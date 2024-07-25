رئيس أميركا.. من هو الأفضل بالنسبة لنا؟

"انتخاب ترامب لن يكون جيدًا لتركيا"، كان هذا رأي مسؤول حكومي رفيع المستوى في تركيا، عندما تحدثت معه، فقد هدد ترامب خلال فترة رئاسته عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بتدمير الاقتصاد التركي، مما تسبّب في تقلبات أسعار الصرف في البلاد.

وأعتقد أن المسؤول التركي لم يكن يرغب في عودة ترامب؛ بسبب هذه التصرفات الغريبة وسلوكه غير المتوقع؛ حيث لا يمكن القول إن العلاقات تحسنت بشكل كبير خلال فترة بايدن التي تلت ترامب. والآن، وقبيل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، كل بلد يفكر ما إذا كان من الأفضل أن يعود ترامب أم أن تكون كامالا هاريس، التي تُعد أقوى مرشّح بعد انسحاب بايدن.

هل سيتغير الوضع بتغيير الرئيس؟

نعم، إذا أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، فقد تكون السياسة العالمية التي سيتبعها مختلفة. فأسلوبه الشخصي في الإدارة، ونظرته إلى السياسة، وموقفه الذي يركز على مصالح الولايات المتحدة؛ يمكن أن يؤثر ذلك على النظام العالمي.

على سبيل المثال؛ إذا لم يرَ روسيا كتهديد أول بل صنف الصين كتهديد وطني، فقد تتغير خطط آسيا وأوروبا، وقد تختلف مسارات الحرب الروسية الأوكرانية. ونظرته السلبية إلى الناتو يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في العقائد الأمنية في أوروبا. وشعار "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" قد يؤثر بشكل مباشر على شكل التجارة مع الدول الأخرى، وبالتالي على الاقتصاد العالمي.

ماذا سيتغير بالنسبة للعالم الإسلامي؟

ما تسبب في انسحاب بايدن من الرئاسة هو مناظرة تلفزيونية مع ترامب؛ حيث سحق ترامب بايدن الذي بدا ضعيفًا في تلك المناظرة. وفي ذلك البرنامج، اتهم ترامب بايدن بأنه "صديق فلسطين". هل يمكنكم تخيل ذلك؟ بايدن الذي دعم مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني اتُهم بعدم دعم إسرائيل بما فيه الكفاية، وأُعلن صديقًا لفلسطين.

في هذه الحالة، سأل الجميع: ماذا سيفعل ترامب إذا انتُخب رئيسًا مرة أخرى؟ وأجاب عن ذلك في حديث آخر، قائلًا: "سأقول لإسرائيل أسرعوا". بمعنى آخر، سيطلب من نتنياهو أن يقوم بالاحتلال والنفي والقتل بسرعة. هذا هو السبب الذي يجعل نتنياهو يطيل الحرب ويهرب من اتفاق السلام؛ لأنه يعتقد أنه سيكون قادرًا على ارتكاب مذابحه بشكل أسهل إذا عاد ترامب.

في هذه الحالة، يبدو أن الكثيرين يدعون لانتخاب أي شخص آخر غير ترامب، لكنني أفكر بشكل مختلف قليلًا. فإذا تم انتخاب كامالا هاريس، فلن تتصرف بشكل مختلف عن ترامب، وذلك نظرًا لشخصيتها، ولن تغير مواقفها الشخصية، لكن المسألة الأساسية ليست هذه.

المسألة الأساسية هي التغيير في آلية عمل الإدارة الأميركية

أعتقد أنه بغض النظر عن الشخص الذي سيتم انتخابه، لن يكون هناك تغيير في السياسة بشأن قضية فلسطين، أو سياسة الشرق الأوسط، أو نظرة الولايات المتحدة إلى العالم الإسلامي.

ما يغفل عنه الجميع هو أن وجهة النظر السياسية والدينية في المؤسسات الحكومية الأميركية وصناع السياسة، قد تغيرت منذ فترة طويلة. فالولايات المتحدة لم تعد دولة تتحرك وفقًا للحقائق الواقعية، بل دولة تتخذ قرارات بناءً على المشاعر الدينية. والسبب في ذلك هو أن الأشخاص ذوي الآراء الإنجيليّة والصهيونية قد استقروا في أهم مؤسسات الدولة وشكلوا شبكة واسعة.

إن مركز القيادة العسكرية الأميركية "CENTCOM"، ووزارة الخارجية، والبيت الأبيض، ووكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، ومراكز الفكر والجامعات الأميركية التي تقدم الأفكار للحكومة، كلها تحت سيطرة هؤلاء الأشخاص.

وهؤلاء الناس ينفصلون عن واقع الحياة ويتخذون قرارات بناءً على معتقداتهم الدينية وأحلامهم وخرافاته، وهو ما يسمى باتخاذ القرارات الدينية السياسية.

على سبيل المثال؛ كان الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل قرارًا دينيًا سياسيًا، هناك العديد من النقاط التي تلتقي فيها النظرة الإنجيلية والصهيونية، وكلها ضد المسلمين. لهذا السبب، بغض النظر عمن سيكون الرئيس الأميركي، لن يتغير شيء بالنسبة للعالم الإسلامي.

من لم يكن قويًا سيصبح عبدًا

دعونا نواجه الحقيقة المرّة، مادام أننا لسنا أقوياء، فنحن مرشحون لأن نكون عبيدًا. ومادام أن الدول الإسلامية لا تتحد، وهي تتصارع فيما بينها، ولا تغير اقتصادها ونظامها القضائي وطريقة إدارتها لتصبح قوية، سنظلّ نتكيف مع موقف الرئيس الأميركي.

إنّ صورة الدول الإسلامية المنقسمة والمشغولة ببعضها البعض هي ما يرغب به كل رئيس أميركي. ففي هذه الحالة، ستتمكن الولايات المتحدة من التأثير علينا بسهولة أكبر، وسنتعرّض لمزيد من الأضرار. لهذا السبب، مادام أننا لم نصلح أنفسنا، لن يتغير شيء بالنسبة لنا بغض النظر عمن سيصبح الرئيس في الانتخابات الأميركية.