عنف آرون بوشنل السامي

كانت التضحية بالنفس لآرون بوشنل في نهاية المطاف عملًا روحيًا، وهو عمل يحدّد الخير والشر بشكل جذري، ويدعونا إلى المقاومة.

آرون بوشنل، عندما وضع هاتفه الخلوي على الأرض لتجهيز بثّ مباشر، أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، مما أدّى إلى وفاته في واقعة عنف سلمي ضد الشر المتطرف.

كعضو في الخدمة الفعلية في القوات الجوية الأميركية، كان جزءًا من الآلات الضخمة التي تواصل الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، والتي لا تقل جرمًا أخلاقيًا عن الجنود الألمان والتكنوقراط والمهندسين والعلماء والبيروقراطيين الذين قاموا بتجهيز جهاز المحرقة النازية. كان هذا أمرًا لم يعد بإمكانه قبوله. لقد مات من أجل تطهير خطايانا.

قال بهدوء في مقطع الفيديو الخاص به، وهو يسير إلى بوابة السفارة: " لن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية". "أنا على وشْك الانخراط في عمل احتجاجي متطرف". ولكن بالمقارنة مع ما كان الناس يعانون منه في فلسطين على أيدي مستعمريهم، فإنه ليس متطرفًا على الإطلاق. هذا ما قررت طبقتنا الحاكمة أنه طبيعي".

إدانة عنف الدولة

يشترك الشباب والشابات في الجيش لأسباب عديدة، ولكن الجوع والقصف وقتل النساء والأطفال عادة لا يكون من بينهم. ألا ينبغي، في عالم عادل، أن يكسر الأسطول الأميركي الحصار الإسرائيلي على غزة لتوفير الغذاء والمأوى والدواء؟ ألا ينبغي أن تفرض الطائرات الحربية الأميركية منطقة حظر طيران فوق غزة؛ لوقف القصف العشوائي؟ ألا ينبغي إصدار إنذار نهائي لإسرائيل لسحب قواتها من غزة؟ ألا ينبغي وقف شحنات الأسلحة والمليارات من المساعدات العسكرية والاستخبارات المقدمة إلى إسرائيل؟ ألا ينبغي محاسبة أولئك الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، وكذلك أولئك الذين يدعمون الإبادة الجماعية؟

هذه الأسئلة البسيطة هي تلك التي يجبرنا موت بوشنل على مواجهتها.

"يحب الكثيرون منا أن يسألوا أنفسهم"، نشر قبل وقت قصير من انتحاره، "ماذا سأفعل إذا كنت على قيد الحياة أثناء العبودية؟ جيم كرو ساوث؟ أم الفصل العنصري؟ ماذا سأفعل إذا كان بلدي يرتكب إبادة جماعية؟ الجواب هو: أنت تفعل ذلك، الآن".

تدخلت قوات التحالف في شمال العراق في عام 1991 لحماية الأكراد، في أعقاب حرب الخليج الأولى. كانت معاناة الأكراد واسعة النطاق، ولكنها تقزّمت؛ بسبب الإبادة الجماعية في غزة. تم فرض منطقة حظر طيران للقوات الجوية العراقية. تم طرد الجيش العراقي من المناطق الكردية الشمالية. أنقذت المساعدات الإنسانية الأكراد من الجوع والأمراض المعدية والموت.

لكن تلك كانت – مرة أخرى – حربًا أخرى. الإبادة الجماعية شر عندما ينفذها أعداؤنا. يتم الدفاع عنها ومواصلتها عند تنفيذها من قبل حلفائنا.

يتحدث والتر بنيامين – الذي انتحر صديقاه: فريتز هاينلي، وريكا سيليجسون في عام 1914؛ احتجاجًا على العسكرة الألمانية والحرب العالمية الأولى – في مقالته "نقد العنف"، عن أعمال العنف التي يقوم بها الأفراد الذين يواجهون الشر المتطرف. أي فعل يتحدى الشر الجذري يخالف القانون باسم العدالة. إنه يؤكد سيادة الفرد وكرامته. إنه يدين العنف القسري للدولة. إنه يستلزم الرغبة في الموت. أطلق بنيامين على أعمال المقاومة المتطرفة هذه "العنف الروحي".

يكتب بنيامين:" فقط من أجل اليائسين، تم منحنا الأمل".

أطفأ بوشنل شمعة حياته بنفس الطريقة التي تم بها إطفاء حياة الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. يمكننا أن نشاهده يحترق حتى الموت. هذا ما يبدو عليه. هذا ما يحدث للفلسطينيين بسببنا.

رسالة سياسية

صورة حرق بوشنل للنفس – مثل صورة الراهب البوذي ثيتش كوانج دك في فيتنام في عام 1963، أو محمد بوعزيزي، شاب بائع فواكه في تونس، في عام 2010 – هي رسالة سياسية قوية. إنه يوقظ المشاهد من سُباته. إنه يجبر المشاهد على التشكيك في الافتراضات. إنه يتوسل إلى المشاهد أن يتصرف. إنه يقف على مسرح سياسي، أو ربما يؤدي طقوسًا دينية، في أقوى أشكالها. قال الراهب البوذي، Thích Nhất Hạnh عن التضحية بالنفس:"لذلك، فإن التعبير عن الإرادة عن طريق حرق النفس، لا يعني ارتكاب عمل من أعمال الدمار، ولكن القيام بعمل بناء، أي المعاناة والموت من أجل شعب المنتحر".

إذا كان بوشنل على استعداد للموت، صرخ مرارًا وتكرارًا: "الحرية لفلسطين!" عندما احترق، يجب أن يكون هناك شيء خاطئ بشكل رهيب.

غالبًا ما تصبح هذه التضحيات الفردية بالنفس نقاط تجمع للمعارضة الجماهيرية. يمكنهم إشعال الاضطرابات الثورية، كما فعلوا في تونس، وليبيا، ومصر، واليمن، والبحرين، وسوريا. لم يكن بوعزيزي – الذي كان مستاءً من أن السلطات المحلية، قد صادرت بضاعته وإنتاجه – ينوي بدْء ثورة. لكن المظالم التافهة والمهينة التي تحملها في ظل نظام بن علي الفاسد كان لها صدى لدى الجمهور الذي تعرض للإساءة. إذا كان بإمكانه الموت، فيمكنهم النزول إلى الشوارع.

هذه الأفعال هي ولادات ذبيحة. إنهم ينبئون بشيء جديد. إنهم الرفض الكامل، في شكله الأكثر دراماتيكية، للاتفاقيات وأنظمة السلطة السائدة. إنها مصممة لتكون مروعة. من المفترض أن يصابوا بالصدمة. الحرق حتى الموت هو واحد من أكثر الطرق المخيفة للموت.

تأتي التضحية بالنفس من الجذع اللاتيني immolāre، للرش بالدقيق المملح عند تقديم ضحية مكرسة للتضحية. تربط التضحية بالنفس، مثل بوشنل، المقدس والدنيء من خلال وسيلة الموت الذبيحة.

ولكن الذهاب إلى هذا الحد الأقصى يتطلب ما يسميه اللاهوتي راينولد نيبور: "جنون سامٍ في الروح". يلاحظ أن "لا شيء سوى مثل هذا الجنون سيخوض معركة مع القوة الخبيثة والشر الروحي في الأماكن المرتفعة". هذا الجنون خطير، ولكنه ضروري عند مواجهة الشر الجذري؛ لأنه بدونه "تحجب الحقيقة". يحذّر نيبور من أن الليبرالية "تفتقر إلى روح الحماس، ناهيك عن التعصب، وهو أمر ضروري للغاية لنقل العالم من مساراته المطروقة. إنه فكري جدًا وعاطفي قليل جدًا؛ ليكون قوة فعّالة في التاريخ".

كان هذا الاحتجاج الشديد – هذا "الجنون السامي "- سلاحًا قويًا في أيدي المضطهدين على مرّ التاريخ.

يُنظر إلى حوالي 160 عملية تضحية بالنفس في التبت منذ عام 2009 للاحتجاج على الاحتلال الصيني على أنها طقوس دينية، وهي أعمال تعلن استقلال الضحايا عن سيطرة الدولة. التضحية بالنفس تدعونا إلى طريقة مختلفة للوجود. يصبح هؤلاء الضحايا شهداء.

خيانة الذاكرة

مجتمعات المقاومة، حتى لو كانت علمانية، مرتبطة ببعضها بعضًا بتضحيات الشهداء. فقط المرتدون يخونون ذاكرتهم. الشهيد، من خلال مثاله على التضحية بالنفس، يضعف ويقطع الروابط والقوة القسرية للدولة. يمثل الشهيد رفضًا تامًا للوضع الراهن. هذا هو السبب في أن جميع الدول تسعى إلى تشويه سمعة الشهيد، أو تحويل الشهيد إلى غير آدمي. إنهم يعرفون ويخشون قوة الشهيد، حتى في الموت.

شهد دانيال إلسبرغ في عام 1965 ناشطًا مناهضًا للحرب يبلغ من العمر 22 عامًا، نورمان موريسون، يغمر نفسه بالكيروسين ويشعل النار في نفسه – أطلقت النيران على بُعد 10 أقدام في الهواء – خارج مكتب وزير الدفاع روبرت ماكنمارا في البنتاغون، للاحتجاج على حرب فيتنام. استشهد إلسبرغ بإحراق النفس، إلى جانب الاحتجاجات المناهضة للحرب على مستوى البلاد، كأحد العوامل التي دفعته إلى إصدار أوراق البنتاغون.

زار الكاهن الكاثوليكي الراديكالي، دانيال بيريغان، بعد سفره إلى فيتنام الشمالية مع وفد سلام خلال الحرب، غرفةَ مستشفى رونالد برازي. كان برازي طالبًا في المدرسة الثانوية غمر نفسه بالكيروسين في وسط مدينة سيراكيوز، نيويورك؛ للاحتجاج على الحرب.

كتب بيريغان:" كان لا يزال يعيش بعد شهر". "تمكنت من الوصول إليه". شممت رائحة اللحم المحترق، وفهمت من جديد ما رأيته في فيتنام الشمالية. كان الصبي يحتضر في عذاب، جسده مثل قطعة كبيرة من اللحم الملقاة على الشواية. توفي بعد ذلك بوقت قصير. شعرت أن حواسي قد تم غزوها بطريقة جديدة. لقد فهمت قوة الموت في العالم الحديث. كنت أعرف أنني يجب أن أتحدث وأتصرف ضد الموت؛ لأن وفاة هذا الصبي كانت تتضاعف ألف ضعف في أرض الأطفال المحترقين. لذلك ذهبت إلى كاتونسفيل؛ لأنني ذهبت إلى هانوي".

في كاتونسفيل، اقتحمت ماريلاند بيريغان وثمانيةُ نشطاءَ آخرون، يعرفون باسم كاتونسفيل ناين، مجلسَ المدينة في 17 مايو/أيار 1968. أخذوا 378 ملفًا حكوميًا، وأحرقوها بالنابالم محلي الصنع في موقف السيارات. حكم على بيريغان بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن فدرالي.

صفارات إنذار

كنت في براغ في عام 1989 من أجل الثورة المخملية. حضرت الاحتفال بذكرى التضحية بالنفس لطالب جامعي يبلغ من العمر 20 عامًا يدعى جان بالاخ. وقف بالاخ على الدرجات خارج المسرح الوطني في ساحة وينسيسلاس في عام 1969، وسكب البنزين على نفسه، وأشعل النار في نفسه. توفي متأثرًا بجراحه بعد ثلاثة أيام. ترك وراءه ملاحظة تقول: إن هذا العمل هو السبيل الوحيد المتبقي للاحتجاج على الغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا، الذي وقع قبل خمسة أشهر.

تم تفكيك موكب جنازته من قبل الشرطة. عندما أقيمت وقفات احتجاجية متكررة على ضوء الشموع في قبره في مقبرة أولساني، قامت السلطات الشيوعية، المصممة على القضاء على ذاكرته، بتفكيك جسده، وأحرقته وسلّمت الرماد إلى والدته.

خلال شتاء عام 1989، غطت الملصقات التي تحمل وجهَ بالاخ جدران براغ. تم قمع جنازته، قبل عقدين من الزمن، باعتبارها العمل الأسمى للمقاومة ضد السوفيات والنظام المؤيد للسوفيات الذي تم تثبيته بعد الإطاحة بألكسندر دوبشيك. سار الآلاف من الناس إلى ساحة جنود الجيش الأحمر، وأعادوا تسميتها ساحة جان بالاخ. لقد فاز.

في يوم من الأيام، إذا تم تفكيك دولة الفصل العنصري في إسرائيل، فإن الشارع الذي أشعل فيه بوشنل النار في نفسه سيحمل اسمه. سيتم تكريمه، مثل بالاخ؛ لشجاعته الأخلاقية. الفلسطينيون، الذين خانهم معظم العالم، ينظرون إليه بالفعل كبطل. بسببه، سيكون من المستحيل شيطنتنا جميعًا.

العنف السامي يرعب الطبقة الحاكمة الفاسدة والمشكوك فيها. إنه يكشف عن فسادهم. إنه يوضح أنه ليس الجميع مشلولين بسبب الخوف. إنها دعوة صفارات الإنذار لمحاربة الشر الراديكالي. هذا ما قصده بوشنل. تضحيته تتحدث إلى الجانب الخيّر في أنفسنا.