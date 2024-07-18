مشكلة دونالد ترامب

اغتيال ترامب لن يزيل رغبة عشرات الملايين من الناس، الذين تربّوا على يد اليمين المسيحي، في الحصول على قائد طائفي. معظم قادة اليمين المسيحي بنوا طوائف خاصة بهم، وتبنوا التفكير السحري، وهاجموا أعداءهم واعتبروهم وكلاء للشيطان، ونددوا بالعلم والصحافة المعتمدة على الواقع قبل أن يفعل ترامب ذلك. الطوائف هي نتاج الانحلال الاجتماعي واليأس، وانحلالنا ويأسنا يتوسّعان، وسيؤديان قريبًا إلى انفجار في أزمة مالية أخرى.

جهود الحزب الديمقراطي وكثير من وسائل الإعلام، بما في ذلك CNN وThe New York Times، لتشويه سمعة ترامب – وكأن مشاكلنا تجسّدت فيه – هي جهود غير مجدية. الرضا الذاتي المتعجرف لهذه الحملة ضد ترامب يساهم فقط في العرض التلفزيوني الوطني الذي حل محل الصحافة والسياسة.

هذه الحملة تحاول تقليل أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتحويلها لأزمة شخصية لترامب. وهي مصحوبة برفض مواجهة وتسمية القوى الشركاتية المسؤولة عن ديمقراطيتنا الفاشلة. هذا التواطؤ مع قوى القمع الشركاتية، التي أفقرت الطبقة العاملة، وأدت إلى حروب لا نهاية لها، وعسكرة الشرطة، وإنشاء أكبر نظام سجون في العالم، والسماح للشركات باستغلال الأكثر ضعفًا، ونقل الثروة إلى أيدي طبقة من المليارديرات، يشلّ الصحافة ونقاد ترامب والحزب الديمقراطي.

في مواجهة الدولة الشركاتية

أملنا الوحيد هو تنظيم الإطاحة بالدولة الشركاتية التي ألقت لنا بترامب. مؤسساتنا الديمقراطية، بما في ذلك الهيئات التشريعية والمحاكم والإعلام، رهينة للقوة الشركاتية. لم تعد ديمقراطية. يجب علينا، مثل حركات المقاومة في الماضي، الانخراط في أعمال عصيان مدني جماعية ومستدامة، خاصة الإضرابات وعدم التعاون. من خلال توجيه غضبنا نحو الدولة الشركاتية، بدلًا من ترامب، وأن نسمّي مصادر القوة وسوء الاستخدام بمسمياتها الحقيقية.

يجب علينا كذلك أن نفضح سخافة إلقاء تبعات انهيارنا على من نقوم بشيطنتهم كالعمال غير الموثقين، والمسلمين، والأميركيين الأفارقة، واللاتينيين، والليبراليين، والنسويات، والمثليين، وغيرهم. نقدم للناس بديلًا عن الحزب الديمقراطي المفلس، الذي مرشحه الرئاسي يعاني من تراجع معرفي واضح، والذي هو شريك كامل في القمع الشركاتي، ولا يمكن إعادة تأهيله. نجعل من الممكن استعادة مجتمع مفتوح. إذا فشلنا في تبني هذه المقاومة، التي وحدها لديها القدرة على إزاحة القادة الطائفيين، فسنواصل المسيرة نحو الاستبداد.

دونالد ترامب لا يُستهدف بسبب الجنح والجرائم الخطيرة التي يبدو أنه ارتكبها، بل بسبب تشويه وتقويض السلطة الراسخة للحزبين الحاكمين.

دونالد ترامب – الذي يواجه أربعة تحقيقات تديرها الحكومة، ثلاثة جنائية وواحدة مدنية، تستهدفه هو وأعماله – لا يُستهدف بسبب جرائمه. تقريبًا كل جريمة خطيرة يُتهم بارتكابها قد ارتكبها خصومه السياسيون. إنه يُستهدف لأنه يعتبر خطيرًا بسبب استعداده، على الأقل من الناحية الخطابية، لرفض التوافق في واشنطن بشأن سياسات السوق الحرة والتجارة الحرة النيوليبرالية، وكذلك فكرة أن الولايات المتحدة يجب أن تشرف على إمبراطورية عالمية. لقد سخر ليس فقط من الأيديولوجية الحاكمة، بل دعا أيضًا أنصاره لمهاجمة الجهاز الذي يحافظ على الثنائي الحاكم من خلال إعلان انتخابات 2020 غير شرعية.

بين ترامب ونيكسون

مشكلة دونالد ترامب هي نفسها مشكلة ريتشارد نيكسون. عندما أُجبر نيكسون على الاستقالة تحت تهديد العزل، لم يكن ذلك بسبب تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا بسبب استخدامه غير القانوني لوكالة المخابرات المركزية، ووكالات فدرالية أخرى للتجسس على، وتخويف، ومضايقة، وتدمير الراديكاليين والمخالفين والنشطاء، تمّ الإطاحة بنيكسون لأنه استهدف أعضاء آخرين في المؤسسة السياسية والاقتصادية الحاكمة. بمجرد أن هاجم نيكسون، مثل ترامب، مراكز القوة، تم إطلاق وسائل الإعلام للكشف عن الانتهاكات والأعمال غير القانونية التي كانت قد قللت من شأنها أو تجاهلتها سابقًا.

أعضاء حملة إعادة انتخاب نيكسون زرعوا أجهزة تنصت غير قانونية في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مبنى ووترغيت. تم القبض عليهم بعد أن عادوا إلى المكاتب لإصلاح أجهزة التنصت. تورّط نيكسون في كل من العمل غير القانوني قبل الانتخابات، بما في ذلك التجسس على الخصوم السياسيين، ومحاولة استخدام الوكالات الفدرالية للتغطية على الجريمة. حافظت إدارته على "قائمة الأعداء" التي شملت أكاديميين وممثلين وقادة نقابات وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين معروفين.

مذكرة داخلية للبيت الأبيض في عام 1971 بعنوان "التعامل مع أعدائنا السياسيين" – صاغها مستشار البيت الأبيض جون دين، الذي كان عمله هو تقديم المشورة للرئيس بشأن القانون – وصفت مشروعًا مصممًا "لاستخدام الآلية الفدرالية المتاحة لإفساد أعدائنا السياسيين".

كان سلوك نيكسون وسلوك أقرب مساعديه غير قانوني بوضوح ويستحق الملاحقة القضائية. كان هناك 36 حكمًا بالإدانة أو اعترافًا بالذنب مرتبطًا بفضيحة ووترغيت بعد عامين من الاختراق. ولكن لم تكن الجرائم التي ارتكبها نيكسون في الخارج أو ضد المخالفين هي التي ضمنت إعدامه السياسي، بل الجرائم التي ارتكبها ضد الحزب الديمقراطي وحلفائه، بما في ذلك الصحافة المؤسسية.

كتب نعوم تشومسكي في "نيويورك ريفيو أوف بوكس" في عام 1973، قبل عام من استقالة نيكسون: "تعرض المركز السياسي لهجوم باستخدام تقنيات عادة ما تكون مخصصة لأولئك الذين يخرجون عن معايير الاعتقاد السياسي المقبول".

كما يشير إدوارد هيرمان وتشومسكي في كتابهما "تصنيع القبول: الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام الجماهيرية:" "الإجابة واضحة وموجزة: المجموعات القوية قادرة على الدفاع عن نفسها، وهذا ليس مفاجئًا؛ وبمعايير وسائل الإعلام، يعد فضيحة عندما يتم تهديد مكانتهم وحقوقهم. على العكس من ذلك، ما دام أن الأعمال غير القانونية وانتهاكات الجوهر الديمقراطي مقتصرة على المجموعات الهامشية أو ضحايا الهجمات العسكرية الأميركية، أو تؤدي إلى تكلفة منتشرة مفروضة على السكان العامين، تكون معارضة وسائل الإعلام ضعيفة أو غائبة تمامًا.

هذا هو السبب في أن نيكسون كان يمكن أن يذهب بعيدًا، مخدوعًا بإحساس زائف بالأمان؛ لأنه كان يعتقد أن الكلب الحارس لن ينبح إلا عندما بدأ في تهديد المحظيين".

ما أدى إلى انهيار حكومة نيكسون، وما يكمن في جوهر الهجمات ضد ترامب، هو حقيقة أنه، مثل نيكسون، شملت أهدافه "الأغنياء والمحترمين، المتحدثين باسم الأيديولوجية الرسمية، الرجال الذين يُتوقع منهم تقاسم السلطة، وتصميم السياسة الاجتماعية، وتشكيل الرأي العام"، كما أشار تشومسكي إلى نيكسون في ذلك الوقت،" مثل هؤلاء الناس ليسوا هدفًا مشروعًا للاضطهاد على يد الدولة".

ترامب وجرائمه

هذا لا يعني التقليل من شأن جرائم ترامب. يبدو أن ترامب، الذي يتعادل تقريبًا مع الرئيس جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قد ارتكب عدة جنح وجرائم خطيرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عينت وزارة العدل مدعيًا خاصًا للتحقيق في احتفاظ ترامب بوثائق سرية في منزله في مار-أ-لاغو في فلوريدا، وأي مسؤولية جنائية محتملة ناتجة عن هذا الفعل، بالإضافة إلى أي تدخل غير قانوني في نقل السلطة بعد انتخابات 2020 الرئاسية.

بشكل منفصل، يعمل مدعي مقاطعة في جورجيا مع هيئة محلفين خاصة للتحقيق في محاولات ترامب لإلغاء نتيجة انتخابات 2020. أحد الأدلة الرئيسية هو المكالمة الهاتفية الشهيرة بين ترامب ووزير خارجية جورجيا، براد رافنسبرجر، حيث استمرّ الرئيس في الإصرار على أنه بحاجة إلى العثور على المزيد من الأصوات. قد تشمل التهم في هذه القضية التآمر لارتكاب احتيال انتخابي، الابتزاز، والضغط على المسؤولين العموميين و/أو تهديدهم.

يحقق المدعي العام لمنطقة مانهاتن في مبلغ 130,000 دولار دفعه ترامب للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي يُزعم أن ترامب كان لديه علاقة جنسية معها. تم الإبلاغ عن هذا الدفع بشكل خاطئ في سجلات منظمة ترامب كرسوم قانونية، في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

أخيرًا، ترفع المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية تدعي أن منظمة ترامب كذبت بشأن أصولها للحصول على قروض بنكية. إذا نجحت الدعوى القضائية للمدعية العامة، فقد يتم حظر ترامب وأفراد آخرين من عائلته من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، بما في ذلك شراء الممتلكات هناك لمدة خمس سنوات.

يجب التحقيق في الجرائم المزعومة لترامب. ومع ذلك، تبدو القضايا المتعلقة بدانيلز واحتفاظه بالوثائق السرية صغيرة نسبيًا ومشابهة لتلك التي ارتكبها خصوم ترامب السياسيون.

في العام الماضي، وافقت حملة هيلاري كلينتون لعام 2016 واللجنة الوطنية الديمقراطية على دفع غرامة قدرها 8,000 دولار و105,000 دولار على التوالي، بسبب تصنيف إنفاق قدره 175,000 دولار على أبحاث المعارضة، وهي "الملف ستيل" الذي تم دحضه منذ فترة طويلة، كمصاريف قانونية.

عادةً ما كان يؤدي الاحتفاظ غير القانوني بالوثائق السرية إلى توبيخ خفيف عندما تم التحقيق مع سياسيين آخرين ذوي نفوذ. على سبيل المثال، استخدمت كلينتون خوادم بريد إلكتروني خاصة بدلًا من حساب بريد إلكتروني حكومي عندما كانت وزيرة الخارجية.

خلص مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنها أرسلت وتلقت مواد مصنفة على أنها سرية للغاية على خادمها الخاص. في النهاية، رفض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي محاكمتها. كان لدى نائب الرئيس السابق لترامب، مايك بنس، وبايدن أيضًا وثائق سرية في منزليهما، رغم أننا نُخبر أن هذا قد يكون "غير مقصود". أدى اكتشاف هذه الوثائق السرية، بدلًا من إثارة الغضب في معظم وسائل الإعلام، إلى بدء نقاش حول "الإفراط في التصنيف".

حُكم على المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ديفيد بترايوس بالسجن لمدة عامين مشروطًا وغرامة قدرها 100,000 دولار بعد أن اعترف بتقديم "كتب سوداء" سرية للغاية تحتوي على ملاحظات سرية مكتوبة بخط اليد عن اجتماعات رسمية وإستراتيجيات الحرب، وقدرات الاستخبارات وأسماء ضباط سريين إلى عشيقته، باولا برودويل، التي كانت تكتب أيضًا سيرة متملقة عن بترايوس.

كما كان الحال مع نيكسون، قد تتعلق أخطر التهم التي قد يواجهها ترامب بهجومه على أسس الثنائي الحاكم، خاصة تقويض الانتقال السلمي للسلطة من فرع من الثنائي إلى الآخر. في جورجيا، قد يواجه ترامب تهمًا جنائية خطيرة جدًا مع عقوبات طويلة الأمد إذا أُدين، وكذلك إذا وجه المدعي العام الفدرالي الخاص لائحة اتهام ضد ترامب بتهمة التدخل غير القانوني في انتخابات 2020، لن نعرف حتى تُعلن أي لائحة اتهام علانية.

وماذا عن أفعاله الأفظع؟

ومع ذلك، فإن أكثر أفعال ترامب فظاعة أثناء توليه منصبه لم تتلقَ تغطية إعلامية كبيرة، أو تم التقليل من شأنها أو تم الإشادة بها كأفعال في الدفاع عن الديمقراطية، والنظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

لماذا لم يتم التحقيق جنائيًا مع ترامب بشأن العمل الحربي الذي ارتكبه ضد إيران والعراق عندما اغتال اللواء الإيراني قاسم سليماني وتسعة أشخاص آخرين بضربة طائرة بدون طيار في مطار بغداد؟ أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الضربة وأخبر البرلمان أن ترامب كذب للحصول على كشف سليماني في العراق كجزء من محادثات السلام بين العراق وإيران والمملكة العربية السعودية. أصدر البرلمان العراقي قرارًا يطالب جميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد، وهو ما رفضته الحكومة الأميركية بعد ذلك.

لماذا لم يتم محاكمة ترامب أو عزله بسبب ضغوطه على وزير خارجيته للكذب وقول إن إيران لم تمتثل لخطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني؟ في النهاية أقاله ترامب واستأنف العقوبات الأحادية والمدمرة وغير القانونية ضد إيران، في انتهاك للقانون الدولي، وربما القانون المحلي الأميركي.

لماذا لم يتم عزل ترامب لدوره في المحاولات المستمرة لهندسة انقلاب والإطاحة بالرئيس الفنزويلي المنتخب ديمقراطيًا؟ أعلن ترامب أن سياسيًا يمينيًا غير معروف سابقًا – وقائد انقلاب محتمل – خوان غوايدو هو الرئيس الفنزويلي الحقيقي، ثم سلمه بشكل غير قانوني السيطرة على حسابات البنوك الأميركية للبلاد اللاتينية.

أدت العقوبات الأميركية غير القانونية التي سهّلت هذه المحاولة الانقلابية إلى حظر الغذاء والدواء والبضائع الأخرى من دخول البلاد، ومنعت الحكومة من استغلال وتصدير نفطها، مما دمر الاقتصاد. توفي أكثر من 40,000 شخص بين عامي 2017 و2019 بسبب العقوبات، وفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية. من المؤكد أن هذا الرقم أعلى الآن.

لم يتم عزل نيكسون، مثل ترامب، بسبب أسوأ جرائمه. لم يُتهم أبدًا بإصدار أوامر لوكالة المخابرات المركزية لتدمير الاقتصاد التشيلي، ودعم انقلاب عسكري يميني متطرف أطاح بالحكومة اليسارية المنتخبة ديمقراطيًا لسلفادور أليندي. لم يتم تقديم نيكسون للعدالة بسبب حملات القصف السرية وغير القانونية الواسعة في كمبوديا ولاوس التي قتلت مئات الآلاف من المدنيين، ودور حكومته في ذبح الشعب الفيتنامي، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 3.8 ملايين شخص، وفقًا لتقرير مشترك من جامعة هارفارد، وجامعة واشنطن وعدد أكبر بكثير وفقًا للصحفي الاستقصائي نيك تورس.

لم يُحاسب نيكسون على ما وصفه الرئيس ليندون جونسون في الخفاء بـ "الخيانة" عندما اكتشف أن المرشح الجمهوري للرئاسة، ومستشاره المستقبلي للأمن القومي، هنري كيسنجر، كانا يعمدان وبشكل غير قانوني إلى تخريب محادثات السلام في فيتنام، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب لأربع سنوات أخرى.

تم تمرير مواد العزل ضد نيكسون من قبل لجنة القضاء في مجلس النواب. ركزت المادتان الأولى والثالثة على اتهامات تتعلق بووترغيت، وفشل نيكسون في التعامل بشكل صحيح مع التحقيقات الكونغرسية. تتعلق المادة الثانية باتهامات بانتهاكات حقوق المواطنين المدنية وإساءة استخدام السلطة الحكومية.

لكن أصبحت هذه الأمور غير ذات صلة بمجرد استقالة نيكسون، وفي النهاية لم يواجه الرئيس السابق المخزي اتهامات تتعلق بووترغيت. بعد شهر من مغادرة نيكسون منصبه، عفا الرئيس جيرالد فورد عن "كل الجرائم ضد الولايات المتحدة" التي "ارتكبها أو قد يكون ارتكبها أو شارك فيها خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني 1969 حتى 9 أغسطس/آب 1974".

رسّخ هذا العفو مفهوم الرئاسة الإمبراطورية. ثبّت مفهوم "الحصانة النخبوية"، كما أشار المحامي الدستوري والصحفي جلين غرينوالد. لا يريد الجمهوريون ولا الديمقراطيون وضع سابقة قد تعيق القوة غير المحدودة وغير المسؤولة لرئيس مستقبلي.

أخطر الجرائم هي تلك التي يتم تطبيعها من قبل النخبة الحاكمة، بغض النظر عمن بدأها. قد يكون جورج دبليو بوش قد بدأ الحروب في الشرق الأوسط، لكن باراك أوباما حافظ عليها ووسعها. قد يكون إنجاز أوباما الأكبر هو الاتفاق النووي الإيراني، لكن بايدن، نائب الرئيس السابق لأوباما، لم يعكس قرار ترامب بتخريبه، ولم يعكس أيضًا قرار ترامب بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في انتهاك للقانون الدولي.

مثل معظم خصومه في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يخدم ترامب مصالح طبقة المليارديرات. هو أيضًا معادٍ لحقوق العمال، وعدو للصحافة، ويدعم تحويل مئات المليارات من الدولارات الفدرالية لصناعة الحرب للحفاظ على الإمبراطورية.

هو أيضًا لا يحترم سيادة القانون. هو أيضًا فاسد شخصيًا وسياسيًا. لكنه أيضًا مندفع، متعصب، غير كفء وجاهل. نظرياته المؤامراتية التي لا أساس لها، وفظاظته وأفعاله السخيفة هي إحراج للنخبة الحاكمة في الحزبين. من الصعب التحكم به، على عكس بايدن. يجب أن يذهب، ليس لأنه مجرم، بل لأنه غير موثوق به من قبل الجريمة المنظمة الحاكمة لإدارة الشركة.