ثورة في الجامعات الأميركية

طلاب الجامعات في جميع أنحاء البلاد، الذين يواجهون الاعتقالات الجماعية والتجميد والإخلاء والإبعاد هم آخر وأفضل أمل لنا لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

لم تكن أشينثيا سيفالينغام، طالبة دراسات عليا في الشؤون العامة في جامعة برينستون، تعرف عندما استيقظت في الصباح أنها بعد الساعة 7 صباحًا بوقت قصير ستنضم إلى مئات الطلاب في جميع أنحاء البلاد الذين تم اعتقالهم وطردهم وحظرهم من الحرم الجامعي للاحتجاج على الإبادة الجماعية في غزة.

إنها ترتدي قميصًا أزرق، وأحيانًا تقاوم الدموع، عندما أتحدث إليها. نحن نجلس على طاولة صغيرة في مقهى العالم الصغير في شارع ويذرسبون، على بعد نصف مبنى من الجامعة التي لم يعد بإمكانها الدخول إليها، ولا السكن الجامعي الذي لم يعد بإمكانها العيش فيه بالحرم الجامعي، حيث كان من المقرر أن تتخرج في غضون أسابيع قليلة.

تتساءل أين ستقضي الليلة؟. أعطتها الشرطة خمس دقائق لجمع الأشياء من غرفتها.

تقول ":لقد أمسكت بأشياء عشوائية حقًا". "لقد أمسكت بدقيق الشوفان لسبب ما من الأسباب." "كنت مرتبكة حقًا".

تعرية الفشل الذريع

يظهر المتظاهرون الطلاب في جميع أنحاء البلاد شجاعةً معنوية وجسدية – يواجه الكثير منهم التجميد والطرد – مما يخجل كل مؤسسة رئيسية في البلاد. إنهم خطرون، ليس لأنهم يعطلون حياة الحرم الجامعي أو ينخرطون في هجمات على الطلاب اليهود – العديد من المحتجين يهود – ولكن لأنهم يكشفون الفشل الذريع من قبل النخب الحاكمة ومؤسساتها لوقف الإبادة الجماعية: جريمة الجرائم.

يشاهد هؤلاء الطلاب، مثل معظمنا، مذبحة إسرائيل التي يتمّ بثها مباشرة للشعب الفلسطيني. لكنهم على عكس معظمنا، يتصرفون. أصواتهم واحتجاجاتهم هي وقفة قوية ضد الإفلاس الأخلاقي الذي يحيط بهم.

لم يندد رئيس جامعة واحد بتدمير إسرائيل لكل جامعة في غزة. لم يدعُ رئيس جامعة واحد إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. لم يستخدم رئيس جامعة واحد عبارة "الفصل العنصري" أو "الإبادة الجماعية". لم يدعُ رئيس جامعة واحد إلى فرض عقوبات وسحب الاستثمارات من إسرائيل.

بدلًا من ذلك، يتذمر رؤساء هذه المؤسسات الأكاديمية بتفوق أمام المانحين الأثرياء والشركات – بمن في ذلك مصنعو الأسلحة – والسياسيين اليمينيين المسعورين. إنهم يعيدون صياغة النقاش حول الأذى الذي يلحق باليهود بدلًا من الذبح اليومي للفلسطينيين، بمن في ذلك الآلاف من الأطفال. لقد سمحوا للمعتدين: الدولة الصهيونية ومؤيديها، بتصوير أنفسهم كضحايا.

يسمح هذا السرد الكاذب، الذي يركز على معاداة السامية، لمراكز السلطة، بما في ذلك وسائل الإعلام، بحجب القضية الحقيقية: الإبادة الجماعية. إنه يلوث النقاش. إنها حالة كلاسيكية من "الإساءة التفاعلية". ارفع صوتك لشجب الظلم، والرد على الإساءة المطولة، ومحاولة المقاومة، ويحول المعتدي نفسه فجأة إلى المظلوم.

جامعة برينستون، مثل الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، مصممة على وقف المخيمات التي تدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية. يبدو أن هذا جهد منسق من قبل الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

أحداث غير متوقعة

كانت الجامعة على علم مسبق بالمخيم المقترح. عندما وصل الطلاب إلى مواقع التدريج الخمسة صباحًا، قابلتهم أعداد كبيرة من قسم السلامة العامة بالجامعة وإدارة شرطة برينستون. امتلأ موقع المخيم المقترح أمام مكتبة فايرستون بالشرطة. هذا على الرغم من حقيقة أن الطلاب أبقوا خططهم بعيدًا عن رسائل البريد الإلكتروني الجامعية واقتصروا على ما اعتقدوا أنه تطبيقات آمنة. كان يقف بين الشرطة الحاخام إيتان ويب، الذي أسس ويرأس منزل شاباد في برينستون.

لقد حضر الأحداث الجامعية؛ لمهاجمة أولئك الذين يدعون إلى إنهاء الإبادة الجماعية باعتبارهم معادين للسامية، وفقًا للنشطاء الطلاب.

عندما استمع حوالي 100 متظاهر إلى المتحدّثين، حلّقت طائرة هليكوبتر فوقهم بصخب. لافتة، معلقة في شجرة، كتب عليها: " من النهر إلى البحر، ستكون فلسطين حرة".

قال الطلاب؛ إنهم سيواصلون احتجاجهم حتى تنسحب برينستون من الشركات التي "تستفيد من أو تشارك في الحملة العسكرية المستمرة لدولة إسرائيل" في غزة، وتنهي البحوث الجامعية "حول أسلحة الحرب" التي تمولها وزارة الدفاع، وتسن مقاطعة أكاديمية وثقافية للمؤسسات الإسرائيلية، وتدعم المؤسسات الأكاديمية والثقافية الفلسطينية وتدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط.

ولكن إذا حاول الطلاب مرة أخرى إقامة الخيام – فقد أسقطوا 14 خيمة بمجرد إجراء الاعتقالين في الصباح – يبدو من المؤكد أنه سيتم القبض عليهم جميعًا.

يقول أديتي راو، طالب الدكتوراه في الكلاسيكيات:" إنه يتجاوز بكثير ما توقعت أن يحدث". "بدؤُوا في اعتقال الناس بعد سبع دقائق من المخيم".

طرد واعتقال

أرسلت نائبة رئيس حياة الحرم الجامعي في برينستون روشيل كالهون رسالة بريد إلكتروني جماعية يوم الأربعاء، تحذر الطلاب من إمكانية القبض عليهم، وإلقائهم خارج الحرم الجامعي إذا أقاموا مخيمًا.

كتبت: "سيتم القبض على أي فرد متورط في مخيم أو احتلال أو أي سلوك تخريبي غير قانوني آخر يرفض التوقف بعد تحذير ومنعه على الفور من دخول الحرم الجامعي". "بالنسبة للطلاب، فإن هذا الاستبعاد من الحرم الجامعي من شأنه أن يعرض قدرتهم على إكمال الفصل الدراسي للخطر".

وأضافت أنه يمكن إيقاف هؤلاء الطلاب أو طردهم.

صادفت سيفالينغام أحد أساتذتها وناشدته للحصول على دعم أعضاء هيئة التدريس للاحتجاج.

تقول: "لقد كانت لحظة غريبة". "قضيت الفصل الدراسي الماضي في التفكير في الأفكار والتطور والتغيير المدني، مثل التغيير الاجتماعي". "لقد كانت لحظة مجنونة." بدأت في البكاء.

بعد بضع دقائق من الساعة 7 صباحًا، وزعت الشرطة نشرة على الطلاب الذين يقيمون الخيام بعنوان "تحذير جامعة برينستون وإشعار عدم التعدي". ذكرت النشرة أن الطلاب "انخرطوا في سلوك اعتدى على ممتلكات جامعة برينستون بما ينتهك قواعد ولوائح الجامعة، ويشكل تهديدًا لسلامة وممتلكات الآخرين، ويعطل العمليات العادية للجامعة: ويشمل هذا السلوك المشاركة في مخيم و/أو تعطيل حدث جامعي". قالت النشرة: إن أيًا من أولئك الذين شاركوا في "السلوك المحظور" سيعتبر: "متعديًا متحديًا بموجب القانون الجنائي لنيوجيرسي (N.J.S.A. 2C:18-3) ويخضع للاعتقال الفوري".

بعد بضع ثوانٍ، سمعت سيفالينغام ضابط شرطة يقول "اقبض على هذين الاثنين".

تجاوزات قانونية وحقوقية

كان حسن سيد، طالب الدكتوراه في الاقتصاد من أصل باكستاني، يعمل مع سيفالينغام لنصب إحدى الخيام. كان مكبل اليدين. كانت سيفالينغام مربوطة بإحكام لدرجة أنه قطعت الدورة الدموية عن يدَيها. هناك كدمات داكنة حول معصمَيها.

يقول سيد: "كان هناك تحذير أولي من رجال الشرطة حول "أنت تتعدى على ممتلكات الغير" أو شيء من هذا القبيل، "هذا هو تحذيرك الأول". "كان المحيط صاخبًا نوعًا ما". لم أسمع الكثير. فجأة، تم دفع اليدَين خلف ظهري. عندما حدث هذا، توترت ذراعي اليمنى قليلًا، وقالوا "أنت تقاوم الاعتقال إذا فعلت ذلك". "ثم وضعوا الأصفاد".

سأله أحد الضباط المعتقِلين له عما إذا كان طالبًا. عندما قال إنه كان كذلك، أبلغوه على الفور أنه محظور من الحرم الجامعي.

يقول: "لا يوجد ذكر للتهم بقدر ما أستطيع سماعه". "يتم نقلي إلى سيارة واحدة". "إنهم يربتون علي قليلًا. إنهم يطلبون بطاقة الطالب الخاصة بي".

تم وضع سيد في الجزء الخلفي من سيارة شرطة الحرم الجامعي مع سيفالينغام. تم نقلهما إلى مركز شرطة الجامعة.

تم تجريد سيد من هاتفه ومفاتيحه وملابسه وحقيبة ظهره وسماعات AirPods ووضعه في زنزانة احتجاز. لم يقرأ له أحد حقوق قانون ميراندا الخاصة به. تم إخباره مرة أخرى بأنه محظور من الحرم الجامعي.

"هل هذا الإخلاء؟" سأل شرطة الحرم الجامعي. لم ترد الشرطة. طلب الاتصال بمحامٍ. قيل له إنه يمكنه الاتصال بمحامٍ عندما تكون الشرطة جاهزة.

يقول: "ربما ذكروا شيئًا عن التعدي على ممتلكات الغير لكنني لا أتذكر بوضوح". "بالتأكيد لم يكن واضحًا بالنسبة لي". طلب منه ملء استمارات حول صحته العقلية وإذا كان يتناول الدواء. ثم تم إبلاغه بأنه متهم "بالتعدي على ممتلكات الغير المتحدية".

أقول "أنا طالب، كيف يتم التعدي على ذلك؟" يقول: "أنا أذهب إلى المدرسة هنا". "لا يبدو أن لديهم إجابة جيدة". أكرر، وأسأل عما إذا كان حظري من الحرم الجامعي يشكل إخلاء، لأنني أعيش في الحرم الجامعي. يقولون فقط، "الحظر من الحرم الجامعي". قلت شيئًا كهذا لا يجيبون عن السؤال. يقولون إنه سيتم شرح كل شيء في الرسالة، "من يكتب الرسالة؟" "يجيبون "عميد مدرسة الدراسات العليا".

نضال مستحق

تم نقل سيد إلى مسكنه في الحرم الجامعي. لم تسمح له شرطة الحرم الجامعي بالحصول على مفاتيحه. تم منحه بضع دقائق للحصول على أشياء مثل شاحن هاتفه. لقد أغلقوا باب شقته. هو أيضًا يبحث عن مأوى في مقهى العالم الصغير.

غالبًا ستعود سيفالينغام إلى تاميل نادو في جنوب الهند، حيث وُلدت، لقضاء إجازاتها الصيفية. تقول؛ إن الفقر والنضال اليومي لمن حولها، من أجل البقاء على قيد الحياة، كان ذلك "مستحقًا".

تقول: "إن التفاوت في حياتي وحياتهم، وكيفية التوفيق بين وجود هذه الأشياء في نفس العالم"، وصوتها يرتجف مع العاطفة. "كان دائمًا غريبًا جدًا بالنسبة لي". أعتقد أن هذا هو المكان الذي يأتي منه الكثير من اهتمامي بمعالجة عدم المساواة، والقدرة على التفكير في الناس خارج الولايات المتحدة كبشر، كأشخاص يستحقون الحياة والكرامة ".

يجب أن تتكيف الآن مع نفيها من الحرم الجامعي.

هناك العديد من الفترات المخزية في التاريخ الأميركي. الإبادة الجماعية التي قمنا بها ضد الشعوب الأصلية. العبودية. القمع العنيف للحركة العمالية التي شهدت مقتل مئات العمال. الإعدام خارج القانون. جيم وجين كرو. فيتنام- العراق- أفغانستان- ليبيا.

الإبادة الجماعية في غزة، التي نموّلها وندعمها، ذات أبعاد وحشية لدرجة أنها ستحجز مكانًا بارزًا في مسلسل هذه الجرائم.

لن يكون التاريخ متسامحًا مع معظمنا. لكنه سيبارك هؤلاء الطلاب ويبجّلهم.