الطاغية المبتسم عاد ليأخذ بالثأر

إذا كانت هذه البداية الصريحة والمباشرة تزعج حسّاساتك الرقيقة، فالأفضل لك، أيها القارئ العزيز، أن تتخلى أخيرًا عن الأساطير المغلفة بالسكر حول أمة منقسمة ومضطربة انتخبت رئيسًا فاشيًا، مرة أخرى.

في مواجهة تحدٍّ ملحٍ، يجد الأميركيون المستنيرون أنفسهم أمام مهمة كبيرة، بعد أن أبدوا معارضة واضحة وقاطعة لكل ما يمثل استبداد هذا الطاغية المبتسم الذي يتوق إلى الانتقام. انتقامٌ تفجر في داخله كغليان القدور.

قبل وقت طويل من توجه مساعدي ترامب المقربين ووزراء حكومته السابقين، متأخرين، إلى "نيويورك تايمز" أو "سي إن إن" لتحذير الأميركيين بأن هذا الديماغوجي الصريح الذي خدموه بإذعان شديد كان فاشيًا أصيلًا، كان كُتاب مثلي يطلقون الإنذارات حول طبيعته الاستبدادية في مقال بعد مقال منذ عام 2016.

لقد ظل هؤلاء المثقفون يرون أن تحذيراتنا مبالغٌ فيها، عابرة، صادرة عن كتّاب يتوهمون تأثيرًا أكبر مما يملكون، لا سيما حين تجاهلوا تمامًا ما حذرنا منه بجدية حيال الفاشية. واستمروا في هذا الوهم حتى بعد أن أطلق ترامب تمردًا عنيفًا في قلب الديمقراطية الأميركية، عندما استهدف أنصاره مبنى الكابيتول في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات.

أظهر المثقفون المهذبون، بطبيعة الحال، استعدادًا لتبرير الحقيقة غير القابلة للجدل الآن بأن عددًا مذهلًا من الأميركيين دعموا فاشيًا صريحًا، باعتبارها مجرد فعل غير محظوظ لكنه ربما قابل للفهم من قِبل "طائفة" غاضبة تتشارك في تناغم مع خطابه المتدنّي وشكاواه الضيقة.

كانت هذه هي المواقف السطحية منذ البداية – التهرب، والتبرير، وتبرئة الواضح: الفاشية أصبحت سائدة في أميركا.

ترامب ليس قائد "طائفة". بل يجسد مجموعة من القيم والمعتقدات التي تمثل، لأتباعه عبر أرجاء أميركا، أيديولوجية لا تقاوم؛ أيديولوجية تعتمد أسسها على القسوة والانتقام والجهل.

ليس لدي شك في أنه عندما يؤدي ترامب القسم الرئاسي في وقت مبكر من العام المقبل، ويقسم على الكتاب المقدس لدعم الدستور، سيقوم على الفور بتدنيسه لإرضاء الرغبة السائدة في القسوة والانتقام والجهل.

سيتم اضطهاد ومحاكمة "الأعداء من الداخل" غير الموالين.

سيتم اعتقال وترحيل "الطفيليات" من المهاجرين الذين دمروا الروح البيضاء لأميركا – سواء كانوا يحملون الجنسية أم لا – بدون إجراءات قانونية، وسيجردون من وظائفهم ويفصلون عن عائلاتهم، باستخدام القوة المفرطة إذا لزم الأمر.

ستكون بقايا الصحافة الحرة في أميركا هدفًا للتهديدات والترهيب والعقوبات الانتقامية. وسينحني الأوليغاركيون الذين يملكون الصحف الكبرى ومحطات التلفاز بالإذعان.

سيتم سحب أو إلغاء الحقوق المدنية والقانونية التي تم تحقيقها من خلال عقود من الاحتجاجات الصاخبة، والعمل الجاد بمساعدة سعيدة من الكونغرس المتواطئ والمحكمة العليا.

تقع المسؤولية، والواجب، على عاتق أميركا المستنيرة لمحاولة إيقاف ومنع أميركا من "العودة إلى الوراء".

المقاومة ليست عبثية. بل هي ضرورة.

سيسيطر الخوف واليأس على أميركا المستنيرة في الأيام والأسابيع القادمة. وهذا متوقع أمام مواجهة مؤلمة ومربكة لانتصار جمهوري واسع. عندما ينهض الأميركيون المستنيرون من صدمتهم الأولية – وسيحدث ذلك – يجب أن يقاوموا الإغراء السهل في الانغماس في اللوم.

عليهم، بدلًا من ذلك، التكاتف في تحدٍ. يجب أن ينظموا ويشكلوا قوة جبارة بهدف واحد شامل: أن يكونوا مخلصين للدستور الذي يتعهدون بالولاء الصادق له، وأن يحموا بعضهم البعض، قدر استطاعتهم، من الأذى والحزن الذي لا شك سيأتي.

يمكن تحقيق ذلك. بل يجب تحقيقه.

ستتطلب هذه المهمة الجسيمة إرادة وتصميمًا راسخين؛ نفس الإرادة والتصميم اللذين استخدمهما الأميركيون المستنيرون في الماضي لجعل وطنهم أكثر عدلًا وإنصافًا وترحيبًا.

أكرر أن هذا هو واجبك ومسؤوليتك، يا أميركا المستنيرة. ستحتاجين لبعض الوقت لتضميد جراحك المفتوحة، ثم عليكِ أن تباشري الأعمال الحيوية التي أمامك مع العلم أنكِ السد المنيع، وأنكِ كثر، وأنكِ على حق.

تخبرنا التجارب التاريخية أنه، مهما كان قبحهم وتدميرهم، لا يمكن للفاشيين مثل ترامب أن ينتصروا. في النهاية، يدمرون أنفسهم.

السؤال هو: هل سيدمر ترامب أميركا أيضًا؟

أنا مقتنع أن الأميركيين المستنيرين سيفعلون كل ما بوسعهم، بكل قوتهم، لمنع خراب أميركا.

هل سيكون ذلك كافيًا؟ لا أعلم.

لكن البديل مرعب للغاية لدرجة يصعب تصورها.