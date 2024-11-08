ترامب الذي سيطرد جميع المهاجرين حتى حاملي الجنسية

في الأيام والساعات الأخيرة التي سبقت انتخابات 2024، وبينما كانت البلاد بأكملها تتوتر بشدة، تصاعدت الرسائل والمناشدات لجمع التبرعات، والدعوات للخروج والتصويت، والتنبؤات حول من سيفوز، وكيف ستسير عملية التصويت، وما قد تعنيه النتائج المختلفة لمستقبل الديمقراطية الأميركية.

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بلغ الأمر ذروته، وامتلأت الساحة بآراء النقاد والمحللين السياسيين والمستشارين، بل وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكلهم يتسابقون إلى الإدلاء بآرائهم، عاقدين العزم على ألا يحتفظوا بها لأنفسهم.

تراوحت التوقعات بين أشخاص عاقلين قاموا بتخمينات مدروسة، وأولئك الذين انخرطوا في أمنيات وأفكار بعيدة. في قناة فوكس نيوز، كان آلان ليشتمان، الرجل الذي تنبأ بشكل صحيح بنتائج جميع الانتخابات الرئاسية الأميركية عدا واحدة في آخر 50 عامًا، متأكدًا من أن كامالا هاريس ستفوز.

لقد كانت الأنسب وفقًا للمعايير السياسية الثلاثة عشر التي ابتكرها. وقد تلقى تهديدات بالقتل جراء تصريحاته. ثم أبدى مايكل مور تفاؤلًا قائلًا: "أنا أشعر بشعور رائع لأن الموازين تنقلب"، وكان واثقًا من أن كامالا هاريس ستفوز. استندت توقعاته إلى استطلاع سياسي من جهة خبيرة في هذا المجال!

إذن، ما الذي يجذب الناس إلى شخص مدان بتهم جنائية ويقوم بإهانة النساء، والذي قاد شاحنة نفايات قبل أيام من الانتخابات للترويج لفكرة أن هاريس وصفت أتباعه بـ "القمامة"، بينما في الحقيقة، كان أحد أعضاء فريقه هو من وصف بورتوريكو بـ "جزيرة عائمة من القمامة". حتى إن صحيفة ميامي هيرالد الكبيرة في فلوريدا أدانت هذا التصريح ووصفته بـ "المقزز".

أثارت هذه الإهانة العنصرية غضب الجمهوريين في فلوريدا، التي تضم أكبر عدد من السكان البورتوريكيين في الولايات المتحدة القارية.

لاحظ المحلل السياسي الأميركي الأفريقي البارز، ستيفن فيليبس، أن نسبة الدعم لترامب في أميركا اليوم هي حوالي 45 إلى 46 في المائة من الناخبين الذين يعتقدون أن أميركا يجب أن تكون للبيض.

هؤلاء الناخبون هم غالبًا من الرجال البيض غير المتعلمين الذين يعيشون بعيدًا عن المدن الكبرى. في تجمع كراهية في ماديسون سكوير غاردن، وعد ترامب وأصدقاؤه هذه القاعدة بأنهم سيعيدون أميركا لتكون كذلك حال عودتهم للسلطة.

صرخ مستشار ترامب للهجرة، ستيفن ميلر، قائلًا: "أميركا للأميركيين فقط". لم يكن يقصد بالطبع الأميركيين الأصليين. (يُذكر أن ستيفن ميلر هو من سلالة مهاجرين فروا إلى أميركا هربًا من مذابح روسيا).

وعد ترامب بطرد جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بمن في ذلك المواطنون المتجنسون. في ظل هذه الظروف، من الصعب ألا يُعتبر عام 2024 انتصارًا للبيض المتفوقين الذين سيهيمنون الآن على كل فرع من فروع الحكومة الأميركية. لقد كشف دونالد ترامب القوة السياسية للتفوق الأبيض. هذا الرجل يمكنه فعل أي شيء تقريبًا، وسيُعفى عنه من غالبية الناخبين البيض، ما دام أنك تحارب من أجل البيض.

لكن كما أشار فيليبس، فإن عدد الناخبين البيض المتعصبين ليسوا الأغلبية من الناخبين الأميركيين، ويمكن إبعادهم عن السلطة بالتصويت.

في ليلة الانتخابات، وقف أحد المذيعين أمام رسم بياني رقمي بخلفية مربعات، وهو يقرأ خريطة بنسلفانيا بحماسة مع أكمامه المرفوعة. كانت المقاطعات الديمقراطية باللون الأزرق، والفائزة الجمهورية باللون الأحمر.

تحدث بحماسة وهو يراقب تقدم الألوان بملء الفراغات. كانت جورجيا الأكثر توترًا، حيث بقيت صورة ترامب والمربع الأحمر الكبير بجواره في الصدارة لساعات. لكن الديمقراطيين كانوا لا يزال لديهم أمل؛ لأن المنطقة الزرقاء في منطقة أتلانتا الكبرى كانت آخر منطقة سيتم احتساب أصواتها فيها. ومع تدفق الأصوات، توازنت الألوان على الخريطة، ولكن بقي اللون الأحمر في الصدارة.

في وقت لاحق، بدأ استطلاع خروج غير معتاد يتضح معناه. بينما كان ترامب يحث قاعدته على الخروج والتصويت، كان أيضًا يدفع جزءًا كبيرًا من مؤيدي هاريس إلى صناديق الاقتراع. ووجد استطلاع لشبكة NBC أن ثلثي مؤيدي هاريس دعموها بنشاط، ولكن الباقين كانوا يصوتون ليس لصالح هاريس، بل ضد دونالد ترامب.

منع مرشح من الفوز من خلال التصويت لمنافسه يحقق تأثيرًا محدودًا في سباق متقارب يعتمد على الحماس ونسبة الإقبال. التصويت يشبه إلى حد كبير مسابقة شعبية، كلما زاد الحماس والاهتمام الذي تولده، زادت فرصك في الفوز.

كان الحماس موجودًا عندما أعلن بايدن أخيرًا انسحابه (متأخرًا)، وأعلنت كامالا هاريس ترشحها للرئاسة. لكنه لم يستمر. كان على هاريس أن تُظهر للأميركيين أنها تقف إلى جانبهم وأنها ستدافع عن قضاياهم ومصالحهم بجرأة وشجاعة. ولكن كيف يمكنها فعل ذلك، وهي مدينة لأصحاب الأموال المظلمة والممولين الإسرائيليين الذين قدموا لها وللحزب الديمقراطي عشرات الملايين من الدولارات؟

هناك مقولة بين مراقبي الانتخابات؛ الانتخابات دائمًا هي خسارة للديمقراطيين. في نهاية المطاف، لطالما اعتبروا حزب الشعب! كل ما يحتاجونه هو تمثيل ما يريده الشعب الأميركي، أو على الأقل التظاهر بذلك. هذا العام، قام الديمقراطيون بالعكس. في بعض الأحيان، بدا أن الحزب يحاول بجهد ألا يبقى في السلطة.

وبينما ناشد الجناح التقدمي للحزب وقواعده كامالا هاريس للابتعاد عن دعم بايدن لدولة خارجة عن القانون ترتكب الإبادة الجماعية، تم تجاهلهم تمامًا من قبل هاريس. بحلول الساعة 11 مساءً، عندما توقعت وسائل الإعلام أن ترامب سيفوز بجميع الولايات السبع المتأرجحة، كان من المستحيل ابتلاع المرارة بأن هاريس، لو كانت قد علقت المساعدات العسكرية للدولة القاتلة إسرائيل بناءً على القانون الدولي والأميركي، لكانت جذبت أصوات العرب الأميركيين وفازت بسهولة في معظم الولايات المتأرجحة.

وفي اللحظة التي كانت تحتاج فيها إلى جذب الشباب التقدميين، توجهت نحو اليمين. حتى مؤيدو المهندس الجمهوري لحرب الإرهاب، ديك تشيني وابنته ليز، حصلوا على اهتمام أكثر من كامالا هاريس من حملة هاريس مقارنة بالشباب المناهضين للإبادة الجماعية.

في يوم السبت قبل الانتخابات، ظهرت كامالا هاريس في البرنامج الكوميدي "ساترداي نايت لايف" الذي يبث في الساعة 11:30 مساءً على NBC. جزء كبير من الفقرة المكتوبة لها كان شعرًا مقفى بينها وبين الممثلة التي تلعب دورها، وبدت وكأنها مصممة لمساعدة الأميركيين على نطق اسمها بشكل صحيح بمجرد أن تصبح رئيسة.

كانت فقرة دعاية مجاملة بدون حتى إيماءة للسخرية أو حدة ترفيهية قد تجعل هاريس تبدو أكثر إنسانية وأصالة. مع اقتراب النهاية، كانت الحملة السطحية المدفوعة إعلاميًا تفقد جاذبيتها، بينما تجاهلت هاريس والحزب، الشباب الأميركي، مما جعلهم يشعرون بالتهميش والاستياء.

نشر المحرر في مجموعة المراقبة الإعلامية FAIR مخاوفه على فيسبوك مستذكرًا أن ترامب تعهد قبل عام بـ "اقتلاع الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وقطاع الطرق الراديكاليين الذين يعيشون كحشرات داخل حدود بلدنا". لاحظ المحرر أنه وسط لغة ترامب السلطوية المحملة بالإيحاءات النازية حول "العدو من الداخل"، فإنه سيكون بالتأكيد من بين هؤلاء "اليساريين الراديكاليين". تساءل المحرر عما إذا كان ترامب جادًا بشأن هذه التطهيرات، ولكنه تمنى ألا يحصل على الفرصة لمعرفة ذلك.

في حوالي الساعة 11:05 مساءً، أعطت أداة التنبؤ في صحيفة نيويورك تايمز لدونالد ترامب احتمال فوز بنسبة 89%، وأولئك الذين كانوا يشاهدون اضطروا للاعتراف بأن الرجل الذي ووعد بطرد المهاجرين، وتفاخر بالاعتداء الجنسي على النساء، والذي أخبر ناخبيه من النساء من اليمين المسيحي أن يصوتن بنفس الطريقة التي يصوت بها أزواجهن ، قد عاد إلى السلطة.

سيكون دونالد ترامب بالفعل رئيسًا للولايات المتحدة، على الأقل للأربع سنوات القادمة.