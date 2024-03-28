الشيخ أحمد ياسين وحماس من حرج الأسئلة إلى النموذج الملهم!

كانت تجربة الشيخ أحمد ياسين محطة فارقة وحدثًا استثنائيًا في تاريخ الحركات الإسلامية، وفي مسار القضية الفلسطينية التي عاش كلَّ تفاصيلها، وصاغته أحداثُها المزلزلة من نكبة ونكسة وتهجير وأسر وقتل، وصنع هو بنفسه تحولاتها المركزية من إطلاقه انتفاضتين شعبيتين في وجه الاحتلال، وتأسيسه حركة باتت عيون قادتها السياسيين والعسكريين ترقب فجر التحرير الشامل، وترى أن الصلاة في الأقصى محررًا أضحى قاب قوسين أو أدنى من عام 2027.

ستة أشهر من الحرب العالمية الضارية على غزة والشعب الفلسطيني، لم تشغل حركة حماس عن استدعاء واستذكار مؤسسها في الذكرى العشرين لاستشهاده يوم 22 مارس/آذار 2004، وجاء في بيان الذكرى أن "طوفان الأقصى" برمزيته وعنفوانه "ثمرة من ثمرات إعداد الشيخ ياسين وجهاده".

كما جاء فيه أن الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بالأخص "يستلهمون من سيرته ومسيرته الجهادية، معالمَ الثبات والدّفاع عن الأرض، وصون الثوابت، والذّود عن المقدسات، وإستراتيجية مراكمة القوَّة، ومكامن انتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات، وإدارة المعركة مع العدو الصهيوني والإثخان في جيشه، ومجابهة مخططاته العدوانية، وتحقيق الانتصار عليه".

ثنائيات التحدي

استدعاء الشيخ ياسين والإشادة بتجربته الآن ليس أمرًا خاصًا بحركة حماس وحدها، فثمة إرهاصات تشير إلى أن عددًا من الحركات والتيارات الإسلامية السُنية أيضًا بدأت تستدعي الشيخ ياسين هذه الأيام، وتستحضر نجاح نموذج حماس في المواءمة بين عدة ثنائيات ظل التوازن بينها محل تحدٍّ لحركات الوعي والإصلاح في العالم الإسلامي.

مثل ثنائية كاريزما المؤسس وترسيخ المؤسسية في التنظيم والحركة، وثنائية العمق التزكويّ التربوي والفاعلية الميدانية، وثنائية حكمة مراعاة إكراهات الواقع الدولي وشجاعة الخروج على إطاره المتحيّز عند انسداد الأفق، وأخيرًا ثنائية الانضباط التنظيمي، وبثّ روح التدين الجماهيري الواعي، علاوة على ثنائية امتلاك القوة والمحافظة على انضباط حملتها.

تلك الثنائيات الحرجة أطلت برأسها على أبناء الحركات الإسلامية حين باغتهم "طوفان الأقصى" بما يمثله من إعداد واستعداد وإقدام وفداء، وهم في سكرات ألاعيب الثورات المضادة، وغمرات دعاياتها الفتّاكة التي كادت تقنع الإسلاميين أن التثاقل إلى الأرض، والرضا بالحياة الدنيا ضربة لازب لا فكاك منها، وأن الواقع المظلم – الذي أرادت اتفاقيات أبراهام بحمولتها الصليبية والصهيونية أن تفرضه في المنطقة – لا مفرّ منه.

هذه السكرات والغمرات المعيقة لم ينتبه الإسلاميون لخطورتها إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من الحرب الضارية على غزة، وهم يتفرجون على آلة القتل الإسرائيلية تفتك بالأبرياء، وتهدم المساجد والجامعات والمستشفيات، فلا يستطيعون إحداث ضغط جماهيري يقود الشعوب ويحرج الأنظمة، ويوقف العدوان، بينما ظلت شوارع العواصم الغربية مزدحمة بالمتعاطفين مع الفلسطينيين، والمحتجّين على الهمجية الإسرائيلية.

في هذا الواقع الذي عانق فيه أهل غزة عنان السماء، وخلدَ غيرهم أكثر إلى الأرض، استذكرت الجموع الإسلامية شيخ الشهداء أحمد ياسين، ونظرت إلى تجربة حركة حماس بعين النجاح والرضا، وكثر الهمس في جدوى ما كانت تقوم به الحركات الإسلامية في العقود الماضية من أعمال دعوية وسياسية واجتماعية، مع التصريح بأن المحن التي توالت على الإسلاميين والحروب التي شُنَّتْ عليهم لا تسوغ هذا الغياب، ولا تلك الغثائية؛ فكل المحن والحروب أمام محن غزة والحروب عليها ضئيلة، فبماذا تميز ياسين وحماس؟

أستاذ الفرسان

قام الشيخ أحمد ياسين بدور تجديدي للجهاد الإسلامي البصير، وبعث روح التدين في فلسطين، وأعاد بناء الفكر الإخواني كما تركه الإمام الشهيد حسن البنا قبل أن تغشاه غاشيات الإكراهات.

ويرى يحيى السنوار أن أبرز تحول أحدثه الشيخ أحمد ياسين في مسار القضية الفلسطينية، هو زرعه روحَ التحدي والتغلب على الخوف من المحتل، والاستعداد للمواجهة مع الصهاينة في مختلف الأراضي المحتلة.

يرصد يحيى السنوار في سيرته الذاتية الروائية: "الشوك والقرنفل" مظاهر التغلب على الخوف مع انطلاق الانتفاضة الأولى، فيذكر أنه مع تصاعد المظاهرات وعموم الاشتباكات في كل مكان بغزة استيقظ شاب على صوت والده العجوز وهو يوقظه صباحًا للمشاركة في المظاهرات، وتساءل الشاب في نفسه قائلًا: "من هذا الذي يوقظني لأشارك في المظاهرات والصدامات… أبي؟ أبي الذي كان منذ أيام يرتعد هلعًا حين كان يسمع أن هناك أحداثًا ما ضد الاحتلال، ويغلق علينا الباب ويمنعنا من الخروج، ماذا جرى في الكون حتى يحدث هذا التحول الخطير". (الشوك والقرنفل ص 198).

ذكر السنوار في ترجمته للأسير القسامي المحرر "أشرف البعلوجي" أن الروح التي سرت في غزة وفلسطين مع الانتفاضة هي الروح التي بثها فيهم الشيخ أحمد ياسين، فهو كما يقول عنه: "الروح التي أفاضها الله علينا، فجاءت حماسًا يشعل النفوس لينقلها من ضحية المشروع الذي يراد به صناعة مجموعات المرتزقة التي يريد بها اليهود أن يسيطروا على المنطقة، ويسُودوا العالم، إلى طلائع لحرب التحرير الشامل، ومقدمة لفرسان الحماس، لمغاوير المجد، لطلائع المجاهدين، صنّاع الحياة، عشاق الموت". (أشرف البعلوجي ص 3).

فالسنوار وجيله يعتبرون الشيخ ياسين "بحق ودون منازع رمز صورة الحياة التي دبت في نفوس هذا الشباب، فتدفق العطاء يطارد الموت يراوده، يصنع البطولات، يسطر المجد بحروف من نور أو نار، أو قل بحروف من ألم أو من أمل، أو بحروف من أحمد ياسين".

فعند السنوار أن الشيخ المقعد صاحب البصيرة النفاثة بتلك الروح المبثوثة هو "أستاذ الفرسان ومربيهم ورائدهم ورمزهم ومفجر الفروسية في صدورهم، والبطولة في أفعالهم، والحماس في أرواحهم، والتطلع إلى المجد في أعماقهم الذي دفعهم فعله الأسطورة؛ لأن يطاردوا الموت ويراودوه عن نفسه". (أشرف البعلوجي ص 3).

هذه الروح القتالية تطورت بعد الشيخ أحمد ياسين وصارت بعد عقدين من استشهاده فنًا قتاليًا محكمًا يبهر العالم بحسن تخطيطه وتكتيكه، ويتنزع إعجاب خريجي الكليات العسكرية العريقة، وذلك راجع إلى تميز المقاومة الفلسطينية في "صناعة الإنسان المقاتل"، لكن قبل وصول المقاومة إلى هذه الصناعة الرائدة، مرت بمراحل صعبة وأسئلة حرجة لم تعجلها عن خططها التربوية وبرامجها الإعدادية.

حرج الأسئلة

هذا العطاء المتدفّق والشباب المتوثّب العاشق للسلاح، والمقاتل الذي يطارد الشهادة ويراود الموت عن نفسه، ويؤرق العدو في كل الجبهات لم يصلحه الله في ليلة واحدة، ولا برز للوجود بسبب حادث عرضي، بل هو ثمرة أعوام طويلة من التربية والإعداد سبقتها سنوات من النقاش والشورى الملزمة قضت بأن مجابهة العدو بالسلاح تقتضي استعدادًا نفسيًا وروحيًا وبدنيًا، وانحناء طويلًا على المصاحف، ومكثًا غير قصير في المساجد، وانطلاقًا منها لـ"صناعة الإنسان المقاتل" الذي أعدّته حركة حماس عبر سنوات إعدادها الممتدة لعقود.

تَسيُّدُ حركة المقاومة الإسلامية حماس المشهدَ الفلسطيني المقاوم منذ الانتفاضة الأولى عام 1987 سبقته سنوات من الإحراج والتنكيب والتبكيت من لدن الفصائل الفلسطينية الأخرى، وهو إحراج كان وقعه الأشد على أعضاء الكتلة الإسلامية المحسوبة على "الإخوان المسلمين" في فلسطين، فالطلاب دومًا هم الأكثر حيوية وأدلجة وتفاخرًا بمكاسب أحزابهم وإنجازات جماعاتهم ومناقب فصائلهم.

كان لدى الاتحادات الطلابية في فلسطين منتصف الثمانينيات سؤال واحد كافٍ لإحراج أعضاء الكتلة الإسلامية، وهو: أين أنتم يا "إخوان مسلمين" من المقاومة المسلحة؟ فكان طلاب الإخوان حينها يتعللون بالإعداد والتربية، ثم ألجأهم إحراج الأسئلة لإعداد كتيِّب باسم: "الحقيقة الغائبة"، تحدثوا فيه عن جهاد الإخوان عام 1948، وجهاد الإسلاميين عمومًا في فلسطين منذ بداية قضيتها وحتى الستينيات.

وأضافوا للكتيِّب نبذة عن أسرة الجهاد بقيادة الشيخ عبدالله نمر درويش، واعتقال الشيخ أحمد ياسين ومجموعة من إخوانه عام 1984، كما يوثق الدكتور محمد نهاد الشيخ خليل في تأريخه لـ "حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة".

ولأن حقائق الماضي الغائبة لا تملأ فراغات الحاضر المشاهد، كان أعضاء الكتلة الإسلامية يتفادون النقاشات الطلابية بشكل عام، ومع الطلاب التابعين لحركة الجهاد الإسلامي بصفة خاصة؛ خوف ترسيخ صورة عن الانقسام الإسلامي في الوسط الطلابي.

قرار الإعداد اتُخذ بعد مناقشات طويلة داخل فلسطين وخارجها، فقد سافر الشيخ أحمد ياسين إلى العاصمة الأردنية عمَّان عام 1968 للقاء الدكتور عبدالله بوعزة مندوب إخوان فلسطين في الأردن، واتفقا على البدء بالإعداد وتأجيل العمل المسلح حتى تبلغ التربية مداها.

وكان الشيخ أحمد ياسين ميالًا إلى البدء بالعمل العسكري في تلك الفترة السحيقة، لكنه التزم بقرار الهيئة ونتيجة شُورَاها، وعاد إلى غزة مشمِّرًا عن ساعد الجِد في مساجدها، داعيًا مربيًا يجمع الشباب ويعدّ العدة.

ومن مظاهر عظمة الشيخ أحمد ياسين القيادية أنه اندفع لتطبيق قرار الشورى المخالف لرأيه كما لو كان رأيه، وسلخ سنوات طويلة من عمره للتربية والإعداد حتى آن الأوان، وانطلق الركب الحماسي في كرّ وفر، شهيد يتلوه شهيد، وقائد يخلفه آخر حتى صبّحوا العالم على يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

الإسلاميون والطوفان

لم يكن "طوفان الأقصى" كاشفًا لضعف الأنظمة أمام الأعداء، ولا لهشاشة المجتمعات العربية والإسلامية التي تسلّط عليها الاستعمار والاستبداد عقودًا طويلة فقط، بل كشف تيهَ الإسلاميين، وحاجتهم إلى انطلاق متجدد يضبط البوصلة، ويسفّه تضخم الشكلانيات، ويحصّن من مخاطر الاختراق الفكري والنفسي، ويتجاوز الخطوط الرمادية للعالَم الظالم، ويعلي من قيم الإنجاز القائمة على حقائق يجدها المسلمون عند الحاجة.

إن الثنائيات – التي نجح الشيخ أحمد ياسين وحركة حماس في المواءمة بين إكراهاتها وغيرها من الثنائيات التي قد تخصّ كل قُطر دون آخر – حريّ بالإسلاميين أن يتعاملوا معها بقوة، وأن ينظروا إلى الأمام، مستثمرين نقاط قوتهم التي لا يقدر على النيل منها عدوّ ولا صديق، وفي مقدمتها صدق التدين البصير، وعمق التجرد واليقين بما عند الله، والرهبة من سؤاله عن ضياع أجيال ألقت برَسَنها إلى الحركات الإسلامية؛ بحثًا عن العزة والخلاص. والله غالب على أمره.