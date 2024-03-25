العملات والأصول الرقْمية.. إلى أين يتجه العالم؟

يعيش العالم اليوم ثورة تكنولوجية سريعة وتحولًا تاريخيًا رهيبًا، حيث أصبحنا نتحدث الآن عن التحول الرقْمي، وعن رقمنة مجموعة من القطاعات الحيوية في حياتنا اليومية.

ناهيك عن الزخم الكبير الذي أصبحنا نراه ونسمعه عن العملات الرقْمية وعن NFTs، وأصبح أبناؤنا يتحدثون عن هذه الأمور ويحاولون امتلاك أدوات فهمها والاستفادة مما تتيحه من إمكانات وموارد. في مقابل جهل كبير من الأهالي بهذه الأمور، حيث هناك فجوة حاصلة وغير مسبوقة نلاحظها الآن بيننا وبين الجيل الحالي من أبنائنا. فهل يجب علينا محاربة الأمية الرقمية الآن؟، وهل تغير مفهوم الجهل؟

توسع رقمي وسوق واعدة

مع التطور الملاحظ الذي نراه في العالم والتوجه الرقمي الذي أصبح الجميع يتحدث عنه، تهافتَ الكثيرون على ركوب الموجة ومحاولة فهم السوق الرقمي، خاصة مع سماعنا كل مرة عن أرباح خيالية وأرقام فلكية يحققها بعض المشتغلين في الميدان.

فالعملات الرقمية هي عملات افتراضية تعتمد على تقنية blockchain. وهي تهدف إلى تمكين المعاملات المباشرة من نظير إلى نظير دون وسطاء سواء كان شخصًا أو مؤسسة.

وتعد بِيتكوين (Bitcoin) وإيثريوم (Ethereum) وBNB وUSDT أمثلة بارزة على العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية. على عكس العملات التقليدية، لأنها مشفرة وتستخدم هذا التشفير لزيادة أمان المعاملات عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى شراء العملات المشفرة، يرغب العديد من الأشخاص في تداولها لتحقيق الربح؛ لأن المضاربين يتحكمون في ارتفاع وانخفاض أسعارها.

وهي لا تصدر عن سلطة مركزية، مما يحميها من التدخل والتلاعب الحكومي. يؤدي تعدين Bitcoin إلى تقليل مكافآت القائمين بالتعدين، ويمكن أن يؤثر على ربحية تعدينها، مما يجبر القائمين بتعدين هذه العملة الرقمية على التكيف ويصبحون أعلى كفاءة.

تشير البيانات التاريخية أيضًا إلى أن تعدين البيتكوين يمكن أن يكون له تأثير كبير على السعر. في حين أن الاختراق التصاعدي، بشكل عام بالنسبة للبيتكوين، قد يؤدي إلى تقلبات الأسعار على المدى القصير؛ باعتبارها أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث الشعبية والقيمة السوقية، ويمكن أن يكون لهذا الحدث الكبير أيضًا تأثير على سوق العملات الأخرى.

وإذا تأملنا مسار قيمة البيتكوين فسنجد أنها قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة وتاريخية، حيث لامست قيمة هذه العملة حاجز الـ 75 ألف دولار أميركي. وأظهر تقرير لشركة "CoinShares" الأوروبية المعروفة في مجال إدارة الأصول البديلة والمتخصصة في الأصول الرقمية، أن التدفقات الداخلية لأصول العملات المشفرة، ارتفعت إلى مستوى قياسي هذا العام مع تزايد اهتمام المستثمرين بهذه العملات. ويرجع هذا الارتفاع إلى اقتراب شهر أبريل/نيسان وهو موعد الانتصاف المقبل للبيتكوين.

يحدث الانتصاف كل أربع سنوات، وهو جزء من عملية تعدين العملة الرقمية، وأحد أهم البروتوكولات التي تحدد هوية العملة الأكثر قوة في العالم الرقمي. وهذا متأصل في كود مصدر البيتكوين، وهدفه التقليل من مكافأة الكتلة التعدينية بمقدار النصف لكل كتلة، مما يجعلها تتحكم بالتضخم وإبطاء معدل إنشاء عملات البيتكوين الجديدة، وهو ما يجعلها تحافظ على الندرة ومحاكاة انكماشية المعادن الثمينة مثل الذهب.

ومع سماح "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية" رسميًا بتداول عملة بيتكوين في صناديق الاستثمار المتداولة مع بداية هذه السنة، تم إدراج أحد عشر صندوقًا استثماريًا في البورصة، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام الاستثمار في العملات الرقمية.

مخاطر الاحتيال والقرصنة

تعتبر العملات الرقمية محمية بالتشفير، وبالتالي فهي مقاومة للاحتيال من حيث المبدأ، لكن هذا لم يمنع التعرض لمخاطر كثيرة، ولن يمنعها بالتأكيد مستقبلًا، خاصة مع التطور المذهل الذي تعرفه تقنيات الذكاء الاصطناعي واستعمالاتها المختلفة.

وبِغض النظر عن مخاطر الانهيار الكبير والمفاجئ لقيمة العملات المشفرة التي قد يواجهها الأشخاص والمؤسسات، تمامًا مثلما يحدث مع العملات الورقية بحكم عوامل متعددة يتداخل فيها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والجيوستراتيجي، فإن التعامل بالعملات الرقمية يبقى معرضًا لأخطار كثيرة.

تتمثل في عمليات القرصنة، حيث تتحدث الوقائع عن حالات كثيرة للقرصنة بلغت قيمة بعضها مئات الملايين من الدولارات. كما يعاني المجال من مخاطر الاحتيال عن طريق قيام بعض الجهات بإنشاء منصات رقمية غير موثوق بها تقوم بجمع استثمارات الأفراد والمؤسسات وتغلق بعد ذلك.

كما يواجه هذا القطاع إمكانية تلاعب أصحاب الشركات بالأرقام، وإعطاء أرقام غير صحيحة عن الأرباح لتضليل المؤسسات المالية والمستثمرين فيها؛ بهدف نهب مدخراتهم، مثلما وقع لمنصة (FTX)، بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة التي أعلنت إفلاسها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويحاكم مؤسسها "صامويل بانكمان فرايد" الذي يملك في نفس الوقت واحدة من أهم شركات تداول العملات الرقمية، بتهمة الاحتيال، مما كان له تأثير بالغ السلبية على ثقة المتداولين.

ماذا عن الرمز غير القابل للاستبدال؟

تعتبر الـ NFTs شكلًا من أشكال الأصول الرقمية؛ لأنها فريدة ولا يمكن استبدالها بأي شيء آخر. على الرغم من أن العملات الرقمية مثل البيتكوين قابلة للاستبدال؛ لأنه يمكن استبدال عملة بأخرى بنفس القيمة. ومع ذلك، فإن NFTs هي أصول رقمية لكل منها قيمة مختلفة، ولا يمكن استبدالها بأصول أخرى. NFTs هي دليل على ملكية الأصول الرقمية، مثل الصورة أو الرسم أو التغريدة أو الفيديو الموسيقي.

يمكن لمالكي NFTs تحقيق الدخل من الملكية أو حقوق الملكية. ومع ذلك فإن امتلاك الـ NFTs لا يعني بالضرورة أن الشخص لديه حقوق حصرية، حيث يمكن نسخ أي شيء رقمي إلى ما لا نهاية.

إن ذلك شكل من أشكال الملكية الرقمية الجديدة، الذي شكل ثورة في عالم التكنولوجيا؛ إذ استطاع الكثير من الناس جني المال الكثير منه، ويتنبأ الكثير من المهتمين بمجال المال والأعمال أنه سيكون واحدًا من أهم مجالات الاستثمار المالي، حيث سيتحوّل الكثير من الأشخاص والشركات إلى الاستثمار فيه مما سيحقق له انتشارًا كبيرًا.

وعمومًا يمكن القول؛ إن عالم العملات والأصول الرقمية لم يعد مجرد حديث في العالم الافتراضي حين بدأت الظاهرة قبل سنوات قليلة، بل أصبح جزءًا من العالم الواقعي الذي يساهم في حركية الاقتصاد العالمي، خاصة مع قبول العديد من الشركات مبدأ الدفع بالعملات الرقمية مثل عملة البيتكوين.

وكذلك توجُّه بعض الدول نحو إصدار عملات رقمية، مثل الدولار الأميركي الرقمي واليوان الرقمي الذي أصبحت دوائر القرار الاقتصادي تتحدث عنه في الصين. والحبل على الجرار، ما دام أن القوتين اللتين تحددان مسار العالم على الصعيد الاقتصادي، قد شقّتا طريقهما على هذا الصعيد.