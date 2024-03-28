قرار مجلس الأمن.. المعنى والجدوى

بعد قرار مجلس الأمن أصبح من المتيقّن أن نتنياهو يسقط في مستنقع الدماء الذي صنعه ويجرّ معه كل حلفائه الإقليميين والدوليين.. فهل كان القرار كافيًا لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة، أم أنه مجرد ذرّ للرماد في العيون؟

الحقيقة أنّ واشنطن قد اضطرت للامتناع عن التصويت للمرّة الأولى دون استخدام الفيتو المعتاد والذي طلبه نتنياهو بشكل صريح؛ ليس لأنها كانت تريد إدانة حماس -كما قالت- وإنما لأنها قد أصبحت محملة بمخاطر القيادة الرعناء لنتنياهو الذي يَغرق ويُغرق معه كل حلفائه.

رسالة اعتراضية

كما أن الولايات المتحدة أرادت أن ترسل رسالة اعتراضية موجهة لنتنياهو الذي ركب دماغه ولم يعد يسمع لنصائح الراعي الأميركي الذي هو أكبر من مجرد راعٍ بكثير، فهو صاحب البيت، وليس مجرد ضيف ثقيل يتدخل فيما لا يعنيه كما يحاول أن يصوّره نتنياهو.

ومع ذلك فالرسالة الأميركية ليست مجردة من الغرض السياسي؛ لأنها تهدف أيضًا لإعادة تصميم وهندسة الحياة السياسية داخل إسرائيل، ووضع نتنياهو في مكانه الطبيعي بعيدًا عن اختطاف الكيان الصهيوني لمصالحه الشخصية.

فالكيان يجب ألا يكون أي شيء غير أنه مجرد امتداد وظيفي للإستراتيجية الأميركية، وغير مسموح بأن يدير أمنه الإستراتيجي بعيدًا عن رؤية المشروع الأميركي للمنطقة، كما أنه يجب ألا يكون في وضعية أخرى غير الوضعية التي وُضع لها، وهو أنه مجرد موظف لدى الإدارة الأميركية وينبغي ألا ينسى نفسه.

التأييد الأعمى يضرّ إسرائيل

كما أن الموقف الأميركي الجديد ليس – كما يظن البعض- تخليًا عن الكيان الصهيوني، أو عن الالتزام بتسليحه وضمان تفوقه، فهذه قواعد لا تُمسّ، وإنما هو لتأكيد طبيعة العلاقة بينهما بشكل أعمق، وتوطيد الارتباط بأمن الكيان والذي يجب ألا يتم التفريط فيه.. كما يجب أن نلاحظ في القرار استعداد الولايات المتحدة لتخليها عن أي قائد مهما كانت صهيونيته إذا هددت سياساته أو غطرسته الأمن الإستراتيجي للكيان.

ومن هنا يجب أن نلاحظ أن الموقف الأميركي الجديد هو لإنقاذ إسرائيل من نفسها ولا يحمل بحال أيَّ شكل من أشكال الإضرار بها، ولهذا نجد ترامب الذي هو الأشد تطرفًا في دعم الكيان الصهيوني في تاريخ الصراع، يؤكد ضرورةَ وقف هذه الحرب، بل ويتخذ من ذلك قاعدة لحملته الانتخابية التي يريد أن يهزمَ فيها بايدن والديمقراطيين من خلفه! لأنه يدرك هو الآخر أن التأييد الأعمى سيضرّ إسرائيل أكثر مما يفيدها.

صورة غير مألوفة

كما أن الموقف الأميركي الجديد يؤشر بوضوح إلى أن الشعب الأميركي قد بات يلفظ الوحشية الصهيونية التي تصبّ الحُمم الأميركية على رؤوس الأطفال والنساء دون تمييز، برغم أنهم يعانون الحصار منذ 17 عامًا، وهو ما استجلب تعاطفًا عالميًا لهم ولقضيتهم بدرجة لم تحدث في تاريخ الصراع، بل وتفوّقت سرديتهم في العالم على سردية إسرائيل التي دائمًا ما تمتّعت بالتفوق في دعايتها العالمية.

لقد بدا ترامب في صورة غير مألوفة وهو يكرر نفس عبارة بايدن: إن إسرائيل أصبحت في وضعية تخسر فيها كل أشكال الدعم في العالم، بل ويدعوها لأن تتقدم نحو السلام؛ لأنها تحتاج إلى مواصلة حياة طبيعية!

إلى هذا الحد وضح للجميع أن إسرائيل في مأزق كبير، وأن المقاومة الباسلة والصمود البطولي للشعب الفلسطيني قد نجحا في تغيير الكثير من الثوابت السياسية والإستراتيجية والمعنوية في عالم القرن الحادي والعشرين، وبقي أن تتفاعل أمتنا العربية والإسلامية مع بطولات الشعب الفلسطيني؛ لتكمل الملحمة وتحقق الانتصار المفقود للقيم والمبادئ التي أصبح العالم في حاجة ماسَّة إليها أكثر من أي وقت مضى.