ماذا كسبت تركيا بالقضاء على الانقلابات؟

تتميّز الأمم الرائدة باحترام سيادة شعوبها، وإقرار الحقوق الإنسانية الأساسية، ومن بينها الحق في التمثيل السياسيّ، وضمان حرية الممارسة السياسية، وعدم مصادرة اختيارات شعوبها من قلة لا تعبّر عنها، وتريد أن ترهن مستقبلها بمغامرات تقضي عليه، وتعيدها إلى شريعة الغاب، حيث لا دولة ولا قانون.

في مثل هذا اليوم 15 يوليو/ تموز، قبل ثماني سنوات، جرت محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها منظمة فيتو الإرهابية (FETÖ)، وهي ليست منظمة إرهابية فحسب، بل هي أيضًا منظمة تجسس "بصبغة دينية" بقيادة فتح الله غولن، حيث اخترقت بعض الوحدات العسكرية، بمعزل عن قيادة المؤسسة العسكرية التركية المهنية والرصينة، لم تستمر المحاولة غير ساعات محدودة، إذ سرعان ما استعادت مؤسسات الدولة زمام المبادرة، وطاردت الانقلابيين، والتفّ الشعب خلف قيادته المنتخبة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

يوم عصيب

لقد كان وقْع هذه الأحداث كبيرًا على الشعب التركي، إذ فتح هؤلاء الإرهابيون النار على أبناء الشعب الذي أقسموا اليمين لحفظ أرواحه، وصيانة مصالحه، إن هذا أكثر ما يؤلم صدورنا ونحن نتذكر هذا اليوم العصيب، الذي ذهب ضحيته 251 شهيدًا، وأكثر من 2000 مصاب من العسكريّين والمدنيين الذين وقفوا في وجه المتمرّدين.

وإزاء تلك الأحداث الدامية والمؤسفة، أظهر الشعب التركي وطنية وتمسكًا بالوحدة، والتفّ حول الراية الحمراء التي تُظِلّ الجميع، وكان من مكاسب هذه الوحدة، أن اختار الشعب في استفتاء 2017 العبور للمستقبل عبر نظام رئاسي جديد، وبدأت تركيا تحقق الإنجازات في حماية ترابها وسمائها، واستقلال قرارها السياسي، واستكمال مسيرتها الديمقراطية، بردِّ الكلمة للشعب، وهو ما تجلى في سلسلة الانتخابات التي جرت بيسر وسهولة، من رئاسية وبرلمانية وبلدية.

لقد كشفت مؤامرة المحاولة الانقلابية الفاشلة، أن البعض حين يفشل في صناديق الانتخابات، يحمل صناديق الذخيرة، ويفرّغها في صدور شعبه، لذلك سعى الانقلابيون إلى تركيع تركيا مجدّدًا تحت حكم عسكري، وكانت خططهم ترمي إلى رهن هيبة الدولة ومقدّراتها لقوى أجنبية تعادي دولتنا، لكن الشعب التركي له ذاكرة عصيّة على الترويض، فالأمس مازال ماثلًا، ونتائج الحكم العسكري في القرن الماضي، تركت بصماتها على ذاكرة خزان بشري هائل من الأتراك ما بين معتقل وشهيد ومطارد ومفصول من العمل.

لا يدرك بعض من يريد بتركيا شرًا أن الشعب التركي ذكي وفطن، وكما فوّت الفرصة على الانقلابيين ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، فقد حرم الذين تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية من التحكم في مصير شعبنا، الذي ينشغل برسم مستقبله واستكمال مشروع "قرن تركيا" الذي أطلقه الرئيس أردوغان، بالتزامن مع احتفال بلادنا بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية على يدي الغازي مصطفى كمال أتاتورك.

كسبت تركيا وشعبها كثيرًا رغم هذه الأحداث المؤسفة، وأول ما كسبته هو القطيعة مع تاريخ الانقلابات العسكرية في تركيا، بتعزيز المؤسسات والفصل بين سلطاتها، وتدعيم الحوار المجتمعي، والمكاشفة بالحقائق حول الوضع الاقتصادي للبلاد، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسة المالية المتشددة، وخطّة مكافحة التضخم التي بدأت تؤتي ثمارها مؤخرًا، وتحسنت تقارير مؤسسات التقييم المالي العالمية، بحيث تجددت الثقة الدولية والمحلية في الاقتصاد التركي، مع تجنّب التقلبات الكبيرة في سعر الصرف، واتجاه الأسواق نحو الاستقرار، وبحث فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية التركية.

مؤامرة كبيرة

لم تكن خطة الانقلاب محض صناعة محلية فقط، وإن كانت هذه المنظمة الإرهابية واجهة الانقلاب، فالمؤكد أنها نفذت محاولتها استجابة لمؤامرة واسعة شاركت فيها أطراف دولية، خَصّصت لها المليارات، وسخرت لها وسائل الإعلام، ورتبت لها الترحيب والاعتراف فور الإعلان عن نجاحها، لكن وقفة الشعب التركي البطولية في تلك الليلة أجهضت هذه المؤامرة في ساعات قليلة، وإن مرّت كأنها شهور ثقيلة.

ورغم كشف المعلومات الداخلية واعتراف أعضاء منظمة فيتو الإرهابية FETÖ بتنظيم محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، فإن هناك أشخاصًا كثيرين لا يمكنهم قبول هذه الحقيقة الواضحة، حيث استولت هذه الشبكة المشبوهة على إراداتهم وعقولهم وضمائرهم. كما أنّ الهيكل التنظيمي المشبوه والعناصر الفاسدة التي يتضمنها، يستغلون القيم العالمية لتحقيق أهدافهم الشخصية، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا وخطرًا على كل المجتمعات.

إنّ تركيا لا يمكن أن تقبل من شركائها ولا من الدول الديمقراطية، توفير الدعم للمنظمات الإرهابية، التي أطلقت الرصاص على شعبنا في 15 يوليو/ تموز، ولا تزال تهاجم الأراضي التركية، وتشهر السلاح في وجه مؤسسات الدولة التركية؛ العسكرية والأمنية.

نهضة صناعية

ولأن الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك، فقد تعلمنا من الانقلاب الفاشل كيف نعتمد على أنفسنا لسد احتياجاتنا الدفاعية والتقنية والاقتصادية.

فعلى سبيل المثال في مجال الدفاع، عززت الصناعات الدفاعية، قدرة الجيش وقوات الأمن التركية بعدد من الأسلحة والمعدات المحلية، وتم إجراء تجارب الطيران الناجحة لمقاتلتنا الحربية الوطنية "كان" (KAAN)، التي ستدخل الخدمة في السنوات القادمة؛ لتعزز من صقور قواتنا الجوية.

كما انطلقت في سمائنا " كيزل إلما" (KIZIL ELMA)، أول مسيرة نفاثة محلية الصنع، لتلحق قريبًا بالمسيرات التي دخلت الخدمة فعليًا في جيشنا: "أقينجي" (AKINCI) و"آق صونغور" (AKSUNGUR)، كما دخلت الخدمة أكبر قطعة حربية في أسطول قواتنا البحرية "تي سي جي أناضولو" (TCG Anadolu)، كأول حاملة طائرات تركية بصناعة محلية وتكنولوجيا فائقة التطور، وتنامت الصناعات العسكرية لتأمين احتياجات البلاد، مع التوسع الكبير في مجال التصدير.

نفخر بأن تركيا واحدة من مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم، وقد أبرمنا عقودًا مع عشرات الدول لشراء مسيراتنا المتطورة، لا سيما أنها أثبتت كفاءتها في ميدان القتال، وحازت ثقة عدد من الدول، مثل: أذربيجان، وأوكرانيا، وبولندا، وإثيوبيا، وليبيا، وقطر، وساهمت الطائرة المسيرة التركية "أقينجي" في الوصول لمكان سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه بعد دخولها الأجواء الإيرانية بناء على اتصالات رسمية بين أنقرة وطهران.

مسيرة لن تتوقف

لقد عززنا قرارنا الوطني بفرض السيادة على مياهنا الاقتصادية، وها هي سفن الاستكشاف البحري تمسح مياهنا الاقتصادية؛ بحثًا عن مكامن الطاقة، وإليها يرجع الفضل في توصيل الغاز الطبيعي المستكشف في البحر الأسود إلى بيوتنا ومصانعنا، في العام الماضي.

يسعدنا أن نشارك شعبنا التركي إحياء هذه الذكرى المجيدة من أرض قطر الطيبة، التي سجّلت في تلك الليلة موقفًا أخويًا تاريخيًا لا يُنسى؛ إذ كان صاحب السمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول المتصلين بأخيه فخامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، للتعبير عن المساندة القطرية المطلقة للحكومة الشرعية، والوقوف مع الشعب التركي لإحباط كل مؤامرة تمسّ أمنه وحقوقه وسلامة مؤسساته.

إننا نؤمن بأنّ مسيرة الحرية والاستقلال التي بدأت في الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، سوف تستمر بفضل الإيمان والتضحية وعزيمة الشعب، كما أنّ ثقتنا لا تتزعزع في أن تركيا سوف تنطلق نحو حقبة تنموية جديدة على كافة المستويات تحقّق تطلعات شعبنا وتؤسّس لنهضته الشاملة.