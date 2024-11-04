نداء للعرب والمسلمين في أميركا: لا تقعوا في الفخ

يُقال لنا إن العالم على وشْك أن يشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأكثر أهمية منذ آخر انتخابات وُصفت بأنها الأكثر أهمية.

تبدو هذه المبالغة مألوفة؛ لأن "الرهانات" المزعومة لها نفس الصدى المألوف.

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أي شخص لديه فهم بسيط للتاريخ الأميركي يعرف أن الانتخابات الرئاسية دائمًا ما تُصور على أنها اختيار ثنائي بين الماضي والمستقبل، الازدهار والانحطاط، السلام والحرب، ومؤخرًا بين الديمقراطية والاستبداد.

الأسطورة التي تدعم هذه "الخيارات" هي أن الناخبين الأميركيين لديهم خيار؛ وأن الحزبين السياسيين الرئيسيين هما، باستثناء الحواف السطحية، خصمان أيديولوجيان بينما هما، في قضايا ملحة مثل الحرب والسلام، حليفان روحيان بامتياز.

الأوليغارشية المليارديرية التي تدير المشهد المتداعي في أميركا تعرف أن "الديمقراطية" وهم جميل يهدف إلى إقناع الساذجين بأن الحزب (1) مختلف عن الحزب (1أ).

هذا هو المأزق العنيد الذي يواجه الناخبين العرب والمسلمين الأميركيين: قادة الحزب (1) والحزب (1أ) دعموا وروجوا بشكل واضح لإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية المحتلة.

إذن، من نختار أو هل نختار أصلًا؟

تذكروا، لا يوجد "فرق" في هذه القضية الجبانة والمرعبة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس.

كلاهما لعب دور الخدم المخلصين والمتحمسين لعزيزهم المتهم في الشرق الأوسط، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كلاهما دعم كل إجراء مروع من الجرائم التي أدت إلى مقتل أكثر من 43,000 (والعدد في تزايد) من الأطفال والنساء الفلسطينيين- القصف المكثف، التجويع المتعمد، الحرمان من الرعاية الطبية، انتشار الأمراض، المسيرات القسرية، وهكذا دواليك.

كلاهما يرفض بالطبع استخدام الكلمة الحادة "إبادة جماعية" لوصف – ليس كأداة خطابية، بل كمسألة قانون دولي – الجرائم التي ترتكبها دولة فصل عنصري في غزة والضفة الغربية.

كلاهما يؤمن – بلا شك – بأن إسرائيل لديها الحق المطلق في "الدفاع عن نفسها" رغم الإبادة المستمرة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

عندما خرج المواطنون إلى الشوارع والجامعات للمطالبة بوقف القتل الجماعي والدمار المروّع، وصفهم الديمقراطيون والجمهوريون بأنهم متعاطفون مع "الإرهابيين"، وأشادوا بالجهود القمعية من قبل المصالح القوية لإسكات "المحتجين" بالقوة والتهديدات والتّرهيب.

لكن مع اقتراب يوم الانتخابات، أصبح الديمقراطيون وحلفاؤهم القانعون – بين "النخب التقدمية" في نظام الإعلام السائد – أكثر قلقًا.

قلقهم الواضح يتجلى على برامج تلفزيونية كابليّة يمكن نسيانها، وفي مقالات عبر الإنترنت تهدف إلى طمأنة بعضهم البعض بأن الأمور ستتحسن.

ولكن، يا للأسف!، تشير سلسلة من استطلاعات الرأي الوطنية والولائية – إذا كانت دقيقة – إلى سباق متعادل للبيت الأبيض. في بعض الولايات المتأرجحة ذات الكثافة السكانية من العرب والمسلمين، يبدو أن ترامب يتقدم.

إمكانية أن تنتخب أميركا قريبًا فاشيًا كقائد أعلى بدأت تلقى صداها لدى كامالا هاريس ورفاقها المطيعين في مؤسسة الحزب الديمقراطي وما بعدها.

يا للهول!، ماذا نفعل؟

"التواصل".. نعم، "التواصل".

"التواصل" هو تعبير ملطف للتظاهر بـ "الاستماع" إلى الناخبين العرب والمسلمين، في حين أن هاريس ومن معها قد تجاهلوا طوال الوقت مجتمعًا مفجوعًا، تعتقد مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة فجأة أنها تستطيع تهدئته بعبارات جوفاء لا معنى لها.

تكرر هاريس بلا كلل: "نعمل ليل نهار لترتيب وقف إطلاق النار في غزة".

بالتأكيد، أنتم كذلك. تؤكد "الحقائق القبيحة على الأرض" أن مناشداتكم للسلام هي تمثيلية جوفاء وساخرة. عندما لا يجدي "التواصل" نفعًا، لجأت هاريس و"الرؤوس التقدمية" المولولة إلى الابتزاز.

سيكون العرب والمسلمون الأميركيون مسؤولين، كما يقولون، عن انتخاب مستبد يمنع المسلمين إذا صوتوا بـ"احتجاج" ضد قمة البطاقة الديمقراطية.

بعيدًا عن كونه إهانة صارخة، نادرًا ما يكون الابتزاز إستراتيجية مقنعة.

نصيحتي للناخبين العرب والمسلمين الأميركيين في الولايات الحاسمة مثل ميشيغان: لا تستمعوا إلى السياسيين والصحفيين الجبناء الذين، بالتواطؤ مع قادة الحزب (1) والحزب (1أ)، منحوا إسرائيل الترخيص غير المشروط لقتل أكبر عدد من الفلسطينيين كما تشاء، للمدة التي تشاء، لأي سبب تراه.

إلى الحركة غير الملتزمة، أحثكم على البقاء غير ملتزمين في الشكل والروح.

لا تدعوا أنفسكم تُثنى عن البقاء مخلصين لضمائركم بسبب مناشدات المحتالين الذين يعتقدون أن حياة الفلسطينيين بلا قيمة.

لا تكافئوا المحتالين الذين يعتقدون أن حياة الفلسطينيين رخيصة ويمكن الاستغناء عنها بالاستماع إلى نصائحهم الخادعة، والاختيار بين القائد الزائف (1) والقائد الزائف الآخر (1أ).

لا تدعوا أنفسكم تتأثرون بمجموعة المتوقعين من المدافعين الذين يزعمون أن انتخاب ترامب سيجعل الأمور "أسوأ" فقط للعرب والمسلمين الأميركيين.

لمدة أجيال، تم اعتبار المسلمين والعرب الأميركيين كأعمدة خامسة تشكل تهديدًا وجوديًا لأميركا. وهذا لا يمكن الوثوق به أبدًا، ستظلون في أعينهم "غرباء".

وبناءً عليه، تم التعامل معكم بازدراء. تم سجنكم أو وضعكم في القوائم السوداء للتعبير عن آرائكم. تم التشكيك في ولائكم. تم اعتباركم أمرًا مفروغًا منه بانتظام.

لا تلبوا رغبات المحتالين. أناشدكم، بدلًا من ذلك، أن تمارسوا وكالتكم من خلال حرمان القائد (1) والقائد (1أ) مما يقدرانه أكثر: المنصب والسلطة.

مرة أخرى، إلى الحركة غير الملتزمة، أحثكم على البقاء غير ملتزمين. الكرامة والتاريخ يطالبان، معًا، أن تصرخوا: "كفى".

إنه الشيء الصحيح والعادل. اختيار القائد (1) أو القائد (1أ) هو تصويت – سواء كنتم مستعدين للاعتراف بذلك أم لا – لمهندسي الإبادة الجماعية الذين حولوا غزة إلى غبار وذكرى.

لن تكونوا مسؤولين إذا انتصر ترامب.

سيكون ذلك خطأ حصريًا لملايين الأميركيين المتعصبين الذين، في التقاليد الأميركية الطويلة والمشينة، يعتبرون القسوة والجهل مبادئ إرشادية للحكم. مهما كانت صعوبة الأمر، لقد نجوتَ من أربع سنوات من دونالد ترامب من قبل. إذا لزم الأمر، ستنجو منه مرة أخرى.

إذا أثبتت هذه الحملة الانتخابية الكريهة أي شيء، فهو هذا: أميركا ليست "مدينة مشرقة على تلة". إنها خيال متحلل في البالوعة.

خذوا نظرة طويلة الأمد. إذا أراد العرب والمسلمون الأميركيون أخيرًا أن يتم رؤيتهم وسماعهم من قبل القادة (1) و(1أ)، يجب أن يقوموا بموقف مشرف الآن كتعبير ملموس عن احترام الذات والوفاء للمحنة المروعة لإخوتهم وأخواتهم الفلسطينيين.