الدولة للهندوس لمقاطعة المحلات التجارية الإسلامية، أو حتى تلك المملوكة للهندوس والتي تجرؤ على توظيف عمال مسلمين.

لقد تسبب الأمر في ضجة مفهومة، لكن حكومة ولاية أوتار براديش ضاعفت جهودها وقالت إنها ستطبق هذا الشرط ليس فقط على الشركات الموجودة على طريق الحج الهندوسي، ولكن على جميع المؤسسات في جميع أنحاء الولاية. ثم حذت ولايات أخرى حذو ولاية أوتار براديش ووسعت نطاق أوامرها أيضًا.

وسرعان ما تم رفع الأمر إلى المحكمة العليا. وحاولت المحكمة فهم أمر الشرطة. وتساءل القضاة عما إذا كانت السلطات ترغب أيضًا في معرفة هوية المزارع الذي زرع محصول القمح أو الأرز المستخدم في صنع المواد الغذائية التي تباع على طرق الحج.

بعد كل شيء، يمكن لرامشاران، الهندوسي، أن يبيع الخضراوات التي زرعها رحيم علي، المسلم! إلى أي مدى يمكن للمرء أن يذهب في ضمان قدسية الطعام؟ ذهب أحد القضاة إلى حد مشاركة تجربته في اختيار مطعم مملوك لمسلم بدلًا من مطعم مملوك للهندوس، حيث كان ضمن المعايير الدولية للنظافة.

وفي النهاية، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز إجبار المطاعم على عرض أسماء أصحابها، وأوقفت أوامر الشرطة المثيرة للجدل. وقال القضاة إنه في حين يمكن توقع أن تذكر المطاعم نوع الطعام الذي تقدمه، بما في ذلك ما إذا كان نباتيًا، "لا ينبغي إجبارها" على عرض أسماء وهويات أصحابها أو موظفيها.

تأثير الأيديولوجية المعادية للمسلمين على الحكومة

ورغم تعليقها، على الأقل في الوقت الحالي، فإن أوامر الشرطة الموجهة إلى أصحاب المطاعم والموظفين أرسلت رسالة واضحة إلى المسلمين في الهند: إن السلطات في هذا البلد لن تفوت أبدًا فرصة لاضطهادك بسبب هويتك.

والواقع أن قوة حزب بهاراتيا جاناتا وسلطته مرتبطتان بالاضطهاد المستمر للمسلمين. وإذا لم يتمكنوا من قتل المسلمين بأعداد كبيرة، فسوف يدفعونهم إلى الفقر من خلال التضييق على سبل عيشهم، كل هذا لإبلاغ أنصارهم الهندوس بأنهم يقاتلون لحماية تفوقهم في المجتمع.

ولهذا السبب، وبينما كانت السلطات تجبر الشركات على الكشف عن هوية أصحابها، حظرت في الوقت نفسه إصدار شهادات الحلال.

ويحتاج المسلمون الملتزمون إلى معرفة ما إذا كانت الأشياءُ التي يستخدمونها والتي تحتوي على منتجات حيوانية – مستحضرات التجميل، على سبيل المثال – حلالًا أم لا.

ومن المهم للمسلمين الملتزمين معرفة ما إذا كان الكحول أو المواد المتعلقة بالحيوانات المحظورة قد استخدمت في تصنيع أو معالجة الأدوية أو مستحضرات التجميل التي يستخدمونها.

ما الاعتراض الذي يمكن أن يكون لدى المرء على شهادة الحلال؟ فهي لا تتعارض مع الممارسات الدينية لغير المسلمين. ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على حياة الهندوس. هل رؤية شهادة الحلال تدنس أنصار حزب بهاراتيا جاناتا؟

ما الذي قد يكون سببًا لحظر شهادة الحلال وإجبار أصحاب المتاجر المسلمين على الكشف عن هوياتهم بخلاف جعل حياة المسلمين أكثر صعوبة؟

لقد حيرت هذه الدورة الجديدة من العنف والاضطهاد ضد المسلمين في الهند العديد من المحللين. لقد تصوروا أن انخفاض قوة حزب بهاراتيا جاناتا في البرلمان سيجبره على التأمل وضبط نفسه. ولكن بدلًا من ذلك، أصبح أكثر وقاحة وعنفًا.

ويعتقد البعض أن هذا نتيجة لصراع داخلي على السلطة داخل حزب بهاراتيا جاناتا. ويزعم البعض أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحاول تحميل زعماء الولايات مثل رئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث المسؤولية عن الخسائر الانتخابية.

ويذهب البعض إلى أن أديتياناث، من خلال زيادة اضطهاد المسلمين في ولايته، يبعث برسالة مفادها أنه في الواقع أكثر قسوة والتزامًا بالقضية من مودي، وبالتالي يستحق منصبه.

ومن المرجح أن يكون هناك بعض الحقيقة في هذه الحجج. ليس فقط في أوتار براديش ولكن في جميع الولايات التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا، حيث يبدو أن السلطات تتسابق مع بعضها البعض لزيادة الضغوط على المسلمين لإثبات أوراق اعتمادهم القومية الهندوسية وتعزيز مواقفهم داخل الحزب.

ومن المؤسف أنه عندما يتعلق الأمر بحزب بهاراتيا جاناتا، يبدو أن حتى الاضطرابات الانتخابية الكبرى والصراعات الداخلية على السلطة تترجم إلى المزيد من العنف ضد المسلمين بدلًا من الحكم الأكثر تفكيرًا.

اليوم، نشهد هجومًا متجددًا على المسلمين في الهند؛ لأن أيديولوجية حزب بهاراتيا جاناتا معادية للمسلمين والمسيحيين في الأساس ولا يمكنها البقاء دون إلحاق العنف بهذه الأقليات. سيظل المسلمون والأقليات الأخرى تحت الهجوم في الهند ما دام حزب بهاراتيا جاناتا في موقع السلطة، سواء بمفرده أو داخل حكومة ائتلافية.

لكن ما يثير القلق اليوم – إلى جانب التحريض المستمر للحزب على العنف ضد المسلمين – هو الاستعداد المكتشف حديثًا لجميع مؤسسات الدولة مثل الشرطة والإدارة المدنية لتنفيذ هذه الهجمات ذات الدوافع الأيديولوجية.

وهم الآن، في توافق تام مع مواقف حزب بهاراتيا جاناتا، يضايقون المسلمين ويضطهدونهم دون أن تجبرهم القيادة السياسية على القيام بذلك.

وهذا يعني أن المسلمين سيواجهون تهديدات أكثر حدة وخطورة في حياتهم اليومية في هذا العصر الجديد في الهند.