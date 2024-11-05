بهذه الطريقة يحب ترامب إهانة النساء

حركة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا" (MAGA) بقيادة دونالد ترامب هي في جوهرها طائفة ذكورية. تدعي هذه الحركة أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح "عظيمة مجددًا" فقط إذا تعلم الرجال الأميركيون العصريون أن يكونوا "رجالًا أقوياء" مثل آبائهم وأجدادهم، وأن يفرضوا سيطرتهم على "نسائهم"، ويستعيدوا "السيطرة".

تشجّع هذه الحركة الرجال على إخفاء مشاعرهم، واستخدام العنف؛ لتحقيق التقدم في الحياة، وتلقي النصائح ليس من الخبراء والأحباء، بل مما يسمى بـ "الذكور الفا" المشهورين، مثل المذيع جو روغن، أو الملياردير مالك منصة إكس (تويتر سابقًا) والداعم الرئيسي لترامب الآن، إيلون ماسك.

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هذه الحركة السامة، التي تعتمد على وعد بإعادة أميركا إلى عصر ذهبي متخيل عندما كانت النساء يعرفن مكانهن، وبالتالي كانت الحياة سعيدة للجميع، للأسف، وضعت الإطار للانتخابات الرئاسية القادمة في أقوى دول العالم.

نحن الآن نعيش في واقع حيث يبدو أن ملايين الرجال الأميركيين (وعددًا ليس بالقليل من النساء) يرون في دونالد ترامب رمزًا للقوة الذكورية، وينظرون إلى انتخابه لرئاسة ثانية أنه الحل الوحيد لمشاكل البلاد الكثيرة.

لدى الرئيس السابق ونجم تلفزيون الواقع تاريخ طويل من إهانة النساء والتقليل من شأنهن على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون. يقوم بانتظام بتعليقات فظة ومسيئة حول النساء البارزات، وخصوصًا اللواتي يتحدثن ضده في تجمعاته التلفزيونية التي يحضرها الآلاف.

ينتقد مظهرهن الجسدي، ويهين عائلاتهن، وحتى اختياراتهن الإنجابية. وقد اتهمته 26 امرأة على الأقل بسوء السلوك الجنسي والاعتداء. تعود هذه الاتهامات إلى السبعينيات وتشمل الاغتصاب والتقبيل غير المرغوب فيه، والتحرش الجسدي، والتلصص. العام الماضي، وجدت هيئة المحلفين في محاكمة مدنية أنه مذنب بالاعتداء الجنسي وألزموه بدفع 5 ملايين دولار لمدعية.

ينكر ترامب جميع الاتهامات، لكن مع ذلك، فإن احتقاره للنساء واضح لأي شخص يستمع لكلماته ويرى تصرفاته. حتى نائب الرئيس الذي اختاره، جي دي فانس، هو متعصب ضد النساء، يسيء إلى خصومهم الديمقراطيين بوصفهنّ "نساء قطط بلا أطفال".

في عالم عاقل، سيكون هذا السجل من الكراهية تجاه النساء والذكورية العنيفة كافيًا لضمان أن ترامب لن يقترب أبدًا من البيت الأبيض مجددًا. ولكننا لا نعيش في عالم عاقل.

لقد وضعت حركة MAGA الإطار الانتخابي كله حول القوالب النمطية للذكورة. زعموا أن كل شيء يعتمد على التحمل البدني، والاستعداد لإلحاق الأذى بالأعداء، وأن يكون الرجل "الرجولي" بشكل عام، ويبدو أنهم تمكنوا من إقناع عدد كافٍ من الناس ليحظوا بفرصة جيدة للفوز بهذه الانتخابات.

ماذا يقول لنا هذا عن المجتمع الأميركي؟

في الأشهر القليلة الماضية، رأينا مرارًا وتكرارًا مهاجمة الخصم الرئيسي لترامب، نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، ليس بسبب مواقفها السياسية أو سلوكها في المنصب، بل بسبب فترة شبابها.

لقد اتهمت بأنها "منحلة" في شبابها وأنها "تسلّقت السلم الوظيفي من خلال طلب المساعدة من رجال أقوياء". كتب المعلق المحافظ وصانع الأفلام مات والش على منصة إكس أن هاريس "بنت مسيرتها المهنية على استجداء المعونات من الرجال الأقوياء"، ووصفت مذيعة فوكس نيوز ميغين كيلي هذه التعليقات بأنها مفيدة للناخبين و"لعبة عادلة" تمامًا.

بالطبع، هذه مجرد شائعات غير مثبتة: القصة القديمة عن استخدام الثرثرة التي لا أساس لها ضد امرأة ناجحة. وحتى لو كانت هذه الشائعات صحيحة، فإن تاريخ علاقاتها الشخصية لن يكون له أي تأثير على أدائها في العمل، ولا يميزها عن ترامب: المعروف بأنه متعهد متعدد العلاقات ومنتهك للنساء الذي وصل إلى ما هو عليه بفضل المال والصلات العائلية.

علاوة على الكراهية العادية للنساء المتمحورة حول الادعاء بعدم العفة، اتهم أنصار ترامب "الرجولي" هاريس بأنها "مدمرة للبيوت" (بسبب علاقة سابقة مع رجل كان في ذلك الوقت منفصلًا، ولكن ليس مطلقًا من زوجته)، وادعوا أنها رجل تحول للعيش كأنثى (هذا الاتهام يصعب تفسيره، ولكن ربما يشير إلى أنها لم تكن لتنجح في السياسة لو كانت امرأة طبيعية)، و"لا تمتلك مصلحة في مستقبل البلاد" لأنها لا تمتلك أطفالًا بيولوجيين.

هاريس، وهي الابنة الوحيدة لزوجين من المهاجرين السود والآسيويين الجنوبيين، اتهمت أيضًا بأنها ليست سوداء بما فيه الكفاية (لأنها نصف آسيوية جنوبية)، وليست آسيوية جنوبية بما فيه الكفاية (لأنها نصف سوداء!)، وليست أميركية بما يكفي (لأنها ولدت لأبوين مهاجرين).

بوجه عام، طوال موسم الحملة، بدت حركة MAGA وكأنها تقدم الحجة بأن هاريس لا ينبغي انتخابها رئيسة لأن كونها امرأة يجعلها ضعيفة أخلاقيًا وجسديًا وعاطفيًا، وغير مؤهلة لقيادة الأمة الأميركية "القوية والرجولية" في هذه اللحظة من الأزمة والمحن.

بالنظر إلى النجاح الظاهر لحملة ترامب الحالية – رغم كل فضائحه و34 إدانة جنائية، يظل ترامب على قدم المساواة مع هاريس في جميع الاستطلاعات الأخيرة – وانتصاره الصادم في 2016 ضد هيلاري كلينتون، بدأت بعض الأصوات تشير إلى أن أميركا ربما ليست جاهزة بعد – وربما لن تكون جاهزة أبدًا – لانتخاب امرأة كقائدة.

على الرغم من أن هؤلاء المتشائمين محقون بلا شك بشأن الكراهية تجاه النساء والتحيز في المجتمع الأميركي، والمعركة الشاقة التي تواجهها المرشحات في السياسة الأميركية، يبدو أنهم يتجاهلون حقيقتين مهمتين:

أولًا، كلينتون، التي حملت عبئًا سياسيًا أثقل بكثير من هاريس، رغم خسارتها المجمع الانتخابي، فازت بالتصويت الشعبي في 2016.

ثانيًا، هذا العام، على الرغم من كل الكراهية تجاه النساء، والألقاب البذيئة، والإهانات، لم تتأخر كامالا هاريس في الاستطلاعات، ولديها فرصة حقيقية للغاية للفوز بهذه الانتخابات.

بالطبع، يبدو أن غالبية الرجال (خاصة الرجال البيض) يدعمون ذكورية ترامب ويظهرون له الدعم (أظهر استطلاع أجرته إيكونوميست/يوجوف في أكتوبر/ تشرين الأول أن ترامب يتقدم بفارق كبير 52 بالمائة مقابل 43 بالمائة على هاريس بين الناخبين الذكور).

ولكن النساء، اللاتي يدركن تمامًا كيف كانت سنوات ترامب الأربع مدمرة لحقوقهن، يظهرن أيضًا لدعم هاريس. وفقًا لاستطلاع حديث أجراه معهد هارفارد للسياسة، تتقدم هاريس بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا بفارق هائل قدره 30 نقطة. في الولايات المتأرجحة مثل أريزونا وميشيغان، من المعروف أن عشرات الآلاف من النساء، خاصة الشابات، صوتن مبكرًا لضمان فوز هاريس.

لذلك، لا يزال بإمكان امرأة أن تتولى البيت الأبيض في المستقبل القريب. ومع ذلك، إذا فازت هاريس في الانتخابات وأصبحت أول رئيسة للولايات المتحدة، فإن الكراهية الأميركية تجاه النساء التي كشفها ترامب واستغلها وعمقها، لن تختفي بين ليلة وضحاها.

كما أن انتخاب الرئيس باراك أوباما في عام 2008 لم يكن علامة على نهاية العنصرية في المجتمع الأميركي، فإن انتخاب هاريس المحتمل في عام 2024 لن ينهي الكراهية تجاه النساء والتحيز في البلاد.

حتى لو لم تستطع هاريس، لأي سبب كان، تعريف ما يعنيه أن تكون امرأة، فإن ترامب بكل تأكيد يستطيع. في ذهنه المتعصب والمليء بالكراهية تجاه النساء، المرأة مجرد لعبة جنسية، أو أمّ، أو مقدمة رعاية، وليست كائنًا إنسانيًا كاملًا له حقوق وآراء وحريات.

لهذا السبب، لو كنت أميركيًا، لما ترددت في التصويت لصالح هاريس على ترامب رغم كل تحفظاتي على مؤهلاتها النسوية.

سنكتشف خلال ساعات قليلة ما إذا كان عدد كافٍ من الأميركيين، من كلا الجنسين، القلقين بشأن حقوق النساء سيصلون إلى نفس النتيجة، وسيظهرون في مراكز الاقتراع لدعم هاريس ويضعون حدًا لمهرجان الكراهية تجاه النساء الذي ميز مسيرة ترامب السياسية.

ولكن بغض النظر عن الواقع السياسي الذي سنستيقظ عليه في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن موسم الانتخابات هذا – والكراهية والعنف ضد النساء التي تم تطبيعها – سيكون له عواقب.

في المستقبل، ستكون النساء أكثر خوفًا من الترشح للمناصب العامة، مدركات أنهن سيواجهن مضايقات وكذبًا لمجرد كونهن نساء يسعين للسلطة والقيادة.

الإساءة التي تعرضت لها هاريس خلال الأشهر الماضية، ليس بسبب سياساتها ولكن بسبب جنسها، أثبتت أن أميركا ليست بعد أمة متزنة تدعم بحق حقوق النساء، وبالتأكيد ليست مستعدة لانتخاب امرأة قوية ناجحة كقائدة.